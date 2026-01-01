ยินดีต้อนรับสู่คู่มือเริ่มต้นวิดีโอ AI สำหรับผู้ประกอบการสายความรู้
คุณมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อันมีค่าที่อยากแบ่งปันให้คนทั้งโลกหรือไม่? ด้วย HeyGen คุณสามารถสื่อสารไอเดีย เฟรมเวิร์ก และบทเรียนของคุณผ่านวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอที่ขยายการใช้งานได้ ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์
คู่มือนี้จะช่วยให้คุณก้าวจากไอเดียไปสู่การสร้างสรรค์จริง เพิ่มการมองเห็น ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างวิดีโอชิ้นแรกสำหรับการสื่อสาร ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ และสำรวจกลยุทธ์ในการขยายผลกระทบของวิดีโอของคุณ
เคสการใช้งานยอดนิยม: ผู้ประกอบการสายความรู้ใช้ HeyGen อย่างไร
HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทำวิดีโอ แต่คือเอนจินด้านการเล่าเรื่องและการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการสายความรู้ ครู และผู้สอนยุคใหม่
วิดีโอโฆษณาคอร์สเรียน
- Julia McCoy: สร้างธุรกิจการศึกษา AI แห่งใหม่โดยใช้ HeyGen อวตารและเสียง เพื่อขยายการทำคอร์สและการสร้างคอนเทนต์
- Tomorrow.io: ปฏิวัติการตลาดและคอนเทนต์ด้านภาวะผู้นำทางความคิดด้วยวิดีโอ AI
- Reid AI (Reid Hoffman): ใช้ LiveAvatar เพื่อขยายการทำคอนเทนต์ผู้นำทางความคิดและการเล่าเรื่อง เข้าถึงยอดการมองเห็นมากกว่า 50 ล้านครั้ง
ไมโครเลสสันและวิดีโออธิบาย
- ELB Learning: ลดเวลาในการพัฒนาวิดีโอคอร์สลง 75%
- Miro: ขยายคอนเทนต์การเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้ใช้มากกว่า 90 ล้านคนด้วยการใช้ HeyGen สร้างวิดีโออธิบายสินค้าได้เร็วขึ้น 10 เท่า
- Sibelco: เปลี่ยนวิดีโออบรมพนักงานและโมดูลด้านความปลอดภัยให้เป็นไมโครเลสันหลายภาษา
วิดีโอต้อนรับพนักงานแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- Lattice: สร้างวิดีโอแนะนำการเริ่มงานแบบเฉพาะบุคคลด้วย AI เพื่อแนะนำวัฒนธรรมและคุณค่าของบริษัทให้กับพนักงานใหม่ทั่วโลก
- Publicis Groupe: ปรับแต่งวิดีโอขอบคุณแบบเฉพาะบุคคลมากกว่า 100,000 วิดีโอ
- Curt Landry Ministries: ใช้เครื่องมือแปลภาษาของ HeyGen เพื่อขยายช่อง YouTube หลายภาษา เพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น 5 เท่า
สถานะของการสร้างองค์ความรู้
วิดีโอไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่เป็นรากฐานของการสื่อสาร ค้นพบ และสร้างมูลค่าจากองค์ความรู้
ความท้าทาย
- การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมยังเกินเอื้อมสำหรับผู้สอนและครีเอเตอร์เดี่ยวส่วนใหญ่
- การถ่ายทำคอร์สออนไลน์แบบมืออาชีพอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $5,000 ถึง $25,000 และใช้เวลาโปรดักชัน 4–8 สัปดาห์
- ผู้สอนส่วนใหญ่ระบุว่าเวลาและต้นทุนคืออุปสรรคสำคัญที่สุดในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ
- ผู้เชี่ยวชาญต้องทำงานให้ได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง แข่งขันในเศรษฐกิจครีเอเตอร์ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด พร้อมความคาดหวังด้านคุณภาพและความถี่ที่สูงขึ้น
AI Video ปลดล็อกโอกาสอะไรได้บ้าง
ความเร็ว
- Miro ลดเวลาในการผลิตวิดีโอจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน ทำให้ทีมการศึกษาของพวกเขาสามารถสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้มากกว่า 90 ล้านคนได้ โดยไม่ต้องใช้การถ่ายทำแบบดั้งเดิม
ประหยัดต้นทุน
- Anneleen Van de Water ผู้ก่อตั้ง I Love Happy Cats สร้างและแปลวิดีโอได้เร็วขึ้น 5 เท่าด้วย HeyGen ช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาเพื่อนำไปขยายธุรกิจคอร์สฝึกอบรมของเธอในระดับสากล
การขยายขนาด
- Vision Creative Labs ขยายการผลิตจากวิดีโอไม่กี่ชิ้นต่อปีเป็น 50–60 ชิ้นต่อวัน พลิกโฉมวิธีการสื่อสารในวงกว้างให้กับลูกค้าในกลุ่มการเงินและการศึกษา
การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
- ทีม Globalization ของ Workday ใช้ HeyGen เพื่อรับงานได้มากขึ้น สร้างวิดีโอหลายภาษาที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับแต่ละตลาด พร้อมรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอ
การปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50k+ รายการที่สร้างอัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 3 เท่าโดย Videoimagem สำหรับแคมเปญของ AB InBev
สร้างวิดีโอ AI แรกของคุณ
เกริ่นนำ
เพิ่งเริ่มทำวิดีโอหรือใช้งาน HeyGen เป็นครั้งแรก? ส่วนนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
คอร์สการตลาดอีเมล
เทมเพลตที่ปรับแต่งอย่างมืออาชีพนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการยกระดับกลยุทธ์การขายคอร์ส ใช้เพื่อแสดงภาพรวมคอร์สอย่างชัดเจน เน้นผลลัพธ์ที่วัดได้ และโชว์คุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับ
เทมเพลตด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อโปรโมตคอร์สไซเบอร์ซีเคียวริตีครั้งถัดไปของคุณ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้สมัครเรียน โดยเน้นให้เห็นว่าการจัดการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อใช้คอร์สของคุณ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการและเฟรมเวิร์กเฉพาะตัว
การเริ่มงานของพนักงานใหม่
การต้อนรับทีมใหม่ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยโชว์ศักยภาพของทีมที่คุณรวบรวมมาสำหรับธุรกิจ และอธิบายว่าบริษัทของคุณเชื่อมโยงกับงานของพนักงานใหม่อย่างไร
ชอบการเรียนรู้แบบลงมือทำไหม
เลือกประเภทวิดีโอด้านบนเพื่อเปิดเทมเพลตสำเร็จรูปใน HeyGen แล้วทำตามไปทีละขั้นตอน
ยังไม่พร้อมเริ่มใช้งานตอนนี้หรือ?
ไม่ต้องกังวล ตอนนี้แค่ไล่ดูขั้นตอนคร่าวๆ ไปก่อน แล้วค่อยกลับมาอ่านวิธีทำฉบับเต็มเมื่อพร้อม
ก่อนกด “Create” ให้เคลียร์เป้าหมายด้านการเรียนรู้หรือการสื่อสารของคุณให้ชัด ถามตัวเองว่า:
- เป้าหมาย: วิดีโอนี้ควรช่วยให้คุณบรรลุอะไร ตัวอย่างเช่น สอนแนวคิดสำคัญ ประกาศคอร์สใหม่ ออนบอร์ดนักเรียนใหม่ โปรโมตเว็บบินาร์
- กลุ่มเป้าหมาย:คุณกำลังสื่อสารกับใคร? ตัวอย่าง: ผู้เรียนใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน คอมมูนิตี้ออนไลน์ของคุณ
- การเผยแพร่: วิดีโอของคุณจะถูกเผยแพร่ที่ไหน? ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มคอร์สของคุณ YouTube อีเมล เว็บไซต์
- ฮุก: คำถาม จุดเจ็บปวด หรืออินไซต์อะไรที่จะดึงความสนใจได้ในไม่กี่วินาทีแรก?
เคล็ดลับเพิ่มเติม
ต้องการความคิดเห็นที่สองหรือไม่? ลองถาม ChatGPT หรือ Claude:
“ฉันกำลังสร้างวิดีโอโปรโมตคอร์สสั้นเกี่ยวกับ [topic] เป้าหมายของฉันคือ [goal] กลุ่มเป้าหมายของฉันคือ [audience] จุดดึงดูดหลักของฉันคือ [hook] ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าจะทำให้วิดีโอน่าสนใจยิ่งขึ้นได้อย่างไร”
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าเวิร์กสเปซ HeyGen ของคุณให้พร้อมรองรับการขยายขนาด
ในฐานะผู้ประกอบการด้านความรู้ แบรนด์ของคุณคือห้องเรียนและช่องทางการสื่อสารของคุณ ทำให้ทุกวิดีโอจดจำได้ทันทีด้วยการตั้งค่า Brand Kit พร้อมฟอนต์ โลโก้ และสีของคุณ
วาง URL เว็บไซต์ของคุณเพื่อดึงสไตล์แบรนด์เข้ามาอัตโนมัติ หรืออัปโหลดไฟล์แบรนด์ด้วยตัวเอง ถ้ายังไม่สะดวกตอนนี้ สามารถกลับมาทำต่อได้ภายหลัง
เคล็ดลับเพิ่มเติม
เมื่อคุณตั้งค่า Brand Kit เรียบร้อยแล้ว สามารถจับคู่เทมเพลตของ HeyGen ให้ตรงกับแบรนด์ของคุณได้ทันที ปรับใช้สีประจำแบรนด์เพื่อให้ทุกบทเรียนหรือวิดีโอโปรโมตรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2: เลือกอวตาร AI ที่เหมาะสม
โฆษกของคุณเป็นตัวกำหนดโทนของวิดีโอ เลือกใช้งานอวตารสาธารณะที่พร้อมใช้ สร้างอวตารแบบกำหนดเองให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ หรือถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวขั้นสุด สร้างดิจิทัลทวินของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์อวตารเสมือนจริงของ HeyGen!
HeyGen มีตัวเลือกหลากหลายในการสร้างอวตารแบบกำหนดเอง คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องมี
คุณจะได้รับ
เหมาะสำหรับ
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สมจริงที่สุดจากวิดีโอฝึกสอนของคุณ
ดิจิทัลทวินเสมือนจริงระดับไฮเปอร์
รูปถ่าย 10-15 รูป
รูปลักษณ์สมจริงจากรูปถ่ายของคุณ พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI
ดิจิทัลทวินสมจริง
พรอมต์ข้อความ
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI แบบครบวงจร
ตัวละครสมมติในสไตล์แอนิเมชันสมจริงหรือหลากหลายรูปแบบ
1 รูปภาพ
รูปลักษณ์สมจริงจากภาพถ่าย พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI ต้องใช้เครดิตในการสร้าง
วิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที รวมถึงลิปซิงก์ตามเพลง
เคล็ดลับเพิ่มเติม
ใช้ฟีเจอร์ generating looks ของ HeyGen เพื่อสลับท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารได้ง่ายๆ ด้วยพรอมต์ข้อความเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างดิจิทัลทวินที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมสร้างอวตารระดับมืออาชีพที่สมจริงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งไม่รู้จบหรือยัง สำรวจทรัพยากรด้านล่างเพื่อดูเคล็ดลับ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และภาพรวมแบบรวดเร็วของสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อสร้างดิจิทัลทวิน โปรดจำไว้ว่า คุณภาพที่ใส่เข้าไปจะกำหนดคุณภาพที่ได้ออกมา ยิ่งรูปภาพ วิดีโอ และพรอมต์ข้อความของคุณดีเท่าไร อวตารของคุณก็จะยิ่งสมจริงและดูมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น
ทุกอย่างที่อยู่ในวิดีโอเทรนนิงอวตารเสมือนจริงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง การแสดงสีหน้า หรือโทนเสียง จะถูกสะท้อนออกมาในผลลัพธ์สุดท้าย
ให้ AI รับพรอมต์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่ออธิบายวิดีโอที่คุณกำลังสร้าง เพิ่มบริบทสำคัญ เช่น:
- คุณกำลังสร้างวิดีโอประเภทใด (โฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ วิดีโอสอนใช้สินค้า วิดีโอแบรนด์)
- เหมาะสำหรับใคร (กลุ่มเป้าหมาย)
- เป้าหมายของวิดีโอ (กระตุ้นให้คลิก อธิบายแนวคิด ให้ความรู้)
- โทนหรือสไตล์เสียงที่ต้องการให้ใช้ (เป็นกันเอง ทางการ สนทนา)
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องมี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปถ่าย 10-15 รูป
สร้างอวตาร
พรอมต์ข้อความ
หากเพิ่งเริ่มต้นเขียนพรอมต์ ลองดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์ของเรา
Avatar IV (ใหม่!)
1 รูปภาพ
รูปถ่าย 1 รูปที่มีเฉพาะตัวแบบ แสงสว่างเพียงพอและความละเอียดคมชัด
เคล็ดลับสำหรับมือโปร
ใช้ฟีเจอร์ Generate Looks ของ HeyGen เพื่อสลับท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารได้ง่ายๆ ด้วยพรอมต์ข้อความเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การสร้างเสียง AI แบบกำหนดเองคุณภาพสูง
HeyGen มีไลบรารีเสียงสต็อกจาก AI ขนาดใหญ่ในมากกว่า 175 ภาษา สำเนียง และโทนเสียงอารมณ์ แต่บางครั้งวิดีโอที่สมบูรณ์แบบก็ต้องใช้เสียงแบบกำหนดเอง ด้านล่างนี้คือ 3 วิธีในการสร้าง Custom Voices
ประเภทเสียงแบบกำหนดเอง
วิธีการสร้าง
ผลลัพธ์
เหมาะสำหรับ
สร้างอัตโนมัติเมื่อสร้างอวตาร Hyper-Realisticหรือ
โคลนเสียงสมจริงจากเสียงและน้ำเสียงจริงของคุณ รองรับอารมณ์ได้หลากหลาย
โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงของคุณทุกอย่าง
พรอมต์ข้อความที่ระบุคุณลักษณะต่างๆ (อายุ สำเนียง เพศ โทนเสียง ระดับเสียง อารมณ์)
เสียงที่สร้างด้วย AI แบบเต็มรูปแบบจากพรอมต์
เสียงสมมติหรือเสียงที่มีเอกลักษณ์สูง
บริการเสียง AI ภายนอก (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
โคลนเสียงสมจริงที่เทรนจากเสียงจริงและน้ำเสียงของคุณเอง การปรับแต่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสร้างดิจิทัลทวิน แต่โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคุณทุกอย่าง
เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดควรเริ่มจากไฟล์เสียงต้นฉบับที่คมชัด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้เสียงบันทึกที่ยอดเยี่ยม:
• ใช้ไมโครโฟนหรือสมาร์ตโฟนคุณภาพสูง ถือห่างจากปากประมาณ 6–8 นิ้ว
• บันทึกเสียงในพื้นที่ที่เงียบและปราศจากเสียงรบกวน
• พูดให้ชัดเจน มีจังหวะหยุดตามธรรมชาติและใส่อารมณ์เล็กน้อย
• อัปโหลดตัวอย่างหลายไฟล์ที่มี โทนเสียงอารมณ์แตกต่างกัน เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น (สำหรับ HeyGen Custom Voice Clones เท่านั้น)
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม
→ คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการโคลนเสียงแบบสมจริงขั้นสุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนพรอมต์แบบมืออาชีพ
การทำ Prompting คือการร่างและปรับแต่งข้อความคำสั่ง (เรียกว่า พรอมต์) อย่างพิถีพิถันเพื่อใช้กำหนดทิศทางให้เครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น ภาพ การเคลื่อนไหว หรือเสียง
การใช้พรอมต์เป็นทักษะทรงพลังสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ AI ทุกคน เมื่อใช้ร่วมกับ HeyGen การใช้พรอมต์จะปลดล็อกวิธีการนับไม่ถ้วนในการสร้างวิดีโอที่ทรงอิทธิพลสูง ซึ่งมีเพียงจินตนาการของคุณเท่านั้นที่เป็นขีดจำกัด เตรียมพร้อมทดลองและปรับแต่งได้เลย
ฟีเจอร์
ฟังก์ชัน
ใช้สำหรับ
เปลี่ยนท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของ Custom Avatar
ทำให้ Photo Avatars มีชีวิตด้วยท่าทางและสีหน้า
การสร้างอวตารแบบกำหนดเอง (สมจริงหรือแบบแอนิเมชัน)
สร้างเสียงพูดแบบกำหนดเอง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้พรอมต์
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
ยิ่งอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน (โทนภาพ ลุค ท่าทาง อารมณ์) AI ก็ยิ่งสามารถสร้างผลงานได้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น
เริ่มจากโครงสร้าง
ใช้โครงสร้างที่สม่ำเสมอ: อะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร ใช้หลักการเดียวกันนี้กับภาพ โทนเสียง และทิศทางการเคลื่อนไหว
ใส่บริบทและเจตนาให้ชัดเจน
บอกให้ AI รู้จุดประสงค์: ใช้สำหรับเดโมสินค้า? โฆษณาบนโซเชียล? หรือวิดีโอสอนใช้? การให้บริบทช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น
ใช้ภาษาที่สื่อภาพชัดเจน
ใช้คำคุณศัพท์ที่สื่ออารมณ์ สไตล์ หรือความชัดเจน (เช่น “มั่นใจ” “มินิมอล” “พลังงานสูง” “จังหวะสงบ”)
ปรับแต่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่าหยุดแค่ครั้งแรก การปรับพรอมต์เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมากในทุกประเภทสื่อ!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้าง
ดูทรัพยากรด้านล่างเพื่อเจาะลึกแต่ละประเภทและใช้พรอมต์ของคุณได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด!
