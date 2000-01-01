Gepersonaliseerde verkoopvideo’s die wél reacties opleveren
Prospectie-outreach, demo-follow-ups, dealroom-content—maak gepersonaliseerde video’s voor elke prospect zonder ze stuk voor stuk op te nemen. Geef je hele salesteam de betrokkenheidspercentages van je beste performer.
- Geen creditcard nodig
- HubSpot-integratie inbegrepen
Het probleem met verkoopbenadering
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.
Het probleem met sales outreach
Je contentkalender is meedogenloos. Productlanceringen hebben video’s nodig. Socialmediakanalen vragen elke dag om nieuwe content. Campagnes vereisen gelokaliseerde creaties voor elke markt. Maar traditionele videoproductie betekent studio’s boeken, talent coördineren, weken wachten op edits—en je budget opblazen aan één enkele shoot. Tegen de tijd dat de content klaar is, is het moment alweer voorbij. Je concurrenten publiceren dagelijks video’s terwijl jij nog in pre-productie zit. En het leiderschap vragen om voor de camera te verschijnen? Succes met het plannen van die nachtmerrie.
De HeyGen-oplossing
HeyGen maakt van elke salesmedewerker je beste performer. Maak één videotemplate en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies—elk met de naam van de prospect, het bedrijf en hun specifieke pijnpunten—zonder ook maar één extra video op te nemen. Gepersonaliseerde sales outreach op de schaal van automatisering met de betrokkenheid van een 1-op-1-gesprek. Bouw sales enablement-bibliotheken die up-to-date blijven terwijl producten zich ontwikkelen. Leid nieuwe medewerkers op met consistente messaging. Bereik prospects wereldwijd in hun eigen taal. Geef je hele team de tools om te verkopen zoals je beste verkoper.
Alles wat salesteams nodig hebben om meer deals te sluiten
Gepersonaliseerde video op schaal
Verander één opname in duizenden gepersonaliseerde outreachvideo’s. Dynamische variabelen vullen automatisch namen van prospects, bedrijfsnamen, pijnpunten per branche en andere specifieke details in. Elke video voelt alsof hij afzonderlijk is opgenomen—omdat de personalisatie echt is—maar jij maakt hem één keer en zet hem vervolgens in voor je hele pijplijn.
• Dynamische personalisatievelden
• Batchgeneratie voor campagnes
• Individuele targeting van prospects
CRM-integratie
Video sluit naadloos aan op je salesworkflow, precies waar die al plaatsvindt. HubSpot-integratie triggert automatisch gepersonaliseerde video’s—een nieuwe lead krijgt een welkomstvideo, een geplande afspraak genereert een introductievideo vóór het gesprek, en een wijziging in de dealfase levert een relevante klantcase. Zapier, Make en n8n koppelen HeyGen aan vrijwel elke CRM.
• Native HubSpot-integratie
• Zapier/Make-automatisering
• Video’s activeren vanuit dealfases
Sales Enablement-bibliotheek
Voorzie elke salesmedewerker van de content die ze nodig hebben om de deal te sluiten. Productdemo’s, concurrentiepositionering, omgaan met bezwaren, klantverhalen—een bibliotheek met salesmateriaal die up-to-date blijft terwijl je product en boodschap zich ontwikkelen.
• Gecentraliseerde contentbibliotheek
• Berichten direct bijwerken
• Consistent bij alle vertegenwoordigers
Inwerken en trainen van vertegenwoordigers
Verkort de inwerktijd van nieuwe medewerkers met trainingsvideo’s die je methodologie, product en gesprekslijnen uitleggen. Elke medewerker krijgt dezelfde kwalitatieve onboarding, ongeacht wie hen traint of wanneer ze beginnen.
• Training in methodologie en processen
• Productkennisvideo's
• Consistente onboarding van vertegenwoordigers
Meertalige voorlichting
Je prospects spreken verschillende talen. Je outreach zou dat ook moeten doen. AI-videotranscriptie lokaliseert je salesvideo’s in meer dan 175 talen met stemklonen en lipsynchronisatie. Bereik prospects in EMEA, APAC en LATAM in hun eigen taal.
• Voicecloning behoudt de authenticiteit
• Lip-sync komt overeen met gezichtsbewegingen
• Eén template, wereldwijde pipeline
Video-analyse
Weet welke video’s betrokkenheid stimuleren en welke prospects klaar zijn om te kopen. Volg weergaven, kijktijd en betrokkenheid om vervolgacties te prioriteren en te begrijpen welke boodschap aanslaat.
• Weergave- en betrokkenheidstracking
• Intentiesignalen van prospects
• Optimaliseren op basis van data
Van sjabloon naar persoonlijke benadering in 3 stappen
Maak je template
Neem één keer een opname op of schrijf een script. Stel je outreach-bericht op met placeholder-variabelen voor de naam van de prospect, het bedrijf, de branche en aangepaste velden. Eén template wordt zo een onbeperkt aantal gepersonaliseerde video’s.
