Sağlık profesyonelleri, hastaneler, klinikler ve hastalar, kritik tıbbi bilgileri paylaşmak ve almak için etkili yöntemlere ihtiyaç duyar. HeyGen, bir prodüksiyon ekibine veya kapsamlı montaja gerek kalmadan, tıbbi bilgi paylaşımı için sağlık alanında video prodüksiyon projelerinin hızla oluşturulmasını sağlar.
Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.
Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.
Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.
Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.
Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.
“HeyGen kullanımı kolay ve video vazgeçilmez olduğu için değeri önemli ölçüde artırıyor. İçerik stratejilerine video eklenmesini her zaman teşvik ediyoruz ve HeyGen bu süreci çok daha basit hale getiriyor.”
Nicole Donnelly
YZ Uygulama Uzmanı ve AI Smart Ventures Kurucusu
HeyGen ile tıbbi bilgi paylaşım videoları nasıl oluşturulur
HeyGen'e giriş yapın ve yalnızca birkaç dakika içinde profesyonel, YZ ile oluşturulmuş sağlık hizmetleri video prodüksiyon projeleri hazırlamaya başlayın.
HeyGen, tıp profesyonellerinin ve eğitimcilerin ilgi çekici eğitim içerikleri oluşturmasına yardımcı olan bir yapay zeka video oluşturma platformudur. Geleneksel bir prodüksiyon kurulumuna ihtiyaç duymadan, karmaşık tıbbi bilgileri kolay anlaşılır sağlık videosu formatlarına dönüştürür.
HeyGen, kamera karşısında sunuculara, pahalı prodüksiyon ekiplerine ve uzun montaj sürelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. YZ avatarları bilgiyi net ve tutarlı bir şekilde aktararak tıbbi bilginin daha erişilebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.
Evet! HeyGen, tıbbi kurumların profesyonellik düzeyi ve tonuna uyacak şekilde özelleştirilebilen yapay zeka avatarları sunar; böylece sağlık alanındaki video prodüksiyonlarında güvenilirlik ve açıklık sağlanır.
Kesinlikle. HeyGen, birden fazla dili destekleyerek sağlık hizmeti sağlayıcılarının tıbbi bilgileri farklı bölgelerdeki çeşitli kitlelerle paylaşmasını sağlar.
HeyGen ile bir videoyu güncellemek hızlı ve pratiktir. Sadece metni düzenleyin, görselleri güncelleyin ve birkaç dakika içinde yenilenmiş bir versiyon oluşturun—pahalı yeniden çekimlere gerek yok.
Evet, HeyGen videoları web siteleri, e-öğrenme platformları, sosyal medya ve hasta eğitim portalları için optimize edilmiştir; bu sayede geniş kitlelere ulaşım ve erişilebilirlik sağlanır.
HeyGen, içeriklerinizin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak yalnızca birkaç saat içinde tamamen profesyonel bir sağlık videosu prodüksiyonu oluşturmanızı sağlar.
Hiç değil. HeyGen, teknik uzmanlığı olsun ya da olmasın, tıp profesyonelleri, eğitimciler ve sağlık kuruluşları için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu platformu, video oluşturma sürecini kolaylaştırır.
HeyGen, hasta eğitimi, profesyonel eğitim, halk sağlığı farkındalığı, tıbbi araştırma özetleri ve daha fazlası için — net ve ilgi çekici sağlık hizmeti videosu üretiminin gerektiği her yerde mükemmel bir çözümdür.
