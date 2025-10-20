Video için YZ altyazı oluşturucu

HeyGen, iş akışınızı yavaşlatmadan doğru altyazılar oluşturmanız için size eksiksiz bir araç seti sunar. Her şey, yüklemeden dışa aktarmaya kadar hızlı ilerlemenize ve son sonuç üzerinde tam kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

1. YZ destekli otomatik altyazılar Gelişmiş konuşma tanıma ile saniyeler içinde altyazılar oluşturun. HeyGen konuşmayı net bir şekilde algılar ve videonuzla tam uyumlu, temiz ve zamanlaması ayarlanmış altyazılar sunar.

2. Basit düzenleme araçlarıKüçük hataları düzeltin, zamanlamayı ayarlayın veya noktalama işaretlerini doğrudan editörde güncelleyin. Ek bir yazılım indirmeden hızlı iyileştirmeler yapın.

3. Altyazıları gömün veya altyazı dosyalarını dışa aktarınYouTube gibi platformlar için SRT veya VTT dosyalarını dışa aktarın ya da TikTok, Instagram ve Reels için altyazıları doğrudan videonuza gömün.

4. Çok dilli altyazı desteği

Birden fazla dilde altyazı oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın. Pazarlama, eğitim ve öğretim videoları için idealdir.

5. Özel stiller ve biçimlendirme Yazı tipini, rengi, boyutu ve konumu ayarlayarak altyazılarınızın markanızın veya platformunuzun tarzıyla uyumlu olmasını sağlayın. Kısa biçimli içerikler için sade altyazılar veya dikkat çekici metinler kullanın.

Ekranda ekstra metin eklemek veya önemli anları vurgulamak isterseniz, Videoya Metin Ekle aracını deneyin: