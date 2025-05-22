1921'den bu yana Komatsu, inşaat, madencilik ve ormancılık sektörlerine ekipman sağlayan küresel bir Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) lideri olarak fiziksel dünyamızı dönüştürüyor. Kırsal Japonya'daki Komatsu Iron Works'e uzanan ve bir asrı aşkın geçmişe sahip kökleriyle Komatsu, 65.000'den fazla çalışanı ve 151 ülkede 211 distribütörden oluşan güçlü ağıyla küresel bir şirkete dönüştü.

Komatsu’nun yolculuğu, günümüzün çeşitli zorluklarını ele almak için vazgeçilmez gördükleri güçlü bir iş ortaklığı ve inovasyon taahhüdüyle şekillenmiştir. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki farklı ekiplerini birbirine daha iyi bağlamak ve iş birliğine dayalı geleneklerini güçlendirmek için HeyGen’in YZ teknolojisinden yararlanıyorlar.

Bilgi aktarımını sağlamak için ilgi çekici bir format bulmadaki zorluklar

Üretim sektöründe faaliyet gösteren Komatsu, ekskavatörler, lastik tekerlekli yükleyiciler, dozerler ve damperli kamyonlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesi sunarken, bu ürünlerin fabrikadan distribütöre ve nihai müşteriye kadar olan sevkiyatını da yönetmektedir. Bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, doğrudan nihai müşterilerle iletişimde olan Komatsu'nun distribütör ağının sunulan ürünler, çözümler ve hizmetler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, distribütör ağına makine özellikleri, kullanım ve teknik spesifikasyonlar konusunda kapsamlı eğitim verilmesi temel bir gerekliliktir.

Bu amaçla, öğrenme ve gelişim (L&D) ekibi ilgi çekici eğitim içerikleri oluşturmak için bilgisayar seslendirmeli PowerPoint slaytlarından dışarıdan multimedya şirketleriyle çalışmaya kadar çeşitli yöntemler denedi. Ancak her çözüm, yüksek maliyetler ve ciddi zaman yatırımı bir yana, kendi kısıtlarıyla birlikte geldi.

"Eğitim videolarında teknolojinin bize yardımcı olup olamayacağını görmemiz gereken bir noktadaydık," diyor Komatsu Europe International N.V.'de Eğitim, Gelişim ve Etkinlikler Grup Müdürü Sarah Munsters. Bir Belçikalı influencer'ın video çeviri özelliğini kullanması sayesinde HeyGen'in yapay zeka teknolojisini keşfettikten sonra Sarah, bu yeniliği kendi süreçlerine nasıl uygulayabileceklerini hemen gördü.

Komatsu Europe'de Öğretim Tasarımı Uzmanı olan Tanja Bogocharova, ilgi çekici açıklayıcı videolar ve teknik ürün eğitim içerikleri oluşturmak için HeyGen kullanıyor. Ayrıca kılavuzlar geliştiriyor ve dünya genelindeki farklı Komatsu birimlerinden gelen diğer geliştiriciler için süper yönetici olarak görev yapıyor. Platform, ekibinin konu uzmanlarından gelen mevcut içerikleri, özelleştirilmiş Komatsu avatarlarının yer aldığı etkileyici videolara dönüştürmesine olanak tanıyarak teknik detay ile ilgi çekici sunum arasında mükemmel dengeyi kuruyor.