ขั้นตอนที่ 3: สร้างวิดีโอของคุณได้ 3 วิธี
ในฐานะผู้ประกอบการด้านความรู้ คุณมีเวิร์กโฟลว์ ระดับความคุ้นเคยด้านเทคนิค และสไตล์การสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน HeyGen มอบ 3 วิธีที่ทรงพลังเท่าเทียมกันให้คุณนำไอเดียมาสร้างเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่ตรงตามแบรนด์ได้ภายในไม่กี่นาที
เลือกวิธีที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณที่สุด หรือผสมผสานหลายวิธีเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
สร้างด้วย Video Agent
ไอเดียของคุณควรถูกนำเสนอ ไม่ใช่ติดค้างอยู่แค่ในร่าง HeyGen’s Video Agent คือพาร์ตเนอร์ด้านครีเอทีฟที่พร้อมทำงานตลอดเวลา ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสตูดิโอได้จากเพียงพรอมต์เดียว
ลืมเรื่องไทม์ไลน์ การตัดต่อเอง หรือการรอฟรีแลนซ์ไปได้เลย ด้วย Video Agent คุณสามารถเปลี่ยนจากไอเดีย → สคริปต์ → ภาพ → เสียงบรรยาย → ไฟล์ส่งออก ได้แบบอัตโนมัติ
ทำไมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการสายความรู้
ความเชี่ยวชาญของคุณคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด Video Agent ช่วยอัตโนมัติกระบวนการผลิต ทำให้โฟกัสกับการสอน การขาย และการขยายธุรกิจได้เต็มที่
งาน
การเขียนสคริปต์
ภาพ
บรรยายเสียง
แก้ไข
คำบรรยาย
Video Agent จัดการให้ทั้งหมด
เปลี่ยนหัวข้อหรือพรอมต์ของคุณให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและน่าสนใจ
เลือกฟุตเทจสต็อกหรือรูปภาพให้อัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับโทนและธีมของคุณ
เพิ่มเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์ได้ในมากกว่า 175 ภาษา
จัดการจังหวะ การเปลี่ยนฉาก และไทม์มิ่งให้อัตโนมัติ
สร้างคำบรรยายที่แม่นยำเพื่อความชัดเจนและการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น
ทิปเล็กๆ มองว่าพรอมต์คือบรีฟงานครีเอทีฟของคุณ ยิ่งไอเดียชัด Agent ก็ยิ่งฉลาดขึ้น ใช้พรอมต์ที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เช่น:
- “สร้างวิดีโออธิบายความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ส่วนตัวโดยใช้อวตารดิจิทัล”
- “สรุปจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของฉันเป็นสคริปต์ TikTok ความยาว 1 นาที”
- “สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าโดยใช้จังหวะที่คึกคักและโทนพลังงานสูง”
มองว่าพรอมต์คือการสนทนากับบรรณาธิการของคุณ ยิ่งให้รายละเอียดมาก ผลลัพธ์ก็ยิ่งดี
ทิประดับโปรสำหรับผลลัพธ์แบบภาพยนตร์
- เขียนบรีฟให้ชัดเจนมองว่าพรอมต์ของคุณคือทิศทางครีเอทีฟ กำหนดทั้งโทน ฟอร์แมต และเป้าหมาย เช่น “สร้างวิดีโออธิบายความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับการสร้าง Personal Brand ด้วยดิจิทัลอวตาร”
- ใช้ภาพและวิดีโอที่ดึงดูดสายตาอัปโหลดคลิปผลิตภัณฑ์หรือฟุตเทจ B-roll ของคุณเองเพื่อให้วิดีโอมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- ปรับแก้และทดสอบอย่างรวดเร็วพรีวิว ปรับแต่ง และสร้างใหม่ซ้ำได้ตลอด Agent จะเรียนรู้จากคำติชมของคุณ
- ขยายสู่ตลาดทั่วโลกแปลและปรับให้เข้ากับแต่ละภูมิภาคได้ทันทีด้วยระบบเสียงหลายภาษา
- เพิ่มอวตารของคุณ ผสาน Video Agent เข้ากับอวตาร HeyGen ของคุณเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน
ทางลัด: ใช้ Video Agent สร้างร่างแรกของคุณ จากนั้นปรับแต่งหรือคัสตอมต่อใน AI Studio (ขั้นตอนที่ 5) เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนองค์ความรู้ดิบให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพพร้อมเผยแพร่
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม
→ ดูหัวข้อถัดไปเหล่านี้:
สร้างด้วยสคริปต์
มีสคริปต์พร้อมแล้วใช่ไหม เปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่คลิก เส้นทางนี้ช่วยให้คุณควบคุมข้อความและโทนเสียงได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ให้ HeyGen จัดการรายละเอียดการผลิตทั้งหมดให้
เริ่มจากการเขียนหรืออิมพอร์ตสคริปต์ของคุณ อาจเป็นบล็อกโพสต์ จดหมายข่าว เค้าโครงคอร์ส หรือเอกสารหัวข้อสนทนา จากนั้น HeyGen จะเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอแบบแบ่งเป็นฉากต่อฉาก
สคริปต์ของคุณคือสารที่ต้องการสื่อ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ของคุณกับความเข้าใจของผู้เรียน ทำให้เนื้อหาเรียบง่าย อบอุ่น และนำไปลงมือทำได้จริง
- เริ่มต้นด้วยคำสัญญาหรือมุมมองที่ชัดเจน
- ปิดท้ายด้วยขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน (CTA): “Join my course,” “Watch the next module,” หรือ “Download the worksheet.”
