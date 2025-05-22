1921'den bu yana Komatsu, inşaat, madencilik ve ormancılık sektörlerine ekipman sağlayan küresel bir Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) lideri olarak fiziksel dünyamızı dönüştürüyor. Kırsal Japonya'daki Komatsu Iron Works'e uzanan ve bir asrı aşkın geçmişe sahip kökleriyle Komatsu, 65.000'den fazla çalışanı ve 151 ülkede 211 distribütörden oluşan güçlü ağıyla küresel bir şirkete dönüştü.
Komatsu’nun yolculuğu, günümüzün çeşitli zorluklarını ele almak için vazgeçilmez gördükleri güçlü bir iş ortaklığı ve inovasyon taahhüdüyle şekillenmiştir. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki farklı ekiplerini birbirine daha iyi bağlamak ve iş birliğine dayalı geleneklerini güçlendirmek için HeyGen’in YZ teknolojisinden yararlanıyorlar.
Bilgi aktarımını sağlamak için ilgi çekici bir format bulmadaki zorluklar
Üretim sektöründe faaliyet gösteren Komatsu, ekskavatörler, lastik tekerlekli yükleyiciler, dozerler ve damperli kamyonlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesi sunarken, bu ürünlerin fabrikadan distribütöre ve nihai müşteriye kadar olan sevkiyatını da yönetmektedir. Bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, doğrudan nihai müşterilerle iletişimde olan Komatsu'nun distribütör ağının sunulan ürünler, çözümler ve hizmetler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, distribütör ağına makine özellikleri, kullanım ve teknik spesifikasyonlar konusunda kapsamlı eğitim verilmesi temel bir gerekliliktir.
Bu amaçla, öğrenme ve gelişim (L&D) ekibi ilgi çekici eğitim içerikleri oluşturmak için bilgisayar seslendirmeli PowerPoint slaytlarından dışarıdan multimedya şirketleriyle çalışmaya kadar çeşitli yöntemler denedi. Ancak her çözüm, yüksek maliyetler ve ciddi zaman yatırımı bir yana, kendi kısıtlarıyla birlikte geldi.
"Eğitim videolarında teknolojinin bize yardımcı olup olamayacağını görmemiz gereken bir noktadaydık," diyor Komatsu Europe International N.V.'de Eğitim, Gelişim ve Etkinlikler Grup Müdürü Sarah Munsters. Bir Belçikalı influencer'ın video çeviri özelliğini kullanması sayesinde HeyGen'in yapay zeka teknolojisini keşfettikten sonra Sarah, bu yeniliği kendi süreçlerine nasıl uygulayabileceklerini hemen gördü.
Komatsu Europe'de Öğretim Tasarımı Uzmanı olan Tanja Bogocharova, ilgi çekici açıklayıcı videolar ve teknik ürün eğitim içerikleri oluşturmak için HeyGen kullanıyor. Ayrıca kılavuzlar geliştiriyor ve dünya genelindeki farklı Komatsu birimlerinden gelen diğer geliştiriciler için süper yönetici olarak görev yapıyor. Platform, ekibinin konu uzmanlarından gelen mevcut içerikleri, özelleştirilmiş Komatsu avatarlarının yer aldığı etkileyici videolara dönüştürmesine olanak tanıyarak teknik detay ile ilgi çekici sunum arasında mükemmel dengeyi kuruyor.
“Öğrenenlerden çok olumlu geri bildirimler aldık. Animasyonlu avatarın yaptığı kısa ve öz açıklama sayesinde içeriği takip etmeyi çok kolay buluyorlar,” diye açıklıyor Tanja. “Basit eğitim videolarından, çok daha gerçekçi avatarlar ve seslendirmeler içeren profesyonel videolara geçtik ve böylece video çekimi için yüksek maliyetlerden kaçındık.”
Tanja ayrıca eğitmenler üzerindeki olumlu etkiye de dikkat çekiyor: "Heyecanı yalnızca öğrenenlerden değil, eğitmenlerden de hissediyoruz; onlar da HeyGen sayesinde eğitim içerikleri oluşturma konusunda daha motive oluyorlar. Genel olarak, bu bizim materyal geliştirme çalışmalarımızda büyük bir adım ileriye doğru."
