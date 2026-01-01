놀라운 4K 선명도를 위한 AI 비디오 업스케일러
HeyGen 앱에 직접 내장된 확산 기반 AI로 어떤 영상이든 4K까지 업스케일하세요. Standard와 Precise 엔진 중에서 선택하고, 1080p 또는 4K로 출력하며, 최대 120fps까지 프레임 레이트를 조정할 수 있습니다. MP4, MOV, WEBM 파일 업로드를 지원하며, 변환 1회당 10개의 프리미엄 크레딧이 소모됩니다.
AI 비디오 업스케일러의 기능
표준 및 정밀 업스케일 엔진
두 가지 엔진은 서로 다른 요구를 충족합니다. Standard 엔진은 속도가 중요한 대량 작업에서 빠르고 깔끔한 업스케일을 제공합니다. Precise 엔진은 디퓨전 기반 모델을 사용해 미세한 디테일, 자연스러운 얼굴 질감, 읽을 수 있는 텍스트, 사실적인 천과 나뭇잎까지 픽셀 단위로 재구성합니다. Precise는 최종 산출물, 클라이언트 작업, 대형 화면에서 재생되는 콘텐츠를 위해 가장 높은 수준의 충실도를 제공합니다. 어떤 프로젝트에서도 다시 업로드할 필요 없이 엔진을 자유롭게 전환할 수 있습니다. 업스케일된 결과물을AI 비디오 생성기워크플로와 결합하면 최종 렌더는 어떤 거리에서 보더라도 선명함을 유지합니다.
1080p 및 4K 출력 해상도
처리 전에 원하는 목표 해상도를 선택하세요. AI 모델은 360p 이상의 모든 해상도의 영상을 입력으로 받아 1080p 또는 4K로 업스케일합니다. Precise 엔진은 입력 화질에 따라 복원 강도를 조절하여, 저해상도 소스에는 더 강한 디테일 생성을 적용하고 이미 목표 해상도에 가까운 영상에는 보다 가벼운 보정을 적용합니다. 출력 파일은 추가 인코딩 과정 없이 바로 게시, 임베드, 보관용으로 다운로드할 수 있습니다. AI 생성 콘텐츠를 방송급 해상도로 끌어올리기 위해 text to video 렌더링 이후에 사용하세요.
최대 120fps까지 프레임 레이트 제어
출력 프레임 레이트를 원본, 30, 60, 90 또는 120fps로 설정하세요. AI 프레임 보간 기능이 부드럽고 자연스러운 중간 프레임을 생성해, 끊기던 영상은 매끄럽게, 액션 장면은 깨끗하게 재생되며, 슬로 모션 콘텐츠는 영화처럼 보이게 합니다. 더 높은 프레임 레이트를 4K 해상도와 함께 사용하면 모니터, 프로젝터, 대형 디스플레이에서 한층 고급스러운 느낌의 결과물을 얻을 수 있습니다. 프레임 레이트 부스트를 적용해 AI 비디오 편집기 내보내기 영상을 부드럽게 만들거나, AI로 생성한 클립에 세련된 재생 품질을 더해 보세요.
통합 노이즈 제거 및 디앨리어싱
정밀 엔진은 하나의 업스케일 과정에서 노이즈 제거, 앨리어싱 제거, 선명화 작업을 동시에 수행합니다. 필름 그레인, 색 노이즈, 압축 밴딩, 톱니 모양 가장자리, 계단 현상 같은 아티팩트를 별도의 처리 단계 없이 프레임마다 교정합니다. 이 모델은 실제 질감과 노이즈를 구분하기 때문에 피부는 자연스럽게, 텍스트는 또렷하게, 가장자리는 깨끗하게 유지됩니다. 추가 필터나 플러그인은 필요 없습니다. 결과물을 자막 생성기에 넣으면, 오버레이가 아티팩트 없는 프레임 위에 정확히 얹힙니다.
