Reklam kampanyalarına geldiğinde, hız ve kalite başarı ile kaçırılan fırsatlar arasındaki farkı belirleyebilir. HeyGen ile pazarlamacılar, birden fazla platform için profesyonel ve dikkat çekici reklamları çok daha kısa sürede oluşturabilir. Daha fazlasını öğrenin: HeyGen kullanarak etkili reklamlar nasıl oluşturulur. Bütçenizi zorlamadan veya ekibinizi yormadan yüksek etkili içeriği ölçeklendirin. Bütçenizi zorlamadan veya ekibinizi yormadan yüksek etkili içeriği ölçeklendirin.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.
Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.
See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.
"Diğer kişiselleştirilmiş video platformlarıyla testler yaptık ve kalite açısından HeyGen en üst sıradaydı. Bu işi ilk kez denemenin yüksek riskli, yüksek getirili doğası nedeniyle en başından itibaren ekipleriyle tamamen şeffaf olduk ve bu riske girmeye değdi."
Kelly Peters
Tomorrow.io'da Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
HeyGen ile video reklamlar nasıl oluşturulur
HeyGen'e giriş yapın ve sadece birkaç dakika içinde dikkat çekici YZ ile oluşturulmuş reklamlar hazırlamaya başlayın. Ayrıca URL-to-Video kullanarak bir bağlantıdan video reklam oluşturabilirsiniz.
HeyGen, profesyonel reklamlar oluşturmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir video oluşturma platformudur. Pazarlamacıların sosyal medya, display veya yeniden hedefleme kampanyaları için video reklamları; pahalı prodüksiyonlara veya uzun teslim sürelerine ihtiyaç duymadan hızlıca hazırlamasına yardımcı olur.
Geleneksel prodüksiyon iş akışlarını yapay zeka ile değiştirerek. Şablonları seçip metninizi, marka öğelerinizi ve gerçeğe yakın bir YZ avatarını ekleyerek, günler veya haftalar yerine dakikalar içinde son reklamları oluşturabilirsiniz.
Kesinlikle! HeyGen, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ve daha birçok platform için reklam oluşturmayı destekler. Her kanalın gereksinimlerine uygun olacak şekilde en-boy oranını ve video süresini ayarlayabilirsiniz.
Her bir reklamın mesajını, görsellerini veya seslendirmesini farklı hedef kitlelere ya da dillere göre özelleştirebilir, böylece yeniden hedefleme, yerelleştirme veya ABM kampanyaları için ideal hale getirebilirsiniz.
Evet. HeyGen’in çeviri araçları, 170’ten fazla dil ve lehçede, gerçekçi seslendirmeler için doğru dudak senkronizasyonuyla reklamlar oluşturmanıza olanak tanır. Farklı bölgelerde özgünlüğünü koruması gereken küresel kampanyalar için idealdir.
Hayır. HeyGen’in kullanıcı dostu arayüzü ve sürükle-bırak editörü, deneyim düzeyi ne olursa olsun gelişmiş düzenlemeyi herkes için erişilebilir hale getirir.
HeyGen, tam prodüksiyon ekiplerine, pahalı çekimlere ve ileri seviye post prodüksiyona olan ihtiyacı ortadan kaldırır. YZ odaklı yaklaşım, yüksek kaliteli reklamları şirket içinde oluşturmanın maliyetini büyük ölçüde düşürür.
Eski reklam içeriklerini hızla güncelleyebilir veya yerelleştirebilir, farklı platformlara uygun formatlara uyarlayabilir, yeni marka kimliğini entegre edebilir ya da mesajları değiştirerek mevcut videoları yeni kampanyalar için etkili biçimde yeniden kullanabilirsiniz. Böylece içeriklerinizin değerini en üst düzeye çıkarırken zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
HeyGen, gerçekçi YZ avatarları, gelişmiş yerelleştirme yetenekleri ve sadeleştirilmiş video oluşturma süreciyle öne çıkar. Yüksek kaliteli, ölçeklenebilir içeriği hızlıca üretmesi gereken pazarlamacılar için tasarlandığından, modern reklam kampanyaları için ideal bir çözümdür.
HeyGen, çeviri, yerelleştirme ve kişiselleştirme özelliklerini tek bir platformda sunarak küresel reklam kampanyalarını kolaylaştırır. Farklı pazarlarda ek karmaşıklık olmadan tutarlılık ve özgünlük sağlayarak, birden fazla bölge için reklamları hızlıca oluşturabilirsiniz.
Başlamak çok kolay. Ücretsiz bir hesap oluşturun, platformun şablonlarını ve özelliklerini keşfedin ve sadece birkaç dakika içinde ilk reklamınızı oluşturun. HeyGen’in sezgisel araçları, ister yerel bir kampanya yürütün ister küresel bir lansman yapın, ilgi çekici reklamlar hazırlamayı son derece kolay hale getirir.
Evet! HeyGen, her ölçekteki ekibin büyük bir bütçeye veya kapsamlı kaynaklara ihtiyaç duymadan etkili reklamlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Uygun fiyatlandırması ve zamandan tasarruf sağlayan araçları sayesinde, çıktısını en üst düzeye çıkarmak isteyen çevik pazarlama ekipleri için idealdir.
HeyGen, mevcut iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Videolarınızı oluşturduktan sonra, sorunsuz dağıtım için bunları indirip tercih ettiğiniz reklam platformlarına, CRM’lere veya içerik yönetim araçlarına yükleyebilirsiniz.
HeyGen çok yönlüdür ve sosyal medya reklamları, yeniden hedefleme videoları, açıklayıcı reklamlar ve yerelleştirilmiş kampanyalar dahil olmak üzere çok çeşitli reklam türlerini destekler. Araçları, öne çıkan ve sonuç getiren içerikler oluşturmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.