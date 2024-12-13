Novos Avatares de Estilo de Vida

Adicionamos mais de 50 novos avatares de estoque e mais de 400 novos visuais para inspirar a criatividade e facilitar a criação de qualquer tipo de vídeo que você precise. Percorremos o mundo para recrutar o melhor elenco, filmando-os em locais diversos — assim você não precisa fazer isso. Explore as diferentes possibilidades na atualizada Biblioteca de Avatares e comece a escalar seus porta-vozes hoje mesmo. Você pode até conhecer alguns deles aqui.