AI Image Generator สำหรับภาพพร้อมใช้งานในวิดีโอ
สร้างภาพสะดุดตาให้ทุกโปรเจกต์วิดีโอด้วย AI Image Generator ของ HeyGen แค่บรรยายฉาก เลือกสไตล์ แล้วเอนจินจะสร้างภาพความละเอียดสูงพร้อมใช้งานทันทีในสไลด์ สตอรีบอร์ด และวิดีโอตัดต่อขั้นสุดท้าย ไม่ต้องมีทักษะดีไซน์ ไม่ต้องเสียเวลาหาภาพสต็อกจากหลายเว็บ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องลิขสิทธิ์ ใช้ได้กับคอนเทนต์ด้านการตลาด การเทรนนิ่ง ผลิตภัณฑ์ และโซเชียลมีเดีย
ฟีเจอร์ของ AI Image Generator
สร้างภาพความละเอียดสูงจากพรอมต์
อธิบายภาพที่ต้องการแล้วสร้างได้ทันทีด้วยตัวเอง AI Image Generator ของ HeyGen แปลงพรอมต์ข้อความให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในวิดีโอโดยเฉพาะ ทั้งฉากสภาพแวดล้อม ภาพสินค้า แบ็กกราวด์แบบแอบสแตรกต์ และภาพประกอบต่างๆ แตกต่างจากเครื่องมือสร้างภาพทั่วไป ทุกไฟล์ที่ได้จะถูกจัดขนาดและฟอร์แมตให้พร้อมใช้งานในไทม์ไลน์วิดีโอทันที ผสานภาพที่สร้างขึ้นเข้ากับเสียงบรรยายจาก AI Voice Generator และทรานซิชันระหว่างซีนเพื่อสร้างวิดีโอครบจบในที่เดียวโดยไม่ต้องหาสต็อกโฟโต้หรือจ้างดีไซเนอร์
พรีเซ็ตสไตล์และชุดแบรนด์
สร้างฉากหลังตามโลเคชันหรือแบรนด์ได้โดยไม่ต้องมีคลังรูปภาพ เพียงอธิบายห้องประชุม วิวเมือง สตูดิโอ หรือบรรยากาศร้านค้า แล้วสร้างฉากหลังแบบกำหนดเองที่เข้ากับโทนวิดีโอของคุณ ใช้ฉากหลังเหล่านี้ด้านหลังผู้นำเสนอของคุณในโปรเจกต์ Text to Video หรือใส่เป็นเลเยอร์ในวิดีโออธิบายหลายซีนและคอนเทนต์ product demo video แต่ละฉากหลังที่สร้างขึ้นจะคงแสงและสไตล์ให้สม่ำเสมอในทุกเฟรม ทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นงานโปรดักชันแบบครบชุดโดยไม่ต้องทำคอมโพสิตในขั้นตอนโพสต์โปรดักชัน
การเคลื่อนไหวจากรูปภาพเป็นวิดีโอ
สร้างภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากคำบรรยายเพียงอย่างเดียว สร้างภาพฮีโร่ ภาพไลฟ์สไตล์ และฉากใช้งานจริงที่มีผลิตภัณฑ์หรือคอนเซ็ปต์ของคุณโดยไม่ต้องจัดกองถ่ายจริง ภาพเหล่านี้ผสานการทำงานกับความสามารถ AI Product Placement ของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างแคมเปญ product video แบบครบชุดที่รวมภาพที่สร้างด้วย AI การบรรยายเสียง และผู้นำเสนอบนหน้าจอไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ขยายจากภาพเดียวเป็นหลายร้อยภาพได้ทั่วทั้งแคมเปญและทุกช่องทาง
เครื่องมือแก้ไขและปรับปรุงในตัว
ทุกภาพที่สร้างภายใน HeyGen จะพร้อมใช้งานทันทีในวิดีโอเอดิเตอร์ของคุณ ไม่ต้องส่งออก อัปโหลดซ้ำ หรือแปลงไฟล์ เลือกภาพที่สร้าง กำหนดให้กับซีน แล้วสร้างวิดีโอต่อไปได้เลยควบคู่กับ AI Lip Sync, การพากย์เสียง และคำบรรยาย การผสานการทำงานที่แน่นแฟ้นนี้ทำให้แอสเซ็ตภาพและการผลิตวิดีโออยู่บนไทม์ไลน์เดียวกัน ช่วยให้การลองไอเดียสร้างสรรค์ทำได้รวดเร็ว ทีมที่สร้างคอนเทนต์เป็น วิดีโอการตลาด หรือ วิดีโอฝึกอบรม สามารถสร้างและวางภาพประกอบได้โดยไม่ต้องออกจากเอดิเตอร์
ผลลัพธ์จาก API และแบบแบตช์
สร้างรูปภาพหลากหลายเวอร์ชันด้วยการรันพรอมต์เดิมซ้ำหลายครั้งเพื่อรองรับการทดสอบ A/B แคมเปญรายภูมิภาค หรือการเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม สร้างฉากหลังตามฤดูกาล ภาพสินค้าแบบโลคัลไลซ์ หรือภาพฉากตามธีมแบบจำนวนมาก แล้วจับคู่แต่ละเวอร์ชันกับเสียงบรรยายที่แปลแล้วโดยใช้ Video Translator เพื่อสร้างแอสเซทวิดีโอแบบโลคัลไลซ์ เวิร์กโฟลว์นี้ช่วยเปลี่ยนบรีฟครีเอทีฟเพียงชุดเดียวให้กลายเป็นวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันที่แตกต่างกันหลายสิบแบบ แต่ละแบบมีภาพเฉพาะและเสียงหลายภาษา ทั้งหมดผลิตจากเอดิตเตอร์เดียวกับที่ใช้ในโปรเจกต์ AI Video Generator ของคุณ
