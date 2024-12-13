O HeyGen Hub é um novo espaço online para se conectar com outros criadores e aprender como fazer seus melhores vídeos com o HeyGen.

Junte-se a nós na comunidade e apresente-se. Depois de configurar o seu perfil na comunidade, explore o fórum onde você pode postar pedidos de recursos, enviar um vídeo HeyGen para ter a chance de ser destacado como um criador de topo, e mais.

Você também encontrará novos guias educacionais no Hub. Confira os Guias de Como Fazer e mais em Recursos.