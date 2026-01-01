HeyGen สำหรับผู้ประกอบการสายความรู้: คู่มือวิดีโอ AI ฉบับสมบูรณ์เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของคุณ

HeyGen สำหรับผู้ประกอบการสายความรู้: คู่มือวิดีโอ AI ฉบับสมบูรณ์เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่คู่มือเริ่มต้นวิดีโอ AI สำหรับผู้ประกอบการสายความรู้

คุณมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อันมีค่าที่อยากแบ่งปันให้คนทั้งโลกหรือไม่? ด้วย HeyGen คุณสามารถสื่อสารไอเดีย เฟรมเวิร์ก และบทเรียนของคุณผ่านวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอที่ขยายการใช้งานได้ ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณก้าวจากไอเดียไปสู่การสร้างสรรค์จริง เพิ่มการมองเห็น ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างวิดีโอชิ้นแรกสำหรับการสื่อสาร ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ และสำรวจกลยุทธ์ในการขยายผลกระทบของวิดีโอของคุณ

เคสการใช้งานยอดนิยม: ผู้ประกอบการสายความรู้ใช้ HeyGen อย่างไร

HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทำวิดีโอ แต่คือเอนจินด้านการเล่าเรื่องและการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการสายความรู้ ครู และผู้สอนยุคใหม่

วิดีโอโฆษณาคอร์สเรียน

  • Julia McCoy: สร้างธุรกิจการศึกษา AI แห่งใหม่โดยใช้ HeyGen อวตารและเสียง เพื่อขยายการทำคอร์สและการสร้างคอนเทนต์
  • Tomorrow.io: ปฏิวัติการตลาดและคอนเทนต์ด้านภาวะผู้นำทางความคิดด้วยวิดีโอ AI
  • Reid AI (Reid Hoffman): ใช้ LiveAvatar เพื่อขยายการทำคอนเทนต์ผู้นำทางความคิดและการเล่าเรื่อง เข้าถึงยอดการมองเห็นมากกว่า 50 ล้านครั้ง
A woman in a blue Star Trek uniform speaks into a microphone.

ไมโครเลสสันและวิดีโออธิบาย

  • ELB Learning: ลดเวลาในการพัฒนาวิดีโอคอร์สลง 75%
  • Miro: ขยายคอนเทนต์การเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้ใช้มากกว่า 90 ล้านคนด้วยการใช้ HeyGen สร้างวิดีโออธิบายสินค้าได้เร็วขึ้น 10 เท่า
  • Sibelco: เปลี่ยนวิดีโออบรมพนักงานและโมดูลด้านความปลอดภัยให้เป็นไมโครเลสันหลายภาษา
Bald man, Dan Slagen, CMO of Tomorrow.io, speaks in an office with the Tomorrow.io logo in the background.

วิดีโอต้อนรับพนักงานแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

  • Lattice: สร้างวิดีโอแนะนำการเริ่มงานแบบเฉพาะบุคคลด้วย AI เพื่อแนะนำวัฒนธรรมและคุณค่าของบริษัทให้กับพนักงานใหม่ทั่วโลก
  • Publicis Groupe: ปรับแต่งวิดีโอขอบคุณแบบเฉพาะบุคคลมากกว่า 100,000 วิดีโอ
  • Curt Landry Ministries: ใช้เครื่องมือแปลภาษาของ HeyGen เพื่อขยายช่อง YouTube หลายภาษา เพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น 5 เท่า
A smiling man with glasses next to text that reads "Meet Reid AI".

สถานะของการสร้างองค์ความรู้

สถิติ 3 ข้อ: 93% ของผู้สอนใช้วิดีโอในการสอน 84% ของครีเอเตอร์ใช้วิดีโอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และ 72% ของผู้เรียนออนไลน์ชอบวิดีโอมากกว่าข้อความ

วิดีโอไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่เป็นรากฐานของการสื่อสาร ค้นพบ และสร้างมูลค่าจากองค์ความรู้

ความท้าทาย
  • การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมยังเกินเอื้อมสำหรับผู้สอนและครีเอเตอร์เดี่ยวส่วนใหญ่
  • การถ่ายทำคอร์สออนไลน์แบบมืออาชีพอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $5,000 ถึง $25,000 และใช้เวลาโปรดักชัน 4–8 สัปดาห์
  • ผู้สอนส่วนใหญ่ระบุว่าเวลาและต้นทุนคืออุปสรรคสำคัญที่สุดในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ
  • ผู้เชี่ยวชาญต้องทำงานให้ได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง แข่งขันในเศรษฐกิจครีเอเตอร์ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด พร้อมความคาดหวังด้านคุณภาพและความถี่ที่สูงขึ้น

AI Video ปลดล็อกโอกาสอะไรได้บ้าง

ความเร็ว

  • Miro ลดเวลาในการผลิตวิดีโอจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน ทำให้ทีมการศึกษาของพวกเขาสามารถสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้มากกว่า 90 ล้านคนได้ โดยไม่ต้องใช้การถ่ายทำแบบดั้งเดิม

ประหยัดต้นทุน

  • Anneleen Van de Water ผู้ก่อตั้ง I Love Happy Cats สร้างและแปลวิดีโอได้เร็วขึ้น 5 เท่าด้วย HeyGen ช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาเพื่อนำไปขยายธุรกิจคอร์สฝึกอบรมของเธอในระดับสากล

การขยายขนาด

  • Vision Creative Labs ขยายการผลิตจากวิดีโอไม่กี่ชิ้นต่อปีเป็น 50–60 ชิ้นต่อวัน พลิกโฉมวิธีการสื่อสารในวงกว้างให้กับลูกค้าในกลุ่มการเงินและการศึกษา

การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น

  • ทีม Globalization ของ Workday ใช้ HeyGen เพื่อรับงานได้มากขึ้น สร้างวิดีโอหลายภาษาที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับแต่ละตลาด พร้อมรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอ

การปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

  • วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50k+ รายการที่สร้างอัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 3 เท่าโดย Videoimagem สำหรับแคมเปญของ AB InBev

สร้างวิดีโอ AI แรกของคุณ

เกริ่นนำ

เพิ่งเริ่มทำวิดีโอหรือใช้งาน HeyGen เป็นครั้งแรก? ส่วนนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว

คอร์สการตลาดอีเมล


เทมเพลตที่ปรับแต่งอย่างมืออาชีพนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการยกระดับกลยุทธ์การขายคอร์ส ใช้เพื่อแสดงภาพรวมคอร์สอย่างชัดเจน เน้นผลลัพธ์ที่วัดได้ และโชว์คุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับ

