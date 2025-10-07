Comece a partir de uma URL de produto, um roteiro curto ou um único briefing e gere anúncios em vídeo polidos sem câmeras ou edição manual. A HeyGen produz automaticamente ritmo, narrações, legendas e exportações prontas para plataformas para que as equipes possam lançar mais variantes de anúncios e aprender o que escala.
Experimente o nosso Gerador de Anúncios em Vídeo com IA
O Gerador de Anúncios em Vídeo com IA ajuda você a criar anúncios em vídeo de alta performance sem a necessidade de filmar ou editar manualmente. Comece com um roteiro ou ideia, e o HeyGen transforma automaticamente em anúncios prontos para as plataformas otimizados para redes sociais, desempenho e campanhas digitais. Crie, atualize e escale a criatividade dos anúncios mais rapidamente, sem modelos, linhas do tempo ou atrasos na produção.
Quando os lançamentos exigem rapidez, métodos tradicionais criam atrasos, mas nossas soluções de anúncios com IA podem agilizar o processo. A HeyGen converte páginas de produtos ou briefings em vídeos curtos focados nos benefícios, permitindo que você inicie campanhas pagas em horas em vez de semanas.
Catálogos grandes de SKU precisam de criatividade consistente para cada produto. HeyGen automatiza b-roll, close-ups e chamadas de recursos para cada item, para que as equipes de comércio eletrônico possam criar promoções de catálogo escaláveis com qualidade uniforme.
Conteúdos curtos exigem ganchos imediatos e um ritmo ágil. A HeyGen cria edições verticais com quadros iniciais impactantes, legendas legíveis e temporização adequada para a plataforma, a fim de melhorar a taxa de cliques e o tempo de visualização em Reels e Shorts.
O retargeting necessita de mensagens personalizadas para diferentes segmentos de público. A HeyGen produz variantes personalizadas destacando descontos, benefícios ou depoimentos para aumentar as conversões a partir de tráfego qualificado.
As agências precisam de volume e consistência entre os clientes, especialmente ao gerar anúncios em vídeo em minutos. A HeyGen aplica kits de marca, produz exportações organizadas e acelera a iteração para que as agências entreguem mais peças criativas sem aumentar os custos.
Expandir globalmente requer criativos localizados. O tradutor de vídeo da HeyGen regenera voiceovers, legendas e ritmo para cada idioma, permitindo que as equipes testem e lancem campanhas localizadas rapidamente.
Por que o HeyGen é o melhor script para vídeo com IA
HeyGen transforma qualquer roteiro em um vídeo de alta qualidade e aparência realista em minutos. Comece com uma ideia inicial, um roteiro bem elaborado ou até mesmo alguns tópicos. HeyGen gera cenas de diálogo realistas com controles avançados, permitindo que você passe de palavras para um vídeo finalizado sem um fluxo de trabalho de produção tradicional.
Transforme roteiros em vídeos refinados em minutos. É muito mais rápido e barato do que filmar, refazer cenas ou lidar com cronogramas de edição complicados.
Crie vídeos de nível profissional com um fluxo de trabalho simples e intuitivo. Sem necessidade de experiência em edição. Sem configuração técnica. Apenas escreva, gere, refine
Do seu primeiro rascunho até a exportação final, o editor baseado em texto da HeyGen simplifica todo o processo. Atualize linhas, ajuste o ritmo, revise cenas e itere rapidamente, como se estivesse editando um documento, e não uma linha do tempo.
Link para fluxos de trabalho de vídeo a partir de páginas de produto
Cole um URL de produto ou página de destino e o HeyGen extrai imagens, especificações e mensagens para criar um storyboard. O link para a página de fluxo de trabalho de vídeo mapeia o conteúdo da página em anúncios de várias cenas ou clipes promocionais curtos otimizados para inserções em redes sociais com mínimo esforço manual.
Script para vídeo com opções de voz humana
Escreva um roteiro curto ou deixe o HeyGen criar ganchos e chamadas para ação. O motor gera locuções com som natural em vários tons e idiomas e aplica sincronização labial precisa ao usar ativos de cabeça falante ou avatar para manter a narração alinhada.
Automação criativa e predefinições de estilo
Escolha temas visuais, ritmo e proporções de tela e o HeyGen aplica movimentos limpos, estilização de legendas e transições automaticamente. Presets de plataforma garantem que cada exportação seja otimizada para colocação de anúncios e atenção do espectador sem trabalho extra de redimensionamento.
Suporte à geração em lote, testes e análises
Gere centenas de variantes de anúncios alterando ganchos, imagens ou CTAs em larga escala com nossa plataforma de anúncios AI. As exportações são organizadas para gerentes de anúncios e testes A B. Use sugestões integradas para públicos e acompanhe sinais de desempenho para que as equipes possam rapidamente isolar elementos criativos vencedores.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de anúncios em vídeo com IA
Crie vídeos prontos para anúncios em quatro passos claros, do briefing aos ativos publicáveis.
Cole um URL de produto, faça upload de imagens ou insira um roteiro curto. O HeyGen analisa o conteúdo, extrai características principais e prepara um storyboard cena por cena para guiar a geração.
Selecione a proporção, o tema visual e o ritmo. Aplique seu kit de marca para que logotipos, fontes e cores permaneçam consistentes em todas as variantes e locais de colocação.
Produza múltiplos rascunhos com diferentes ganchos, visuais e CTAs. Pré-visualize lado a lado, ajuste o texto ou as imagens e regenere variantes para testes A/B sem a necessidade de editar a linha do tempo manualmente usando nosso criador de anúncios.
Baixe MP4s e imagens otimizadas para Feed, Reels, Stories e inserções em fluxo. Use exportações em lote para fazer upload de ativos organizados diretamente para os gerenciadores de anúncios e comece os testes imediatamente.
Um gerador de anúncios em vídeo com IA transforma briefings, URLs, imagens ou roteiros em peças publicitárias finalizadas usando composição automática de cenas, síntese de voz, legendagem e formatação de exportação. A HeyGen combina texto com vídeo e avatares de IA para criar conteúdo envolvente. imagem para vídeo flui para criar anúncios polidos sem câmeras ou edição manual.
A HeyGen foca em clareza, controle e velocidade em vez de uma grande dependência de modelos prontos. Ao permitir que as equipes atualizem roteiros em vez de reconstruir vídeos, fica mais fácil iterar, manter a consistência entre campanhas e escalar a criatividade dos anúncios sem desacelerar o fluxo de produção
A IA ajuda você a criar mais variações de anúncios rapidamente, o que melhora os testes e a otimização. O desempenho ainda depende da sua oferta e mensagem, mas uma iteração mais rápida facilita o aprendizado a partir dos resultados e o aprimoramento do criativo sem gargalos de produção.
Sim. O HeyGen suporta a criação de anúncios para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Google Ads. Muitas equipes também usam Repurpose Video para adaptar o mesmo material publicitário em várias plataformas sem começar do zero.
Não. O HeyGen foi criado para profissionais de marketing, fundadores e equipes que desejam resultados sem ferramentas de edição complexas. A maioria das alterações envolve atualizações de texto simples, tornando-o acessível mesmo que você nunca tenha editado um vídeo antes.
Aplique um kit de marca com logotipos, fontes e cores. HeyGen aplica regras de marca em rascunhos e modelos gerados, e permite o bloqueio de elementos-chave para que as equipes mantenham a consistência em larga escala.
HeyGen exporta arquivos de vídeo MP4 e imagens de alta resolução formatados para Feed, Reels, Stories, Messenger e inserções em fluxo. A exportação em lote organiza os arquivos com nomes claros para gerentes de anúncios e ferramentas de campanha.
A HeyGen segue as melhores práticas comuns de plataforma como proporção de aspecto, legibilidade de legendas e proporções típicas de texto, mas a conformidade com a política final e a aprovação do anúncio permanecem como responsabilidade do anunciante.
Você pode começar rapidamente e testar o fluxo de trabalho antes de escalar. HeyGen permite que você crie seu primeiro anúncio em vídeo com IA diretamente no seu navegador, para que você possa ver como ele se encaixa no seu processo de marketing antes de se comprometer.
Você pode criar promoções de produtos, anúncios de conscientização da marca, criativos de desempenho, anúncios educativos e comunicados. Para layouts estruturados, muitas equipes começam com um Modelo de Vídeo para manter a consistência da marca em todas as campanhas.
