Gerador de Humanos com IA: Crie Pessoas Virtuais Realistas para Vídeos
Sem atores. Nenhuma filmagem é necessária ao usar conteúdo gerado por IA. Com o Gerador de Pessoas com IA da HeyGen, você pode criar pessoas digitais realistas que falam o seu roteiro de forma natural, usando tecnologia avançada de IA.
Gere apresentadores, porta-vozes ou personagens realistas que estão sempre prontos para representar sua marca.
Coloque uma presença humana real em seus vídeos com humano em IA
Crie conteúdo no estilo de influenciadores por uma fração do custo, aproveitando o poder do engajamento liderado por criadores e ferramentas avançadas de IA para impulsionar seus resultados.
Crie vídeos com pessoas em IA instantaneamente
Transforme roteiros em vídeos com pessoas digitais em apenas alguns minutos. HeyGen facilita a produção de conteúdo profissional para TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn e muito mais, sem precisar de câmeras ou equipes.
Testar mensagens com diferentes humanos de IA
Experimente diferentes vozes, tons e personalidades. Faça testes A/B com suas mensagens trocando rapidamente as pessoas de IA para ver qual delas tem o melhor desempenho com o seu público.
Escolha entre centenas de humanos de IA
Escolha entre uma grande biblioteca de pessoas de IA prontas. De profissionais formais a visuais casuais do dia a dia, você encontrará alguém que se encaixa no seu público e no estilo da sua campanha.
Use Humanos de IA como Apresentadores Confiáveis da Marca
Implemente apresentadores digitais consistentes que sempre mantenham a mensagem alinhada. Use humanos de IA como porta-vozes, instrutores ou anfitriões para representar sua marca de forma clara e profissional em todos os vídeos, sem depender de atores ou cronogramas de filmagem.
Teste pessoas, vozes e estilos de apresentação
Teste diferentes pessoas de IA, vozes e tons para aprimorar a mensagem e o desempenho. Troque apresentadores digitais instantaneamente para descobrir o que gera mais engajamento, sem atrasos de produção.
Por que as equipes escolhem HeyGen Gerador de Humanos com IA
A produção de vídeo tradicional exige tempo, coordenação e orçamento. Com pessoas em IA, as equipes criam vídeos profissionais mais rápido, reduzem custos e mantêm controle total da mensagem.
Extensa Biblioteca de Humanos em IA
Explore mais de 500 pessoas de IA realistas, criadas para atender diferentes setores e públicos. A biblioteca é atualizada com frequência, oferecendo novas opções para manter seu conteúdo relevante e envolvente.
Pessoa de IA específica do setor
Selecione humanos de IA projetados exatamente para as necessidades do seu setor. Use uma pessoa digital confiável para orientações em saúde, um profissional sofisticado para treinamentos corporativos, um anfitrião acolhedor para vídeos de varejo ou uma personalidade cheia de energia para conteúdos de entretenimento.
Economize tempo e custos de produção
A produção de vídeos tradicional pode levar semanas de planejamento, mas com ferramentas de IA você pode agilizar significativamente o processo. Com a HeyGen, você elimina as demoras. As pessoas de IA permitem gerar vídeos prontos para publicação em minutos, economizando milhares no orçamento e dando a você a liberdade de criar sempre que precisar, tudo isso enquanto humaniza sua mensagem.
Crie vídeos de pessoas com IAinstantaneamente
Crie vídeos com pessoas geradas por IA em quatro etapas simples, do roteiro ao vídeo pronto para exportação.
Escolha sua pessoa de IA
Escolha em uma biblioteca de pessoas de IA realistas ou crie um humano digital personalizado.
Personalize a aparência e o estilo
Ajuste a aparência, o papel, o tom e o estilo para corresponder aos seus objetivos de conteúdo.
Adicione o script e o idioma
Escreva seu roteiro e selecione o idioma. O sistema cuida automaticamente da voz, sincronização labial e gestos, garantindo uma experiência perfeita com texto gerado por IA.
Gerar e publicar
Gere seu vídeo e exporte-o para marketing, treinamentos ou uso interno.
Perguntas frequentes (FAQs)
O que é um Gerador de Humanos com IA e como ele utiliza texto gerado por IA?
É uma plataforma que cria vídeos realistas de humanos usando avatares de IA. A HeyGen permite que você escreva roteiros, personalize e gere esses vídeos em grande escala.
Quais são as limitações dos geradores de humanos com IA?
Geradores de humanos em IA são poderosos, mas não substituem totalmente todas as situações do mundo real. Eles funcionam melhor para comunicações roteirizadas e estruturadas, como demonstrações de produtos, marketing, treinamentos e educação.
Eles não foram projetados para atuações altamente emocionais, conversas não roteirizadas ou interações ao vivo complexas fora das integrações compatíveis.
Como usar um gerador de humanos com IA para humanizar seu conteúdo?
Usar o Gerador de Humanos de IA da HeyGen é simples. Você escreve o seu roteiro, escolhe ou cria um humano digital e gera o seu vídeo. O sistema cuida automaticamente da sincronização labial, dos gestos e da voz para que o seu humano de IA pareça e soe natural.
Quais são os recursos dos geradores de humanos com IA?
Os principais recursos incluem aparência humana realista, voz natural com sincronização labial, suporte multilíngue, visuais e estilos personalizáveis, uma biblioteca com mais de 500 humanos prontos, a capacidade de criar gêmeos digitais e geração rápida de vídeos a partir de texto ou fotos.
Como humanos de IA podem melhorar campanhas de marketing?
Os humanos de IA permitem testar rapidamente muitas pessoas, vozes e tons diferentes, tornando-se ferramentas essenciais para profissionais de marketing. Isso ajuda a identificar qual estilo gera mais conversões e economiza o custo de contratar vários influenciadores ou apresentadores.
Os humanos de IA podem representar minha marca com segurança?
Sim, as soluções geradas por IA estão revolucionando a comunicação. Cada humano de IA é consistente, totalmente controlado por você e nunca foge da mensagem, graças a algoritmos avançados de IA. Diferente de talentos tradicionais, não há risco de problemas de reputação ou conflitos de agenda.
Ajudam humanos de IA nas vendas?
Sim. Eles podem atuar como representantes de vendas 24/7 que explicam produtos, respondem a perguntas frequentes por meio de vídeo e orientam os leads a agendar uma reunião ou fazer uma compra.
Como os humanos de IA ajudam a apoiar equipes globais?
Humanos de IA podem falar instantaneamente vários idiomas mantendo a voz natural e a sincronização labial, humanizando o texto de IA para gerar mais engajamento. Isso torna a expansão de conteúdo entre diferentes regiões simples e econômica.
Os humanos de IA podem substituir treinadores ou apresentadores reais?
Eles podem lidar com comunicações repetitivas e escaláveis, como onboarding, treinamentos ou ações de marketing, tornando-se inestimáveis para profissionais da área. Para muitas equipes, isso reduz a necessidade de sessões ao vivo e acelera a entrega de conteúdo.
Onde posso acessar humanos de IA prontos que me ajudem a humanizar meu conteúdo?
HeyGen tem uma grande biblioteca de avatares de IA prontos incluídos com o gerador de avatar de IA que parecem humanos de IA de vários nichos. Você pode escolher um que combine com a sua marca ou criar sua própria persona de influenciador personalizada.
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