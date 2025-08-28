Ratava เป็นเอเจนซีสื่อ AI ที่ผสมผสานการสร้างภาพยนตร์แบบดั้งเดิมเข้ากับอวตาร AI และเครื่องมือสร้างสรรค์ด้วย AI เพื่อสร้างวิดีโอสำหรับการสื่อสารแบบ B2B การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีครีเอทีฟไดเรกเตอร์ Maximus Jenkins และ Kaleb Manske เป็นผู้นำ Ratava ทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งเอเจนซีการตลาด นายหน้า และแฟรนไชส์ที่ต้องการคอนเทนต์วิดีโอจำนวนมากและหลากหลาย โดยไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการโปรดักชันแบบดั้งเดิม
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen Ratava ต้องเจอกับคอขวดซ้ำๆ ในการทำงาน ทุกครั้งที่ถ่ายทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะเมื่อต้องถ่ายกับผู้บริหารจะต้องวางตารางเวลาอย่างแม่นยำ ถ่ายหลายเทค และประสานงานกันอย่างหนัก “เวลาเราถ่ายกับ CEO เราต้องทำให้ทุกอย่างเป๊ะในวันนั้นวันเดียว” Maximus กล่าว ถ้าถ่ายอะไรได้ไม่ครบหรือไม่ตรงตามต้องการ ก็แทบไม่มีวิธีย้อนกลับไปแก้ไขได้ ผู้บริหารมักมีเวลาจำกัด ไม่ค่อยสบายใจเวลาอยู่หน้ากล้อง หรือไม่สะดวกมาถ่ายซ่อม ซึ่งหมายความว่าแค่พลาดโอกาสครั้งเดียวก็อาจทำให้ทั้งโปรเจกต์สะดุดได้
กระบวนการผลิตเองยิ่งทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น วันถ่ายทำที่มีจำกัดทำให้กำหนดเวลางานตึงตัว ขณะที่ผู้ร่วมงานที่ประหม่า หรือไม่มั่นใจเมื่อต้องอยู่หน้ากล้องก็ยิ่งทำให้จังหวะการทำงานช้าลง ขั้นตอนโพสต์โปรดักชันยืดระยะเวลาโปรเจกต์ออกไปอีก ทำให้ส่งมอบคอนเทนต์ใหม่ได้ยากอย่างรวดเร็ว “หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือแค่ทำให้มีคนมายืนอยู่หน้ากล้องให้ได้” แม็กซิมัสอธิบาย สำหรับลูกค้าที่ต้องการวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การสเกลงานแทบเป็นไปไม่ได้เลย
สร้างไลบรารีอวตารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้เพื่อการผลิตในระดับสเกล
HeyGen เปลี่ยนทุกอย่างให้กับ Ratava ด้วยการบันทึกวิดีโอผู้บริหารเพียงครั้งเดียวแล้วสร้างไลบรารีอวตารขึ้นมา Ratava จึงสามารถสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นอีกไม่กี่วัน หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปีต่อมา “ตอนนี้เราสามารถสร้างไลบรารีอวตารได้ 15 ถึง 30 ตัว และสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ” Maximus เล่า สิ่งที่เคยถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของการถ่ายทำสดได้กลายเป็นระบบการผลิตวิดีโอแบบต่อเนื่องที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง
ขอบเขตงานครีเอทีฟขยายตัวอย่างก้าวกระโดด วิดีโอพิตช์พัฒนาจากเด็คแบบนิ่งไปเป็นพรีเซนเทชันแบบไดนามิกที่มีอวตารผู้บริหารเป็นตัวดำเนินเรื่อง การทำการตลาดอีเวนต์ถูกออกแบบใหม่ด้วยวิดีโอโปรโมตแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละงานก่อนการประชุม อินโทรผู้บรรยายแบบสดที่ใช้อวตารระหว่างงาน และวิดีโอรีแคปหลังจบงานที่ผสมผสานฟุตเทจอวตารเข้ากับภาพจริงแบบเรียลไทม์ จากที่เคยเป็นโปรดักชันครั้งเดียวจบ Ratava จึงสามารถส่งมอบแคมเปญต่อเนื่องในระดับที่ขยายสเกลได้
