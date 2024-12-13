Publicado em 15 de dezembro de 2024

Encerrando 2024: Os Destaques da HeyGen e o Que Está por Vir

À medida que o ano se encerra, estamos empolgados para compartilhar nossas últimas atualizações de produto, celebrar marcos da comunidade e dar a vocês uma prévia do que está por vir para 2025.

Atualizações de Produto que Você Vai Amar

Avatares de Vídeo

Acessórios para Avatar

Precisa de mais um espaço para avatar? Agora, complementos de avatar interativo e em vídeo estão disponíveis em todos os planos pagos para usuários do Creator+ com apenas um clique na aba de assinaturas.

Complementos para avatares estão disponíveis para todos os planos pagos do HeyGen, com opções de upgrade para avatares em vídeo e interativos.Complementos para avatares estão disponíveis para todos os planos pagos do HeyGen, com opções de upgrade para avatares em vídeo e interativos.

Avatares de Foto

Adicionar Efeitos Sonoros para Avatares de Fotos

Um novo nível de realismo atingiu nossos avatares fotográficos. Com um toque de botão, você pode adicionar tanto movimento quanto som de fundo realista e efeitos sonoros. Sim, agora você pode ouvir as gaivotas e as ondas naquela foto da praia de 5 anos atrás.

Demonstração do recurso de avatar fotográfico mostrando efeitos sonoros e melhorias de movimento no painel do avatar HeyGen.Demonstração do recurso de avatar fotográfico mostrando efeitos sonoros e melhorias de movimento no painel do avatar HeyGen.

Aparências de Avatar

Pacotes de Visual

Não sabe como criar aquela aparência ou resultado perfeitos? Nossos pacotes de aparência são um conjunto selecionado de prompts temáticos para ajudá-lo a criar todos os ativos necessários para a sua mais recente criação de vídeo.

Demonstração do recurso Look Packs no HeyGen apresentando conjuntos de prompts selecionados para gerar aparências de avatares.Demonstração do recurso Look Packs no HeyGen apresentando conjuntos de prompts selecionados para gerar aparências de avatares.

Avatares de Foto

Opções de Estilo para Looks Gerados

Faça uma pose e libere sua criatividade criando visuais em diferentes estilos para seus avatares. Pixar, vintage, o que você imaginar - não existe um padrão único para todos.

Demonstração de opções de estilo para gerar visuais festivos de avatar no HeyGen com controles de pose e orientação.Demonstração de opções de estilo para gerar visuais festivos de avatar no HeyGen com controles de pose e orientação.

Compartilhar & Colaborar

Compartilhar página com comentários

A colaboração ficou mais fácil. Compartilhe suas criações através de links privados e colete comentários na linha do tempo, sem a necessidade de uma conta HeyGen.

Demonstração da página de compartilhamento de vídeo HeyGen com comentários na linha do tempo e colaboração por link privado.Demonstração da página de compartilhamento de vídeo HeyGen com comentários na linha do tempo e colaboração por link privado.

Melhoria da Experiência do Usuário

Atualizações de Terminologia

Nossa equipe está sempre buscando mais clareza e uma experiência mais fácil para você. Na aba de script do estúdio, “Accent” refere-se à pronúncia, enquanto “Dialect” agora abrange variantes regionais da tradução.

O painel de configurações de voz do HeyGen mostra um menu de seleção de sotaque atualizado com o sotaque original em destaque.O painel de configurações de voz do HeyGen mostra um menu de seleção de sotaque atualizado com o sotaque original em destaque.

Webinar

Resumo Geral

Assista à gravação do Community All Hands da semana passada com o fundador e CEO da HeyGen, Joshua Xu. Reviva os momentos marcantes de 2024 e aguarde as inovações revolucionárias que virão em 2025. É o seu lugar exclusivo na primeira fila para o futuro da criação de vídeos. Alerta de spoiler: Você não vai querer perder esta.

Banner do webinar de retrospectiva HeyGen 2024 e prévia de 2025 com os palestrantes Joshua Xu e Nik Nolte.Banner do webinar de retrospectiva HeyGen 2024 e prévia de 2025 com os palestrantes Joshua Xu e Nik Nolte.

Comunidade

Resumo do Evento: Vozes Visionárias

Hollywood, Califórnia, 4 de dezembro — uma multidão de criadores e influenciadores lotou o local para ouvir o tecnólogo criativo Jay Richardson e a equipe da HeyGen falarem sobre a criação de avatares de última geração. A energia estava elétrica - e nosso resumo tem todos os destaques.

Banner do evento Visionary Voices LA apresentando Jay Richardson com uma câmera e um lêmure no ombro.Banner do evento Visionary Voices LA apresentando Jay Richardson com uma câmera e um lêmure no ombro.

altalt
