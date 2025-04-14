Crie vídeos profissionais de campanha eleitoral a partir de um roteiro escrito em poucos minutos. Seja você candidato a um cargo local ou responsável pela coordenação de uma campanha nacional, o criador de vídeos eleitorais permite produzir vídeos refinados e alinhados à sua mensagem, sem precisar de câmeras, equipes ou experiência em edição. Escreva sua mensagem, escolha seu estilo e receba automaticamente um vídeo pronto para transmissão.
Por que as marcas escolhem a HeyGen como criadora de vídeos para eleições
Criação rápida de vídeos promocionais de campanha a partir de roteiros
Transforme o roteiro da sua campanha em um vídeo promocional pronto em minutos. Cole seus pontos de fala, posições políticas ou texto de chamada para ação, e o gerador de vídeo com IA cria automaticamente um vídeo publicitário político profissional em torno das suas palavras. Sem storyboard, sem atrasos de produção. Sua mensagem chega ao público-alvo no mesmo dia em que você a escreve, e não semanas depois de uma gravação.
Alcance Multilíngue de Eleitores em Todos os Canais
Alcance todos os eleitores do seu distrito, não importa qual idioma eles falem em casa. O tradutor de vídeo com IA integrado converte seu vídeo original em mais de 175 idiomas, com sincronização labial precisa e voz natural. Grave uma vez e faça a localização instantaneamente em todos os canais que você precisa alcançar — do Facebook e Instagram à TV aberta, TV fechada e mídia digital out-of-home. Equipes de campanha que antes levavam meses para produzir conteúdo multilíngue agora conseguem cobrir todas as comunidades linguísticas em uma única tarde.
Apresentador profissional sem gravação diante das câmeras
Entregue uma presença em vídeo polida e confiável sem precisar contratar uma equipe de filmagem. Escolha entre mais de 500 geradores de humanos em IA apresentadores prontos ou crie um apresentador personalizado a partir de uma única foto usando a tecnologia de avatar de foto em IA. Sem chroma key, sem equipamentos de iluminação, sem agendamento. A mensagem do seu candidato aparece na tela com qualidade de transmissão todas as vezes, eliminando a necessidade de contratar talentos de produção caros.
Branding baseado em modelos para todos os formatos de campanha
Cada canal de campanha tem requisitos de formato diferentes: comerciais de TV, clipes para redes sociais, resumos de town halls, apelos de arrecadação de fundos. Comece a partir de um template dimensionado para cada veiculação, desde anúncios completos no YouTube até reels de 15 segundos para mobile. Aplique as cores, o logo e a fonte da sua campanha uma única vez usando a interface de arrastar e soltar, e todos os vídeos que você produzir permanecerão automaticamente dentro da identidade visual.ferramenta de script para vídeofacilita redimensionar e ajustar cada formato sem precisar reconstruir tudo do zero.
Criação de vídeos em escala em todo o ciclo da campanha
Uma única campanha precisa de dezenas de vídeos: vídeos de anúncio, explicações de políticas, clipes para recrutar voluntários, mensagens de incentivo ao voto e conteúdo de resposta rápida. O mecanismo de texto para vídeo permite que qualquer membro da equipe produza vídeos de campanha política com qualidade de transmissão a partir de um roteiro, sem precisar de experiência em produção. Passe de um vídeo por semana para um vídeo por dia sem aumentar a equipe ou o orçamento.
Casos de uso do criador de vídeos eleitorais
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Como funciona um criador de vídeos eleitorais
Passe do roteiro a um vídeo eleitoral pronto para a campanha em quatro etapas, sem filmagem, sem software de edição e sem precisar de experiência em produção.
Abra o editor e digite ou cole a mensagem da sua campanha. Adicione seus principais pontos de política, chamada para ação dos eleitores ou texto de anúncio. A plataforma lê o seu roteiro e prepara automaticamente a estrutura das cenas, o tempo e a narração.
Escolha um apresentador, um modelo e um formato visual que combinem com o tom da sua campanha. Selecione a proporção de tela e as cores da marca para manter a identidade da campanha em todos os vídeos que você produzir.
Adicione o logo da sua campanha, ajuste o estilo do subtítulo, refine a voz da narração e revise o detalhamento das cenas. Faça alterações pelo editor de texto, sem precisar mexer em linha do tempo ou configurações de exportação.
Renderize o vídeo eleitoral finalizado e faça o download para veiculação na TV, redes sociais ou e-mail. Localize-o em idiomas adicionais com um clique para alcançar todas as comunidades de eleitores do seu distrito.
Um criador de vídeos eleitorais é uma ferramenta que transforma roteiros de campanha escritos em vídeos finalizados, com qualidade de transmissão, sem necessidade de filmagem ou edição. Você digita sua mensagem, escolhe um formato visual e um apresentador, e a plataforma monta o vídeo automaticamente, incluindo narração, estrutura de cenas, textos na tela e elementos de branding. O resultado é um vídeo profissional, pronto para TV, redes sociais, e-mail ou anúncios digitais em minutos, em vez de dias.
Sim. Você pode criar um apresentador profissional a partir de uma única foto usando a tecnologia de avatar de foto, que gera um apresentador em tela realista para narrar seu roteiro sem precisar de nenhuma filmagem. Como alternativa, escolha entre mais de 500 apresentadores prontos na biblioteca de avatares de IA.
A maioria dos vídeos fica pronta em poucos minutos após o envio do seu roteiro. Para conteúdos de resposta rápida após um debate, notícia ou anúncio de um oponente, você pode ir de um ponto de fala escrito a um vídeo finalizado em menos de dez minutos. Campanhas que antes precisavam de dois a três dias para produzir uma resposta agora podem publicá-la no mesmo dia.
Sim. A plataforma gera vídeos com qualidade de estúdio, adequados para comerciais de TV, anúncios pre-roll, campanhas no YouTube e publicações em redes sociais. Você pode controlar a identidade visual, a formatação, as transições e a qualidade da narração. O resultado final atende às especificações técnicas exigidas pelas principais plataformas de publicidade e canais de transmissão, sem necessidade de trabalho adicional de pós-produção.
Um único vídeo de campanha pode ser localizado em mais de 175 idiomas usando o tradutor de vídeo, que preserva a apresentação original do orador enquanto produz narração e sincronização labial precisas em cada idioma de destino. Um único vídeo de incentivo ao voto pode abranger espanhol, vietnamita, mandarim, árabe e dezenas de outros idiomas a partir de um único arquivo-fonte, sem necessidade de produções separadas para cada versão de idioma.
Não há limite para a quantidade de vídeos que você pode produzir. As mensagens de campanha mudam constantemente ao longo de um ciclo eleitoral, e cada atualização de roteiro leva apenas alguns minutos para ser regenerada. Edite o texto, renderize novamente e distribua a versão atualizada. Não é preciso refazer gravações, remarcar equipe nem esperar por um editor. As campanhas podem publicar novos conteúdos em vídeo diariamente sem sobrecarregar os recursos de produção.
A produção tradicional de vídeos políticos geralmente custa entre US$ 5.000 e US$ 25.000 por peça finalizada e leva de uma a três semanas por vídeo. Um criador de vídeos eleitorais produz o mesmo resultado com qualidade de transmissão por uma fração do custo e entrega em minutos. Usuários da HeyGen relatam até 70% de redução nos custos de produção. Para campanhas de cargos menores, com orçamentos limitados, isso torna anúncios políticos profissionais acessíveis em uma escala que antes era reservada apenas para operações bem financiadas.
Sim. O recurso de clonagem de voz com IA permite que você clone a sua própria voz a partir de uma breve amostra de áudio, para que toda narração de vídeo soe exatamente como você, sem sessões adicionais de gravação. A sua voz é aplicada em todos os vídeos que você produz, e qualquer atualização nos roteiros usa automaticamente a mesma voz clonada, mantendo sua mensagem consistente em toda a campanha.
Sim. Use a ferramenta PDF para vídeo para converter automaticamente documentos de política, apresentações em PDF ou materiais impressos em conteúdo de vídeo narrado. A ferramenta PPT para vídeo faz o mesmo para arquivos PowerPoint. Ambas as ferramentas extraem o conteúdo, constroem uma estrutura de cenas e produzem um vídeo narrado finalizado, sem necessidade de edição manual.
Sim. Há um plano gratuito disponível, sem necessidade de cartão de crédito, que permite gerar vídeos e explorar os recursos principais sem nenhum custo. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam clonagem de voz, vídeos mais longos e acesso completo à biblioteca de apresentadores e à saída multilíngue. Campanhas de base e de cargos menores podem começar a produzir conteúdo de vídeo profissional no mesmo dia em que se inscrevem, sem compromisso inicial.
Sim. Você pode enviar seus próprios vídeos, imagens e áudios diretamente para o editor para criar um vídeo de anúncio político que use ativos reais da campanha junto com elementos gerados por IA. Adicione faixas de texto, aplique filtros e conecte seus visuais enviados com narração em IA para produzir um vídeo final de alta qualidade. Isso é especialmente útil para campanhas que desejam usar gravações de eventos ou comícios junto com conteúdo gerado, sem precisar trocar de ferramentas ou plataformas.
Você pode publicar vídeos de campanha política diretamente no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e em qualquer site ou plataforma de e-mail que aceite arquivos de vídeo padrão. O editor inclui ferramentas de redimensionamento para que cada vídeo seja exportado automaticamente no formato e na proporção de tela corretos para cada plataforma. Baixe o arquivo final, conecte suas contas e distribua para todos os canais em um único fluxo de trabalho, sem precisar reformatar o conteúdo manualmente.
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