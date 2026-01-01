Gerador de Humanos com IA: Crie Pessoas Virtuais Realistas para Vídeos

Sem atores. Nenhuma filmagem é necessária ao usar conteúdo gerado por IA. Com o Gerador de Pessoas com IA da HeyGen, você pode criar pessoas digitais realistas que falam o seu roteiro de forma natural, usando tecnologia avançada de IA.

Gere apresentadores, porta-vozes ou personagens realistas que estão sempre prontos para representar sua marca.