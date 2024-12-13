AI 비디오 제작

비디오 반복

부드럽고 끊임없이 반복되는 시네마 루프 비디오를 쉽게 만들어보세요. 이러한 비디오는 광고, 튜토리얼 또는 관객의 주목을 끌고 유지하는 콘텐츠에 완벽합니다.

완벽한 비디오 루프를 찾고 계신가요?

HeyGen의 루프 비디오 도구는 소셜 미디어, 프레젠테이션, 창작 프로젝트 등 어떤 콘텐츠에도 완벽한 루프를 만들 수 있게 해줍니다. 이 AI 비디오 메이커는 부드러운 전환을 보장하여 루프 비디오를 시각적으로 매혹적이고 끝없이 반복 재생 가능하게 만듭니다.

HeyGen을 사용하면 AI가 생성하는 비디오를 간단하고 효율적으로 만들 수 있습니다. 짧은 클립부터 긴 시퀀스까지, 필요에 맞게 루프를 커스터마이즈하세요. 시청자들의 관심을 끄는 AI 비디오를 만드세요.

HeyGen 얼굴 교체 아바타와 다양한 여성 AI 배우들이 있는 컬러 카드.HeyGen 얼굴 교체 아바타와 다양한 여성 AI 배우들이 있는 컬러 카드.

비디오 루핑을 위한 모범 사례

이러한 팁을 활용하여 루프 비디오를 매끄럽고 효과적으로 만드세요:

  • 부드러운 전환 사용: 비디오의 시작과 끝이 완벽하게 맞물려 이음매 없는 효과를 보장하세요.
  • 최적 길이: 플랫폼이나 대상 관객의 기대에 맞는 루프 시간을 선택하세요.
  • 오디오 일치: 소리를 사용할 경우, 오디오가 눈에 띄는 중단 없이 반복되도록 해야 합니다.
  • 루프 테스트: 반복해서 재생하여 부드럽고 매혹적인 흐름을 확인하세요.
한 번의 클릭으로 비디오 영상을 반복 재생하는 웹사이트의 스크린샷한 번의 클릭으로 비디오 영상을 반복 재생하는 웹사이트의 스크린샷

루프된 비디오로 콘텐츠 강화하기

반복되는 비디오는 주목을 끌고 시청자의 관심을 유지하는 전문적인 터치를 더합니다. 광고, 튜토리얼 또는 예술적 전시에 이상적이며, 당신의 메시지가 항상 눈에 띄고 영향력 있게 보장됩니다.

HeyGen의 고급 비디오 편집 플랫폼은 AI 비디오 제작을 수월하게 만들어줍니다. 직관적인 도구와 고품질의 결과물을 통해 모든 경험 수준의 창작자들이 관객과 공감할 수 있는 멋진 루프 비디오를 만들 수 있습니다.

난로 앞에 앉아 있는 남자의 만화난로 앞에 앉아 있는 남자의 만화

어떻게 작동하나요?

4단계로 끊김없이 반복되는 비디오 만들기

자연스럽게 반복되며 관객의 시선을 사로잡는 완벽한 AI 립싱크 비디오 창작물을 만드세요.

1단계

텍스트 입력 또는 오디오 업로드

깨끗한 오디오 파일로 시작하거나 스크립트를 입력하세요—HeyGen은 음성 및 텍스트 음성 변환을 모두 지원합니다. 이것은 우리의 AI 비디오 생성 도구의 강력한 기능입니다.

video thumbnail

2단계

아바타를 선택하세요

인공지능 아바타를 말하게 하거나 실제 인간 영상에 입모양을 맞춰 생생한 전달을 하세요.

video thumbnail

3단계

AI 목소리를 선택하거나 실제 영상을 업로드하세요

300개 이상의 목소리와 175개 이상의 언어 중에서 당신의 톤과 대상 청중에 맞게 선택하세요. 이 선택은 AI가 생성한 비디오의 품질을 향상시킵니다.

video thumbnail

4단계

동기화된 비디오를 생성하고 공유하세요

HeyGen은 입술, 목소리, 그리고 얼굴 표정을 자동으로 동기화하여—AI 비디오를 몇 초 안에 내보내고 공유할 수 있습니다.

video thumbnail

더 많은 AI 도구를 발견하세요

자연스러운 목소리와 표정으로 생생한 아바타 비디오로 텍스트를 변환하세요.

altalt

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

자주 묻는 질문

HeyGen의 Loop Video 도구는 무엇을 하나요?

이 기능을 사용하면 비디오를 끊임없이 반복하여 GIF 같은 효과, 제품 데모 또는 소셜 미디어 콘텐츠에 이상적으로 연속해서 재생할 수 있습니다.

비디오가 몇 번 반복되는지 선택할 수 있나요?

네. 필요에 따라 루프 횟수를 수동으로 선택하거나 무한 반복으로 설정할 수 있습니다.

이 도구는 끊김없는 루핑을 지원하나요?

물론입니다. 원본 클립이 제대로 편집되었을 때, 끝에서 시작으로의 전환을 부드럽게 해주는 것을 보장합니다.

내 비디오의 일부분만 반복해서 재생할 수 있나요, 전체 클립 대신에?

현재 이 도구는 전체 비디오를 반복 재생합니다. 특정 부분만 반복하려면 업로드하기 전에 비디오를 자르세요.

루핑이 비디오 품질에 영향을 미칠까요?

전혀요. 원본 비디오의 해상도와 프레임 속도는 반복 재생하는 동안 그대로 유지됩니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

