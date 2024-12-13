Publicado em 15 de setembro de 2024
Trazendo emoção para avatares e vozes
Na HeyGen, estamos constantemente nos esforçando para expandir os limites da criação de vídeos com IA, e este mês, estamos empolgados para compartilhar algumas atualizações revolucionárias com você. Desde nossos avatares mais realistas até recursos aprimorados de voz e tradução, estamos tornando mais fácil do que nunca criar vídeos envolventes e impactantes.
Atualizações do Produto que Você Vai Amar
Avatares de Vídeo
Avatar 3.0
O Avatar 3.0 traz nossos avatares mais realistas até agora—agora com expressões e movimentos que correspondem ao tom do seu roteiro. Chega de loops rígidos ou pausas constrangedoras. Esses avatares reagem naturalmente ao que está sendo dito, transmitindo sua mensagem com verdadeira profundidade emocional.
Aparência do Avatar
Avatares em novos ângulos de câmera e guarda-roupas
Alguns de nossos avatares públicos agora vêm com novos ângulos de câmera e opções de guarda-roupa—perfeitos para criar vídeos mais dinâmicos e personalizados. Escolha ângulos laterais para variedade e selecione a roupa que melhor se adequa ao seu público ou marca.
Voz de IA
Vozes personalizadas com emoções geradas automaticamente
Adicione uma voz personalizada aos seus vídeos e depois deixe nossa IA gerar emoções como amigável, séria ou estilo de transmissão. Você também pode criar seus próprios tons para combinar com sua mensagem. Sua voz—agora com mais expressão.
Tradutor de IA
Duração Dinâmica
Roteiros traduzidos nem sempre correspondem à duração original, mas com a Duração Dinâmica, seu vídeo se ajusta automaticamente para uma entrega mais suave e natural em qualquer idioma. Sem pausas constrangedoras ou falas apressadas — apenas traduções de vídeo limpas e confiantes que escalonam com você.
Parceiro APP
Hubspot x HeyGen
Encontre-nos no estande #64 no HubSpot INBOUND
Estamos fazendo parceria com a HubSpot no INBOUND de 18 a 20 de setembro. O co-fundador e CEO da HeyGen, Joshua Xu, se juntará a Kipp Bodnar (CMO) e Kieran Flanagan (SVP, Marketing) da HubSpot no palco principal para discutir O Futuro do Vídeo AI e da Geração de Conteúdo.
Parceiros APP
Vídeo de Blog para IA da HubSpot
Transforme seu blog em um vídeo automaticamente. Com a nossa integração com o HubSpot, você pode gerar vídeos de avatar HeyGen diretamente das suas postagens no blog. Basta conectar sua conta gratuita do HubSpot e começar a transformar conteúdo em cliques. Você também deve ter notado nosso novo visual em heygen.com—leia mais sobre as novidades em nosso blog. E se você quer estar sempre à frente nos vídeos de IA, siga-nos no LinkedIn e no Twitter, e fique de olho na sua caixa de entrada.