Kies je creatieve optie
Kies uit meer dan 200 diverse AI-avatars die aansluiten bij jouw merk en doelgroep. Selecteer stemmen, achtergronden en visuele stijlen. Of maak een spokesperson-clone voor een consistente merkuitstraling in al je content.
Verzenden en volgen
Genereer gepersonaliseerde video’s in batches of on-demand. Embed ze in e-mailsequenties, deel via een link of stuur ze rechtstreeks naar je CRM. Volg betrokkenheid en geef prioriteit aan prospects die koopsignalen vertonen.
Gemaakt voor elke salesaanpak
SDR-prospectie
Val op in overvolle inboxen. Gepersonaliseerde prospectievideo’s die het bedrijf, de functie en de specifieke uitdagingen van de prospect benoemen — op schaal. Geef elke SDR de responspercentages die je beste medewerkers halen met handmatig opgenomen video.
Use case: Genereer 500 gepersonaliseerde prospectievideo’s voor een ABM-campagne in de tijd die het kost om er 5 handmatig op te nemen.
Geverifieerd resultaat: Videoimagem behaalde 3x meer betrokkenheid met gepersonaliseerde video en produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor enterprise-klanten.
Demo-opvolgingen
Versterk je demo met gepersonaliseerde recapvideo’s. Vat de belangrijkste punten samen, beantwoord specifieke vragen en houd de vaart in de dealcyclus zonder een extra call in te plannen.
Use case: Verstuur nog dezelfde dag demo-follow-upvideo’s die verwijzen naar de specifieke pijnpunten van de prospect die in het gesprek zijn besproken.
Dealroom-inhoud
Voorzie je champions van de content die ze nodig hebben om intern te verkopen. Productuitleg, ROI-samenvattingen en stakeholderspecifieke messaging die je contact helpt de deal intern rond te krijgen.
Use case: maak executive summary-video’s voor elke stakeholder in een complexe enterprise-deal.
Sales Enablement
Voorzie je team van actuele, consistente content. Productupdates, concurrentie-informatie, het omgaan met bezwaren—een enablementbibliotheek die meegroeit met je product en markt.
Use case: lanceer nieuwe productboodschappen naar het volledige salesteam, met trainingsvideo’s die op dezelfde dag als de productlancering worden verzonden.
Onboarding van nieuwe vertegenwoordigers
Verkort de inwerktijd met gestructureerde onboardingcontent. Methodologietraining, diepgaande productuitleg en voorbeelden van gesprekslijnen die nieuwe medewerkers sneller productief maken.
Use case: Stel een onboardingprogramma van 30 dagen samen dat nieuwe medewerkers in hun eigen tempo kunnen doorlopen, met een consistente kwaliteit.
Wereldwijde verkoopteams
Verkoop in elke markt zonder aparte content voor elke regio. Lokaliseer verkoopmateriaal direct voor teams in EMEA, APAC en LATAM.
Use case: vertaal de sales enablement-bibliotheek naar 10 talen voor de wereldwijde sales kick-off.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is een gepersonaliseerde salesvideo?
Een gepersonaliseerde verkoopvideo is outreachcontent die specifieke details over de prospect bevat—zoals hun naam, bedrijf, uitdagingen in de branche en relevante gesprekspunten—waardoor elke video aanvoelt alsof deze individueel voor die ontvanger is opgenomen. HeyGen maakt gepersonaliseerde video op schaal mogelijk: maak één sjabloon met dynamische variabelen en genereer vervolgens duizenden unieke versies voor je volledige pijplijn, zonder elke video handmatig op te nemen.
Hoe maak ik gepersonaliseerde video’s voor sales outreach?
Schrijf je script of laat HeyGen's AI-scriptgenerator er een maken op basis van je briefing. Kies een AI-avatar als presentator in beeld, selecteer een stem en visuele stijl en genereer je video. Het hele proces duurt slechts enkele minuten en vereist geen productie-expertise. Voor merkconsistentie kun je je woordvoerder klonen zodat hun digitale dubbelganger je merk in alle content kan vertegenwoordigen.
Integreert HeyGen met mijn CRM?
Ja—HeyGen exporteert in meerdere beeldverhoudingen vanuit één enkel project. Maak je video één keer en exporteer deze vervolgens in 16:9 voor YouTube, 9:16 voor TikTok en Instagram Reels, en 1:1 voor Instagram-feedberichten. Je hoeft de content niet opnieuw te maken voor elk platform of meerdere productie-workflows te beheren.
Hoe verhoogt gepersonaliseerde video de responspercentages?
