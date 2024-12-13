AI를 활용한 자막 및 캡션 단순화

AI 기술은 다국어 비디오에 자막을 추가하는 작업을 이전보다 훨씬 효율적으로 만들어줍니다. 영어 콘텐츠를 독일어로 번역함으로써, 창작자들은 수동 자막 작업과 관련된 전통적인 번거로움 없이 더 넓은 관객층에게 다가갈 수 있습니다. 이 과정은 시간을 절약할 뿐만 아니라 접근성을 향상시켜, 다양한 언어 배경을 가진 시청자들이 콘텐츠를 원활하게 즐길 수 있도록 해줍니다.