프레임 전반에 걸친 시간적 일관성
프레임을 개별적으로 업스케일하면 재생 시 반짝임, 깜빡임, 크롤링 아티팩트가 발생합니다. AI 모델은 프레임 간의 움직임과 디테일 흐름을 분석해 시간적 일관성을 완전히 유지합니다. 움직이는 객체는 안정적으로 유지되고, 평평한 배경은 밴딩이나 깜빡임 없이 깨끗하게 유지되며, 색상은 첫 프레임부터 마지막 프레임까지 일정하게 유지됩니다. 프레임 보간과 결합하면, 어떤 해상도와 프레임 레이트에서도 제품 데모 영상 같은 콘텐츠를 부드럽고 깜빡임 없는 재생으로 제공할 수 있습니다.
사용 사례
GenAI 동영상을 720p에서 4K로 업스케일하기
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
오래된 VHS, miniDV, 8mm 영상을 복원하세요
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
끊기는 영상을 부드럽게 보정해 60fps 또는 120fps로 변환
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
웹캠과 화면 녹화를 더 선명하게 개선하세요
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
저조도와 노이즈가 심한 영상 깨끗하게 보정하기
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
번역되거나 더빙된 영상 고화질 업스케일
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
작동 방식
비디오를 업로드한 뒤 엔진, 해상도, 프레임 레이트를 설정하고 4K 결과물을 렌더링하세요. 소프트웨어도, GPU도, 편집 실력도 필요 없습니다.
동영상을 업로드하세요
MP4, MOV 또는 WEBM 파일을 업로더로 드래그하거나 ‘파일 선택’을 클릭하세요. 모든 해상도의 입력 파일을 지원합니다.
엔진과 설정 선택
Standard 또는 Precise를 선택하세요. 출력 해상도를 1080p 또는 4K로 설정하세요. 프레임 레이트를 원본, 30, 60, 90 또는 120fps로 설정하세요.
향상된 내용을 미리 보기
짧은 미리보기를 처리해 전후 결과를 비교하세요. 결과물이 원하는 기준에 도달할 때까지 엔진, 해상도 또는 프레임 레이트를 조정하세요.
고해상도로 변환 후 다운로드
프리미엄 크레딧 10개를 사용하시겠습니까? 클라우드 GPU가 전체 파일을 렌더링하며, 게시할 준비가 된 향상된 영상을 다운로드할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
정밀 업스케일 엔진이란 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
Precise 엔진은 수백만 개의 비디오 프레임으로 학습된 확산 기반 업스케일링 모델인 Topaz Labs Starlight Precise 2.5로 구동됩니다. 이 엔진은 미세한 질감, 자연스러운 얼굴 디테일, 직물 구조, 픽셀 단위의 선명한 텍스트까지 재구성합니다. 단순히 픽셀을 늘려서 확대하는 일반적인 보간 방식과 달리, 확산 모델은 장면의 문맥을 기반으로 그럴듯한 새로운 디테일을 생성하기 때문에, 결과물은 처음부터 더 높은 해상도로 촬영된 영상처럼 자연스럽게 보입니다.
Standard 엔진과 Precise 엔진의 차이점은 무엇인가요?
Standard는 픽셀 단위의 완벽한 정확도보다 속도가 더 중요한 대량 작업 워크플로우에 적합한, 빠르고 깔끔한 해상도 향상을 제공합니다. Precise는 최대한의 디테일 복원을 위해 확산 기반 모델을 실행합니다. Precise는 최종 산출물, 클라이언트용 콘텐츠, 대형 디스플레이에서 재생되는 모든 콘텐츠에 권장됩니다. Standard는 초안, 내부 검토, 대량 처리에 이상적입니다.
Sora, Kling 또는 Veo로 생성한 AI 영상도 업스케일할 수 있나요?
네. Precise 엔진은 일반 업스케일링이 더 부각시키는 미세한 부드러움, 계단 현상, 프레임 불일치 등 생성형 AI 영상의 특성을 위해 특별히 최적화되어 있습니다. 이 엔진은 이러한 패턴을 바로잡으면서도 창의적인 의도를 그대로 유지하여, 스크립트 투 비디오(script to video) 출력과 프롬프트 기반 생성물을 깨끗하고 자연스러운 네이티브급 4K로 구현합니다.
지원되는 동영상 형식과 입력 해상도는 무엇인가요?
업스케일러는 360p 이상의 모든 해상도의 MP4, MOV, WEBM 파일을 지원합니다. 출력 해상도는 1080p 또는 4K로 설정할 수 있습니다. AI 모델은 원본 품질에 따라 복원 강도를 조절하여, 해상도가 낮은 소스에는 더 강한 향상을 적용하고, 목표 해상도에 가까운 영상에는 보다 미세한 보정을 적용합니다.
프레임 레이트 조정은 어떻게 작동하나요?
출력 프레임 레이트로 Original, 30, 60, 90, 또는 120fps 중에서 선택할 수 있습니다. AI 프레임 보간은 기존 프레임 사이의 움직임을 분석해 그 사이를 부드럽게 이어 주는 프레임을 생성합니다. 소셜 콘텐츠에는 30fps 또는 60fps가 적합하며, 역동적인 액션, 시네마틱 영상, 대형 스크린용 콘텐츠에는 90fps 또는 120fps가 눈에 띄게 더 부드러운 움직임을 제공합니다.
업스케일러가 노이즈와 압축 아티팩트를 자동으로 제거하나요?
네. Precise 엔진은 업스케일 과정의 통합 단계로 노이즈 제거, 앨리어싱 제거, 아티팩트 제거를 수행합니다. 이 엔진은 실제 텍스처와 필름 그레인, 크로마 노이즈, 압축으로 인한 밴딩을 구분하여, 가장자리와 디테일은 그대로 유지하면서 원치 않는 요소만 제거합니다. 별도의 노이즈 제거 단계나 플러그인은 필요하지 않습니다.
업스케일 변환 1회당 비용은 얼마인가요?
크레딧을 사용하기 전에 업스케일 결과를 미리 볼 수 있나요?
네. 업스케일러는 최종 확정 전에, 선택하신 엔진·해상도·프레임 레이트로 짧은 미리보기를 먼저 처리합니다. 설정을 조정하면서 원본과 결과물을 비교해 보시고, 원하는 품질이 나올 때까지 반복하실 수 있습니다. 전체 렌더를 확정하실 때에만 10 크레딧이 차감됩니다.
번역이나 더빙을 마친 후에도 영상을 업스케일할 수 있나요?
네. video translator 또는 AI lip sync 파이프라인을 통해 처리된 영상은 재인코딩 과정에서 화질이 저하됩니다. 현지화된 파일을 업스케일러로 다시 처리하면 선명도가 복원되고, 각 언어 버전이 원본과 동일한 품질을 유지할 수 있습니다. 각 버전당 10 크레딧이 소요됩니다.
소프트웨어를 설치하거나 고성능 GPU를 따로 준비해야 하나요?
아니요. 업스케일러는 HeyGen Apps를 통해 브라우저에서만 실행됩니다. 모든 렌더링은 클라우드 기반 GPU에서 처리됩니다. 설치할 것도 없고, 시스템 요구 사항도 없으며, 로컬 GPU도 필요하지 않습니다. MP4, MOV 또는 WEBM 파일을 업로드하고 설정을 구성한 뒤 미리보기만 하면, 나머지 렌더링은 모두 클라우드에서 처리됩니다.
HeyGen으로 만들기 시작하기
디퓨전 기반 AI로 동영상을 놀라운 4K 화질로 업스케일하세요. 소프트웨어도, GPU도, 편집 실력도 필요 없습니다.