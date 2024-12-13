Publicado em 15 de agosto de 2024

Atualizações Revisadas, Avatar Instantâneo Gratuito e Novo Painel de Controle

No mundo acelerado de hoje da narrativa digital, estar à frente é essencial para empresas e criadores. Na HeyGen, estamos sempre evoluindo para oferecer as ferramentas mais inovadoras para elevar sua produção de vídeo. Este mês, estamos animados para lançar novos recursos projetados para tornar seu processo criativo mais suave, rápido e — mais divertido!

Atualizações do Produto que Você Vai Amar

Avatares de Vídeo

Conheça seu gêmeo digital—gratuito para todos os usuários.

Com o Instant Avatar da HeyGen, você pode criar uma versão realista de si mesmo em minutos — perfeito para tutoriais, apresentações e mais, tudo sem precisar de uma câmera. A partir deste agosto, todo usuário do plano gratuito recebe um avatar personalizado para dar vida aos seus vídeos.

Comparação dos planos de preços do HeyGen destacando o plano gratuito com 1 avatar de vídeo personalizadoComparação dos planos de preços do HeyGen destacando o plano gratuito com 1 avatar de vídeo personalizado

Melhoria da Experiência do Usuário

Novo Painel HeyGen

Nosso painel redesenhado torna a criação de vídeos mais rápida e fácil. O botão “Criar Vídeo” está em destaque, e a visualização atualizada de “Projetos” simplifica o gerenciamento de rascunhos e vídeos concluídos. Menos desordem, mais criação.

Demonstração do redesenho do painel HeyGen destacando o botão de criar vídeo e opções de criação personalizadasDemonstração do redesenho do painel HeyGen destacando o botão de criar vídeo e opções de criação personalizadas

Avatar de Vídeo

Adicione Slides Simplesmente com Uploads de PPT e PDF

Faça o upload de arquivos PowerPoint ou PDF diretamente no HeyGen, e seu avatar conduzirá a apresentação com narração personalizada. É uma maneira rápida e refinada de compartilhar percepções, propostas ou atualizações — sem necessidade de câmera ou edição.

Demonstração de upload de PPT e PDF mostrando a criação de apresentação de avatar com narração personalizada.Demonstração de upload de PPT e PDF mostrando a criação de apresentação de avatar com narração personalizada.

Tradutor de IA

Atualizações do Proofread Studio para Tradução de Vídeo

Edite facilmente roteiros multilíngues, acompanhe os falantes e mantenha sua mensagem clara. Faça upload de legendas SRT e use listas CSV para gerenciar termos-chave de tradução.

Interface do Proofread Studio exibindo edição de roteiro de tradução de vídeo bilíngue e pré-visualização de linha do tempo de sincronização labialInterface do Proofread Studio exibindo edição de roteiro de tradução de vídeo bilíngue e pré-visualização de linha do tempo de sincronização labial

