เมื่อพร้อมเพิ่มสมาชิกในทีม ให้ตรวจสอบก่อนว่าอยู่ในเวิร์กสเปซที่ใช้ร่วมกัน ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวของคุณ จากแผง Manage Workspace คุณจะเห็นทุกคนที่ถูกเชิญ บทบาทปัจจุบันของแต่ละคน และสถานะว่าเข้าร่วมแล้วหรือยังรอดำเนินการอยู่ HeyGen ยังแนะนำเพื่อนร่วมงานที่สมัครใช้งานด้วยอีเมลโดเมนบริษัทของคุณไว้แล้ว ทำให้นำพวกเขาเข้ามาได้ง่ายๆ แค่คลิกเดียว คุณสามารถเชิญสมาชิกทีมทางอีเมลโดยตรง หรือคัดลอกลิงก์เชิญเพื่อส่งต่อให้คนอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ทันทีที่ส่งคำเชิญแล้ว ผู้ใช้จะปรากฏในรายชื่อสมาชิกของคุณพร้อมสถานะ Invite Sent หาก workspace ของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้การขอเข้าร่วม คำขอใหม่ๆ จะปรากฏในพาเนลเดียวกัน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อนร่วมทีมจะย้ายไปอยู่ในสถานะ Active เข้าร่วม workspace ของคุณอย่างเป็นทางการและใช้ที่นั่งหนึ่งที่ในแพลนของคุณ
สมาชิกทุกคนใน HeyGen จะได้รับมอบหมายบทบาท ซึ่งเป็นตัวกำหนดระดับการเข้าถึงของแต่ละคน:
Super Admin มีสิทธิ์ควบคุมการเรียกเก็บเงิน ความปลอดภัย การกำหนดสิทธิ์ และการตั้งค่าสเปซทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ
นักพัฒนาสามารถสร้างคอนเทนต์และเข้าถึง API ของ HeyGen เพื่อเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เช่น CRM หรือแพลตฟอร์มอีเมลได้
ครีเอเตอร์มุ่งเน้นที่การสร้างวิดีโอ อวตาร และเสียง โดยไม่ได้จัดการสิทธิ์การเข้าถึงหรือการเรียกเก็บเงิน
ผู้ชมคือผู้อนุมัติและผู้ตรวจทานที่เข้าถึงคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องแก้ไข
โครงสร้างตามบทบาทนี้ช่วยให้จัดสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการกำกับดูแล มั่นใจได้ว่าทีมมีเครื่องมือที่ต้องการโดยไม่ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงเกินความจำเป็น
หากเปิดใช้การเข้าถึงแบบส่งคำขอ คุณสามารถตรวจสอบและจัดการคำขอเข้าร่วมได้จาก 2 ตำแหน่งคือ แผงการแจ้งเตือน และแท็บ Members & Workspaces การอนุมัติคำขอจะทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้ทันทีและแสดงในรายชื่อสมาชิกของคุณ ส่วนการปฏิเสธจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้เวิร์กสเปซของคุณ
นอกเหนือจากบทบาทของสมาชิกแล้ว HeyGen ยังให้คุณควบคุมรายละเอียดการแชร์คอนเทนต์ภายในเวิร์กสเปซได้อย่างละเอียด ในระดับโปรเจกต์ โฟลเดอร์ หรือวิดีโอ คุณสามารถปรับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าดู อนุญาตให้แก้ไข หรือแชร์ลิงก์สำหรับดูอย่างเดียวได้ แม้ในโปรเจกต์ที่แชร์ร่วมกัน บทบาท Viewer ก็ยังคงเป็นแบบดูอย่างเดียวเสมอ ช่วยรักษานโยบายการเข้าถึงของคุณไว้
เมื่อเผยแพร่วิดีโอแล้ว ระบบจะสร้างหน้า Share Page ที่ผู้สร้างสามารถเพิ่มคำบรรยาย ตั้งค่าการอนุญาต เปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือทำให้วิดีโอเปิดให้สาธารณะเข้าชมได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้ทีมจัดการได้อย่างยืดหยุ่นว่าคอนเทนต์จะถูกเผยแพร่ที่ไหนและอย่างไร
เมื่อจบโมดูลนี้คุณจะเข้าใจวิธีเชิญเพื่อนร่วมทีม กำหนดบทบาท และควบคุมการเข้าถึงคอนเทนต์ ด้วยขั้นตอนเหล่านี้เวิร์กสเปซของคุณจะพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและขยายการใช้งานได้ทั่วทั้งองค์กร