สำหรับ Maximus ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นทั้งส่วนตัวและในเชิงอาชีพ เขาเริ่มต้นจากการทำภาพยนตร์แบบดั้งเดิมและมองว่า AI คือพลังในการทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม: “AI ทำให้ผมทำสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยทำได้ ไม่ว่าจะเพราะต้นทุนสูงเกินไป ใช้เวลามากเกินไป หรือซับซ้อนเกินไป ตอนนี้ผมสามารถสร้างวิดีโอที่มีเอฟเฟกต์กระโดดร่มและเวอร์ชันหลายภาษาทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้เงินมหาศาลหรือทีมงานเต็มชุด”
“HeyGen ช่วยให้เรามอบเสียงให้กับลูกค้า หลายคนไม่สบายใจเวลาต้องอยู่หน้ากล้อง นั่นแหละคือหัวใจของการเล่าเรื่อง และตอนนี้ใครๆ ก็ทำได้” คาเล็บกล่าว เขายังเน้นด้วยว่าแพลตฟอร์มใช้งานง่ายแค่ไหนว่า “ในฐานะคนตัดต่อวิดีโอ แทบไม่มีช่วงต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลย แต่แม้แต่คนที่เพิ่งเริ่มทำวิดีโอก็สามารถกระโดดเข้ามาแล้วเริ่มสร้างได้ทันที แค่พิมพ์สคริปต์ของคุณ แล้วก็เริ่มได้เลย”
พิสูจน์พลังของ AI ผ่านความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Ratava สามารถขยายการผลิตคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกเคสการใช้งานหลัก พร้อมทั้งประหยัดเวลาและเปิดโอกาสใหม่ๆ ด้านความคิดสร้างสรรค์
- ความเร็วในระดับสเกล: ลดระยะเวลาการทำวิดีโอสัมภาษณ์จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงวันเดียว “เราทำเสร็จแล้วก็พูดว่า ‘ฉันทำเสร็จวันนี้เลย’ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย” คาเล็บกล่าว
- ขยายการเข้าถึงทั่วโลก: ใช้การโลคัลไลซ์ภาษาเพื่อขยายสู่ตลาดที่ใช้ภาษาสเปนและฝรั่งเศสโดยไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าของภาษา “สามารถพรีเซนต์ให้ผู้ฟังที่พูดภาษาอาหรับหรือฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องรู้ภาษานั้น” แม็กซิมัสกล่าวเสริม
- การปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในเชิงลึก: อัตราการเปิดวิดีโอในแคมเปญการเข้าถึงเพิ่มจาก 10% เป็น 30–40% ด้วยข้อความจากอวตารแบบเฉพาะบุคคล
ช่วงเวลาที่น่าทึ่งสำหรับ Maximus คือตอนที่เขาได้เห็นคุณภาพการลิปซิงก์ของ HeyGen ทำงานจริงๆ “ผมอัปโหลดเสียงของตัวเองแล้วดูอวตารของผมพูดด้วยใบหน้าของลูกค้า มันออกมาสมบูรณ์แบบมาก” สำหรับ Kaleb คือการส่งวิดีโอ “good morning” ให้แม่ของเขา “แม่ตอบกลับมาว่า ‘I love you too’ โดยไม่รู้เลยว่านี่คือ AI ตอนนั้นแหละที่ผมรู้ว่ามันสมจริงแค่ไหน”
ตั้งแต่นั้นมา HeyGen ก็กลายเป็นรากฐานสำคัญของโมเดลธุรกิจของ Ratava พวกเขาได้ผสานรวมเข้ากับ CRM ทำให้สามารถทำวิดีโอ outreach แบบอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ได้ “ตอนนี้ 98% ของวิดีโอของเรามี HeyGen อวตารอยู่ในบางรูปแบบ” Maximus กล่าว “มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือของเรา เหมือนนักแสดงที่เรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้”
เมื่อ Ratava เดินหน้าขยายธุรกิจ HeyGen ยังคงเป็นหัวใจของวิสัยทัศน์เดิม นั่นคือช่วยให้ลูกค้าสามารถเล่าเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น และใช้ต้นทุนน้อยกว่าวิธีดั้งเดิมหลายเท่า “เราสร้างธุรกิจของเราบน HeyGen” Maximus กล่าว “ผลลัพธ์ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้ว”