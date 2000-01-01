SDR-prospectie

Val op in overvolle inboxen. Gepersonaliseerde prospectievideo’s die het bedrijf, de functie en de specifieke uitdagingen van de prospect benoemen — op schaal. Geef elke SDR de responspercentages die je beste medewerkers halen met handmatig opgenomen video.

Use case: Genereer 500 gepersonaliseerde prospectievideo’s voor een ABM-campagne in de tijd die het kost om er 5 handmatig op te nemen.

Geverifieerd resultaat: Videoimagem behaalde 3x meer betrokkenheid met gepersonaliseerde video en produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor enterprise-klanten.