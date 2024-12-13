Assista à gravação do Community All Hands da semana passada com o fundador e CEO da HeyGen, Joshua Xu. Reviva os momentos marcantes de 2024 e aguarde as inovações revolucionárias que virão em 2025. É o seu lugar exclusivo na primeira fila para o futuro da criação de vídeos. Alerta de spoiler: Você não vai querer perder esta.