- ใช้โทนการพูดแบบสนทนาและนึกภาพว่ากำลังคุยกับนักเรียนที่มีแรงจูงใจเพียงคนเดียว
ไปที่ขั้นตอนที่ 5 เพื่อเรียนรู้แบบละเอียดว่าต้องนำเข้าและปรับแต่งสคริปต์ของคุณใน AI Studio อย่างไร ซึ่งคุณสามารถแก้ไขซีน จังหวะ และดีไซน์ได้อย่างอิสระเต็มที่
เคล็ดลับเพิ่มเติม:
ใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยให้เขียนได้เร็วขึ้น คุณยังสามารถเข้าใช้ ChatGPT ได้โดยตรงใน HeyGen เพื่อระดมไอเดีย วางโครงเรื่อง หรือปรับแต่งสคริปต์วิดีโอของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย
เพียงคลิกที่พาเนล “ChatGPT” ในตัวแก้ไขสคริปต์เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสคริปต์ของคุณได้ทันที
ชอบใช้ GPT ของตัวเองนอก HeyGen อยู่แล้วใช่ไหม? ไม่เป็นไร คุณยังสามารถร่างสคริปต์ด้วยเครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude หรือ Gemini แล้วคัดลอกไปวางใน HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอได้ทันที
“เขียนสคริปต์วิดีโออธิบายความยาว 60 วินาทีสำหรับคอร์สออนไลน์ของฉันเกี่ยวกับ [topic] โดยคงโทนให้เป็นกันเอง ให้กำลังใจ และเข้าใจง่าย”
สำรวจเทมเพลตสคริปต์และเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอความรู้ยอดนิยมหลากหลายประเภท
วิดีโอเทรนนิง - วิดีโอสอนใช้งาน - คอร์สอีเลิร์นนิง - วิดีโออธิบายสินค้า - วิดีโอสอนด้วย AI - การแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน
สร้างจาก PDF/PPT
มีคอนเทนต์ที่จัดโครงสร้างไว้แล้ว สไลด์ เฟรมเวิร์ก หรือ eBook อยู่แล้วใช่ไหม แปลงทั้งหมดให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่วินาที
อัปโหลดไฟล์ PDF หรือชุดสไลด์ PowerPoint แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนทุกหน้าให้กลายเป็นซีนวิดีโอที่แก้ไขได้ เพิ่มอวตาร สคริปต์ และเสียงพากย์ของคุณ แล้วเนื้อหาการสอนที่มีอยู่จะกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบไดนามิก
เหมาะสำหรับ:
- นำคอร์ส เวิร์กช็อป และเว็บบินาร์กลับมาใช้ใหม่
- เปลี่ยนงานพรีเซนเทชันแบบนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอเลสันที่น่าสนใจ
- ขยายการใช้งานคอนเทนต์เดิมโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตใหม่
เคล็ดลับเพิ่มเติม
เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ด้วยเด็คหรือเอกสารชิ้นสำคัญเพียงหนึ่งชุด แล้วแปลงให้กลายเป็นซีรีส์วิดีโออธิบายสั้นๆ คุณจะทึ่งว่าความรู้ที่มีอยู่สามารถถูกปลุกให้มีชีวิตได้รวดเร็วแค่ไหน
เส้นทางไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
ฟีเจอร์
ฟังก์ชัน
ควบคุมข้อความและโทนเสียงได้ตามต้องการ
นำคอนเทนต์ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่
เส้นทางที่ดีที่สุด
Video Agent
สร้างจากสคริปต์ของคุณ
แปลง PDF / PPT เป็นวิดีโอ
ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากจุดไหน เส้นทางทั้งสามเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหล คุณสามารถเริ่มจาก Video Agent ปรับแต่งสคริปต์ใน AI Studio หรือรีมิกซ์คอนเทนต์ที่มีอยู่ ทั้งหมดทำได้ภายใน HeyGen
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนสคริปต์คุณภาพได้อย่างรวดเร็วด้วย AI
อยากทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นใช่ไหม นี่คือทิปส์บางส่วนสำหรับการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเขียนสคริปต์เร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพรอมต์ที่ชัดเจน
ให้ ChatGPT ด้วยพรอมต์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่ออธิบายวิดีโอที่กำลังสร้างอยู่ เพิ่มบริบทสำคัญ เช่น:
- ประเภทของวิดีโอที่กำลังสร้าง (โปรโมตคอร์ส บทเรียน สรุปเนื้อหา หรือประกาศข่าว)
- เหมาะสำหรับใคร (นักเรียน ลูกค้า หรือสมาชิกคอมมูนิตี้)
- เป้าหมาย (สอน สร้างแรงบันดาลใจ ขาย หรือออนบอร์ด)
- โทนหรือสไตล์เสียง (เป็นกันเอง มั่นใจ ผู้เชี่ยวชาญ หรือแบบสนทนา)
ตัวอย่างพรอมต์:
“เขียนสคริปต์ความยาว 60 วินาทีสำหรับแนะนำคอร์สเกี่ยวกับ [topic] ใช้น้ำเสียงที่ให้กำลังใจและเป็นมืออาชีพ และปิดท้ายด้วยคำเชิญชวนให้เข้าร่วมคอร์สอย่างชัดเจน”
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มประเด็นสำคัญในการสอนของคุณ
AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีคำแนะนำที่ชัดเจน ใส่หัวข้อย่อยสิ่งที่ต้องการให้ครอบคลุม
ตัวอย่าง:
- ชื่อคอร์สหรือบทเรียน
- ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือคุณค่าที่สำคัญ
- คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (ดูบทเรียนถัดไป ดาวน์โหลดคู่มือ เข้าร่วมคอมมูนิตี้)
ตัวอย่างพรอมต์: “ใส่ประเด็นเหล่านี้: คอร์สของฉันช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างซีรีส์วิดีโอ AI ชุดแรกของตัวเองได้ CTA: สมัครเรียนตอนนี้เพื่อเริ่มบทเรียนแรกของคุณ”
ขั้นตอนที่ 3: ขอให้ช่วยจัดโครงสร้างให้เหมาะสม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณส่งมอบสคริปต์ในสไตล์ภาษาพูดที่อ่านง่าย ใช้ประโยคสั้นๆ ไหลลื่นเป็นธรรมชาติ และมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ชัดเจน
ตัวอย่างพรอมต์: “เขียนเนื้อหานี้ให้เป็นสคริปต์พูดสำหรับวิดีโออธิบายที่มีอวตารเป็นผู้นำเสนอ ใช้ภาษาง่ายๆ ให้กำลังใจ และให้ความรู้ เหมือนครูกำลังพูดคุยกับนักเรียนโดยตรง”
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจทานและปรับแต่ง
วางสคริปต์ของคุณลงใน HeyGen แล้วกด Preview เพื่อฟังอวตารพูดตามสคริปต์ จากนั้นปรับแก้ตามสิ่งที่ได้ยิน
ตัวอย่างพรอมต์สำหรับแก้ไข:
- “ทำให้ข้อความนี้ฟังดูสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้น”
- “เพิ่มจุดดึงดูดช่วงเปิดเรื่องให้ทรงพลังขึ้น”
- “ทำให้ตอนจบกระชับขึ้นและทำให้ CTA ชัดเจนและกระตุ้นให้ลงมือทำมากขึ้น”
- “ช่วยทำเวอร์ชัน 30 วินาทีที่เน้นสรุปประเด็นสำคัญให้หน่อย”
ทิปสำหรับมือโปร
ใช้ AI เป็นผู้เขียนร่วม ไม่ใช่ตัวแทนของคุณ สคริปต์ที่ดีที่สุดคือการผสานความเชี่ยวชาญของคุณเข้ากับความรวดเร็วของ AI คุณมอบมุมมองเชิงลึก แล้วให้ AI ช่วยขัดเกลาให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4: สร้างและปรับแต่งซีนของคุณใน AI Studio
ถึงเวลานำคอนเทนต์ของคุณมามีชีวิตใน AI Studio ของ HeyGen ออกแบบวิดีโอให้ชัดเจน ลื่นไหล และโต้ตอบกับผู้ชมได้
- ออกแบบซีนของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วย Brand Kit หรือ เทมเพลต ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1
- เสริมพลังข้อความของคุณด้วยข้อความหรือภาพบนหน้าจอและตั้งค่าให้แสดง/ซ่อนด้วยแอนิเมชัน.
- เลือกดูคลังสื่อสต็อกจาก HeyGen สำหรับวิดีโอ b-roll คุณภาพสูง ใช้งานได้แบบปลอดค่าลิขสิทธิ์
- ใช้ทรานซิชันฉากแบบพรีเมียม เพื่อให้วิดีโอของคุณลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพ เพิ่มและปรับแต่งคำบรรยายเพื่อให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้น
เคล็ดลับระดับโปร
- ใช้อินเทอร์แอกชันเพื่อทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจแบบไดนามิก เพิ่มปุ่ม รูปทรง หรือข้อความที่คลิกได้และลิงก์ไปยังแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือโมดูลเชิงลึกเพิ่มเติม หรือใช้ลอจิกแบบแตกแขนงเพื่อนำผู้ชมไปยังฉากหรือผลลัพธ์ที่ต่างกันตามตัวเลือกของแต่ละคน เหมาะมากสำหรับการออนบอร์ด การประเมินผล หรือเส้นทางการเรียนรู้แบบโมดูลาร์
- ใช้ multilingual player เมื่อเผยแพร่คอร์สหรือบทเรียนสาธารณะ ระบบจะรวมทุกเวอร์ชันวิดีโอที่แปลแล้วไว้ในลิงก์ player เดียวพร้อมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ให้เลือกภาษา
- สร้างภาพประกอบหรือแอนิเมชันบทเรียนด้วย motion designer สร้างข้อความเคลื่อนไหว ไดอะแกรมแนวคิด หรือภาพอธิบายจากพรอมต์ง่ายๆ เหมาะสำหรับอธิบายแนวคิดซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยภาพ
พร้อมตัดต่อแบบมือโปรหรือยัง
เข้าเยี่ยมชม HeyGen Academy: AI Studio คอร์สวิดีโอเชิงลึกที่ครอบคลุมฟีเจอร์การตัดต่อทั้งหมดของ HeyGen
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ปรับการออกเสียง อารมณ์ และน้ำเสียง
ต้องการให้อวตารของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติเป๊ะตามต้องการหรือไม่? HeyGen มาพร้อมเครื่องมือทรงพลังสำหรับปรับแต่งเสียงพากย์ให้ลื่นไหล แม่นยำ และสมจริงยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์
วิธีการทำงาน
