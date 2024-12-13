AI 비디오 제작
완벽한 비디오 루프를 찾고 계신가요?
HeyGen의 루프 비디오 도구는 소셜 미디어, 프레젠테이션, 창작 프로젝트 등 어떤 콘텐츠에도 완벽한 루프를 만들 수 있게 해줍니다. 이 AI 비디오 메이커는 부드러운 전환을 보장하여 루프 비디오를 시각적으로 매혹적이고 끝없이 반복 재생 가능하게 만듭니다.
HeyGen을 사용하면 AI가 생성하는 비디오를 간단하고 효율적으로 만들 수 있습니다. 짧은 클립부터 긴 시퀀스까지, 필요에 맞게 루프를 커스터마이즈하세요. 시청자들의 관심을 끄는 AI 비디오를 만드세요.
어떻게 작동하나요?
4단계로 끊김없이 반복되는 비디오 만들기
자연스럽게 반복되며 관객의 시선을 사로잡는 완벽한 AI 립싱크 비디오 창작물을 만드세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
자주 묻는 질문
HeyGen의 Loop Video 도구는 무엇을 하나요?
이 기능을 사용하면 비디오를 끊임없이 반복하여 GIF 같은 효과, 제품 데모 또는 소셜 미디어 콘텐츠에 이상적으로 연속해서 재생할 수 있습니다.
비디오가 몇 번 반복되는지 선택할 수 있나요?
네. 필요에 따라 루프 횟수를 수동으로 선택하거나 무한 반복으로 설정할 수 있습니다.
이 도구는 끊김없는 루핑을 지원하나요?
물론입니다. 원본 클립이 제대로 편집되었을 때, 끝에서 시작으로의 전환을 부드럽게 해주는 것을 보장합니다.
내 비디오의 일부분만 반복해서 재생할 수 있나요, 전체 클립 대신에?
현재 이 도구는 전체 비디오를 반복 재생합니다. 특정 부분만 반복하려면 업로드하기 전에 비디오를 자르세요.
루핑이 비디오 품질에 영향을 미칠까요?
전혀요. 원본 비디오의 해상도와 프레임 속도는 반복 재생하는 동안 그대로 유지됩니다.