Publicado em 15 de novembro de 2024
Prompts de Avatar, Gravador de Tela com IA e Conjunto de APIs
Estamos empolgados para compartilhar nossas atualizações de novembro! Este mês, você já pode criar vídeos de si mesmo usando apenas comandos de texto. Com o HeyGen, qualquer pessoa pode fazer vídeos 10 vezes mais rápido e mais barato do que a produção tradicional.
Atualizações do Produto que Você Vai Amar
Avatares Generativos
Vídeos de Apresentação Pessoal
Faça upload de uma foto, digite uma instrução e gere um vídeo de si mesmo em qualquer cenário — sem necessidade de filmagem. Crie cenas realistas em segundos, de retratos a figurinos. Com o Add Motion, seu avatar se move de acordo com o seu roteiro e o fundo reage — apenas descreva, e nós daremos vida.
Avatares de Foto
Avatar Virtual com Movimento
Crie avatares virtuais em qualquer estilo, pose ou cenário — sem necessidade de seleção de elenco ou locações. Crie personagens expressivos em segundos. Desde meditações nos Himalaias até ensaios cyberpunk em Tóquio, criadores já estão dando vida a histórias animadas.
Tradutor de IA
Tradução de Vídeo
A HeyGen vai além da dublagem e sincronização labial para oferecer traduções de vídeo mais inteligentes e claras. Remove a música de fundo, aprimora a qualidade da voz e faz cada palavra se destacar. Com controles potencializados por IA, sua mensagem soa tão bem quanto é traduzida.
Extensão do Chrome
Gravador de Tela IA
Agora, você pode adicionar avatares HeyGen às suas gravações de tela para enviar uma mensagem enquanto mantém a câmera desligada. Grave sua tela com nossa extensão do Google Chrome apenas de voz, e então o HeyGen abrirá automaticamente, permitindo que você edite e adicione seu avatar. Escolha seu gêmeo digital ou um dos nossos diversos membros do elenco.
API
Suíte de API
Agora temos um conjunto de APIs para desenvolvedores, empreendedores e profissionais de marketing que desejam automatizar e escalar a criação de conteúdo. Traga vídeos com IA para o seu aplicativo, site ou produtos. Nossa API permite incorporar vídeos de avatares, localizar vídeos e integrar avatares interativos. Cative, conecte e amplie seu alcance com experiências em vídeo personalizadas para públicos globais. O conjunto de APIs HeyGen está disponível para todos os usuários em qualquer plano, começando GRATUITAMENTE.
Comunidade
Participe da Nova Comunidade HeyGen
O HeyGen Hub é um novo espaço online para se conectar com outros criadores e aprender como fazer seus melhores vídeos com o HeyGen.
Junte-se a nós na comunidade e apresente-se. Depois de configurar o seu perfil na comunidade, explore o fórum onde você pode postar pedidos de recursos, enviar um vídeo HeyGen para ter a chance de ser destacado como um criador de topo, e mais.
Você também encontrará novos guias educacionais no Hub. Confira os Guias de Como Fazer e mais em Recursos.
Holofote
#MadewithHeyGen
HeyGen ajuda criadores e equipes a levar a narrativa visual para o próximo nível. Aqui estão algumas das melhores histórias deste mês:
Cineastas de IA testam o novo recurso Gerar Aparências para Avatares de Fotos
Como a trivago utilizou a HeyGen para localizar simultaneamente comerciais de TV em 30 mercados
Como a Sibelco utilizou a HeyGen para transformar e impulsionar o treinamento corporativo e a segurança
Retrospectiva 2024: Destaques e Prévia de 2025
Descubra as últimas atualizações da HeyGen, marcos da comunidade e um vislumbre do que está por vir em 2025.
Aparências de Avatar, Gerar Avatares, Traduzir Texto e Mais
Descrição: Transforme a narrativa de vídeos com as mais recentes ferramentas da HeyGen para criar, traduzir e personalizar vídeos sem esforço.