เพิ่มจังหวะหยุดและปรับการออกเสียงคำเฉพาะได้โดยตรงในแผงสคริปต์
อัปโหลดหรือบันทึกเสียงด้วยโทน จังหวะ และการออกเสียงแบบที่ต้องการ แล้วให้อวตารใดก็ได้พูดข้อความนั้นด้วยเสียงของตัวเอง
กำหนดอารมณ์และโทนของสคริปต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เพิ่มความหลากหลายให้เสียงที่คุณสร้างเองด้วยการอัปโหลดไฟล์เสียงเพิ่มเติมในอารมณ์ที่แตกต่างกัน แล้วเลือกใช้โทนเสียงที่เหมาะที่สุดกับแต่ละช่วงเวลา
เหมาะสำหรับ
อยากเห็นการทำงานจริงใช่ไหม
กลยุทธ์เพื่อขยายผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายกลุ่มผู้ติดตาม ทดสอบว่าคอนเทนต์แบบไหนโดนใจ หรือปรับบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เครื่องมือขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสายความรู้ขยายการเติบโตได้อย่างแม่นยำ
ปรับแต่งและทดสอบซ้ำอย่างมืออาชีพ
สร้างเวอร์ชันหลากหลายของอินโทรบทเรียน ฮุก หรือ CTA แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์
- ทำซ้ำซีนเพื่อทดสอบตัวอย่างหรือคำอธิบายแบบต่างๆ
- สลับอวตารหรือเสียงเพื่อดูว่านักเรียนชอบโทนแบบไหนมากกว่ากัน
- วัดเวลาในการรับชม จำนวนคลิก และอัตราการดูจบภายในแพลตฟอร์มของคุณเพื่อรักษาคอนเทนต์ที่ได้ผลดีที่สุด
ขยายสู่ตลาดทั่วโลกด้วยการแปลภาษา
เรียนรู้วิธีแปลและปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง โดยไม่ต้องพากย์เสียงใหม่หรือใช้นักพากย์
ใช้ฟีเจอร์ Brand Voice ของ HeyGen เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของวิดีโอที่แปลแล้ว ด้วยการกำหนดเองว่าคำบางคำควรถูกจัดการอย่างไร (เช่น การออกเสียงชื่อแบรนด์ การบังคับให้แปลหรือไม่ให้แปลคำบางคำ)
ผู้ใช้แผน Enterprise และ Team ยังสามารถแก้ไขสคริปต์ที่แปลแล้วได้โดยตรงด้วยฟีเจอร์ Proofread ของเรา
เผยแพร่ด้วยตัวเล่นหลายภาษาซึ่งให้ลิงก์แชร์เดียวพร้อมเมนูดรอปดาวน์เลือกภาษาสำหรับทุกเวอร์ชันแปลที่เรนเดอร์ไว้ในโฟลเดอร์
กำลังมองหาไอเดียอยู่ใช่ไหม? ดูตัวอย่างว่า Happy Cats ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วย HeyGen ได้อย่างไร สร้างวิดีโอหลายภาษารวดเร็วขึ้น 5 เท่า ลดต้นทุน และเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ทั่วโลก
ปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่
เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับแคมเปญอีเมล การติดต่อด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้าของคุณด้วย วิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคล โดยใช้องค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ชื่อของผู้ชม หรือรายละเอียดที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของแต่ละคน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและน่ามีส่วนร่วมมากขึ้นสำหรับทุกคน
เพิ่มปุ่ม interactivity เพื่อแยกเส้นทางผู้ชมไปยังโมดูลที่เหมาะสมหรือเชื่อมต่อไปยังเวิร์กชีต
ทำให้แนวคิดมองเห็นได้ชัดเจน
เปลี่ยนไอเดียเชิงนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและจดจำได้ง่าย
- Motion designer สร้างไตเติลแอนิเมชัน ไดอะแกรม และ social hook จากพรอมต์ เหมาะสำหรับอธิบายขั้นตอน กระบวนการ เฟรมเวิร์ก และคำจำกัดความต่างๆ (ใช้เครดิตสำหรับการสร้างด้วย AI)
- สต็อกมีเดีย + หน้าจอ: เสริมการเรียนรู้ด้วยตัวอย่าง ฟุตเทจ B‑roll หรือเลเยอร์ซ้อนทับบนสไลด์
LiveAvatar โดย HeyGen
ไม่ว่าจะใช้สำหรับการขาย การดูแลลูกค้า หรือการศึกษา LiveAvatar เปลี่ยนวิดีโอทางเดียวให้กลายเป็นบทสนทนาแบบโต้ตอบสองทางอย่างมีชีวิตชีวา เป็นวิธีทรงพลังในการเพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ
ต้องการไอเดียใหม่ๆ ไหม
ดูว่าผู้นำด้านนวัตกรรมกำลังพลิกโฉมการเรียนรู้ การสื่อสาร และการสร้างอิทธิพลด้วย LiveAvatar อย่างไร
ภาวะผู้นำทางความคิด
Reid AI ใช้ LiveAvatar เพื่อขยายการเผยแพร่แนวคิดของ Reid Hoffman ไปทั่วโลก เข้าถึงยอดการมองเห็นมากกว่า 50M+ ครั้ง ดิจิทัลทวินของ Reid โต้ตอบกับผู้ชมผ่านบทสนทนาแบบอินเทอร์แอกทีฟ ช่วยต่อยอดแนวคิดและการปรากฏตัวของเขาไปยังหลากหลายรูปแบบและคอมมูนิตี้ต่างๆ
การเรียนภาษา
