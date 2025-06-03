Yönetici zamanını harcamadan etkileyici açılış konuşmaları sunun

Vizyonunuzu etkileyici, profesyonel şirket sunumlarına dönüştürün. HeyGen ile, kamera karşısına hiç geçmeden yönetim ekibinizi öne çıkaran stüdyo kalitesinde sunumlar oluşturabilirsiniz. Ne programlama zahmeti, ne prodüksiyon gecikmeleri, ne de yeniden çekimler. Hatta son saniyeye kadar düzenleme yapabilirsiniz.

Renkli gradyan arka planda sunucu ve YZ video arayüzüyle Voice Mirroring özelliğini gösteren HeyGen keynote slaydı
G24.81.000+ değerlendirme
Faydalar ve değer

Gerçekçi YZ avatarları ve özel metinlerle mesajınızı güçlendirin

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

the next chapter of making video creation effortless end to end

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

a screenshot of an ai studio editor launch

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

a diagram of quality control consistency and ease of use

SSS

Kendi yöneticilerimizi YZ avatarları olarak kullanabilir miyiz?

Evet. HeyGen, yöneticiler de dahil olmak üzere ekibinizin özel avatarlarını oluşturmanıza olanak tanır. Sadece kısa bir video ve ses örneğiyle, markanızın sesini ve otoritesini yansıtan, gerçeğe çok yakın dijital sunucular oluşturabiliriz.

Son dakika bir değişiklik olursa açılış konuşmasını (keynote'u) nasıl güncellerim?

HeyGen’in komut dosyası tabanlı editörü AI Studio, videoyu dilediğiniz zaman gözden geçirmenizi sağlar. Yalnızca metni düzenleyin; video değişikliklerle birlikte yeniden oluşturulur—yeniden çekim yapmanıza veya yeniden kurgulamanıza gerek yoktur.

Ana konuşmayı birden fazla dilde sunmam gerekirse ne olur?

HeyGen, doğal seslendirmeler ve otomatik altyazılarla 170'ten fazla dili ve lehçeyi destekler. Sunumunuzun her pazar için yerelleştirilmiş sürümlerini, yeniden kayıt yapmadan oluşturabilirsiniz.

Bu, canlı etkinlikler için de uygun mu yoksa sadece eşzamansız dağıtım için mi?

HeyGen ile oluşturulan keynote videoları, talep üzerine dağıtım (e-posta, sosyal medya, açılış sayfaları) için ve canlı etkinlikler ya da şirket içi toplantılar için önceden kaydedilmiş oturumlar olarak son derece uygundur.

Videonun marka standartlarımıza uygun olmasını nasıl sağlayabilirim?

Brand Kit ile avatar kıyafetleri ve arka planlardan yazı tipleri ve renklere kadar her şeyi özelleştirebilirsiniz. Kendi görsellerinizi yükleyin veya ekipler ve kampanyalar arasında tutarlılık sağlamak için markalı şablonları kullanın.

Birden fazla paydaş bir keynote videosu üzerinde birlikte çalışabilir mi?

Kesinlikle. HeyGen, ekip tabanlı düzenleme ve inceleme iş akışlarını destekler; böylece pazarlamacılar, yöneticiler ve tasarımcılar, sürekli ileri geri yazışmaya gerek kalmadan tek bir yerde birlikte çalışabilir.

Açılış konuşması videosuna slaytlar, grafikler veya diğer görselleri ekleyebilir miyim?

Evet. Slaytları, videoları, grafikleri ve diğer medya içeriklerini doğrudan videonuza yükleyebilirsiniz. HeyGen, görselleri metninizle senkronize etmenizi sağlayarak profesyonel, sunum tarzında bir akış oluşturmanıza imkân tanır.

YZ açılış konuşmamı dağıtmanın en iyi yolu nedir?

YZ açılış konuşması videoları açılış sayfalarına yerleştirilebilir, e-posta kampanyalarında paylaşılabilir, sosyal kanallarda yayınlanabilir veya web seminerlerinde kullanılabilir. Birçok pazarlama ekibi bunları ayrıca iş ortaklarını bilgilendirme ya da iç bilgilendirme toplantıları için yeniden kullanır.

HeyGen ile keynote video oluşturma sürecine nasıl başlayabilirim?

Başlamak çok kolay. ücretsiz deneme için kayıt olabilirsiniz ve nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Ardından bir avatar seçebilir, metninizi yükleyebilir ve dakikalar içinde videonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ekibimiz, yönetici videoları, yerelleştirme ve marka uyumu için en iyi uygulamalar konusunda sizi yönlendirmek üzere her zaman hazırdır.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background