Maak je marketingvideo in je primaire taal en gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat de stem van je merk in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat mondbewegingen overeenkomen met het vertaalde geluid). Start wereldwijde campagnes vanuit één enkele bronvideo.
Kan ik HeyGen gebruiken voor sales enablement-content?
Ja. Naast prospectie ondersteunt HeyGen complete sales enablement-bibliotheken. Maak productdemo’s, video’s over concurrentiepositionering, handleidingen voor het omgaan met bezwaren en samenvattingen van klantverhalen. Wanneer producten of messaging veranderen, pas je het script aan en genereer je de video opnieuw—je bibliotheek blijft up-to-date zonder opnieuw te hoeven filmen. Teams geven aan dat content veel sneller kan worden bijgewerkt dan met traditionele videoproductie.
Hoe train ik nieuwe salesmedewerkers met HeyGen?
Bouw gestructureerde onboardingcontent die je methodologie, product, markt en gesprekslijnen omvat. Nieuwe medewerkers volgen trainingen in hun eigen tempo en krijgen daarbij consistente, hoogwaardige instructie, ongeacht wie hen traint of wanneer ze beginnen. Werk trainingsmateriaal direct bij wanneer processen veranderen—geen verouderde documenten of inconsistente onboardingervaringen meer.
Kan ik internationale prospects in hun eigen taal bereiken?
Ja. Maak je salescontent in je primaire taal en gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (je boodschap klinkt natuurlijk in elke taal) en lip-sync (mondbewegingen komen overeen met het vertaalde geluid). Bereik prospects in EMEA, APAC en LATAM zonder aparte productie voor elke regio.
Hoe snel kan ik gepersonaliseerde verkoopvideo’s maken?
HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes om aan te sluiten bij je trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning-aanpakken, maar je kunt ook langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de content op te splitsen in hoofdstukken of modules voor betere betrokkenheid van lerenden en betere voortgangsregistratie.
Kan ik bijhouden wie mijn verkoopvideo’s bekijkt?
Ja. HeyGen biedt weergavetracking en engagement-analyses, zodat je weet welke prospects je video’s hebben bekeken, hoe lang ze hebben gekeken en wanneer. Gebruik deze intentgegevens om follow-ups te prioriteren—prospects die je volledige video bekijken, zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd dan degenen die hem niet openen. Integratie met je CRM zorgt ervoor dat deze gegevens gekoppeld blijven aan je dealrecords.
Hoe zorg ik voor consistente communicatie binnen mijn salesteam?
Het templatesysteem van HeyGen zorgt ervoor dat elke salesmedewerker goedgekeurde boodschappen gebruikt. Maak templates voor verschillende outreach-scenario’s, bezwaarbehandeling en productuitleg. Medewerkers kunnen hun boodschap personaliseren voor hun prospects terwijl ze toch on-brand blijven. Met de Brand Kit ligt de visuele identiteit vast en dankzij gecentraliseerde bibliotheken gebruikt iedereen altijd de meest actuele content in plaats van verouderde slides of gespreksscripts.
Welke soorten verkoopvideo’s kan ik maken?
HeyGen ondersteunt vrijwel elk type salesvideo: prospecting-outreach, demo-follow-ups, dealroom-content, voorstelwalkthroughs, executive summaries, case study-presentaties, competitive positioning, het omgaan met bezwaren, training van nieuwe salesmedewerkers, uitleg van methodologieën en meer. Als jouw salesteam videocontent nodig heeft, kan HeyGen dit op grote schaal produceren.
Is mijn verkoopcontent veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en in opslag. Voor salesteams die werken met gevoelige dealinformatie of concurrentiemateriaal biedt HeyGen beveiligingsfuncties op ondernemingsniveau, waaronder SSO-integratie en gecentraliseerd toegangsbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Ontdek meer oplossingen
Use Cases
Tools
Klantverhalen
- Reply.io: Sales Outreach op schaal
- Videoafbeelding: 3x betrokkenheid
- Workday: Lokalisatie in enkele minuten
- Tomorrow.io: Gepersonaliseerde video
- Miro: Wereldwijde contentlokalisatie
- HubSpot: AI-video op schaal
- AI Smart Ventures: meer dan 10.000 getraind
- Lattice: Onboarding op schaal
- Aandachtstrekkende media: 3x snellere productie
Begin vandaag nog met het maken van gepersonaliseerde verkoopvideo’s
Stop met kiezen tussen personalisatie en schaal. Genereer binnen enkele minuten gepersonaliseerde prospectievideo’s, voorzie je team van actuele enablementcontent en geef elke salesmedewerker de tools om te verkopen als je beste performer. Sluit je aan bij salesteams van Reply.io, HubSpot en enterprisebedrijven wereldwijd die hun outreach hebben getransformeerd.
- Geen creditcard nodig
- HubSpot-integratie inbegrepen
- Op elk moment opzegbaar