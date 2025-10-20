Video için YZ altyazı oluşturucu

Herhangi bir video için saniyeler içinde doğru altyazılar oluşturun. HeyGen’in YZ Altyazı Oluşturucu aracı, konuşulan sesi temiz, kullanıma hazır altyazılara dönüştürerek erişilebilirliği artırır, etkileşimi yükseltir ve içeriğinizin her platformda daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Videonuzu yükleyin, altyazıları anında oluşturun ve iş akışınızı hızlı ve stressiz tutan basit araçlarla düzenleyin.
Yapay zeka ile otomatik altyazı oluşturun
Altyazılar, daha fazla kişinin içeriğinizi izlemesine ve anlamasına yardımcı olur. Erişilebilirliği artırır, izleyici bağlılığını yükseltir ve videolarınızın sosyal platformlarda daha iyi performans göstermesini sağlar. HeyGen, karmaşık yazılımlara veya manuel transkripsiyona ihtiyaç duymadan, doğru altyazılar oluşturmanız için size basit bir yol sunar.
Yapay zeka ağır işi üstlenirken, sesinizle anında uyumlu, temiz ve zaman kodlu altyazılar elde edersiniz. Bunları hızla düzenleyebilir, stilini ayarlayabilir ve YouTube, TikTok, Instagram, Reels veya uzun format içerikler için ihtiyacınız olan dosya formatında dışa aktarabilirsiniz. Tüm süreç tarayıcınızda gerçekleştiği için, depolama ya da kurulum derdi olmadan herhangi bir cihazdan videonuza altyazı ekleyebilirsiniz.
Klipinizin altyazı eklemeden önce kırpılması gerekiyorsa, hızlıca düzenlemek için Çevrimiçi Video Kırpıcı aracını kullanabilirsiniz:
Daha iyi YZ ile oluşturulmuş altyazılar için en iyi uygulamalar
İyi altyazılar, insanlar sesi açamasalar bile mesajınızı takip etmelerine yardımcı olur. HeyGen’in YZ Altyazı Oluşturucu özelliğinden en iyi sonuçları almak için birkaç basit adım büyük fark yaratabilir.
1. Mümkün olduğunca net ses kullanın. Temiz konuşma, YZ'nin her kelimeyi doğru şekilde yakalamasına yardımcı olur. Arka plan gürültüsünü veya yankıyı azaltmak, altyazılarınızın daha güvenilir olmasını sağlar.
2. Sabit bir hızda konuşun Hızlı veya düzensiz konuşma zamanlama sorunlarına yol açabilir. Tutarlı bir konuşma hızı, altyazılarınızın videonuzla uyumlu kalmasına yardımcı olur.
3. Altyazılarınızı gözden geçirin ve iyileştirin Yapay zeka işi büyük ölçüde halleder, ancak hızlı bir gözden geçirme; isimlerin, teknik terimlerin ve aksanların doğru şekilde yansıtıldığından emin olmanızı sağlar.
4. Altyazı stilinizi platforma göre uyarlayın Kısa biçimli videolarda genellikle kalın ve kolay okunabilir metin gerekir. Uzun biçimli içerikler ise dikkat dağıtmayan, sade altyazılarla en iyi sonucu verir.
5. Doğru dışa aktarma formatını seçin SRT ve VTT dosyaları YouTube veya eğitim içerikleri için en iyi sonucu verir. Gömülü altyazılar ise TikTok, Instagram ve Reels için idealdir.
Dönüşüm getiren altyazılarla daha fazla izleyiciye ulaşın
HeyGen, iş akışınızı yavaşlatmadan doğru altyazılar oluşturmanız için size eksiksiz bir araç seti sunar. Her şey, yüklemeden dışa aktarmaya kadar hızlı ilerlemenize ve son sonuç üzerinde tam kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
1. YZ destekli otomatik altyazılar Gelişmiş konuşma tanıma ile saniyeler içinde altyazılar oluşturun. HeyGen konuşmayı net bir şekilde algılar ve videonuzla tam uyumlu, temiz ve zamanlaması ayarlanmış altyazılar sunar.
2. Basit düzenleme araçlarıKüçük hataları düzeltin, zamanlamayı ayarlayın veya noktalama işaretlerini doğrudan editörde güncelleyin. Ek bir yazılım indirmeden hızlı iyileştirmeler yapın.
3. Altyazıları gömün veya altyazı dosyalarını dışa aktarınYouTube gibi platformlar için SRT veya VTT dosyalarını dışa aktarın ya da TikTok, Instagram ve Reels için altyazıları doğrudan videonuza gömün.
4. Çok dilli altyazı desteği
Birden fazla dilde altyazı oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın. Pazarlama, eğitim ve öğretim videoları için idealdir.
5. Özel stiller ve biçimlendirme Yazı tipini, rengi, boyutu ve konumu ayarlayarak altyazılarınızın markanızın veya platformunuzun tarzıyla uyumlu olmasını sağlayın. Kısa biçimli içerikler için sade altyazılar veya dikkat çekici metinler kullanın.
Ekranda ekstra metin eklemek veya önemli anları vurgulamak isterseniz, Videoya Metin Ekle aracını deneyin:
Videonuza 4 kolay adımda altyazı ekleyin
HeyGen ile altyazı oluşturmak sadece birkaç adım sürer. Düzenleme deneyimine veya ek yazılıma ihtiyacınız yoktur. Her şey çevrimiçi gerçekleşir ve birkaç dakika içinde temiz, doğru altyazılar elde edersiniz.
MP4, MOV veya WebM dosyanızı seçin ve HeyGen'e yükleyin.
HeyGen sesinizi analiz eder ve otomatik olarak doğru, zaman damgalı altyazılar oluşturur.
İsimleri, teknik terimleri veya zamanlama ayarlamalarını kontrol edin. Altyazıları doğrudan editörde düzenleyin
Altyazılarınızı SRT veya VTT dosyası olarak indirin ya da TikTok, Instagram veya Reels’e yüklüyorsanız, gömülü altyazılı videoyu dışa aktarın.
Bir YZ altyazı oluşturucu, konuşma tanıma kullanarak sesi metne dönüştürür ve ardından altyazıların doğru anda görünmesi için zaman damgaları uygular. Altyazıları gözden geçirebilir, düzenleyebilir ve altyazı dosyaları olarak veya altyazılar zaten eklenmiş videolar şeklinde dışa aktarabilirsiniz.
Evet. Bu araç hem YZ altyazı oluşturucu hem de altyazı üretici olarak çalışır. Otomatik olarak altyazı oluşturabilir, doğruluk için düzenleyebilir ve altyazı yüklemeyi destekleyen platformlar için SRT veya VTT dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.
Net bir ses kaydıyla, YZ tarafından oluşturulan altyazılar oldukça doğrudur ve genellikle yalnızca küçük düzeltmeler gerektirir. Altyazıları gözden geçirmek, yayınlamadan önce özel isimlerin, teknik terimlerin ve marka dilinin doğru olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.
Evet. Metni, noktalama işaretlerini ve zamanlamayı doğrudan editör içinde ayarlayabilirsiniz. Böylece videonuzu yeniden yüklemenize veya ayrı bir yazılım kullanmanıza gerek kalmadan altyazıları ince ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Altyazıları SRT veya VTT altyazı dosyaları olarak dışa aktarabilir ya da altyazılar gömülü şekilde videoyu indirebilirsiniz. Gömülü altyazılar TikTok, Instagram, Reels ve diğer sosyal platformlar için idealdir.
Evet. Pek çok kişi videoları sessiz izliyor. Altyazılar, izleyicilerin mesajınızı anında anlamasına yardımcı olur; bu da izlenme süresini, elde tutmayı ve genel etkileşimi artırabilir.
Evet. Birçok ekip, önce net metinler oluşturmak için YZ Video Senaryo Oluşturucu ile altyazıları birlikte kullanır, ardından bu metinleri daha az revizyonla, altyazılı videolara daha hızlı dönüştürür.
Altyazılı videonuzu dışa aktardıktan sonra, büyük dosyalar indirmeye gerek kalmadan ekip arkadaşlarınıza veya müşterilerinize doğrudan bir bağlantı göndermek için HeyGen’in Videoyu Paylaş aracını kullanabilirsiniz.
