Passo 1 Envie Seu Script Comece fazendo o upload da sua apresentação, PDF ou materiais de treinamento baseados em texto diretamente na plataforma. A IA processará instantaneamente seu conteúdo, preparando-o para narração em vídeo e recursos visuais.

Passo 2 Escolha Seu Avatar de IA Escolha entre uma ampla gama de avatares realistas projetados para representar seu conteúdo de treinamento. Esses avatares são capazes de transmitir sua mensagem de uma forma que ressoa com os aprendizes

Passo 3 Personalize e Customize Uma vez que seu vídeo for gerado, ajuste o tom, a voz e os movimentos do seu avatar para atender às suas necessidades de treinamento. Personalize cores, logotipos e até mesmo a música de fundo para um toque personalizado.