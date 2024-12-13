Publicado em 15 de dezembro de 2024
Encerrando 2024: Os Destaques da HeyGen e o Que Está por Vir
À medida que o ano se encerra, estamos empolgados para compartilhar nossas últimas atualizações de produto, celebrar marcos da comunidade e dar a vocês uma prévia do que está por vir para 2025.
Confiado por mais de
Mais de 85.000 clientes
Atualizações de Produto que Você Vai Amar
Avatares de Foto
Adicionar Efeitos Sonoros para Avatares de Fotos
Um novo nível de realismo atingiu nossos avatares fotográficos. Com um toque de botão, você pode adicionar tanto movimento quanto som de fundo realista e efeitos sonoros. Sim, agora você pode ouvir as gaivotas e as ondas naquela foto da praia de 5 anos atrás.
Melhoria da Experiência do Usuário
Atualizações de Terminologia
Nossa equipe está sempre buscando mais clareza e uma experiência mais fácil para você. Na aba de script do estúdio, “Accent” refere-se à pronúncia, enquanto “Dialect” agora abrange variantes regionais da tradução.
Webinar
Resumo Geral
Assista à gravação do Community All Hands da semana passada com o fundador e CEO da HeyGen, Joshua Xu. Reviva os momentos marcantes de 2024 e aguarde as inovações revolucionárias que virão em 2025. É o seu lugar exclusivo na primeira fila para o futuro da criação de vídeos. Alerta de spoiler: Você não vai querer perder esta.
Comunidade
Resumo do Evento: Vozes Visionárias
Prompts de Avatar, Gravador de Tela com IA e Conjunto de APIs
Descrição: Crie vídeos de si mesmo usando apenas comandos de texto. HeyGen torna a produção de vídeo 10 vezes mais rápida e mais acessível do que os métodos tradicionais.
Aparências de Avatar, Gerar Avatares, Traduzir Texto e Mais
Descrição: Transforme a narrativa de vídeos com as mais recentes ferramentas da HeyGen para criar, traduzir e personalizar vídeos sem esforço.