Speakology AI เพิ่ม LiveAvatar เพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกการออกเสียงและบทสนทนาแบบพูดจริง ส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การสื่อสารและอีเวนต์แบบเสมือนจริง
Proto Hologram ผสาน LiveAvatar เข้ากับจอภาพโฮโลกราฟิก สร้างตัวตนเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตอบสนองแบบเรียลไทม์สำหรับบริษัท Fortune 500
LiveAvatar ช่วยให้ผู้สอน ที่ปรึกษา และครีเอเตอร์ขยายการปรากฏตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องออนไลน์ตลอดเวลา เปลี่ยนวิดีโอบันทึกไว้ให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมแบบโต้ตอบตามต้องการ
ใช้เพื่อ:
- เปลี่ยนดิจิทัลทวินของคุณให้เป็นผู้ช่วยสอนหรือที่ปรึกษา 24/7
- สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับนักเรียนหรือลูกค้า
- จัดช่วงเวลา "virtual office hours" หรือเซสชันถาม-ตอบ (Q&A) แบบอัตโนมัติที่ทำงานได้เอง
- สร้างศูนย์รวมความรู้แบบสนทนาที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของคุณ
กรณีการใช้งานที่ 1: วิดีโอโปรโมตคอร์ส
เหมาะสำหรับ:
โค้ช ที่ปรึกษา นักเขียน ผู้สร้างคอร์สออนไลน์
แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:
- ควรมีความยาวไม่เกิน 3-4 นาที และเริ่มต้นด้วยการเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เรียนจะได้รับ
- แสดงผลลัพธ์ หลักฐานจากผู้ใช้จริง และใส่ CTA ที่ชัดเจน ("สมัครเรียนวันนี้" / "ดูโมดูล 1")
- ออกแบบโดยเน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก พร้อมใส่คำบรรยายและจัดเฟรมภาพให้กระชับ
ฟีเจอร์เด่น:
- Video Agent สำหรับตัดต่อเวอร์ชันแรกได้อย่างรวดเร็ว
- เทมเพลต เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์
- นักออกแบบโมชั่น สำหรับไตเติลการ์ดและเฟรมเวิร์กแบบแอนิเมชัน
- Multilingual player เพื่อแชร์ลิงก์เดียวสำหรับทุกภาษา
- Nano Banana สำหรับวางผลิตภัณฑ์/ปกหนังสือหรือปรับแต่งภาพให้ละเอียด
เคล็ดลับเพิ่มเติม
นี่คือโครงสร้างสคริปต์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากโปรดิวเซอร์โซเชียลมีเดีย George “GG” Gossland แห่ง Favoured:
- Hook – สิ่งที่ดูแปลกตาหรือคาดไม่ถึง
- ปัญหา – ผู้ชมของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรอยู่?
- วิธีแก้ปัญหา – ผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยลดหรือแก้ไขความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างไร?
- จุดขายเฉพาะตัว – หรือที่เรียกว่า “unique selling point” แสดงฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุด!
- CTA – อย่าลืมบอกให้ผู้ชมทำสิ่งต่อไปเสมอ
กรณีการใช้งานที่ 2: ไมโครเลสันและวิดีโออธิบาย
เหมาะสำหรับ:
ผู้สร้างคอร์ส ผู้สอน ที่ปรึกษา
แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:
- กำหนดความยาววิดีโอแต่ละคอนเซ็ปต์ประมาณ 60–180 วินาที
- ใช้เพียงหนึ่งไอเดียต่อหนึ่งฉาก ปิดท้ายด้วยการสรุปและบอกขั้นตอนถัดไป ("ลองทำแบบฝึกหัดนี้")
- เพิ่มคำบรรยายและเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเพื่อให้จังหวะของคอนเทนต์น่าติดตาม
ฟีเจอร์เด่น:
- AI Studio สำหรับควบคุมจังหวะซีนและคำบรรยาย
- Interactivity เพื่อแตกแขนงไปยังแบบฝึกหัดทรัพยากรหรือโมดูลถัดไป
- Motion designer สำหรับไดอะแกรมและคำอธิบายแบบแอนิเมชัน
- การแปล + มัลติลิงกวลเพลเยอร์สำหรับกลุ่มผู้เรียนทั่วโลก
กรณีการใช้งานที่ 3: วิดีโอออนบอร์ดดิ้งแบบเฉพาะบุคคล
เหมาะสำหรับ:
กลุ่มเรียนแบบคอร์ฮอร์ต สมาชิก โปรแกรมโค้ชเชิงลึก เอเจนซี
แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:
- ทำให้สั้นกระชับ (30–60 วินาที) ระบุให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างและต้องทำอะไรต่อ
- ใช้งานชื่อนักเรียนและชี้ไปที่เส้นทางหรือโมดูลเฉพาะของแต่ละคน
- เพิ่มการแจ้งเตือนติดตามผลหรือ ลิงก์เช็กลิสต์
ฟีเจอร์เด่น:
- วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับชื่อและฟิลด์แบบไดนามิก
- การโต้ตอบ เพื่อยืนยันการทบทวนและข้ามไปยังโมดูลที่ถูกต้อง
- เทมเพลต + Brand Kit เพื่อความสม่ำเสมอระหว่างแต่ละกลุ่มผู้เรียน
- การแปลภาษา + เครื่องเล่นหลายภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