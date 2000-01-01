Feito para Atender a Todas as Necessidades de Product Marketing

Vídeos de Lançamento de Produto Publique o conteúdo de lançamento no dia do lançamento. Vídeos de anúncio de produto que explicam o que há de novo, demonstram valor e impulsionam a adoção — produzidos em horas, não em meses. Caso de uso: gerar um pacote completo de vídeos de lançamento (anúncio, demonstração, FAQ) a tempo do lançamento do produto, em vez de semanas depois. Resultado comprovado: a Attention Grabbing Media reduziu a produção de 3 dias para poucas horas enquanto expandia para mais de 10 novos idiomas.

Anúncios de Recursos Todo lançamento merece um vídeo. Crie conteúdo de anúncio de recursos que seja entregue junto com o produto, incorporado nas notas de versão, compartilhado nas redes sociais e distribuído aos clientes. Caso de uso: Produzir vídeos de anúncio de funcionalidades a cada release de sprint, mantendo os clientes informados sobre melhorias contínuas.

Conteúdo de Capacitação de Vendas Forneça à equipe de vendas conteúdos atuais e envolventes. Demonstrações de produto , explicações de casos de uso, posicionamento competitivo — conteúdos que ajudam o time de vendas a fechar negócios. Caso de uso: criar uma biblioteca completa de vídeos de capacitação de vendas que abranja todos os produtos, personas e cenários competitivos. Resultado comprovado: a Advantive obteve uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo, com a produção de narrações passando de dias para 2–3 horas.

Explicações sobre Produtos Ajude os clientes a entender o que o seu produto faz e por que ele é importante. Vídeos explicativos para site, onboarding e educação de clientes. Caso de uso: criar um vídeo explicativo do produto para cada segmento de cliente, abordando seus pontos de dor específicos e casos de uso.

Lançamentos Globais de Produtos Lance em todos os mercados simultaneamente. Localize todo o conteúdo de go-to-market para lançamentos internacionais sem produção separada para cada região. Caso de uso: traduzir o pacote completo de lançamento para 15 idiomas para um lançamento global do produto. Resultado comprovado: a Workday reduziu a localização de semanas para minutos, produzindo conteúdo em 10 a 15 idiomas por vídeo.