เปิดเทมเพลต

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

เทมเพลตด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อโปรโมตคอร์สไซเบอร์ซีเคียวริตีครั้งถัดไปของคุณ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้สมัครเรียน โดยเน้นให้เห็นว่าการจัดการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อใช้คอร์สของคุณ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการและเฟรมเวิร์กเฉพาะตัว

เปิดเทมเพลต

a before and after photo of a woman on a purple background

การเริ่มงานของพนักงานใหม่

การต้อนรับทีมใหม่ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยโชว์ศักยภาพของทีมที่คุณรวบรวมมาสำหรับธุรกิจ และอธิบายว่าบริษัทของคุณเชื่อมโยงกับงานของพนักงานใหม่อย่างไร

เปิดเทมเพลต

a timeline with a picture of a woman on it
ชอบการเรียนรู้แบบลงมือทำไหม

เลือกประเภทวิดีโอด้านบนเพื่อเปิดเทมเพลตสำเร็จรูปใน HeyGen แล้วทำตามไปทีละขั้นตอน

ยังไม่พร้อมเริ่มใช้งานตอนนี้หรือ?

ไม่ต้องกังวล ตอนนี้แค่ไล่ดูขั้นตอนคร่าวๆ ไปก่อน แล้วค่อยกลับมาอ่านวิธีทำฉบับเต็มเมื่อพร้อม

ก่อนกด “Create” ให้เคลียร์เป้าหมายด้านการเรียนรู้หรือการสื่อสารของคุณให้ชัด ถามตัวเองว่า:

  • เป้าหมาย: วิดีโอนี้ควรช่วยให้คุณบรรลุอะไร ตัวอย่างเช่น สอนแนวคิดสำคัญ ประกาศคอร์สใหม่ ออนบอร์ดนักเรียนใหม่ โปรโมตเว็บบินาร์
  • กลุ่มเป้าหมาย:คุณกำลังสื่อสารกับใคร? ตัวอย่าง: ผู้เรียนใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน คอมมูนิตี้ออนไลน์ของคุณ
  • การเผยแพร่: วิดีโอของคุณจะถูกเผยแพร่ที่ไหน? ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มคอร์สของคุณ YouTube อีเมล เว็บไซต์
  • ฮุก: คำถาม จุดเจ็บปวด หรืออินไซต์อะไรที่จะดึงความสนใจได้ในไม่กี่วินาทีแรก?
แผนผังเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์การตลาดที่อธิบายเป้าหมาย (จองคอนเซลติ้งโค้ชผู้นำแบบ 1:1) กลุ่มเป้าหมาย (คนทำงานรุ่นใหม่ในองค์กร) ช่องทางกระจายคอนเทนต์ (Instagram Reels รายชื่ออีเมล) และฮุกเกี่ยวกับโปรโมชัน

เคล็ดลับเพิ่มเติม

ต้องการความคิดเห็นที่สองหรือไม่? ลองถาม ChatGPT หรือ Claude:

“ฉันกำลังสร้างวิดีโอโปรโมตคอร์สสั้นเกี่ยวกับ [topic] เป้าหมายของฉันคือ [goal] กลุ่มเป้าหมายของฉันคือ [audience] จุดดึงดูดหลักของฉันคือ [hook] ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าจะทำให้วิดีโอน่าสนใจยิ่งขึ้นได้อย่างไร”

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าเวิร์กสเปซ HeyGen ของคุณให้พร้อมรองรับการขยายขนาด

ในฐานะผู้ประกอบการด้านความรู้ แบรนด์ของคุณคือห้องเรียนและช่องทางการสื่อสารของคุณ ทำให้ทุกวิดีโอจดจำได้ทันทีด้วยการตั้งค่า Brand Kit พร้อมฟอนต์ โลโก้ และสีของคุณ

วาง URL เว็บไซต์ของคุณเพื่อดึงสไตล์แบรนด์เข้ามาอัตโนมัติ หรืออัปโหลดไฟล์แบรนด์ด้วยตัวเอง ถ้ายังไม่สะดวกตอนนี้ สามารถกลับมาทำต่อได้ภายหลัง

ผู้หญิงยิ้มพร้อมข้อความ "Safety & Security" ตัวอย่างฟอนต์ของแบรนด์ และพาเลตต์สีที่มีเคอร์เซอร์เลือกสีเขียว


เคล็ดลับเพิ่มเติม

เมื่อคุณตั้งค่า Brand Kit เรียบร้อยแล้ว สามารถจับคู่เทมเพลตของ HeyGen ให้ตรงกับแบรนด์ของคุณได้ทันที ปรับใช้สีประจำแบรนด์เพื่อให้ทุกบทเรียนหรือวิดีโอโปรโมตรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกอวตาร AI ที่เหมาะสม

โฆษกของคุณเป็นตัวกำหนดโทนของวิดีโอ เลือกใช้งานอวตารสาธารณะที่พร้อมใช้ สร้างอวตารแบบกำหนดเองให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ หรือถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวขั้นสุด สร้างดิจิทัลทวินของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์อวตารเสมือนจริงของ HeyGen!

HeyGen มีตัวเลือกหลากหลายในการสร้างอวตารแบบกำหนดเอง คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าจอแอปแสดงชายผิวดำกำลังยิ้ม พร้อมตัวเลือกให้สร้างวิดีโอนำเสนอการขายความยาว 30 วินาทีและเลือกอวตาร

ประเภทอวตาร

สิ่งที่ต้องมี

คุณจะได้รับ

เหมาะสำหรับ

อวตารเสมือนจริงขั้นสูง

วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที

รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สมจริงที่สุดจากวิดีโอฝึกสอนของคุณ

ดิจิทัลทวินเสมือนจริงระดับไฮเปอร์

อวตารจากภาพถ่าย

รูปถ่าย 10-15 รูป

รูปลักษณ์สมจริงจากรูปถ่ายของคุณ พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI

ดิจิทัลทวินสมจริง

สร้างอวตาร

พรอมต์ข้อความ

รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI แบบครบวงจร

ตัวละครสมมติในสไตล์แอนิเมชันสมจริงหรือหลากหลายรูปแบบ

Avatar IV

1 รูปภาพ

รูปลักษณ์สมจริงจากภาพถ่าย พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI ต้องใช้เครดิตในการสร้าง

วิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที รวมถึงลิปซิงก์ตามเพลง

เคล็ดลับเพิ่มเติม

ใช้ฟีเจอร์ generating looks ของ HeyGen เพื่อสลับท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารได้ง่ายๆ ด้วยพรอมต์ข้อความเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างดิจิทัลทวินที่สมบูรณ์แบบ

พร้อมสร้างอวตารระดับมืออาชีพที่สมจริงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งไม่รู้จบหรือยัง สำรวจทรัพยากรด้านล่างเพื่อดูเคล็ดลับ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และภาพรวมแบบรวดเร็วของสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อสร้างดิจิทัลทวิน โปรดจำไว้ว่า คุณภาพที่ใส่เข้าไปจะกำหนดคุณภาพที่ได้ออกมา ยิ่งรูปภาพ วิดีโอ และพรอมต์ข้อความของคุณดีเท่าไร อวตารของคุณก็จะยิ่งสมจริงและดูมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น

ทุกอย่างที่อยู่ในวิดีโอเทรนนิงอวตารเสมือนจริงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง การแสดงสีหน้า หรือโทนเสียง จะถูกสะท้อนออกมาในผลลัพธ์สุดท้าย

ให้ AI รับพรอมต์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่ออธิบายวิดีโอที่คุณกำลังสร้าง เพิ่มบริบทสำคัญ เช่น:

  • คุณกำลังสร้างวิดีโอประเภทใด (โฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ วิดีโอสอนใช้สินค้า วิดีโอแบรนด์)
  • เหมาะสำหรับใคร (กลุ่มเป้าหมาย)
  • เป้าหมายของวิดีโอ (กระตุ้นให้คลิก อธิบายแนวคิด ให้ความรู้)
  • โทนหรือสไตล์เสียงที่ต้องการให้ใช้ (เป็นกันเอง ทางการ สนทนา)
อินเทอร์เฟซดิจิทัลที่มีภาพใบหน้าผู้หญิง ปุ่ม 'Edit Look' และฟีเจอร์ 'FaceSwap' แสดงใบหน้าผู้หญิงคนอื่นๆ

ประเภทอวตาร

สิ่งที่ต้องมี

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

อวตารเสมือนจริงความละเอียดสูง

วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที

  • ถ่ายทำด้วยสมาร์ทโฟนที่มีโหมดภาพยนตร์หรือกล้อง 4K
  • ใช้พื้นหลังเรียบง่ายพร้อมแสงธรรมชาติ
  • หลีกเลี่ยง: การใช้ท่าทางกว้างเกินไป การเอามือปิดปาก

อวตารภาพถ่าย

รูปถ่าย 10-15 รูป

  • ผสมผสานระหว่างภาพระยะใกล้และภาพเต็มตัว
  • ผสมผสานหลากหลายมุม ท่าทาง สีหน้า และชุดแต่งกาย
  • หลีกเลี่ยง: รูปถ่ายที่มีใบหน้าคนอื่น สัตว์เลี้ยง แว่นกันแดด หมวก ฟิลเตอร์ หรือรูปภาพคุณภาพต่ำ

สร้างอวตาร

พรอมต์ข้อความ

หากเพิ่งเริ่มต้นเขียนพรอมต์ ลองดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์ของเรา

Avatar IV (ใหม่!)

1 รูปภาพ

รูปถ่าย 1 รูปที่มีเฉพาะตัวแบบ แสงสว่างเพียงพอและความละเอียดคมชัด

เคล็ดลับสำหรับมือโปร

ใช้ฟีเจอร์ Generate Looks ของ HeyGen เพื่อสลับท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารได้ง่ายๆ ด้วยพรอมต์ข้อความเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การสร้างเสียง AI แบบกำหนดเองคุณภาพสูง

HeyGen มีไลบรารีเสียงสต็อกจาก AI ขนาดใหญ่ในมากกว่า 175 ภาษา สำเนียง และโทนเสียงอารมณ์ แต่บางครั้งวิดีโอที่สมบูรณ์แบบก็ต้องใช้เสียงแบบกำหนดเอง ด้านล่างนี้คือ 3 วิธีในการสร้าง Custom Voices

ประเภทเสียงแบบกำหนดเอง

วิธีการสร้าง

ผลลัพธ์

เหมาะสำหรับ

HeyGen โคลนเสียงแบบกำหนดเอง

สร้างอัตโนมัติเมื่อสร้างอวตาร Hyper-Realisticหรือ
อัปโหลดไฟล์เสียงความยาว 2-5 นาที

โคลนเสียงสมจริงจากเสียงและน้ำเสียงจริงของคุณ รองรับอารมณ์ได้หลากหลาย

โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงของคุณทุกอย่าง

สร้างเสียง

พรอมต์ข้อความที่ระบุคุณลักษณะต่างๆ (อายุ สำเนียง เพศ โทนเสียง ระดับเสียง อารมณ์)

เสียงที่สร้างด้วย AI แบบเต็มรูปแบบจากพรอมต์

เสียงสมมติหรือเสียงที่มีเอกลักษณ์สูง

เสียงจากบุคคลที่สาม

บริการเสียง AI ภายนอก (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

โคลนเสียงสมจริงที่เทรนจากเสียงจริงและน้ำเสียงของคุณเอง การปรับแต่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสร้างดิจิทัลทวิน แต่โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคุณทุกอย่าง

เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดควรเริ่มจากไฟล์เสียงต้นฉบับที่คมชัด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้เสียงบันทึกที่ยอดเยี่ยม:

• ใช้ไมโครโฟนหรือสมาร์ตโฟนคุณภาพสูง ถือห่างจากปากประมาณ 6–8 นิ้ว

• บันทึกเสียงในพื้นที่ที่เงียบและปราศจากเสียงรบกวน

• พูดให้ชัดเจน มีจังหวะหยุดตามธรรมชาติและใส่อารมณ์เล็กน้อย

• อัปโหลดตัวอย่างหลายไฟล์ที่มี โทนเสียงอารมณ์แตกต่างกัน เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น (สำหรับ HeyGen Custom Voice Clones เท่านั้น)

อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการโคลนเสียงแบบสมจริงขั้นสุด

เพิ่มอารมณ์ให้กับเสียงโคลนแบบกำหนดเองของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนพรอมต์แบบมืออาชีพ

การทำ Prompting คือการร่างและปรับแต่งข้อความคำสั่ง (เรียกว่า พรอมต์) อย่างพิถีพิถันเพื่อใช้กำหนดทิศทางให้เครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น ภาพ การเคลื่อนไหว หรือเสียง

