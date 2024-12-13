Publicado em 15 de setembro de 2024

Trazendo emoção para avatares e vozes

Na HeyGen, estamos constantemente nos esforçando para expandir os limites da criação de vídeos com IA, e este mês, estamos empolgados para compartilhar algumas atualizações revolucionárias com você. Desde nossos avatares mais realistas até recursos aprimorados de voz e tradução, estamos tornando mais fácil do que nunca criar vídeos envolventes e impactantes.

Atualizações do Produto que Você Vai Amar

Avatares de Vídeo

Avatar 3.0

O Avatar 3.0 traz nossos avatares mais realistas até agora—agora com expressões e movimentos que correspondem ao tom do seu roteiro. Chega de loops rígidos ou pausas constrangedoras. Esses avatares reagem naturalmente ao que está sendo dito, transmitindo sua mensagem com verdadeira profundidade emocional.

video thumbnail

Aparência do Avatar

Avatares em novos ângulos de câmera e guarda-roupas

Alguns de nossos avatares públicos agora vêm com novos ângulos de câmera e opções de guarda-roupa—perfeitos para criar vídeos mais dinâmicos e personalizados. Escolha ângulos laterais para variedade e selecione a roupa que melhor se adequa ao seu público ou marca.

Variações de avatar de tuba com diferentes ângulos de câmera e trajes formais ou casuaisVariações de avatar de tuba com diferentes ângulos de câmera e trajes formais ou casuais

Voz de IA

Vozes personalizadas com emoções geradas automaticamente

Adicione uma voz personalizada aos seus vídeos e depois deixe nossa IA gerar emoções como amigável, séria ou estilo de transmissão. Você também pode criar seus próprios tons para combinar com sua mensagem. Sua voz—agora com mais expressão.

Criação de voz personalizada e interface do editor de emoções mostrando opções de upload de voz e nomeação de emoçõesCriação de voz personalizada e interface do editor de emoções mostrando opções de upload de voz e nomeação de emoções

Tradutor de IA

Duração Dinâmica

Roteiros traduzidos nem sempre correspondem à duração original, mas com a Duração Dinâmica, seu vídeo se ajusta automaticamente para uma entrega mais suave e natural em qualquer idioma. Sem pausas constrangedoras ou falas apressadas — apenas traduções de vídeo limpas e confiantes que escalonam com você.

Configuração de duração dinâmica de vídeo com explicação em tooltip ativada na interface do HeyGenConfiguração de duração dinâmica de vídeo com explicação em tooltip ativada na interface do HeyGen

Parceiro APP

Hubspot x HeyGen

Encontre-nos no estande #64 no HubSpot INBOUND

Estamos fazendo parceria com a HubSpot no INBOUND de 18 a 20 de setembro. O co-fundador e CEO da HeyGen, Joshua Xu, se juntará a Kipp Bodnar (CMO) e Kieran Flanagan (SVP, Marketing) da HubSpot no palco principal para discutir O Futuro do Vídeo AI e da Geração de Conteúdo.

um pôster para o futuro da geração de vídeo e conteúdo em IAum pôster para o futuro da geração de vídeo e conteúdo em IA

Parceiros APP

Vídeo de Blog para IA da HubSpot

Transforme seu blog em um vídeo automaticamente. Com a nossa integração com o HubSpot, você pode gerar vídeos de avatar HeyGen diretamente das suas postagens no blog. Basta conectar sua conta gratuita do HubSpot e começar a transformar conteúdo em cliques. Você também deve ter notado nosso novo visual em heygen.com—leia mais sobre as novidades em nosso blog. E se você quer estar sempre à frente nos vídeos de IA, siga-nos no LinkedIn e no Twitter, e fique de olho na sua caixa de entrada.

um fundo roxo com as palavras `` transforme seu post de blog em um vídeo.um fundo roxo com as palavras `` transforme seu post de blog em um vídeo.

Aparência de Avatar, Gerar Avatares, Traduzir Texto e Mais

Descrição: Transforme a narrativa de vídeos com as mais recentes ferramentas da HeyGen para criar, traduzir e personalizar vídeos sem esforço.

altalt
