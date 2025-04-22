สำหรับ STUDIO 47 สถานีข่าวระดับภูมิภาคชั้นนำในเยอรมนี การรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องให้กับภูมิภาคนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลนซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อให้ทันต่อข่าวด่วน งานสืบสวนเชิงลึก และเรื่องราวนวัตกรรมต่างๆ ห้องข่าวของ STUDIO 47 ต้องผลิตงานให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็วควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความแม่นยำในการผลิตข่าว ตั้งแต่เริ่มใช้ AI อวตารของ HeyGen เพื่อช่วยปรับกระบวนการผลิตวิดีโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น STUDIO 47 ไม่ได้แค่รายงานข่าวด้านนวัตกรรมในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นข่าวพาดหัวด้วยตัวเองอีกด้วย
“เป้าหมายหลักของเราคือการช่วยให้ทีมข่าวมีเวลาสำหรับงานที่สร้างคุณค่ามากขึ้นด้วยการใช้ AI เป็นเหมือน ‘เครื่องล้างจานของงานข่าว’ ที่จัดการงานรูทีนแทน เพื่อให้บรรณาธิการสามารถโฟกัสกับงานสืบสวนและรายงานเชิงลึกได้มากขึ้น” ซาชา เดอวีนเย บรรณาธิการบริหารแห่ง STUDIO 47 กล่าว
รับมือกับทรัพยากรที่จำกัดในห้องข่าว
ด้วยจำนวนผู้ชมมากกว่า 650,000 คนและช่องข่าวที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรทางเทคนิคทำให้ปริมาณคอนเทนต์ที่บรรณาธิการและผู้ประกาศข่าวของ STUDIO 47 สามารถผลิตได้ถูกจำกัด ในภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อท้องถิ่น STUDIO 47 ต้องเผชิญกับความท้าทายเดียวกันกับบริษัทสื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ตึงตัว พฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลง และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของสถานีข่าวท้องถิ่นและบทบาทในการส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ชมยังคงเป็นสิ่งจำเป็น Sascha จึงต้องเร่งช่วยบริษัทของเขาและบริษัทสื่ออื่นๆ ในเยอรมนีให้สามารถฝ่าฟันความท้าทายเหล่านี้ไปได้
ในบล็อกโพสต์ล่าสุดเขาเล่าว่า “สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกำลังกระทบต่อบริษัทสื่อระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจำนวนมากที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และเพราะว่า AI และระบบอัตโนมัติสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดต้นทุนโดยไม่ลดทอนคุณภาพ เราไม่ควรกลัวเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่ควรเปิดรับและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานบรรณาธิการของเรา”
ใช้เทคโนโลยี AI ของ HeyGen เพื่อขยายการผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูง
เมื่อ STUDIO 47 นำ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้ทันสมัย จึงเลือกใช้ HeyGen เพื่อขับเคลื่อน NewsHub แพลตฟอร์มห้องข่าวของตน ด้วยฟีเจอร์ของ HeyGen ทีมงานสามารถใช้ AI เพื่อสร้างสคริปต์ ทำระบบผลิตเสียงบรรยายอัตโนมัติ สร้างอวตาร AI สำหรับผู้ประกาศข่าว และปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับการกระจายหลายช่องทางทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย HeyGen ช่วยให้การบรรยายเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น ขยายการเข้าถึงผ่านการทำโลคัลไลเซชันด้วย AI ส่งข่าวได้รวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การเชื่อมต่อผ่าน API ของ HeyGen ยังทำงานได้อย่างไร้รอยต่อภายในชุดเครื่องมือ AI สำหรับห้องข่าวของ STUDIO 47 ที่มีอยู่แล้ว รวมถึง NewsHub, BotCast และ ClipSense
ด้วยความที่อุตสาหกรรมนี้ต้องพึ่งพาผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวเป็นหลัก ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับ STUDIO 47 คืออวตาร AI ของ HeyGen ที่ปรับขยายการใช้งานได้และมีคุณภาพสูง
ก่อนใช้ HeyGen การผลิตข่าวประจำวันและข่าวด่วนใช้ทรัพยากรและต้นทุนสูง ต้องใช้เวลาในสตูดิโอโดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับตารางของผู้ประกาศที่มีจำกัด และมีงานโพสต์โปรดักชันที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อใช้ HeyGen ทีมงานสามารถสร้างอวตารดิจิทัลของผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ผู้ชมคุ้นเคยให้ปรากฏบนหน้าจอได้
อวตาร AI คุณภาพสูงของ HeyGen พลิกโฉมเวิร์กโฟลว์ของ STUDIO 47 ด้วยการตัดความจำเป็นในการอัดในสตูดิโอและการจัดตารางผู้สื่อข่าวออกไป อวตาร AI ช่วยให้ผลิตคอนเทนต์ได้ตลอด 24/7 ขยายการนำเสนอหลายภาษา และลดต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 60% ทำให้ STUDIO 47 สามารถขยายการผลิตข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“HeyGen เปลี่ยนวิธีการผลิตข่าวของ STUDIO 47 ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการผสานอวตาร AI เข้ากับห้องข่าว เราได้ยกระดับวารสารศาสตร์ท้องถิ่นให้ขยายขนาดได้ คุ้มค่า และพร้อมรับอนาคต” ซาชากล่าว
โซลูชันการออกอากาศสำหรับอุตสาหกรรมในวงกว้าง
นอกจากการนำเสนอข่าวระดับภูมิภาคให้กับรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของเยอรมนีแล้ว STUDIO 47 ยังให้บริการโปรดักชันวิดีโอแก่ลูกค้าทั่วเยอรมนี ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์ ครอบคลุมทั้งองค์กรสื่อระดับภูมิภาคและท้องถิ่น แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ และห้องข่าวดิจิทัล บริการโปรดักชันเหล่านี้รวมถึงโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับห้องข่าวและบริษัทสื่ออื่นๆ ด้วย HeyGen ทำให้ STUDIO 47 ผลิตข่าวได้เร็วขึ้น 80% และลดต้นทุนสตูดิโอและโพสต์โปรดักชันได้ 60%
ด้วยความร่วมมือครั้งนี้เองที่ทำให้ STUDIO 47 สามารถเขียนกติกาใหม่ให้กับวงการสื่อสารมวลชน ปรับตัวอุตสาหกรรมให้พร้อมรับอนาคตด้วยการลดต้นทุนและสร้างเอ็นจินคอนเทนต์ที่เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง