Publicado em 15 de outubro de 2024
Aparências de Avatar, Gerar Avatares, Traduzir Texto e mais
Na HeyGen, estamos sempre trabalhando para tornar a narração de vídeos mais fácil, envolvente e infinitamente criativa. Este mês, estamos empolgados para compartilhar algumas das nossas maiores atualizações até agora, projetadas para ajudá-lo a criar, traduzir e personalizar vídeos em larga escala.
Atualizações do Produto que Você Vai Adorar
Aparência dos Avatares
Estilos Ilimitados, Potencial Ilimitado
Agora, com apenas uma verificação, você pode fazer upload de quantas filmagens desejar. Crie estilos e visuais infinitos para o seu avatar! Altere seus fundos, roupas, poses e ângulos de câmera para tornar seus vídeos mais envolventes do que nunca. Um avatar pessoal, looks ilimitados.
Avatares de Estoque
Novos Avatares de Estilo de Vida
Adicionamos mais de 50 novos avatares de estoque e mais de 400 novos visuais para inspirar a criatividade e facilitar a criação de qualquer tipo de vídeo que você precise. Percorremos o mundo para recrutar o melhor elenco, filmando-os em locais diversos — assim você não precisa fazer isso. Explore as diferentes possibilidades na atualizada Biblioteca de Avatares e comece a escalar seus porta-vozes hoje mesmo. Você pode até conhecer alguns deles aqui.
Avatares Generativos
Solicite o seu avatar de foto
Sem foto? Sem problema. Agora você pode gerar um avatar baseado apenas em uma descrição textual. Basta adicionar uma descrição e nós geraremos imagens ultra-realistas. Depois, você pode adicionar um roteiro para o seu novo avatar e assisti-lo ganhar vida.
Voz de IA
Correspondência de Voz-Avatar
Nosso aplicativo agora recomenda automaticamente vozes que melhor combinam com cada avatar pré-definido, para que você tenha o personagem mais realista e com som natural em seus vídeos. Digite o nome do avatar na barra de pesquisa para ver as vozes complementares. Para tornar mais fácil e rápido escalar seu próximo vídeo, agora você pode salvar pares de voz-avatar para reutilização.
Voz de IA
Mais de 700 vozes
Fizemos uma parceria com a ElevenLabs para adicionar mais de 700 vozes à nossa biblioteca. Use o novo filtro para buscar por idioma, sotaque e emoção — como um falante nativo de espanhol da Argentina empolgado. Com mais controle e alcance, é mais fácil acertar o tom certo em cada vídeo.
Tradutor de IA
Texto Traduzido
Agora nós não apenas traduzimos a sua voz, mas também traduzimos textos na tela. Para quaisquer vídeos que você queira traduzir, o HeyGen irá detectar automaticamente o texto no vídeo — como legendas e letras em quadros brancos e placas de rua — e traduzir instantaneamente, preservando o estilo original.
Holofote
HeyGen ajuda equipes a elevar a narrativa visual a um novo patamar. Aqui estão algumas das melhores histórias deste mês:
