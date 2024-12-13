Publicado em 15 de novembro de 2024

Prompts de Avatar, Gravador de Tela com IA e Conjunto de APIs

Estamos empolgados para compartilhar nossas atualizações de novembro! Este mês, você já pode criar vídeos de si mesmo usando apenas comandos de texto. Com o HeyGen, qualquer pessoa pode fazer vídeos 10 vezes mais rápido e mais barato do que a produção tradicional.

Atualizações do Produto que Você Vai Amar

Avatares Generativos

Vídeos de Apresentação Pessoal

Faça upload de uma foto, digite uma instrução e gere um vídeo de si mesmo em qualquer cenário — sem necessidade de filmagem. Crie cenas realistas em segundos, de retratos a figurinos. Com o Add Motion, seu avatar se move de acordo com o seu roteiro e o fundo reage — apenas descreva, e nós daremos vida.

Apresente a demonstração do recurso de avatar com o anfitrião e gere uma sobreposição de foto de avatar.Apresente a demonstração do recurso de avatar com o anfitrião e gere uma sobreposição de foto de avatar.

Avatares de Foto

Avatar Virtual com Movimento

Crie avatares virtuais em qualquer estilo, pose ou cenário — sem necessidade de seleção de elenco ou locações. Crie personagens expressivos em segundos. Desde meditações nos Himalaias até ensaios cyberpunk em Tóquio, criadores já estão dando vida a histórias animadas.

Um avatar virtual com recursos de movimento exibe personagens diversos em estilos de feriado, cyberpunk, real e monge da montanha.Um avatar virtual com recursos de movimento exibe personagens diversos em estilos de feriado, cyberpunk, real e monge da montanha.

Tradutor de IA

Tradução de Vídeo

A HeyGen vai além da dublagem e sincronização labial para oferecer traduções de vídeo mais inteligentes e claras. Remove a música de fundo, aprimora a qualidade da voz e faz cada palavra se destacar. Com controles potencializados por IA, sua mensagem soa tão bem quanto é traduzida.

A demonstração das configurações de tradução de vídeo mostra a opção de aprimoramento de voz ativada na interface do HeyGen.A demonstração das configurações de tradução de vídeo mostra a opção de aprimoramento de voz ativada na interface do HeyGen.

Extensão do Chrome

Gravador de Tela IA

Agora, você pode adicionar avatares HeyGen às suas gravações de tela para enviar uma mensagem enquanto mantém a câmera desligada. Grave sua tela com nossa extensão do Google Chrome apenas de voz, e então o HeyGen abrirá automaticamente, permitindo que você edite e adicione seu avatar. Escolha seu gêmeo digital ou um dos nossos diversos membros do elenco.

Instale a extensão HeyGen AI para gravação de tela no Chrome, com demonstração de gravação somente de voz para integração de avatar.Instale a extensão HeyGen AI para gravação de tela no Chrome, com demonstração de gravação somente de voz para integração de avatar.

API

Suíte de API

Agora temos um conjunto de APIs para desenvolvedores, empreendedores e profissionais de marketing que desejam automatizar e escalar a criação de conteúdo. Traga vídeos com IA para o seu aplicativo, site ou produtos. Nossa API permite incorporar vídeos de avatares, localizar vídeos e integrar avatares interativos. Cative, conecte e amplie seu alcance com experiências em vídeo personalizadas para públicos globais. O conjunto de APIs HeyGen está disponível para todos os usuários em qualquer plano, começando GRATUITAMENTE.

Demonstração da API HeyGen mostrando integração de vídeo de avatar e recursos de localização para uso em produtos e sites.Demonstração da API HeyGen mostrando integração de vídeo de avatar e recursos de localização para uso em produtos e sites.

Comunidade

Participe da Nova Comunidade HeyGen

O HeyGen Hub é um novo espaço online para se conectar com outros criadores e aprender como fazer seus melhores vídeos com o HeyGen.

Junte-se a nós na comunidade e apresente-se. Depois de configurar o seu perfil na comunidade, explore o fórum onde você pode postar pedidos de recursos, enviar um vídeo HeyGen para ter a chance de ser destacado como um criador de topo, e mais.

Você também encontrará novos guias educacionais no Hub. Confira os Guias de Como Fazer e mais em Recursos.

A tela de boas-vindas do HeyGen Community Hub possui formas coloridas em gradiente.A tela de boas-vindas do HeyGen Community Hub possui formas coloridas em gradiente.

Holofote

#MadewithHeyGen

HeyGen ajuda criadores e equipes a levar a narrativa visual para o próximo nível. Aqui estão algumas das melhores histórias deste mês:

um homem de terno e gravata está em pé ao lado de uma mulher em um restaurante .um homem de terno e gravata está em pé ao lado de uma mulher em um restaurante .

Cineastas de IA testam o novo recurso Gerar Aparências para Avatares de Fotos

Leia Agora

Como a trivago utilizou a HeyGen para localizar simultaneamente comerciais de TV em 30 mercados

Leia Agora

Como a Sibelco utilizou a HeyGen para transformar e impulsionar o treinamento corporativo e a segurança

Leia Agora

altalt
