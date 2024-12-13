Avatar de IA
Um novo elenco de atores IA, pronto para suas instruções.
Viajamos o mundo filmando um grupo diversificado de atores em várias cenas da vida real, para que você não precise fazer isso. Explore esses mais de 50 novos avatares impulsionados por IA e suas mais de 400 aparências para o seu próximo vídeo.
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.