Anúncios de recursos, demonstrações de produto, capacitação de vendas, posicionamento competitivo — crie conteúdo de go-to-market que seja lançado junto com o produto, seja atualizado quando o produto mudar e alcance todos os mercados em seu próprio idioma.
- Atualize o conteúdo instantaneamente quando os produtos mudarem
O Problema de Marketing de Produto
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
A Lacuna de Conteúdo em Marketing de Produto
Seu produto será enviado na próxima semana. Vendas precisa de materiais de capacitação. Marketing precisa de vídeos de lançamento. Suporte precisa de documentação. E você ainda está esperando a produção terminar o demo que pediu no mês passado. O vídeo tradicional não acompanha a velocidade do produto — quando o conteúdo fica pronto, o recurso já mudou. Você está sempre escolhendo entre lançar no prazo sem vídeo ou lançar atrasado com conteúdo desatualizado. Enquanto isso, suas equipes globais fazem o lançamento apenas com materiais em inglês, porque a localização adiciona mais um mês ao cronograma. O marketing de produto vira um gargalo em vez de um acelerador.
A solução HeyGen
O HeyGen transforma sua equipe de marketing de produto em uma máquina de conteúdo que se move na velocidade do produto. Escreva sua mensagem — ou deixe a IA gerá-la a partir dos seus documentos de posicionamento — selecione um avatar de IA e produza vídeos de produto profissionais em minutos. Conteúdo do dia de lançamento é entregue no próprio dia do lançamento. Mudou uma funcionalidade no beta? Atualize o roteiro e gere novamente. Lançamento global? Traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Construa a biblioteca completa de conteúdo de go-to-market — anúncios, demos, capacitação, competitivo — sem dependências de produção atrasando o seu roadmap.
Tudo que as equipes de marketing de produto precisam para lançar mais rápido
Ferramentas, fluxos de trabalho e insights de ponta a ponta que eliminam atritos em todo o planejamento, execução e lançamento, para que as equipes entreguem mais rápido e com menos repasses.
Conteúdo de Lançamento Rápido
Publique conteúdo em vídeo no mesmo dia em que seu produto é lançado. Gere comunicados de produto, demonstrações de recursos e vídeos de lançamento em minutos — não nas semanas que a produção tradicional exige. Seu cronograma de go-to-market não fica mais limitado pela produção de vídeo.
• Gere vídeos de lançamento em minutos
• Sem dependências de produção
• Envie o conteúdo junto com o produto
Atualizações Instantâneas de Conteúdo
Os produtos evoluem. Seu conteúdo também deve evoluir. Quando recursos mudarem, preços forem atualizados ou a mensagem for ajustada, atualize seu roteiro e gere novamente. Sem regravações, sem coordenação de produção — conteúdo que se mantém alinhado ao seu produto.
• Atualize os roteiros e regenere
• Nenhuma refilmagem necessária
• Mensagens sempre atualizadas
Biblioteca de Capacitação de Vendas
Equipe sua equipe de vendas com o conteúdo de que ela precisa para vencer. Demonstrações de produto, análises detalhadas de recursos, posicionamento competitivo, tratamento de objeções — uma biblioteca completa de enablement que se atualiza tão rápido quanto o seu produto.
• Biblioteca de conteúdo centralizada
• Mensagens de vendas consistentes
• Atualize com as mudanças do produto
Suporte ao Lançamento Global
Lance em todos os lugares, simultaneamente. Tradução de vídeo com IA adapta seu conteúdo de go-to-market para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Seu lançamento na EMEA não espera o lançamento na América do Norte terminar.
• A clonagem de voz preserva a voz da marca
• Sincronização labial acompanha os movimentos faciais
• Uma fonte, distribuição global
Vídeos de Anúncio de Recursos
Cada recurso merece uma apresentação adequada. Crie vídeos de anúncio que expliquem o que há de novo, por que isso é importante e como usar — lançados junto com o recurso, incorporados nas notas de versão e distribuídos em vários canais.
• Vídeos de anúncio para cada lançamento
• Incorporar nas notas de versão
• Distribuição multicanal
Conteúdo de Posicionamento Competitivo
Equipe seu time com conteúdo em vídeo que se posicione em relação aos concorrentes. Os battle cards ganham vida com explicações em vídeo que a equipe de vendas pode compartilhar e que os clientes conseguem entender.
• Vídeos de comparação com a concorrência
• Conteúdo de battle cards de vendas
• Posicionamento voltado para o cliente
Do Documento de Posicionamento ao Vídeo de Lançamento em 3 Etapas
Comece pela sua mensagem
Cole seu documento de posicionamento, briefing de recursos ou anúncio de lançamento. Ou deixe o gerador de roteiros com IA criar um roteiro de vídeo a partir da descrição do seu produto. Comece pelo que o marketing de produto já produz.
Selecione seu apresentador
Escolha um avatar de IA que represente sua marca ou crie um porta-voz de produto consistente para todo o conteúdo de produto. Combine o tom de voz e o estilo visual com o guia de identidade da sua marca.
Gerar e Distribuir
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo de produto profissional. Traduza para lançamentos globais com um clique. Distribua pelo site, redes sociais, e-mail, plataformas de capacitação de vendas e notas de versão.
Feito para Atender a Todas as Necessidades de Product Marketing
Vídeos de Lançamento de Produto
Publique o conteúdo de lançamento no dia do lançamento. Vídeos de anúncio de produto que explicam o que há de novo, demonstram valor e impulsionam a adoção — produzidos em horas, não em meses.
Caso de uso: gerar um pacote completo de vídeos de lançamento (anúncio, demonstração, FAQ) a tempo do lançamento do produto, em vez de semanas depois.
Resultado comprovado: a Attention Grabbing Media reduziu a produção de 3 dias para poucas horas enquanto expandia para mais de 10 novos idiomas.
Anúncios de Recursos
Todo lançamento merece um vídeo. Crie conteúdo de anúncio de recursos que seja entregue junto com o produto, incorporado nas notas de versão, compartilhado nas redes sociais e distribuído aos clientes.
Caso de uso: Produzir vídeos de anúncio de funcionalidades a cada release de sprint, mantendo os clientes informados sobre melhorias contínuas.
Conteúdo de Capacitação de Vendas
Forneça à equipe de vendas conteúdos atuais e envolventes. Demonstrações de produto, explicações de casos de uso, posicionamento competitivo — conteúdos que ajudam o time de vendas a fechar negócios.
Caso de uso: criar uma biblioteca completa de vídeos de capacitação de vendas que abranja todos os produtos, personas e cenários competitivos.
Resultado comprovado: a Advantive obteve uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo, com a produção de narrações passando de dias para 2–3 horas.
Explicações sobre Produtos
Ajude os clientes a entender o que o seu produto faz e por que ele é importante. Vídeos explicativos para site, onboarding e educação de clientes.
Caso de uso: criar um vídeo explicativo do produto para cada segmento de cliente, abordando seus pontos de dor específicos e casos de uso.
Lançamentos Globais de Produtos
Lance em todos os mercados simultaneamente. Localize todo o conteúdo de go-to-market para lançamentos internacionais sem produção separada para cada região.
Caso de uso: traduzir o pacote completo de lançamento para 15 idiomas para um lançamento global do produto.
Resultado comprovado: a Workday reduziu a localização de semanas para minutos, produzindo conteúdo em 10 a 15 idiomas por vídeo.
Posicionamento Competitivo
Feche mais negócios com conteúdo em vídeo que destaque seu produto em relação às alternativas. Cartas de batalha, conteúdos comparativos e mensagens competitivas que a equipe de vendas realmente pode usar.
Caso de uso: criar battle cards em vídeo para os 5 principais concorrentes, atualizados trimestralmente conforme o cenário competitivo muda.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que são vídeos de marketing de produto?
A criação de vídeos com IA usa inteligência artificial para gerar vídeos de marketing profissionais sem as exigências da produção tradicional. A HeyGen combina avatares de IA, síntese de voz e edição automatizada para transformar roteiros em conteúdo de vídeo refinado — sem necessidade de câmeras, estúdios ou equipes de filmagem. As equipes de marketing podem produzir vídeos de produto, conteúdo para redes sociais e criativos de anúncios em minutos, em vez de semanas.
Como posso criar vídeos de lançamento de produto rapidamente?
Escreva sua mensagem de lançamento ou cole seu documento de posicionamento. Selecione um avatar de IA como apresentador, escolha seu estilo visual e gere o vídeo. A maioria dos vídeos de lançamento é produzida em poucos minutos. Quando o produto mudar antes do lançamento (e isso sempre acontece), atualize o roteiro e gere novamente. Sem regravações, sem coordenação de produção — conteúdo que é lançado quando o produto é lançado.
Posso atualizar os vídeos quando o produto mudar?
Sim — essa é uma das principais vantagens do HeyGen para marketing de produto. Quando os recursos evoluem, os preços mudam ou a mensagem é ajustada, basta atualizar o seu roteiro e regenerar o vídeo. Seu conteúdo permanece alinhado ao seu produto sem exigir novos ciclos de produção. As equipes relatam ciclos de atualização dramaticamente mais rápidos em comparação com o vídeo tradicional.
Como posso criar conteúdo de capacitação de vendas com o HeyGen?
Construa sua biblioteca de capacitação de vendas criando vídeos para cada produto, persona, cenário competitivo e estágio do funil de vendas. Demonstrações de produto, explicações de recursos, tratamento de objeções e posicionamento competitivo — tudo a partir de roteiros que sua equipe de marketing de produto já produz. Quando os produtos ou a mensagem mudarem, atualize e gere novamente para manter o material de capacitação sempre atual.
Posso localizar o conteúdo do produto para lançamentos globais?
Sim. Crie o conteúdo do seu produto no seu idioma principal e, em seguida, use o recurso de tradução da HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz (a voz da sua marca soa natural em cada idioma) e sincronização labial. Lance simultaneamente em EMEA, APAC e LATAM em vez de de forma sequencial.
Com que rapidez posso criar vídeos de marketing de produto?
A maioria dos vídeos de produto é gerada em poucos minutos. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo. A Attention Grabbing Media reduziu o tempo de produção de 3 dias para algumas horas. A mudança de cronogramas tradicionais de produção (semanas a meses) para entrega no mesmo dia significa que seu conteúdo pode ser lançado junto com o seu produto.
Posso criar vídeos de anúncio de recursos para cada versão?
Sim. A HeyGen oferece personalização dinâmica com campos variáveis para nomes, empresas e detalhes personalizados. Crie um único modelo e depois gere milhares de versões personalizadas para marketing baseado em contas, prospecção de vendas ou campanhas de engajamento de clientes. A Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados para a AB InBev usando essa abordagem.
Como posso manter a consistência da marca em todo o conteúdo de produto?
O Brand Kit da HeyGen centraliza sua identidade visual — cores, fontes, logotipos e avatares aprovados. O Brand Glossary controla a pronúncia de nomes de produtos, termos de recursos e vocabulário técnico. Seja criando vídeos de lançamento, conteúdos de capacitação ou materiais de posicionamento competitivo, cada vídeo mantém padrões de marca consistentes.
Várias pessoas da minha equipe de PMM podem criar conteúdo?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde profissionais de marketing de produto, gerentes de capacitação e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de ativos compartilhadas mantêm elementos de marca aprovados e modelos acessíveis para todos. Controles de administrador garantem consistência na mensagem enquanto permitem que sua equipe crie em grande escala.
Que tipos de conteúdo de marketing de produto posso criar?
A HeyGen oferece suporte a praticamente qualquer formato de vídeo para marketing de produto: anúncios de lançamento, demonstrações de recursos, vídeos explicativos de produto, materiais de capacitação de vendas, posicionamento competitivo, estudos de caso de clientes, vídeos de casos de uso, guias de integração, explicações de preços e muito mais. Se a sua equipe de marketing de produto precisa de conteúdo em vídeo, a HeyGen pode produzi-lo na velocidade que o seu roadmap exige.
Como isso se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção tradicional de vídeos de produto exige roteiro, storyboard, coordenação de elenco, filmagem e edição — normalmente, no mínimo, de 4 a 8 semanas. Agora, multiplique isso por cada idioma de que você precisa para lançamentos globais. A HeyGen produz qualidade equivalente em questão de minutos ou horas, com tradução instantânea para qualquer idioma. As equipes de marketing de produto relatam conseguir entregar conteúdos de lançamento no prazo pela primeira vez, com a possibilidade de atualizá-los à medida que os produtos evoluem.
Meu conteúdo de produto está seguro?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de marketing de produto que lidam com informações de pré-lançamento ou materiais competitivos, a HeyGen oferece recursos de segurança corporativa, incluindo integração com SSO e gerenciamento centralizado de acesso. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Comece a criar vídeos de marketing de produto hoje mesmo
Pare de escolher entre entregar no prazo e entregar com vídeo. Gere conteúdo de produto profissional em minutos, atualize sempre que os produtos mudarem e faça lançamentos globais sem atrasos de localização. Junte-se às equipes de marketing de produto da HubSpot, Miro e de grandes empresas que transformaram sua velocidade de go-to-market.
