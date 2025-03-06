Dikkat çeken, ses getiren YZ destekli ürün tanıtımlarıyla öne çıkın

Uzun e-postaları ve blog yazılarını bir kenara bırakın. HeyGen ile yeni ürünleri tanıtmak, temel özellikleri açıklamak ve müşterilerle etkileşim kurmak için, üstelik bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan, hızlıca yüksek kaliteli ürün videoları oluşturabilirsiniz.

Faydalar ve değer

Üretim gecikmeleri olmadan ürün pazarlama videolarınızı ölçeklendirin

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

Pazarlama ekiplerinin ürün videolarını nasıl oluşturduğunu keşfedin

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

HeyGen ile ürün duyuruları nasıl oluşturulur

  1. HeyGen'i açın

HeyGen'e giriş yapın ve dakikalar içinde çarpıcı, profesyonel kalitede ürün videoları oluşturmaya hazır olun.

  1. Mükemmel ürün video şablonunu bulun veya sıfırdan başlayın
  1. Etkileyici bir ürün videosu için metninizi ve YZ avatarınızı ekleyin
  1. Videonuzu özelleştirin
  1. Ürün videonuzu tasarım öğeleriyle zenginleştirin
  1. Ürün videonuzu dışa aktarın ve paylaşın

SSS

Ürün duyuru videosu nedir?

Ürün duyuru videosu, yeni bir ürün, özellik veya hizmeti tanıtan kısa ve ilgi çekici bir videodur. İşletmelerin temel faydaları aktarmasına, heyecan yaratmasına ve benimsenmeyi artırmasına yardımcı olur.

Ürün pazarlamacıları ürün duyuruları için neden video kullanmalı?

Ürün videoları, kitleleri etkilemenin ve yeni ürünleri açıklamanın en etkili yollarından biridir. Statik içeriğe kıyasla videolar, akılda kalıcılığı artırır, açıklığı güçlendirir ve duyuruları çok daha ilgi çekici hale getirir. HeyGen, ürün pazarlamacılarının bir video prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan, kısa sürede yüksek kaliteli videolar oluşturmasını kolaylaştırır.

HeyGen ürün duyuru videolarını oluşturmanıza nasıl yardımcı olur?

HeyGen, ürün pazarlamacılarının dakikalar içinde profesyonel kalitede ürün videoları oluşturmasına olanak tanıyan YZ destekli video araçları sunar. Özelleştirilebilir şablonlar, gerçekçi YZ avatarları ve kolay düzenleme araçlarıyla HeyGen, marka tutarlılığını korurken video oluşturmayı basitleştirir.

Ürün duyuru videomu markama uygun olacak şekilde özelleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, marka renklerinizi, yazı tiplerinizi, logolarınızı ve diğer görsel öğeleri eklemenize olanak tanıyarak ürün videolarınızın şirketinizin kurumsal kimliğiyle uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca tonu ve stili farklı hedef kitlelere uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürün lansman videolarımı HeyGen ile yerelleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, birden fazla dilde YZ seslendirmeleri ve dudak senkronizasyonu ile video çevirisi ve yerelleştirmeyi destekler. Bu sayede ek prodüksiyon maliyetleri olmadan ürün videolarını küresel kitlelere ölçeklendirmek kolaylaşır.

HeyGen'i kullanmak için video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, video düzenleme deneyimi olmayan pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle-bırak araçları sayesinde, teknik beceriye ihtiyaç duymadan hızlıca profesyonel ürün videoları oluşturabilirsiniz.

HeyGen ile hangi tür ürün videoları oluşturabilirim?

HeyGen, yeni ürün lansmanları, özellik güncellemeleri, hizmet genişletmeleri, beta programı duyuruları ve iç iletişim güncellemeleri için ürün videoları oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Videonuzu dış müşteriler, satış ekipleri veya iç paydaşlar için özelleştirebilirsiniz.

Bir ürün duyuru videosu ne kadar uzun olmalıdır?

Ürün videoları için ideal süre 30 ila 90 saniyedir. Bu süre, temel bilgileri özlü bir şekilde aktarırken kitlenizin dikkatini canlı tutar. HeyGen ile sosyal medya, e-posta ve açılış sayfaları gibi farklı platformlara uygun birden fazla versiyonu hızlıca oluşturabilirsiniz.

Ürün duyuru videomu nerede paylaşabilirim?

Ürün videolarınızı e-posta kampanyaları, şirket web siteleri, açılış sayfaları, LinkedIn, YouTube, X ve Slack veya Microsoft Teams gibi iç iletişim araçları dahil olmak üzere birden fazla kanalda paylaşabilirsiniz.

HeyGen ile bir ürün duyuru videosunu ne kadar hızlı oluşturabilirim?

HeyGen ile dakikalar içinde yüksek kaliteli ürün videoları oluşturabilirsiniz. YZ avatarları, şablonlar ve otomatik seslendirmeler kullanmak, uzun süren video prodüksiyonuna olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sıkışık lansman teslim tarihlerine yetişmenize yardımcı olur.

