Stratasys jest globalnym liderem w dziedzinie druku addytywnego, umożliwiając klientom tworzenie bez ograniczeń, na rzecz bardziej ekonomicznego, spersonalizowanego i zrównoważonego świata. Jako Global Training Manager, Michael Muenchow odpowiada za szkolenia techniczne dla klientów i personelu serwisowego, zapewniając, że zespoły na całym świecie mogą obsługiwać urządzenia Stratasys z maksymalnym czasem pracy, wysoką wydajnością i zoptymalizowanymi procesami.

Zespół Michaela jest odpowiedzialny za tworzenie i prowadzenie szkoleń technicznych, które wspierają klientów, inżynierów serwisu, zespoły sprzedaży oraz wewnętrznych interesariuszy w różnych regionach. Wraz ze zmianą preferencji w zakresie nauki, wideo stało się kluczowym sposobem przekazywania wiedzy przez Stratasys, jednak skalowanie wysokiej jakości szkoleń wideo na całym świecie przyniosło nowe wyzwania.

Zarządzanie aktualizacjami i lokalizacją w szkoleniach wideo

W Stratasys wideo jest jednym z głównych sposobów zdobywania wiedzy. Klienci i zespoły serwisowe polegają na krótkich filmach instruktażowych, treściach dostępnych na żądanie oraz nauce w stylu YouTube, aby szybko otrzymywać odpowiedzi w odpowiednim kontekście.

„Wideo jest obecnie głównym sposobem, w jaki ludzie się uczą” – wyjaśnił Michael. „Dla nas ważne jest, aby tworzyć materiały efektywnie i dla wszystkich odbiorców.”

Przed HeyGen tworzenie szkoleń wideo wiązało się z dwoma głównymi wyzwaniami: aktualizacją treści i lokalizacją.

Gdy szkoleniowe wideo było już nagrane, nawet drobne zmiany wprowadzone podczas etapu recenzji często oznaczały konieczność powrotu do studia i ponownego nagrania materiału. To spowalniało publikację i tworzyło dodatkowe utrudnienia dla projektantów szkoleń.

„Jeśli recenzent miał uwagi, musieliśmy znaleźć sposób, by coś przerobić lub nagrać od nowa” – powiedział Michael. „To wydłużało cały proces i go komplikowało.”

Lokalizacja była jeszcze większą barierą. Aby wspierać globalne odbiorców, Stratasys wcześniej polegał na wewnętrznych interesariuszach, którzy pomagali tłumaczyć lub odtwarzać filmy w innych językach. Zlecanie tłumaczeń i produkcji wideo na zewnątrz było często zbyt kosztowne.

„Bez lokalizacji umożliwionej przez HeyGen po prostu nie bylibyśmy w stanie robić tego na taką skalę” – powiedział Michael.

Korzystanie z HeyGen, aby stworzyć raz i zlokalizować globalnie

HeyGen dał firmie Stratasys możliwość całkowitego przemyślenia szkoleń wideo. Zamiast ponownie nagrywać materiały, zespół Michaela mógł teraz wrócić do platformy, dostosować skrypty i wygenerować filmy na nowo, bez konieczności powrotu do studia nagraniowego. Dzięki temu cykle akceptacji stały się szybsze, a aktualizacje treści znacznie łatwiejsze do zarządzania.

Ale największa zmiana przyszła wraz z lokalizacją.

Dzięki HeyGen firma Stratasys może teraz stworzyć materiał szkoleniowy tylko raz i zlokalizować go na wiele języków, korzystając z lokalizacji wsadowej, słowników marki oraz wymuszonych zasad wymowy, co ma kluczowe znaczenie w wysoce technicznej branży.

„Mamy wiele terminów, które nie są powszechne w różnych językach” – wyjaśnił Michael. „Możliwość kontrolowania tłumaczenia i wymowy ma dla nas ogromne znaczenie.”