กรณีการใช้งาน
ภาพตัวอย่างและภาพฮีโร่
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
สตอรีบอร์ดและการวางแผนฉาก
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
ภาพประกอบสำหรับการฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
ภาพประกอบการตลาดสินค้า
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
ฟีดโซเชียลมีเดีย
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
หน้าปกบล็อกและงานบรรณาธิการ
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
วิธีการทำงาน
สร้างรูปภาพแบบกำหนดเองและใช้ในวิดีโอของคุณได้ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่พิมพ์พรอมต์ไปจนถึงเผยแพร่คอนเทนต์
อธิบายรูปภาพ
เขียนพรอมต์สั้นๆ เลือกอัตราส่วนภาพ สไตล์พรีเซ็ต และรายละเอียดแบรนด์ที่ต้องการให้ระบบนำไปใช้กับผลลัพธ์
สร้างและเลือก
ตรวจสอบรูปภาพที่สร้างขึ้น ปรับแก้ถ้อยคำ สไตล์ หรือสี แล้วสร้างใหม่จนได้ลุคที่ต้องการ
ปรับแต่งและแก้ไข
ขยายความละเอียด เติมส่วนที่ขาด หรือปรับสไตล์เฉพาะจุด ปรับสี ครอป หรือจัดองค์ประกอบใหม่ได้โดยตรงในตัวแก้ไขโดยไม่ต้องออกจากโปรเจกต์
ส่งออกหรือทำอนิเมชัน
ดาวน์โหลดรูปภาพหรือส่งต่อไปยังวิดีโอได้ทันที ใช้พรอมต์และพรีเซ็ตเดิมซ้ำสำหรับการสร้างในอนาคตเพื่อให้แบรนด์มีความสม่ำเสมอ
คำถามที่พบบ่อย
AI Image Generator คืออะไร และแตกต่างจากสต็อกโฟโต้อย่างไร?
AI Image Generator สำหรับวิดีโอคือเครื่องมือสร้างภาพแบบกำหนดเองจากข้อความคำอธิบาย ออกแบบมาให้ใช้งานได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์การผลิตวิดีโอ ใน HeyGen เพียงพิมพ์พรอมต์อธิบายภาพที่ต้องการ AI จะสร้างภาพให้ และผลลัพธ์จะพร้อมใช้งานทันทีในวิดีโอเอดิเตอร์ของคุณ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์หรืออัปโหลดซ้ำ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสร้างภาพพื้นหลัง ฉาก และภาพสินค้าให้สอดรับกับคอนเทนต์วิดีโอของคุณ
สามารถสร้างรูปภาพให้ตรงกับโทนสีและสไตล์ของแบรนด์ได้ไหม
ได้อย่างแน่นอน AI Image Generator สามารถสร้างภาพความละเอียดสูงที่เหมาะสำหรับเอาต์พุตวิดีโอแบบ HD คุณควบคุมสไตล์ องค์ประกอบ และโทนสีได้ผ่านพรอมต์ข้อความ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับมาตรฐานแบรนด์ของคุณ ทีมงานในบริษัทอย่าง PepsiCo และ Samsung ใช้กระบวนการผลิตของ HeyGen สำหรับคอนเทนต์แบรนด์ และภาพที่สร้างขึ้นก็รักษามาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับเอาต์พุตวิดีโออื่นๆ บนแพลตฟอร์ม
ความละเอียดของวิดีโอที่ได้สูงแค่ไหน?
คุณสามารถอธิบายสินค้า บริบทการใช้งาน และสไตล์ภาพที่ต้องการ แล้ว AI จะสร้างภาพสินค้าที่สอดคล้องกับบริบทให้โดยอัตโนมัติ ภาพเหล่านี้เหมาะมากสำหรับแคมเปญ โฆษณาวิดีโอ AI การโชว์สินค้าในอีคอมเมิร์ซ และคอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย AI ที่ต้องการมุมมองหรือฉากหลากหลาย โดยไม่ต้องจัดถ่ายในสตูดิโอ
สามารถแก้ไขเฉพาะบางส่วนของรูปภาพได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งภาพหรือไม่?
