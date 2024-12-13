Publicado em 15 de outubro de 2024

Aparências de Avatar, Gerar Avatares, Traduzir Texto e mais

Na HeyGen, estamos sempre trabalhando para tornar a narração de vídeos mais fácil, envolvente e infinitamente criativa. Este mês, estamos empolgados para compartilhar algumas das nossas maiores atualizações até agora, projetadas para ajudá-lo a criar, traduzir e personalizar vídeos em larga escala.

Atualizações do Produto que Você Vai Adorar

Aparência dos Avatares

Estilos Ilimitados, Potencial Ilimitado

Agora, com apenas uma verificação, você pode fazer upload de quantas filmagens desejar. Crie estilos e visuais infinitos para o seu avatar! Altere seus fundos, roupas, poses e ângulos de câmera para tornar seus vídeos mais envolventes do que nunca. Um avatar pessoal, looks ilimitados.

Avatares de Estoque

Novos Avatares de Estilo de Vida

Adicionamos mais de 50 novos avatares de estoque e mais de 400 novos visuais para inspirar a criatividade e facilitar a criação de qualquer tipo de vídeo que você precise. Percorremos o mundo para recrutar o melhor elenco, filmando-os em locais diversos — assim você não precisa fazer isso. Explore as diferentes possibilidades na atualizada Biblioteca de Avatares e comece a escalar seus porta-vozes hoje mesmo. Você pode até conhecer alguns deles aqui.

Avatares de Foto

Foto Avatar 3.0

Dê vida às suas fotos com a nossa nova versão do Photo Avatar! O HeyGen gera expressões faciais dinâmicas e movimentos do corpo superior baseados no conteúdo do seu roteiro para que você possa transformar instantâneos estáticos em retratos animados cativantes.

Avatares Generativos

Solicite o seu avatar de foto

Sem foto? Sem problema. Agora você pode gerar um avatar baseado apenas em uma descrição textual. Basta adicionar uma descrição e nós geraremos imagens ultra-realistas. Depois, você pode adicionar um roteiro para o seu novo avatar e assisti-lo ganhar vida.

Voz de IA

Correspondência de Voz-Avatar

Nosso aplicativo agora recomenda automaticamente vozes que melhor combinam com cada avatar pré-definido, para que você tenha o personagem mais realista e com som natural em seus vídeos. Digite o nome do avatar na barra de pesquisa para ver as vozes complementares. Para tornar mais fácil e rápido escalar seu próximo vídeo, agora você pode salvar pares de voz-avatar para reutilização.

Voz de IA

Mais de 700 vozes

Fizemos uma parceria com a ElevenLabs para adicionar mais de 700 vozes à nossa biblioteca. Use o novo filtro para buscar por idioma, sotaque e emoção — como um falante nativo de espanhol da Argentina empolgado. Com mais controle e alcance, é mais fácil acertar o tom certo em cada vídeo.

Tradutor de IA

Texto Traduzido

Agora nós não apenas traduzimos a sua voz, mas também traduzimos textos na tela. Para quaisquer vídeos que você queira traduzir, o HeyGen irá detectar automaticamente o texto no vídeo — como legendas e letras em quadros brancos e placas de rua — e traduzir instantaneamente, preservando o estilo original.

Holofote

#MadewithHeyGen

HeyGen ajuda equipes a elevar a narrativa visual a um novo patamar. Aqui estão algumas das melhores histórias deste mês:

