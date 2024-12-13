Publicado em 15 de agosto de 2024
Atualizações Revisadas, Avatar Instantâneo Gratuito e Novo Painel de Controle
No mundo acelerado de hoje da narrativa digital, estar à frente é essencial para empresas e criadores. Na HeyGen, estamos sempre evoluindo para oferecer as ferramentas mais inovadoras para elevar sua produção de vídeo. Este mês, estamos animados para lançar novos recursos projetados para tornar seu processo criativo mais suave, rápido e — mais divertido!
Atualizações do Produto que Você Vai Amar
Avatares de Vídeo
Conheça seu gêmeo digital—gratuito para todos os usuários.
Com o Instant Avatar da HeyGen, você pode criar uma versão realista de si mesmo em minutos — perfeito para tutoriais, apresentações e mais, tudo sem precisar de uma câmera. A partir deste agosto, todo usuário do plano gratuito recebe um avatar personalizado para dar vida aos seus vídeos.
Avatar de Vídeo
Adicione Slides Simplesmente com Uploads de PPT e PDF
Faça o upload de arquivos PowerPoint ou PDF diretamente no HeyGen, e seu avatar conduzirá a apresentação com narração personalizada. É uma maneira rápida e refinada de compartilhar percepções, propostas ou atualizações — sem necessidade de câmera ou edição.
Retrospectiva 2024: Destaques e Prévia de 2025
Descubra as últimas atualizações da HeyGen, marcos da comunidade e um vislumbre do que está por vir em 2025.
Prompts de Avatar, Gravador de Tela com IA e Conjunto de APIs
