어떤 플랫폼에서도 완벽하게 맞는 비디오가 필요하신가요?

HeyGen의 Resize Video 도구를 사용하면 다양한 소셜 미디어 플랫폼, 웹사이트 및 기기의 요구 사항에 맞게 비디오 크기를 조정할 수 있습니다. 인스타그램용 세로 비디오를 준비하든, 유튜브용 가로 형식을 준비하든, 비디오 크기 조정이 이보다 쉬웠던 적은 없습니다.

HeyGen은 비디오가 필요한 크기에 맞게 자연스럽게 적응하면서도 품질을 유지하도록 보장하여, 여러 채널에 걸쳐 일관되고 전문적인 콘텐츠를 제공하는 데 도움을 줍니다.