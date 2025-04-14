Cada canal de campanha tem requisitos de formato diferentes: comerciais de TV, clipes para redes sociais, resumos de town halls, apelos de arrecadação de fundos. Comece a partir de um template dimensionado para cada veiculação, desde anúncios completos no YouTube até reels de 15 segundos para mobile. Aplique as cores, o logo e a fonte da sua campanha uma única vez usando a interface de arrastar e soltar, e todos os vídeos que você produzir permanecerão automaticamente dentro da identidade visual.ferramenta de script para vídeofacilita redimensionar e ajustar cada formato sem precisar reconstruir tudo do zero.