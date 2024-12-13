Criação de Vídeo com IA

Crie vídeos prontos para estúdio a partir de texto em minutos

Digite sua mensagem, escolha um estilo e veja-a se transformar em um vídeo refinado. Sem necessidade de cadastro, sem marcas d'água, sem habilidades de edição necessárias.

video thumbnail

Criação de Vídeo por IA

Vá de Texto para Vídeo Instantaneamente

A HeyGen facilita a transformação de qualquer script, nota ou postagem de blog em um vídeo de qualidade profissional. Use avatares de IA, vozes e modelos para criar vídeos explicativos, conteúdo para mídias sociais ou introduções para YouTube com apenas alguns cliques.

o rosto de uma mulher é exibido em um celular com a palavra ama na parte inferioro rosto de uma mulher é exibido em um celular com a palavra ama na parte inferior

Criação de Vídeo com IA

Melhores Práticas para Melhores Resultados de Texto para Vídeo

Para aproveitar ao máximo o gerador de vídeo AI da HeyGen:

  • Escreva frases concisas e impactantes para manter um ritmo suave.
  • Escolha a proporção de aspecto adequada para a sua plataforma (paisagem, quadrado, vertical)
  • Selecione um avatar e voz de IA que estejam alinhados com o seu tom.
  • Adicione legendas para melhorar a retenção e acessibilidade.
  • Use quebras de cena ou espaçamento entre parágrafos para um melhor fluxo visual
uma captura de tela de um roteiro intitulado praia da felicidade uma manhã de reflexãouma captura de tela de um roteiro intitulado praia da felicidade uma manhã de reflexão

Criação de Vídeo com IA

Sem Custos, Sem Pegadinhas, Apenas Criação de Vídeos com IA Gratuita

Esqueça os limites de teste e os problemas com marcas d'água. O gerador de texto para vídeo gratuito da HeyGen oferece uma experiência contínua desde o início. Comparado com ferramentas como Pictory, Lumen5 ou Designs.ai, a HeyGen oferece:

  • Não é necessário pagamento para experimentar
  • Uso ilimitado de avatares de IA e modelos
  • Exportar sem marcas d'água
  • Renderização rápida e sincronização de voz

Crie vídeos que pareçam ter sido feitos em um estúdio, usando apenas suas palavras.

um vídeo de uma mulher sentada em uma cadeira falando sobre produtos de cuidados com a peleum vídeo de uma mulher sentada em uma cadeira falando sobre produtos de cuidados com a pele

Como funciona?

Como Criar um Vídeo a partir de Texto com HeyGen

Use suas palavras para criar vídeos profissionais compartilháveis em apenas alguns passos.

Passo 1

Insira Seu Script

Mantenha curto ou longo, nós o transformaremos em cenas.

video thumbnail

Passo 2

Escolha um Avatar e Voz de IA

Seja realista ou animado, escolha qualquer idioma.

video thumbnail

Passo 3

Personalize Visuais & Estilo

Altere fundos, adicione logotipos ou ajuste o layout.

video thumbnail

Passo 4

Gere & Compartilhe Seu Vídeo

Baixe em HD sem marca d'água.

video thumbnail

Descubra Mais Ferramentas de IA

Transforme seus slides do PowerPoint em vídeos envolventes com narrações e animações.

altalt

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

video thumbnail
altalt

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

video thumbnail
altalt

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

video thumbnail

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes sobre Gerador de Vídeo IA

O que é HeyGen?

HeyGen é uma plataforma de vídeo com tecnologia AI que permite aos usuários criar vídeos de alta qualidade sem esforço. Desde avatares AI realistas até clonagem de voz multilíngue, HeyGen capacita empresas e criadores a escalar a produção de conteúdo com facilidade.

Reconhecido como o Produto de Crescimento Mais Rápido nº 1 da G2 nos Prêmios de Melhor Software de 2025, a HeyGen está transformando a forma como os vídeos são feitos para marketing, vendas e treinamento.

O HeyGen é um gerador de vídeo AI gratuito?

Sim! A HeyGen oferece um gerador de vídeo AI gratuito que permite aos usuários criar vídeos com recursos básicos sem custo. Para personalização avançada, exportações de maior qualidade e ferramentas AI adicionais, os usuários podem fazer upgrade para um plano premium.

Como funciona um gerador de vídeo AI?

Geradores de vídeo com IA utilizam inteligência artificial para converter texto em conteúdo de vídeo envolvente. Eles aplicam modelos de aprendizado profundo para gerar visuais realistas, automatizar locuções e sincronizar movimentos, tornando a criação de vídeos rápida e sem esforço.

Como os avatares de IA aprimoram o conteúdo de vídeo?

Avatares de IA trazem um toque pessoal aos vídeos ao imitar a fala e as expressões humanas. Eles eliminam a necessidade de aparições em câmera enquanto garantem uma apresentação profissional e cativante para marketing, educação e entretenimento.

Posso converter áudio em vídeo com o HeyGen?

Sim! O HeyGen permite que os usuários transformem áudio em vídeo, combinando gravações de voz com avatares de IA, legendas e visuais dinâmicos. Basta fazer o upload do seu arquivo de áudio, escolher um estilo de vídeo e deixar a IA gerar um vídeo polido em minutos.

Posso usar texto para vídeo em apresentações de negócios?

Com certeza. A inteligência artificial de texto para vídeo permite que empresas transformem roteiros em apresentações profissionais. É ideal para materiais de treinamento, demonstrações de produtos e vídeos explicativos sem a necessidade de equipamentos de filmagem ou uma equipe de produção.

Quão precisa é a clonagem de voz por IA em tradução de vídeos?

A clonagem de voz por IA replica o tom e o estilo do falante, garantindo que vídeos traduzidos mantenham a autenticidade. Modelos avançados de IA ajustam a pronúncia e o tom emocional para corresponder o mais próximo possível à voz original.

Quais são os benefícios da tradução de vídeo alimentada por IA?

A tradução automática de vídeos por IA expande o alcance do conteúdo ao converter automaticamente vídeos em múltiplos idiomas, preservando a sincronização de voz. É amplamente utilizada em marketing global, e-learning e localização de conteúdo.

Vídeos gerados por IA podem substituir a produção de vídeos tradicional?

Vídeos gerados por IA reduzem significativamente o tempo e os custos de produção, tornando a criação de conteúdo mais eficiente. Embora eles possam não substituir completamente as produções cinematográficas de alto orçamento, são uma excelente alternativa para marketing, treinamento e conteúdo de mídia social.

Os avatares de IA são personalizáveis para a marca?

Sim, avatares de IA podem ser personalizados com diferentes trajes, fundos e opções de voz para se alinhar à identidade da marca. As empresas podem criar avatares que correspondam ao seu tom profissional ou à estética da campanha.

A geração de vídeo por IA é segura e ética?

As principais plataformas de vídeo com IA priorizam a segurança, garantindo que avatares e conteúdos gerados estejam em conformidade com diretrizes éticas. Transparência, consentimento do usuário e desenvolvimento responsável de IA são fatores chave para manter a ética na geração de vídeos com IA.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo