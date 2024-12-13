background image

HeyGen Outono 2024:
Novos Recursos & Atualizações de Preços

Dê vida aos seus avatares com novas capacidades de IA projetadas para aguçar sua imaginação e criar vídeos de maneira melhor e mais rápida.

Avatar de IA

Descubra quatro novos poderes para avatares de IA

A HeyGen tem lançado atualizações em uma velocidade impressionante, desde mais de 50 novos atores digitais até avatares fotográficos e interativos, além da capacidade de criar avatares do nada. E isso é apenas o começo.

Avatar de IA

Um novo elenco de atores IA, pronto para suas instruções.

Viajamos o mundo filmando um grupo diversificado de atores em várias cenas da vida real, para que você não precise fazer isso. Explore esses mais de 50 novos avatares impulsionados por IA e suas mais de 400 aparências para o seu próximo vídeo.

Gerar Aparências

Crie qualquer avatar a partir de apenas uma instrução

Se você pode descrever, nós podemos gerar. Faça upload de uma foto e crie cenas realistas a partir de texto em segundos — sem necessidade de câmera.

um homem usando uma jaqueta amarela no topo de uma montanhaum homem usando uma jaqueta amarela no topo de uma montanha

Extensão do Chrome

Transforme gravações de voz em vídeo

Grave sua tela apenas com voz, faça o upload para HeyGen e dê vida de forma integrada com uma experiência de vídeo com avatar.

Interface do FaceSwap com opção de edição de aparência e recurso de upload de rosto.Interface do FaceSwap com opção de edição de aparência e recurso de upload de rosto.

Avatar 3.0

Nossa tecnologia mais realista até agora

Nosso novo conjunto de avatares responde a pistas emocionais em seu roteiro para transmitir sua mensagem com profundidade expressiva e movimentos naturais.

uma mulher de camisa branca está ao lado de um homem de suéter preto e uma mulher de camisa amarelauma mulher de camisa branca está ao lado de um homem de suéter preto e uma mulher de camisa amarela

Looks Ilimitados

Variedade e possibilidades infinitas

Com apenas uma verificação, você pode fazer upload de quantas filmagens desejar. Mude de roupas, fundos, poses e ângulos de câmera.

um homem de terno está sentado em frente a um laptop da Appleum homem de terno está sentado em frente a um laptop da Apple

Avatar Interativo

Converse com o seu Avatar Interativo

Deseja que seu avatar fale por você? Agora ele pode. Seja como um agente de suporte, especialista em produtos ou até mesmo para participar de chamadas no Zoom em seu lugar, esses avatares podem ouvir e responder perguntas.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

altalt

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


altalt

Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

altalt

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

altalt

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

altalt

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

altalt

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