การใช้พรอมต์เป็นทักษะทรงพลังสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ AI ทุกคน เมื่อใช้ร่วมกับ HeyGen การใช้พรอมต์จะปลดล็อกวิธีการนับไม่ถ้วนในการสร้างวิดีโอที่ทรงอิทธิพลสูง ซึ่งมีเพียงจินตนาการของคุณเท่านั้นที่เป็นขีดจำกัด เตรียมพร้อมทดลองและปรับแต่งได้เลย

ฟีเจอร์

ฟังก์ชัน

ใช้สำหรับ

สร้างลุค

เปลี่ยนท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของ Custom Avatar

  • ปรับแต่ง Custom Avatars ให้เหมาะกับบริบทหรือกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • เพิ่มผลิตภัณฑ์จริงลงในวิดีโออวตารของคุณ
  • สร้างมุมกล้องหลากหลายให้กับอวตารของคุณเพื่อให้วิดีโอดูมีมิติมากขึ้น

สร้าง Motion

ทำให้ Photo Avatars มีชีวิตด้วยท่าทางและสีหน้า

  • ทำให้อวตารจากภาพถ่ายขยับได้
  • เพิ่มความสมจริงให้วิดีโอใบหน้าพูดได้

สร้างอวตาร

การสร้างอวตารแบบกำหนดเอง (สมจริงหรือแบบแอนิเมชัน)

  • การสร้างตัวละครแอนิเมชันหรือตัวละครสมมติ

สร้างเสียง

สร้างเสียงพูดแบบกำหนดเอง

  • เสียงสมมติที่สร้างขึ้นด้วย AI แบบเต็มรูปแบบ
  • เสียงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสูง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้พรอมต์

ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

ยิ่งอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน (โทนภาพ ลุค ท่าทาง อารมณ์) AI ก็ยิ่งสามารถสร้างผลงานได้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น

เริ่มจากโครงสร้าง

ใช้โครงสร้างที่สม่ำเสมอ: อะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร ใช้หลักการเดียวกันนี้กับภาพ โทนเสียง และทิศทางการเคลื่อนไหว

ใส่บริบทและเจตนาให้ชัดเจน

บอกให้ AI รู้จุดประสงค์: ใช้สำหรับเดโมสินค้า? โฆษณาบนโซเชียล? หรือวิดีโอสอนใช้? การให้บริบทช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น

ใช้ภาษาที่สื่อภาพชัดเจน

ใช้คำคุณศัพท์ที่สื่ออารมณ์ สไตล์ หรือความชัดเจน (เช่น “มั่นใจ” “มินิมอล” “พลังงานสูง” “จังหวะสงบ”)

ปรับแต่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อย่าหยุดแค่ครั้งแรก การปรับพรอมต์เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมากในทุกประเภทสื่อ!

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้าง

ดูทรัพยากรด้านล่างเพื่อเจาะลึกแต่ละประเภทและใช้พรอมต์ของคุณได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด!

ขั้นตอนที่ 3: สร้างวิดีโอของคุณได้ 3 วิธี

ในฐานะผู้ประกอบการด้านความรู้ คุณมีเวิร์กโฟลว์ ระดับความคุ้นเคยด้านเทคนิค และสไตล์การสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน HeyGen มอบ 3 วิธีที่ทรงพลังเท่าเทียมกันให้คุณนำไอเดียมาสร้างเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่ตรงตามแบรนด์ได้ภายในไม่กี่นาที
เลือกวิธีที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณที่สุด หรือผสมผสานหลายวิธีเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

บุคคลสามคนกำลังยิ้มอยู่ในอินเทอร์เฟซวิดีโอคอล โดยมีเมนูสำหรับ 'Video Agent' 'Script' และ 'Add PDF/PPT'

สร้างด้วย Video Agent

ไอเดียของคุณควรถูกนำเสนอ ไม่ใช่ติดค้างอยู่แค่ในร่าง HeyGen’s Video Agent คือพาร์ตเนอร์ด้านครีเอทีฟที่พร้อมทำงานตลอดเวลา ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสตูดิโอได้จากเพียงพรอมต์เดียว

ลืมเรื่องไทม์ไลน์ การตัดต่อเอง หรือการรอฟรีแลนซ์ไปได้เลย ด้วย Video Agent คุณสามารถเปลี่ยนจากไอเดีย → สคริปต์ → ภาพ → เสียงบรรยาย → ไฟล์ส่งออก ได้แบบอัตโนมัติ

ทำไมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการสายความรู้

ความเชี่ยวชาญของคุณคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด Video Agent ช่วยอัตโนมัติกระบวนการผลิต ทำให้โฟกัสกับการสอน การขาย และการขยายธุรกิจได้เต็มที่

งาน

การเขียนสคริปต์

ภาพ

บรรยายเสียง

แก้ไข

คำบรรยาย

Video Agent จัดการให้ทั้งหมด

เปลี่ยนหัวข้อหรือพรอมต์ของคุณให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและน่าสนใจ

เลือกฟุตเทจสต็อกหรือรูปภาพให้อัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับโทนและธีมของคุณ

เพิ่มเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์ได้ในมากกว่า 175 ภาษา

จัดการจังหวะ การเปลี่ยนฉาก และไทม์มิ่งให้อัตโนมัติ

สร้างคำบรรยายที่แม่นยำเพื่อความชัดเจนและการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น

ทิปเล็กๆ มองว่าพรอมต์คือบรีฟงานครีเอทีฟของคุณ ยิ่งไอเดียชัด Agent ก็ยิ่งฉลาดขึ้น ใช้พรอมต์ที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เช่น:

  • “สร้างวิดีโออธิบายความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ส่วนตัวโดยใช้อวตารดิจิทัล”
  • “สรุปจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของฉันเป็นสคริปต์ TikTok ความยาว 1 นาที”
  • “สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าโดยใช้จังหวะที่คึกคักและโทนพลังงานสูง”

มองว่าพรอมต์คือการสนทนากับบรรณาธิการของคุณ ยิ่งให้รายละเอียดมาก ผลลัพธ์ก็ยิ่งดี

ทิประดับโปรสำหรับผลลัพธ์แบบภาพยนตร์

  1. เขียนบรีฟให้ชัดเจนมองว่าพรอมต์ของคุณคือทิศทางครีเอทีฟ กำหนดทั้งโทน ฟอร์แมต และเป้าหมาย เช่น “สร้างวิดีโออธิบายความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับการสร้าง Personal Brand ด้วยดิจิทัลอวตาร”
  2. ใช้ภาพและวิดีโอที่ดึงดูดสายตาอัปโหลดคลิปผลิตภัณฑ์หรือฟุตเทจ B-roll ของคุณเองเพื่อให้วิดีโอมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
  3. ปรับแก้และทดสอบอย่างรวดเร็วพรีวิว ปรับแต่ง และสร้างใหม่ซ้ำได้ตลอด Agent จะเรียนรู้จากคำติชมของคุณ
  4. ขยายสู่ตลาดทั่วโลกแปลและปรับให้เข้ากับแต่ละภูมิภาคได้ทันทีด้วยระบบเสียงหลายภาษา
  5. เพิ่มอวตารของคุณ ผสาน Video Agent เข้ากับอวตาร HeyGen ของคุณเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน

ทางลัด: ใช้ Video Agent สร้างร่างแรกของคุณ จากนั้นปรับแต่งหรือคัสตอมต่อใน AI Studio (ขั้นตอนที่ 5) เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนองค์ความรู้ดิบให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพพร้อมเผยแพร่

อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม

→ ดูหัวข้อถัดไปเหล่านี้:

สร้างด้วยสคริปต์

มีสคริปต์พร้อมแล้วใช่ไหม เปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่คลิก เส้นทางนี้ช่วยให้คุณควบคุมข้อความและโทนเสียงได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ให้ HeyGen จัดการรายละเอียดการผลิตทั้งหมดให้

เริ่มจากการเขียนหรืออิมพอร์ตสคริปต์ของคุณ อาจเป็นบล็อกโพสต์ จดหมายข่าว เค้าโครงคอร์ส หรือเอกสารหัวข้อสนทนา จากนั้น HeyGen จะเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอแบบแบ่งเป็นฉากต่อฉาก

สคริปต์ของคุณคือสารที่ต้องการสื่อ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ของคุณกับความเข้าใจของผู้เรียน ทำให้เนื้อหาเรียบง่าย อบอุ่น และนำไปลงมือทำได้จริง

  • เริ่มต้นด้วยคำสัญญาหรือมุมมองที่ชัดเจน
  • ปิดท้ายด้วยขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน (CTA): “Join my course,” “Watch the next module,” หรือ “Download the worksheet.”
  • ใช้โทนการพูดแบบสนทนาและนึกภาพว่ากำลังคุยกับนักเรียนที่มีแรงจูงใจเพียงคนเดียว

ไปที่ขั้นตอนที่ 5 เพื่อเรียนรู้แบบละเอียดว่าต้องนำเข้าและปรับแต่งสคริปต์ของคุณใน AI Studio อย่างไร ซึ่งคุณสามารถแก้ไขซีน จังหวะ และดีไซน์ได้อย่างอิสระเต็มที่

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

ใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยให้เขียนได้เร็วขึ้น คุณยังสามารถเข้าใช้ ChatGPT ได้โดยตรงใน HeyGen เพื่อระดมไอเดีย วางโครงเรื่อง หรือปรับแต่งสคริปต์วิดีโอของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย

เพียงคลิกที่พาเนล “ChatGPT” ในตัวแก้ไขสคริปต์เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสคริปต์ของคุณได้ทันที

ชอบใช้ GPT ของตัวเองนอก HeyGen อยู่แล้วใช่ไหม? ไม่เป็นไร คุณยังสามารถร่างสคริปต์ด้วยเครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude หรือ Gemini แล้วคัดลอกไปวางใน HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอได้ทันที

“เขียนสคริปต์วิดีโออธิบายความยาว 60 วินาทีสำหรับคอร์สออนไลน์ของฉันเกี่ยวกับ [topic] โดยคงโทนให้เป็นกันเอง ให้กำลังใจ และเข้าใจง่าย”

สำรวจเทมเพลตสคริปต์และเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอความรู้ยอดนิยมหลากหลายประเภท

วิดีโอเทรนนิง - วิดีโอสอนใช้งาน - คอร์สอีเลิร์นนิง - วิดีโออธิบายสินค้า - วิดีโอสอนด้วย AI - การแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน

สร้างจาก PDF/PPT

มีคอนเทนต์ที่จัดโครงสร้างไว้แล้ว สไลด์ เฟรมเวิร์ก หรือ eBook อยู่แล้วใช่ไหม แปลงทั้งหมดให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่วินาที

อัปโหลดไฟล์ PDF หรือชุดสไลด์ PowerPoint แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนทุกหน้าให้กลายเป็นซีนวิดีโอที่แก้ไขได้ เพิ่มอวตาร สคริปต์ และเสียงพากย์ของคุณ แล้วเนื้อหาการสอนที่มีอยู่จะกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบไดนามิก

เหมาะสำหรับ:

  • นำคอร์ส เวิร์กช็อป และเว็บบินาร์กลับมาใช้ใหม่
  • เปลี่ยนงานพรีเซนเทชันแบบนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอเลสันที่น่าสนใจ
  • ขยายการใช้งานคอนเทนต์เดิมโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตใหม่

เคล็ดลับเพิ่มเติม

เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ด้วยเด็คหรือเอกสารชิ้นสำคัญเพียงหนึ่งชุด แล้วแปลงให้กลายเป็นซีรีส์วิดีโออธิบายสั้นๆ คุณจะทึ่งว่าความรู้ที่มีอยู่สามารถถูกปลุกให้มีชีวิตได้รวดเร็วแค่ไหน

เส้นทางไหนเหมาะกับคุณที่สุด?