W wielu przypadkach zlokalizowane filmy są gotowe do natychmiastowej publikacji. W innych, lekka korekta tekstu zapewnia dokładność bez konieczności ponownego nagrywania materiału od zera ani angażowania zewnętrznych dostawców.

HeyGen umożliwił także tworzenie szkoleń wideo z wykorzystaniem awatarów we wszystkich działach. Zespół Michaela używa awatarów do szkoleń skierowanych do klientów i działów obsługi, podczas gdy inne zespoły, takie jak globalny dział inżynierii, wykorzystują je do wewnętrznych szkoleń technicznych i z zakresu kontroli.

Usprawnienie dostarczania treści w LMS i personalizowanych ścieżek nauki

Jedną z najbardziej znaczących funkcji dla Stratasys okazał się eksport SCORM oraz wielojęzyczny odtwarzacz. Dzięki temu zespół może wgrać jeden materiał szkoleniowy do systemu zarządzania nauczaniem i udostępniać go globalnie. Uczestnicy automatycznie otrzymują treści w języku, który najlepiej im odpowiada.

„Ten wielojęzyczny odtwarzacz to ogromna sprawa” – powiedział Michael. „Możemy stworzyć jeden materiał, przypisać go globalnie, a użytkownik otrzymuje doświadczenie w sposób, który jest dla niego najlepszy.”

HeyGen umożliwia także tworzenie rozgałęzień i naukę opartą na scenariuszach. W przypadku złożonych procesów, takich jak rozwiązywanie problemów czy instalacja maszyn, uczestnicy szkolenia mogą wybierać ścieżki dopasowane do ich konkretnej sytuacji, zamiast czuć się przytłoczonymi długim filmem instruktażowym.

„Możemy przygotować obie wersje i pozwolić uczestnikom wybrać to, co jest dla nich w danym momencie istotne” – powiedział Michael.

Zwiększanie efektywności i ograniczanie kosztów w globalnych szkoleniach

Od momentu wdrożenia HeyGen firma Stratasys odnotowała wyraźny, mierzalny wpływ:

120% wzrost liczby wyświetleń filmów na YouTube, napędzany przez zlokalizowane treści

Ponad 1 mln USD oszczędności kosztów dzięki rezygnacji z outsourcingu tłumaczenia i lokalizacji wideo

Szybsza aktualizacja treści bez konieczności powrotu do studia

Łatwiejsze i bardziej skalowalne globalne dostarczanie szkoleń dzięki integracji z LMS

„To są rzeczy, których wcześniej po prostu nie byliśmy w stanie zrobić” – powiedział Michael. „Teraz docieramy do klientów, zespołów serwisowych i sprzedawców w sposób, który wcześniej po prostu nie był możliwy.”

Poza samymi liczbami, HeyGen uprościł proces tworzenia szkoleń. Projektanci szkoleń mogą korzystać ze znanych narzędzi, takich jak PowerPoint, importować treści, dodawać skrypty i pozwolić awatarom prowadzić szkolenia.

„Jeśli wiesz, jak przygotować prezentację, możesz korzystać z HeyGen” – powiedział Michael. „To wszechstronne i proste w użyciu.”

Dla Michaela jednym z najważniejszych aspektów HeyGen jest samo partnerstwo.

„W HeyGen najbardziej lubię to, że czuję, jakbyśmy rozwijali się razem” – powiedział. „Bycie wysłuchanym jako klient korporacyjny, przekazywanie opinii i widzenie, jak przekłada się to na realne usprawnienia. To ma znaczenie.”

Jego rada dla innych jest prosta: „poznaj narzędzie i eksperymentuj”.

„Spróbuj lokalizacji. Spróbuj awatarów. Zrób swojego sobowtóra. Przetestuj różne tony” – powiedział Michael. „Jeśli nie dasz HeyGen szansy, zostawiasz na stole możliwość dotarcia do większej liczby osób.”