Está lutando com o volume baixo nos seus vídeos?

A ferramenta de aumento de volume da HeyGen permite que você aumente o volume do seu vídeo sem esforço, mantendo a qualidade do som. Seja para tutoriais online, marketing ou projetos pessoais, esta ferramenta garante que seu áudio seja alto, claro e impactante.

HeyGen simplifica o aprimoramento de áudio, permitindo que criadores de todos os níveis de habilidade alcancem um som de qualidade profissional. Com apenas alguns cliques, seus vídeos estarão prontos para cativar o público com um áudio nítido e equilibrado.