ฟีเจอร์

ฟังก์ชัน

ควบคุมข้อความและโทนเสียงได้ตามต้องการ

นำคอนเทนต์ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่

เส้นทางที่ดีที่สุด

Video Agent

สร้างจากสคริปต์ของคุณ

แปลง PDF / PPT เป็นวิดีโอ

ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากจุดไหน เส้นทางทั้งสามเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหล คุณสามารถเริ่มจาก Video Agent ปรับแต่งสคริปต์ใน AI Studio หรือรีมิกซ์คอนเทนต์ที่มีอยู่ ทั้งหมดทำได้ภายใน HeyGen

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนสคริปต์คุณภาพได้อย่างรวดเร็วด้วย AI

อยากทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นใช่ไหม นี่คือทิปส์บางส่วนสำหรับการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเขียนสคริปต์เร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพรอมต์ที่ชัดเจน

ให้ ChatGPT ด้วยพรอมต์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่ออธิบายวิดีโอที่กำลังสร้างอยู่ เพิ่มบริบทสำคัญ เช่น:

  • ประเภทของวิดีโอที่กำลังสร้าง (โปรโมตคอร์ส บทเรียน สรุปเนื้อหา หรือประกาศข่าว)
  • เหมาะสำหรับใคร (นักเรียน ลูกค้า หรือสมาชิกคอมมูนิตี้)
  • เป้าหมาย (สอน สร้างแรงบันดาลใจ ขาย หรือออนบอร์ด)
  • โทนหรือสไตล์เสียง (เป็นกันเอง มั่นใจ ผู้เชี่ยวชาญ หรือแบบสนทนา)

ตัวอย่างพรอมต์:

quote icon
“เขียนสคริปต์ความยาว 60 วินาทีสำหรับแนะนำคอร์สเกี่ยวกับ [topic] ใช้น้ำเสียงที่ให้กำลังใจและเป็นมืออาชีพ และปิดท้ายด้วยคำเชิญชวนให้เข้าร่วมคอร์สอย่างชัดเจน”

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มประเด็นสำคัญในการสอนของคุณ

AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีคำแนะนำที่ชัดเจน ใส่หัวข้อย่อยสิ่งที่ต้องการให้ครอบคลุม

ตัวอย่าง:

  • ชื่อคอร์สหรือบทเรียน
  • ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือคุณค่าที่สำคัญ
  • คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (ดูบทเรียนถัดไป ดาวน์โหลดคู่มือ เข้าร่วมคอมมูนิตี้)

ตัวอย่างพรอมต์: “ใส่ประเด็นเหล่านี้: คอร์สของฉันช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างซีรีส์วิดีโอ AI ชุดแรกของตัวเองได้ CTA: สมัครเรียนตอนนี้เพื่อเริ่มบทเรียนแรกของคุณ”

ขั้นตอนที่ 3: ขอให้ช่วยจัดโครงสร้างให้เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณส่งมอบสคริปต์ในสไตล์ภาษาพูดที่อ่านง่าย ใช้ประโยคสั้นๆ ไหลลื่นเป็นธรรมชาติ และมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ชัดเจน

ตัวอย่างพรอมต์: “เขียนเนื้อหานี้ให้เป็นสคริปต์พูดสำหรับวิดีโออธิบายที่มีอวตารเป็นผู้นำเสนอ ใช้ภาษาง่ายๆ ให้กำลังใจ และให้ความรู้ เหมือนครูกำลังพูดคุยกับนักเรียนโดยตรง”

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจทานและปรับแต่ง

วางสคริปต์ของคุณลงใน HeyGen แล้วกด Preview เพื่อฟังอวตารพูดตามสคริปต์ จากนั้นปรับแก้ตามสิ่งที่ได้ยิน

ตัวอย่างพรอมต์สำหรับแก้ไข:

  • “ทำให้ข้อความนี้ฟังดูสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้น”
  • “เพิ่มจุดดึงดูดช่วงเปิดเรื่องให้ทรงพลังขึ้น”
  • “ทำให้ตอนจบกระชับขึ้นและทำให้ CTA ชัดเจนและกระตุ้นให้ลงมือทำมากขึ้น”
  • “ช่วยทำเวอร์ชัน 30 วินาทีที่เน้นสรุปประเด็นสำคัญให้หน่อย”

ทิปสำหรับมือโปร

ใช้ AI เป็นผู้เขียนร่วม ไม่ใช่ตัวแทนของคุณ สคริปต์ที่ดีที่สุดคือการผสานความเชี่ยวชาญของคุณเข้ากับความรวดเร็วของ AI คุณมอบมุมมองเชิงลึก แล้วให้ AI ช่วยขัดเกลาให้สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 4: สร้างและปรับแต่งซีนของคุณใน AI Studio

ถึงเวลานำคอนเทนต์ของคุณมามีชีวิตใน AI Studio ของ HeyGen ออกแบบวิดีโอให้ชัดเจน ลื่นไหล และโต้ตอบกับผู้ชมได้

  • ออกแบบซีนของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วย Brand Kit หรือ เทมเพลต ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1
  • เสริมพลังข้อความของคุณด้วยข้อความหรือภาพบนหน้าจอและตั้งค่าให้แสดง/ซ่อนด้วยแอนิเมชัน.
  • เลือกดูคลังสื่อสต็อกจาก HeyGen สำหรับวิดีโอ b-roll คุณภาพสูง ใช้งานได้แบบปลอดค่าลิขสิทธิ์
  • ใช้ทรานซิชันฉากแบบพรีเมียม เพื่อให้วิดีโอของคุณลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพ เพิ่มและปรับแต่งคำบรรยายเพื่อให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้น

เคล็ดลับระดับโปร

  • ใช้อินเทอร์แอกชันเพื่อทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจแบบไดนามิก เพิ่มปุ่ม รูปทรง หรือข้อความที่คลิกได้และลิงก์ไปยังแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือโมดูลเชิงลึกเพิ่มเติม หรือใช้ลอจิกแบบแตกแขนงเพื่อนำผู้ชมไปยังฉากหรือผลลัพธ์ที่ต่างกันตามตัวเลือกของแต่ละคน เหมาะมากสำหรับการออนบอร์ด การประเมินผล หรือเส้นทางการเรียนรู้แบบโมดูลาร์
  • ใช้ multilingual player เมื่อเผยแพร่คอร์สหรือบทเรียนสาธารณะ ระบบจะรวมทุกเวอร์ชันวิดีโอที่แปลแล้วไว้ในลิงก์ player เดียวพร้อมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ให้เลือกภาษา
  • สร้างภาพประกอบหรือแอนิเมชันบทเรียนด้วย motion designer สร้างข้อความเคลื่อนไหว ไดอะแกรมแนวคิด หรือภาพอธิบายจากพรอมต์ง่ายๆ เหมาะสำหรับอธิบายแนวคิดซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยภาพ

พร้อมตัดต่อแบบมือโปรหรือยัง

เข้าเยี่ยมชม HeyGen Academy: AI Studio คอร์สวิดีโอเชิงลึกที่ครอบคลุมฟีเจอร์การตัดต่อทั้งหมดของ HeyGen

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ปรับการออกเสียง อารมณ์ และน้ำเสียง

ต้องการให้อวตารของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติเป๊ะตามต้องการหรือไม่? HeyGen มาพร้อมเครื่องมือทรงพลังสำหรับปรับแต่งเสียงพากย์ให้ลื่นไหล แม่นยำ และสมจริงยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์

จังหวะหยุดและการออกเสียง

การโคลนเสียง

ผู้กำกับเสียง

อารมณ์ของการโคลนเสียงแบบกำหนดเอง

วิธีการทำงาน

เพิ่มจังหวะหยุดและปรับการออกเสียงคำเฉพาะได้โดยตรงในแผงสคริปต์

อัปโหลดหรือบันทึกเสียงด้วยโทน จังหวะ และการออกเสียงแบบที่ต้องการ แล้วให้อวตารใดก็ได้พูดข้อความนั้นด้วยเสียงของตัวเอง

กำหนดอารมณ์และโทนของสคริปต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

เพิ่มความหลากหลายให้เสียงที่คุณสร้างเองด้วยการอัปโหลดไฟล์เสียงเพิ่มเติมในอารมณ์ที่แตกต่างกัน แล้วเลือกใช้โทนเสียงที่เหมาะที่สุดกับแต่ละช่วงเวลา

เหมาะสำหรับ

  • ปรับจังหวะได้อย่างรวดเร็ว
  • การออกเสียงชื่อและคำที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างถูกต้อง
  • การถ่ายทอดเสียงที่แม่นยำและเป็นธรรมชาติมากที่สุดเข้ากับสไตล์เสียงของคุณ
  • สร้างสำเนียงเฉพาะตัวขึ้นมาใหม่
  • ปรับอารมณ์และโทนของวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มความยืดหยุ่นให้การโคลนเสียงแบบกำหนดเองของคุณ

อยากเห็นการทำงานจริงใช่ไหม

HeyGen Academy: AI Studio - โมดูลการออกเสียง

กลยุทธ์เพื่อขยายผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายกลุ่มผู้ติดตาม ทดสอบว่าคอนเทนต์แบบไหนโดนใจ หรือปรับบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เครื่องมือขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสายความรู้ขยายการเติบโตได้อย่างแม่นยำ

ชายคนหนึ่งสวมสูทยืนอยู่หน้าหน้าจอที่มีข้อความว่า change environment

ปรับแต่งและทดสอบซ้ำอย่างมืออาชีพ

สร้างเวอร์ชันหลากหลายของอินโทรบทเรียน ฮุก หรือ CTA แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์

  • ทำซ้ำซีนเพื่อทดสอบตัวอย่างหรือคำอธิบายแบบต่างๆ
  • สลับอวตารหรือเสียงเพื่อดูว่านักเรียนชอบโทนแบบไหนมากกว่ากัน
  • วัดเวลาในการรับชม จำนวนคลิก และอัตราการดูจบภายในแพลตฟอร์มของคุณเพื่อรักษาคอนเทนต์ที่ได้ผลดีที่สุด

ผู้หญิงสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีแดงยืนอยู่หน้าหน้าต่าง โดยมีปุ่มแปลภาษาอยู่ด้านล่าง

ขยายสู่ตลาดทั่วโลกด้วยการแปลภาษา

เรียนรู้วิธีแปลและปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง โดยไม่ต้องพากย์เสียงใหม่หรือใช้นักพากย์

ใช้ฟีเจอร์ Brand Voice ของ HeyGen เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของวิดีโอที่แปลแล้ว ด้วยการกำหนดเองว่าคำบางคำควรถูกจัดการอย่างไร (เช่น การออกเสียงชื่อแบรนด์ การบังคับให้แปลหรือไม่ให้แปลคำบางคำ)

ผู้ใช้แผน Enterprise และ Team ยังสามารถแก้ไขสคริปต์ที่แปลแล้วได้โดยตรงด้วยฟีเจอร์ Proofread ของเรา

เผยแพร่ด้วยตัวเล่นหลายภาษาซึ่งให้ลิงก์แชร์เดียวพร้อมเมนูดรอปดาวน์เลือกภาษาสำหรับทุกเวอร์ชันแปลที่เรนเดอร์ไว้ในโฟลเดอร์

กำลังมองหาไอเดียอยู่ใช่ไหม? ดูตัวอย่างว่า Happy Cats ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วย HeyGen ได้อย่างไร สร้างวิดีโอหลายภาษารวดเร็วขึ้น 5 เท่า ลดต้นทุน และเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ทั่วโลก

ผู้ชายสวมหมวกที่มีคำว่า hevo อยู่บนหมวก

ปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่

เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับแคมเปญอีเมล การติดต่อด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้าของคุณด้วย วิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคล โดยใช้องค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ชื่อของผู้ชม หรือรายละเอียดที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของแต่ละคน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและน่ามีส่วนร่วมมากขึ้นสำหรับทุกคน

เพิ่มปุ่ม interactivity เพื่อแยกเส้นทางผู้ชมไปยังโมดูลที่เหมาะสมหรือเชื่อมต่อไปยังเวิร์กชีต

อวตารแบบโต้ตอบแสดงภาพหมอกำลังคุยกับผู้ป่วย

ทำให้แนวคิดมองเห็นได้ชัดเจน

เปลี่ยนไอเดียเชิงนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและจดจำได้ง่าย

  • Motion designer สร้างไตเติลแอนิเมชัน ไดอะแกรม และ social hook จากพรอมต์ เหมาะสำหรับอธิบายขั้นตอน กระบวนการ เฟรมเวิร์ก และคำจำกัดความต่างๆ (ใช้เครดิตสำหรับการสร้างด้วย AI)
  • สต็อกมีเดีย + หน้าจอ: เสริมการเรียนรู้ด้วยตัวอย่าง ฟุตเทจ B‑roll หรือเลเยอร์ซ้อนทับบนสไลด์

ชายสวมสูทยืนอยู่หน้าจอที่มีข้อความว่า change environment

LiveAvatar โดย HeyGen

ไม่ว่าจะใช้สำหรับการขาย การดูแลลูกค้า หรือการศึกษา LiveAvatar เปลี่ยนวิดีโอทางเดียวให้กลายเป็นบทสนทนาแบบโต้ตอบสองทางอย่างมีชีวิตชีวา เป็นวิธีทรงพลังในการเพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ

ต้องการไอเดียใหม่ๆ ไหม

ดูว่าผู้นำด้านนวัตกรรมกำลังพลิกโฉมการเรียนรู้ การสื่อสาร และการสร้างอิทธิพลด้วย LiveAvatar อย่างไร

Stacked video call screens showing a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

ภาวะผู้นำทางความคิด

Reid AI ใช้ LiveAvatar เพื่อขยายการเผยแพร่แนวคิดของ Reid Hoffman ไปทั่วโลก เข้าถึงยอดการมองเห็นมากกว่า 50M+ ครั้ง ดิจิทัลทวินของ Reid โต้ตอบกับผู้ชมผ่านบทสนทนาแบบอินเทอร์แอกทีฟ ช่วยต่อยอดแนวคิดและการปรากฏตัวของเขาไปยังหลากหลายรูปแบบและคอมมูนิตี้ต่างๆ

Reid Hoffman in a rounded video frame with his name in a stylized pink and blue text box.