Tutarlı bir şekilde çok dilli eğitim müfredatını ölçeklendirme
İlgi çekici eğitim video içerikleri oluşturmak için erişilebilir bir yöntem bulmak ilk adımdır; bir sonraki zorluk ise farklı ihtiyaçları karşılamak için müfredatı çeşitli dillerde verimli bir şekilde ölçeklendirmektir.
HeyGen'in çeviri özelliği, Komatsu'nun içeriklerini farklı dillere dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu doğru araçtı. Platformun senaryo oluşturma özelliği, web sitesi URL'lerinden kullanılabilir ilk taslaklar oluşturur.
"Avrupa'da genellikle eğitim içeriklerini dört dilde sunuyoruz: İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca. Genellikle kaynak içeriği önce İngilizce olarak oluşturuyoruz ve HeyGen'in çeviri özelliği sayesinde yalnızca birkaç tıklamayla çevrilmiş versiyonları sunabiliyoruz. Bu bizim için harika bir katma değer." diye paylaşıyor Tanja. Yeni süreç, zaman ve bütçe açısından çok daha verimli ve ekibin tek bir kaynak materyali etkin bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor.
Komatsu Europe tarafından sunulan bu yeni gelişmeden ilham alan diğer Komatsu birimleri de dünya genelinde aynı yaklaşımı benimsedi ve eğitim materyali geliştirme planlarında HeyGen’in yeteneklerini stratejik olarak hayata geçirdi.
“Çeviri özelliği bize küresel ölçekte çok daha fazla avantaj sağlıyor,” diye belirtiyor Tanja. “Örneğin, tüm Komatsu şirketlerindeki tüm çalışanlar için tasarlanmış bir ‘İnsan Haklarını Anlama Eğitimi’miz var ve bu eğitim, HeyGen sayesinde kolay ve tutarlı bir şekilde 14 dile çevrildi.”
Bugün Komatsu eğitim materyalleri, dünyanın dört bir yanında HeyGen ve Komatsu Studio Avatar kullanılarak çevriliyor, metinleri yazılıyor ve animasyon haline getiriliyor. HeyGen’in marka araçları sayesinde, birçok ülke ve kültürde tutarlı bir stil sağlanıyor.
“Tüm eğitim videolarının tek bir avatar tarafından, tutarlı bir üslupla anlatılıyor olması, marka farkındalığını da güçlendiriyor. Komatsu Studio Avatar'ın tutarlı kullanımı ve eğitim videoları genelinde birleşik bir görsel stil, dünya çapında tanınabilir bir marka varlığı oluşturuyor.”
- Tanja Bogocharova, Öğretim Tasarımı Uzmanı
Önemli ölçüde artan öğrenen etkileşimi ve keşfedilmeyi bekleyen geniş olanaklar
Sonuçlar kendi başına her şeyi anlatıyor. Komatsu'da eğitim ekibi, artık izleyicilerin %80-90'ının videonun tamamını izlediğini, oysa daha önce çoğu izleyicinin genellikle onuncu dakikadan sonra izlemeyi bıraktığını gözlemliyor. Ayrıca, test sonuçları da iyileşmiş durumda ve bu da çalışanların içeriği çok daha etkili bir şekilde akıllarında tuttuklarını gösteriyor.
“Bilgi aktarımını farklı dillerde daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirerek, HeyGen küresel ağımızı güçlendirmede kilit bir rol oynadı ve nihayetinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte değer yaratma şeklindeki marka vaadimize önemli katkı sağladı,” diyor Sarah.
“İleriye dönük olarak, HeyGen kullanımını daha da genişletmeyi planlıyoruz. Örneğin pazarlama ekibi, büyük bir inşaat fuarı için karşılama videosu gibi girişimlerde HeyGen’i şimdiden denedi. Onlarla birlikte, web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız için kısa açıklayıcı videolar oluşturma imkanlarını da araştırıyoruz. HeyGen ile olanaklar son derece geniş ve biz de bunları Komatsu genelinde keşfetmeye devam ediyoruz,” diye sözlerini tamamlıyor Sarah.