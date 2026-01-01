처리 전에 원하는 목표 해상도를 선택하세요. AI 모델은 360p 이상의 모든 해상도의 영상을 입력으로 받아 1080p 또는 4K로 업스케일합니다. Precise 엔진은 입력 화질에 따라 복원 강도를 조절하여, 저해상도 소스에는 더 강한 디테일 생성을 적용하고 이미 목표 해상도에 가까운 영상에는 보다 가벼운 보정을 적용합니다. 출력 파일은 추가 인코딩 과정 없이 바로 게시, 임베드, 보관용으로 다운로드할 수 있습니다. AI 생성 콘텐츠를 방송급 해상도로 끌어올리기 위해 text to video 렌더링 이후에 사용하세요.