การเรียนภาษา

Speakology AI เพิ่ม LiveAvatar เพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกการออกเสียงและบทสนทนาแบบพูดจริง ส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Smiling man next to a "Speakology AI" logo with a globe icon.

การสื่อสารและอีเวนต์แบบเสมือนจริง

Proto Hologram ผสาน LiveAvatar เข้ากับจอภาพโฮโลกราฟิก สร้างตัวตนเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตอบสนองแบบเรียลไทม์สำหรับบริษัท Fortune 500

Smiling man next to a "Speakology AI" logo with a globe icon.

LiveAvatar ช่วยให้ผู้สอน ที่ปรึกษา และครีเอเตอร์ขยายการปรากฏตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องออนไลน์ตลอดเวลา เปลี่ยนวิดีโอบันทึกไว้ให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมแบบโต้ตอบตามต้องการ

ใช้เพื่อ:

  • เปลี่ยนดิจิทัลทวินของคุณให้เป็นผู้ช่วยสอนหรือที่ปรึกษา 24/7
  • สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับนักเรียนหรือลูกค้า
  • จัดช่วงเวลา "virtual office hours" หรือเซสชันถาม-ตอบ (Q&A) แบบอัตโนมัติที่ทำงานได้เอง
  • สร้างศูนย์รวมความรู้แบบสนทนาที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของคุณ

กรณีการใช้งานที่ 1: วิดีโอโปรโมตคอร์ส

อินเทอร์เฟซบันทึกหน้าจอแสดงผู้หญิงสวมเฮดโฟนพูดใส่ไมโครโฟน พร้อมพรอมต์ "Record 2 min clip" และตัวจับเวลาที่มองเห็นได้

เหมาะสำหรับ:

โค้ช ที่ปรึกษา นักเขียน ผู้สร้างคอร์สออนไลน์


แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:

  • ควรมีความยาวไม่เกิน 3-4 นาที และเริ่มต้นด้วยการเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เรียนจะได้รับ
  • แสดงผลลัพธ์ หลักฐานจากผู้ใช้จริง และใส่ CTA ที่ชัดเจน ("สมัครเรียนวันนี้" / "ดูโมดูล 1")
  • ออกแบบโดยเน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก พร้อมใส่คำบรรยายและจัดเฟรมภาพให้กระชับ

ฟีเจอร์เด่น:

  • Video Agent สำหรับตัดต่อเวอร์ชันแรกได้อย่างรวดเร็ว
  • เทมเพลต เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์
  • นักออกแบบโมชั่น สำหรับไตเติลการ์ดและเฟรมเวิร์กแบบแอนิเมชัน
  • Multilingual player เพื่อแชร์ลิงก์เดียวสำหรับทุกภาษา
  • Nano Banana สำหรับวางผลิตภัณฑ์/ปกหนังสือหรือปรับแต่งภาพให้ละเอียด
เคล็ดลับเพิ่มเติม

นี่คือโครงสร้างสคริปต์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากโปรดิวเซอร์โซเชียลมีเดีย George “GG” Gossland แห่ง Favoured:

  • Hook – สิ่งที่ดูแปลกตาหรือคาดไม่ถึง
  • ปัญหา – ผู้ชมของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรอยู่?
  • วิธีแก้ปัญหา – ผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยลดหรือแก้ไขความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างไร?
  • จุดขายเฉพาะตัว – หรือที่เรียกว่า “unique selling point” แสดงฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุด!
  • CTA – อย่าลืมบอกให้ผู้ชมทำสิ่งต่อไปเสมอ

กรณีการใช้งานที่ 2: ไมโครเลสันและวิดีโออธิบาย

อินเทอร์เฟซสร้างคอนเทนต์ด้วย AI แสดงหน้าต่างอัปโหลดเอกสารและอวตารผู้หญิงกำลังยิ้ม

เหมาะสำหรับ:

ผู้สร้างคอร์ส ผู้สอน ที่ปรึกษา

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:

  • กำหนดความยาววิดีโอแต่ละคอนเซ็ปต์ประมาณ 60–180 วินาที
  • ใช้เพียงหนึ่งไอเดียต่อหนึ่งฉาก ปิดท้ายด้วยการสรุปและบอกขั้นตอนถัดไป ("ลองทำแบบฝึกหัดนี้")
  • เพิ่มคำบรรยายและเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเพื่อให้จังหวะของคอนเทนต์น่าติดตาม

ฟีเจอร์เด่น:

  • AI Studio สำหรับควบคุมจังหวะซีนและคำบรรยาย
  • Interactivity เพื่อแตกแขนงไปยังแบบฝึกหัดทรัพยากรหรือโมดูลถัดไป
  • Motion designer สำหรับไดอะแกรมและคำอธิบายแบบแอนิเมชัน
  • การแปล + มัลติลิงกวลเพลเยอร์สำหรับกลุ่มผู้เรียนทั่วโลก

กรณีการใช้งานที่ 3: วิดีโอออนบอร์ดดิ้งแบบเฉพาะบุคคล

อินเทอร์เฟซสร้างวิดีโอ AI แสดงพรอมต์สำหรับวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ และพรีวิววิดีโอที่สร้างแล้วซึ่งมีผู้ชายเป็นผู้แสดง

เหมาะสำหรับ:

กลุ่มเรียนแบบคอร์ฮอร์ต สมาชิก โปรแกรมโค้ชเชิงลึก เอเจนซี

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:

  • ทำให้สั้นกระชับ (30–60 วินาที) ระบุให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างและต้องทำอะไรต่อ
  • ใช้งานชื่อนักเรียนและชี้ไปที่เส้นทางหรือโมดูลเฉพาะของแต่ละคน
  • เพิ่มการแจ้งเตือนติดตามผลหรือ ลิงก์เช็กลิสต์

ฟีเจอร์เด่น: