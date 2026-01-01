แอปขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทุกเวิร์กโฟลว์วิดีโอ

HeyGen Apps ให้คุณเข้าถึงเครื่องมือวิดีโอ AI เฉพาะทางได้ทันที สร้างคลิปจากข้อความ อัปสเกลเป็น 4K สร้างโฆษณา UGC สลับใบหน้า ดึงไฮไลต์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละแอปทำงานได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

136,951,208วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,755อวตารที่สร้างแล้ว
18,864,306วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

Seedance 2.0

สร้างวิดีโอ AI ระดับภาพยนตร์ด้วย Seedance 2.0 ทั้ง B-roll ช็อตอวตาร และวิดีโอสมบูรณ์จากพรอมต์เดียว ไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำ

ไฮไลต์วิดีโอ AI

เปลี่ยนวิดีโอแบบยาวให้เป็นคลิปไฮไลต์พร้อมแชร์ AI จะดึงช่วงที่ทรงพลังที่สุดออกมาให้อัตโนมัติ

ตัวเพิ่มความคมชัดวิดีโอ AI

อัปสเกลวิดีโอใดๆ เป็นความละเอียด 4K ด้วย AI แบบ diffusion ลดนอยส์ เพิ่มความคมชัด และเพิ่มเฟรมเรตได้สูงสุดถึง 120fps

การจัดวางสินค้า

สร้างวิดีโอโฆษณาโปรดักต์เพลสเมนต์จากรูปภาพเพียงรูปเดียว ฉากสมจริงจากวิดีโอ AI ไม่ต้องใช้สตูดิโอ

ตัวสร้างวิดีโอ UGC

สร้างโฆษณาวิดีโอสไตล์ UGC ที่สมจริงด้วยอวตารครีเอเตอร์กว่า 1,100 แบบ ขยายการผลิตครีเอทีฟโฆษณาได้โดยไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์

ตัวสร้างวิดีโอแบบกลุ่ม

สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้หลายร้อยรายการพร้อมกันจากสเปรดชีต CSV ขยายการเข้าถึงและการออนบอร์ดได้ภายในไม่กี่นาที

พอดแคสต์วิดีโอ AI

สร้างพอดแคสต์วิดีโอ AI แบบสองผู้พูดจากหัวข้อใดก็ได้ ไม่ต้องมีอุปกรณ์บันทึกเสียง ไม่ต้องนัดเวลา ไม่ต้องตัดต่อ

สลับใบหน้าด้วย AI

ปรับอวตารกว่า 1,000 แบบให้เป็นตัวคุณได้ง่ายๆ เพียงสลับเป็นใบหน้าของคุณ สร้างวิดีโอคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลได้ในไม่กี่นาที

เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI

สร้างรูปภาพแบบกำหนดเองสำหรับโปรเจกต์วิดีโอจากพรอมต์ข้อความ ทั้งภาพพื้นหลัง ภาพสินค้า และภาพประกอบฉาก

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
คำถามที่พบบ่อย

HeyGen Apps คืออะไร?

HeyGen Apps คือเครื่องมือวิดีโอ AI เฉพาะทางที่ทำงานได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ละแอปถูกออกแบบมาสำหรับงานเฉพาะ เช่น อัปสเกลวิดีโอเป็น 4K สร้างโฆษณา UGC สร้างคลิปวิดีโอ AI หรือดึงไฮไลต์จากวิดีโอบันทึกยาวๆ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือมีประสบการณ์ตัดต่อมาก่อน

HeyGen Apps ใช้งานได้ฟรีหรือไม่?

HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ให้คุณทดลองใช้งานแอปและสร้างวิดีโอได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม วิดีโอที่ยาวขึ้น การโคลนเสียง และการส่งออกวิดีโอความละเอียดสูงขึ้น

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอหรือไม่?

ไม่จำเป็น ทุกแอปถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยอินพุตพื้นฐานอย่างพรอมต์ข้อความ การอัปโหลดรูปภาพ หรือการอัปโหลดไฟล์ จากนั้น AI จะจัดการขั้นตอนการผลิต เรนเดอร์ และจัดรูปแบบให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถสร้างผลงานระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้

สามารถใช้หลายแอปพร้อมกันได้ไหม

ได้ ทุก HeyGen Apps ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณสามารถสร้างคลิปวิดีโอ อัปสเกลเป็น 4K เพิ่มการปรับเปลี่ยนใบหน้าด้วย face swap แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา และดึงไฮไลต์สำหรับโซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจาก HeyGen

แอปเหล่านี้รองรับไฟล์ฟอร์แมตและความละเอียดแบบใดบ้าง?

แอปส่วนใหญ่ส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบ MP4 ที่ความละเอียดระดับ HD หรือ 4K สามารถเลือกอัตราส่วนภาพที่ปรับให้เหมาะกับ YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ บางแอปอย่างเช่น AI Video Upscaler รองรับไฟล์นำเข้าหลายรูปแบบ เช่น MP4, MOV และ WEBM

HeyGen Apps แตกต่างจากเครื่องมือวิดีโอแบบสแตนด์อโลนอย่างไร?

เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เรียนรู้การใช้งานหลายอินเทอร์เฟซ และย้ายไฟล์ระหว่างแอปด้วยตัวเอง ในขณะที่ HeyGen Apps ถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คลิปที่สร้างแล้ว ฟุตเทจที่อัปสเกล วิดีโอที่แปลภาษา และไฮไลต์รีลทั้งหมดอยู่ร่วมกันในเวิร์กสเปซเดียว

สามารถแปลวิดีโอที่สร้างด้วย HeyGen Apps ได้หรือไม่?

ได้ วิดีโอทุกชิ้นที่สร้างด้วย HeyGen Apps สามารถแปลได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ ใช้ได้กับคลิปที่สร้างจาก AI วิดีโอ UGC โฆษณา พอดแคสต์วิดีโอ และคอนเทนต์อื่นๆ ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม

สามารถสร้างวิดีโอได้เร็วแค่ไหน?

แอปส่วนใหญ่สามารถสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในไม่ถึง 5 นาที การสร้างวิดีโอจากข้อความ การดึงไฮไลต์ การสลับใบหน้า และการสร้างวิดีโอแบบแบตช์ทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันเหมือนการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

เข้าถึงแอปวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้าง ปรับแต่ง และตัดต่อคอนเทนต์ระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องมีทักษะตัดต่อ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

