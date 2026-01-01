Dakikalar içinde sosyal medya videoları ve klipleri oluşturun

Sosyal medya kitleniz hızla kaydırıyor. HeyGen ile Instagram, LinkedIn, TikTok ve daha fazlası için dikkat çekici YZ videoları oluşturabilirsiniz. İster bir kampanya başlatıyor, ister bir ürünü tanıtıyor, ister takipçilerinizle etkileşim kuruyor olun, hızlı, ölçeklenebilir ve maliyet açısından verimli, akışı durduran videolarla öne çıkın.

Faydalar ve değer

Her türlü iş ihtiyacı için sosyal medyanın gücünü açığa çıkarın

Produce more social videos in 10x less time than before

Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.

Reduce editing and production costs while keeping quality high

Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.

Reach global audiences with multilingual videos

Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.

Pazarlamacıların sosyal medya içerik üretimini nasıl hızlandırdığını keşfedin

Equity Trust

Discover how Equity Trust creates 12 videos an hour with AI.

Attention Grabbing Media

Learn how AGM expands social media reach with 10+ languages in hours.

Reply.io

See how Reply.io gained 50k followers and 5.7m views on TikTok.

“HeyGen bizim için son derece faydalı oldu, özellikle de bu, işin içinde olan herkes için tamamen yeni bir alanken. HeyGen’i kullanmaya başlamadan önce hiç viral videomuz yoktu. Kullanmaya başladığımız anda her şey değişti. Takipçi sayımız arttı ve kitlemiz içeriklerle çok daha fazla etkileşime girmeye başladı.”

Anastasiia Nak

Reply.io'da GTM Operasyon Uzmanı

HeyGen ile sosyal medya videoları nasıl oluşturulur

  1. HeyGen'i açın

Hızlı ve profesyonel kalitede sonuçlar için YZ destekli sosyal medya video editörünüz HeyGen'e giriş yapın.

  1. Doğru sosyal medya video şablonunu bulun
  1. Metinleri, YZ avatarlarını ve dinamik b-roll görüntülerini ekleyin
  1. Sosyal medya videonuzu ince ayarlarla optimize edin
  1. Tasarım dokunuşları ve animasyonlar ekleyin
  1. Son düzenlemenizi dışa aktarın ve paylaşın

SSS

HeyGen nedir ve sosyal medya video oluşturma sürecini nasıl kolaylaştırır?

HeyGen, pazarlamacıların yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerikleri hızlı ve uygun maliyetle üretmesine yardımcı olan bir yapay zeka video oluşturma platformu ve sosyal medya video editörüdür. İster kişiselleştirilmiş videolara, ister yerelleştirilmiş kliplere, ister marka kimliğinizle uyumlu görsellere ihtiyaç duyun, HeyGen tüm prodüksiyon sürecini kolaylaştırır.

HeyGen sosyal medya ekiplerinin zaman kazanmasını nasıl sağlar?

HeyGen’in sosyal medya video düzenleyicisiyle, dakikalar içinde profesyonel kalitede videolar oluşturabilirsiniz. Geleneksel video çekimlerini ve saatler süren montajı unutun—bir şablon seçin, özelleştirin ve paylaşın.

HeyGen, küresel bir kitle için çok dilli videolar oluşturuyor mu?

Kesinlikle! YZ destekli sosyal medya video editörümüz, gelişmiş çeviri ve yerelleştirme özellikleriyle 10'dan fazla dilde video oluşturmanıza olanak tanır. Gerçekçi dudak senkronizasyonu ve ses klonlama, videolarınızın doğallığını korumanıza yardımcı olur.

HeyGen ile ne tür sosyal medya içerikleri oluşturabilirim?

Sosyal medya video editörümüz; ürün güncellemeleri, eğitici içerikler, promosyon kampanyaları, kişiselleştirilmiş mesajlar ve çok daha fazlası için idealdir. İçeriklerinizi TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube gibi hedef kitlenizin bulunduğu tüm platformlar için yeniden uyarlayın.

HeyGen, sınırlı kaynaklara sahip küçük pazarlama ekipleri için uygun mu?

Kesinlikle! Sosyal medya video editörümüz, yüksek maliyetli prodüksiyon kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak küçük ve çevik ekipler için tasarlandı. Kullanıcı dostu şablonlar ve hızlı düzenleme araçlarıyla anında işe koyulun.

HeyGen’in YZ sosyal medya editörü ne açıdan benzersiz?

HeyGen, gerçekçi YZ avatarları, güçlü yerelleştirme yetenekleri ve kullanıcı dostu sosyal medya video düzenleyici arayüzüyle öne çıkar. Videolarınız, yüksek ücretler ödemeden de profesyonel ve kusursuz görünür.

HeyGen sosyal medya etkileşimini nasıl artırır?

Sosyal medya video editörümüzle oluşturulan içerikler, özellikle dikkat çekmek ve etkileşimi artırmak için tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş öğelerden çarpıcı görsellere kadar, kısa sürede metriklerinizde iyileşme göreceksiniz.

HeyGen için profesyonel video düzenleme deneyimi gerekli mi?

Hiç gerek yok. Sosyal medya video editörümüz kullanıcı dostudur ve önceden montaj/editing deneyimi gerektirmez. Sadece giriş yapın, bir şablon seçin ve oluşturmaya başlayın.

Video editörümüz mevcut sosyal medya içeriklerini dönüştürecek veya yeniden kullanıma uyarlayacak mı?

Evet, sosyal medya video editörümüz mevcut içerikleri yeniden kullanmayı kolaylaştırır; eski görüntüleri farklı platformlar ve kitleler için yeni, yüksek etkili videolara dönüştürür.

Sosyal medya videoları için HeyGen ile nasıl başlayabilirim?

Başlamak oldukça kolaydır. Ücretsiz bir hesap oluşturun, sosyal medya video düzenleyicimizi keşfedin ve dakikalar içinde ilk videonuzu oluşturmaya başlayın. HeyGen’in sezgisel araçları, sosyal içerik stratejinizi çok daha hızlı hayata geçirmenize yardımcı olur.