รูปภาพที่สร้างด้วย AI จะอยู่ในตัวแก้ไขเดียวกับที่ใช้สร้างวิดีโอ หลังจากสร้างรูปภาพแล้ว สามารถนำไปใช้ในซีนเป็นฉากหลังหรือองค์ประกอบภาพ จากนั้นซ้อนทับด้วยเสียงบรรยาย Subtitle Generator ที่สร้างคำบรรยาย และฟุตเทจผู้บรรยาย ซึ่งหมายความว่าวิดีโอทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ภาพไปจนถึงเสียงบรรยาย จะถูกผลิตบนแพลตฟอร์มเดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสร้างรูปภาพและวิดีโอหลายตัว
สามารถแปลงรูปภาพที่สร้างไว้ให้กลายเป็นวิดีโอได้ไหม
ได้ ใช้พรอมต์เดียวกันโดยปรับเล็กน้อยในแต่ละรอบการสร้างเพื่อให้ได้ชุดตัวเลือกภาพหลายแบบ จากนั้นจับคู่แต่ละแบบกับสคริปต์ที่ต่างกันหรือเสียงบรรยายที่แปลแล้วสำหรับเวอร์ชันแคมเปญที่หลากหลาย วิธีนี้ช่วยให้Image to Videoทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลาโปรดักชันเพิ่มขึ้นหลายเท่า
การสร้างภาพเดี่ยวใช้เวลารวดเร็วแค่ไหน?
เครื่องมือสร้างภาพแบบแยกเดี่ยวจะสร้างรูปภาพที่คุณต้องดาวน์โหลด ปรับขนาด และนำเข้าไปยังโปรแกรมตัดต่อวิดีโออีกตัวหนึ่ง ในขณะที่ AI Image Generator ของ HeyGen จะสร้างภาพให้ภายในเวิร์กโฟลว์วิดีโอโดยตรง ทำให้ภาพที่สร้างถูกใส่ลงในไทม์ไลน์ทันทีเคียงข้างอวตาร เสียงบรรยาย และทรานซิชัน ส่งผลให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้นและลดการส่งต่องานระหว่างเครื่องมือต่างๆ ซึ่งสำคัญมากเมื่อคุณต้องสร้างคอนเทนต์วิดีโอในปริมาณมาก
สามารถใช้รูปภาพที่สร้างขึ้นในโฆษณาแบบชำระเงินและงานเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้เข้าถึงฟีเจอร์หลักของแพลตฟอร์มรวมถึงการสร้างภาพ คุณสามารถทดลองใช้เครื่องมือ สร้างภาพ และสร้างวิดีโอเพื่อประเมินเวิร์กโฟลว์ได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะปลดล็อกการส่งออกความละเอียดสูงขึ้น เครดิตการสร้างเพิ่มเติม และการเข้าถึงชุดเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบครบถ้วน
การคิดค่าบริการของ AI Image Generator ทำงานอย่างไร
ตัวสร้างภาพนี้โดดเด่นด้านฉากหลัง ฉากสภาพแวดล้อม บริบทการใช้งานสินค้า เท็กซ์เจอร์แบบนามธรรม และคอนเซ็ปต์แบบภาพประกอบ ซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบภาพพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในการผลิตวิดีโอ สำหรับคอนเทนต์แบบพูดกับกล้อง ให้จับคู่ฉากหลังที่สร้างขึ้นกับ AI Face Swap ของ HeyGen หรือฟุตเทจผู้บรรยาย สำหรับวิดีโออธิบายคอนเซ็ปต์ ให้สร้างภาพแต่ละฉากแบบเป็นขั้นตอน แล้วนำมาต่อเป็นลำดับพร้อมเสียงบรรยายด้วยเวิร์กโฟลว์ AI Video Explainer
สามารถสร้างรูปภาพแบบแบตช์สำหรับแคมเปญได้ไหม?
ได้ เนื่องจากรูปภาพที่สร้างขึ้นเป็นแอสเซ็ตภาพที่ไม่ขึ้นกับภาษา จึงใช้งานได้กับทุกเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นของวิดีโอของคุณ สร้างภาพในแต่ละซีนเพียงชุดเดียว จากนั้นใช้ AI Dubbing เพื่อสร้างเสียงบรรยายได้มากกว่า 175 ภาษาโดยใช้ภาพชุดเดิม วิธีนี้ช่วยให้แคมเปญระดับโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะต้องสร้างภาพเพียงครั้งเดียว
มีมาตรการควบคุมเพื่อให้ผลลัพธ์ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่?
ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถสร้างภาพได้ภายในไม่ถึง 1 นาที และสร้างวิดีโอเต็มรูปแบบพร้อมเสียงบรรยาย คำบรรยาย และทรานซิชันได้ภายในไม่ถึง 10 นาที ความเร็วนี้มาจากการทำทุกอย่างในตัวแก้ไขเดียว ไม่มีภาระในการจัดการไฟล์ ไม่ต้องแปลงฟอร์แมต และไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันClip Generatorหรือวิดีโอโซเชียลรายวันสามารถรักษาจังหวะการผลิตคอนเทนต์ให้สม่ำเสมอได้โดยไม่ติดคอขวด
