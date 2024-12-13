Transforme seu blog em um vídeo automaticamente. Com a nossa integração com o HubSpot, você pode gerar vídeos de avatar HeyGen diretamente das suas postagens no blog. Basta conectar sua conta gratuita do HubSpot e começar a transformar conteúdo em cliques. Você também deve ter notado nosso novo visual em heygen.com—leia mais sobre as novidades em nosso blog. E se você quer estar sempre à frente nos vídeos de IA, siga-nos no LinkedIn e no Twitter, e fique de olho na sua caixa de entrada.