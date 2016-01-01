Escale conteúdo, economize tempo e produza vídeos profissionais de integração, conformidade e educacionais sem o incômodo da produção tradicional.
Esta ferramenta permite transformar uma única foto em um avatar AI realista que espelha expressões reais, movimento e iluminação para vídeos refinados. Você pode gerar instantaneamente clipes de qualidade profissional para conteúdo social, treinamento ou narração de histórias sem câmeras, equipes ou habilidades de edição.
Apresentando o Criador de Vídeos de Treinamento Gratuito de IA
Transforme qualquer roteiro ou material de treinamento em um vídeo de treinamento realista com IA. Com nossa plataforma, você pode criar vídeos profissionais em apenas minutos. Não são necessárias câmeras, estúdios ou atores. Seja para integração de funcionários, conteúdo educacional ou treinamento de conformidade, criar vídeos de treinamento de alta qualidade nunca foi tão fácil.
Comece fazendo o upload da sua apresentação, PDF ou materiais de treinamento baseados em texto diretamente na plataforma. A IA processará instantaneamente seu conteúdo, preparando-o para narração em vídeo e recursos visuais.
Escolha entre uma ampla gama de avatares realistas projetados para representar seu conteúdo de treinamento. Esses avatares são capazes de transmitir sua mensagem de uma forma que ressoa com os aprendizes
Uma vez que seu vídeo for gerado, ajuste o tom, a voz e os movimentos do seu avatar para atender às suas necessidades de treinamento. Personalize cores, logotipos e até mesmo a música de fundo para um toque personalizado.
Clique em “Gerar” e, em minutos, seu vídeo de treinamento profissional e de alta qualidade estará pronto. Baixe e compartilhe em qualquer plataforma ou integre diretamente ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS).
Recursos e benefícios do gerador de vídeos de treinamento de IA
Com este gerador de vídeo AI, você tem tudo o que precisa para criar vídeos de treinamento envolventes e profissionais de forma rápida e fácil. Eis por que esta plataforma é a sua melhor escolha para a criação de vídeos AI:
Avatares Personalizáveis
Escolha entre mais de 1.100 avatares hiper-realistas ou crie um que espelhe você ou a persona da sua marca. Cada avatar oferece movimentos realistas e expressões naturais, tornando seus vídeos autênticos e cativantes.
Capacidades Multilíngues
Traduza seu roteiro para mais de 175 idiomas com uma entrega natural e semelhante à humana. Envolver alunos em todo o mundo e personalizar seus vídeos para diferentes culturas e regiões.
Não há necessidade de câmeras ou estúdios
Pule os equipamentos caros e longas sessões de filmagem. Simplesmente faça o upload do seu roteiro e imagem, e crie seu vídeo em minutos, com a IA cuidando de todos os detalhes técnicos
Produção Rápida de Vídeo
Gere vídeos de treinamento de IA de alta qualidade em minutos, tornando-o ideal para empresas e criadores que precisam escalar a produção de conteúdo de forma eficiente.
Um gerador de vídeos de treinamento com IA transforma seus roteiros, documentos ou slides em vídeos de treinamento profissionais usando avatares realistas e sincronização de voz natural. Isso elimina a filmagem, edição e o trabalho de produção manual.
Basta fazer o upload do seu roteiro ou material de treinamento, escolher um avatar e deixar a IA gerar um vídeo completo com narração, gestos e legendas. Você pode personalizar a marca, o tom e os visuais em minutos. Precisa de ajuda para escrever roteiros? Experimente o AI Video Script Generator.
Sim. Você pode fazer upload do seu próprio retrato e gravação de voz para criar vídeos personalizados no estilo de um instrutor. Você também pode escolher entre centenas de avatares de IA e opções de voz de IA com som natural.
Com certeza. As empresas utilizam isso para criar módulos de integração, atualizações de conformidade, demonstrações de produtos e vídeos de comunicação interna. Para vídeos no estilo de apresentador, você também pode explorar a AI Spokesperson Tool.
Sim. A plataforma suporta mais de 175 idiomas e dialetos, incluindo sotaques localizados e entrega sincronizada com os lábios. Isso garante que seu conteúdo de treinamento seja acessível a aprendizes ao redor do mundo.
Com certeza. Ferramentas de IA, regulamentações e melhores práticas mudam rapidamente. A HeyGen permite que você atualize seu conteúdo de treinamento de IA a qualquer momento sem a necessidade de refilmagens. Isso mantém suas equipes atualizadas sobre políticas, fluxos de trabalho e diretrizes de IA em evolução.
A geração geralmente leva apenas alguns minutos. Até mesmo módulos de treinamento longos podem ser produzidos rapidamente, ajudando equipes a atualizar ou escalar conteúdos sem atrasos.
A produção tradicional de vídeos para treinamento de IA geralmente requer especialistas no assunto em frente às câmeras, estúdios dedicados e equipes de edição. A HeyGen reduz esses custos utilizando avatares de IA e geração de vídeo a partir de texto, ao mesmo tempo que produz conteúdo profissional e personalizado que pode ser escalado por toda a organização.
Não é necessária experiência em edição. A IA cuida da narração, do tempo, dos visuais e da sincronização automaticamente. Você pode começar a criar seu primeiro vídeo de treinamento imediatamente através do HeyGen Signup.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.