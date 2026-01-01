AI 비디오 팟캐스트 생성 앱
HeyGen을 사용해 주제나 스크립트만으로도 전문적인 2인 대화형 AI 비디오 팟캐스트를 바로 제작하세요. 자연스러운 대화, 풍부한 표현, 세련된 영상미를 갖춘 현실감 있는 AI 호스트와 함께 팟캐스트 스타일의 흥미로운 토론을 손쉽게 만들 수 있습니다. 녹음 장비도, 게스트 섭외도, 후반 편집도 필요 없습니다.
AI 비디오 팟캐스트의 특징
몇 분 만에 주제를 팟캐스트로 제작
주제만 입력하거나 스크립트를 붙여넣으면, 어떤 내용이든 두 명의 진행자가 나누는 구조화된 팟캐스트 대화로 만들어 줍니다. HeyGen의 AI가 대본을 작성하고, 화자 역할을 배정하며, 자연스러운 주고받기 대화가 담긴 완성형 팟캐스트 스타일 영상을 제작합니다. 완성된 결과물은 실제 토크쇼처럼 구성과 흐름을 그대로 재현하며, 각 진행자가 서로 다른 관점을 제시합니다. 이를 통해 마이크를 잡을 필요도, 게스트를 섭외할 필요도 없이, 바로 공유 가능한 팟캐스트를 만들 수 있는 완전한 텍스트 → 비디오 파이프라인을 제공합니다.
자연스러운 전달의 듀얼 AI 호스트 대화
각 팟캐스트 에피소드에는 서로 다른 목소리, 말투, 대화 템포를 가진 두 명의 AI 진행자가 등장합니다. HeyGen은 대화 차례, 말간격, 반응을 정교하게 동기화해, 짜여진 대본이 아니라 자연스럽게 오가는 대화처럼 느껴지도록 만듭니다. 진행자들은 고급 AI lip sync 기술을 통해 실제 같은 억양과 강세로 서로에게 반응하며, 모든 단어를 입 모양과 정확히 맞춰 줍니다. 그 결과, 누구도 카메라 앞에 서지 않아도 실제 라이브 녹음처럼 몰입감을 주는 팟캐스트 대화가 완성됩니다.
스크립트 제어 및 주제 맞춤 설정
하나의 주제만 정해두면 HeyGen이 전체 대화를 자동으로 생성해 주거나, 직접 작성한 스크립트를 붙여넣어 모든 대사를 원하는 대로 제어할 수 있습니다. 화자 배정을 수정하고, 톤을 조정하고, 말할 핵심 포인트를 다듬고, 깔끔한 AI 비디오 편집기 인터페이스를 사용해 흐름을 재구성하세요. 통계, 인용문, 제품 정보와 같은 보조 정보를 추가해, 목표에 맞는 방향으로 대화를 설계할 수 있습니다. 비디오 스크립트 생성기는 팟캐스트 대화에 잘 어울리는 매력적인 스크립트를 새로 작성하거나 다듬는 데 도움을 줍니다.
다국어 팟캐스트 제작
175개 이상의 언어와 방언으로 동일한 팟캐스트 에피소드를 다시 녹음하거나 스크립트를 다시 작성할 필요 없이 제작하세요. HeyGen의 video translator는 각 진행자의 음색과 말투를 그대로 유지하면서, 대사를 새로운 언어로 자연스럽게 변환하고 정확한 립싱크까지 구현합니다. 하나의 에피소드를 한 번에 수십 개 시장에 맞게 현지화하여 전 세계 시청자에게 도달하세요. 이는 특히 해외에 사고 리더십 콘텐츠를 발행하는 팀이나 여러 지역에서 공감대를 형성해야 하는 training video 자료를 제작하는 경우에 매우 효과적입니다.
스튜디오급 수준의 영상 및 오디오 출력
모든 AI 비디오 팟캐스트는 전문적인 조명, 구도, 컴포지션을 갖춘 HD 또는 4K 화질로 렌더링됩니다. 배경 환경, 컬러 테마, 레이아웃 옵션을 통해 브랜드 아이덴티티나 콘텐츠 카테고리에 맞게 연출할 수 있습니다. 오디오 출력은 균형 잡힌 음량, 화자 간 또렷한 음성 분리, 선택 가능한 배경 음악을 제공하며, 완비된 팟캐스트 스튜디오에 버금가는 제작 품질을 동일한 AI video generator 엔진을 통해 제공합니다. 이 엔진은 HeyGen의 엔터프라이즈급 비디오 플랫폼을 구동하는 핵심 기술입니다.
활용 사례
사고 리더십과 전문가 논평
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI video podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
콘텐츠 마케팅과 브랜드 스토리텔링
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI video podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
직원 교육 및 지식 공유
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI video podcast, convert internal documentation or PDF to video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
교육 콘텐츠 및 온라인 강의
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI video podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's course builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
소셜 미디어 클립 및 숏폼 콘텐츠
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI video podcast, generate full episodes and extract highlights using the clip generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
제품 출시 및 기능 발표
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI video podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
작동 방식
주제나 스크립트만 있으면 네 단계로 AI 비디오 팟캐스트를 제작해, 바로 공유할 수 있는 완성된 에피소드를 만들어 보세요.
주제를 입력하세요
주제를 입력하거나 스크립트를 붙여넣거나 간단한 브리프를 제공하세요. HeyGen이 입력 내용을 분석해 팟캐스트 구조, 출연자 역할, 대화 흐름을 자동으로 구성해 줍니다.
호스트를 사용자 지정하기
AI 호스트를 선택하고, 음성 스타일을 조정한 뒤, 시각적 설정을 선택하세요. 브랜드나 콘텐츠 목표에 맞도록 화자의 성격과 대화의 톤을 구성할 수 있습니다.
검토하고 다듬기
생성된 팟캐스트 대화를 미리 확인하세요. 렌더링 전에 에디터에서 바로 대사를 수정하고, 세그먼트 순서를 바꾸고, 속도를 조절하거나, 필요한 맥락을 추가할 수 있습니다.
생성하고 공유하기
최종 팟캐스트 영상을 렌더링하세요. HeyGen이 대화, 시각 요소, 오디오를 정교하게 동기화해 다운로드, 게시 또는 임베딩할 수 있는 완성된 에피소드를 만들어 줍니다.
자주 묻는 질문
AI 비디오 팟캐스트란 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
AI 비디오 팟캐스트는 두 명의 AI 호스트가 당신이 제공한 주제를 두고 대화하는 형식의, 완전히 생성된 팟캐스트 스타일 비디오입니다. 주제나 스크립트를 입력하면 HeyGen이 대본을 작성하고, 화자 역할을 배정하며, 영상과 음성을 동기화해 하나의 완성된 비디오 에피소드를 만들어 줍니다. 실제 진행자도, 녹화 세션도, 편집 소프트웨어도 필요 없습니다.
AI 팟캐스트가 실제 두 사람이 나누는 대화처럼 들리나요?
네. HeyGen은 실제 대화처럼 자연스럽게 이어지는 대화를 위해 화자가 번갈아 말하는 흐름, 다양한 억양, 그리고 화자 사이의 현실적인 말간격을 구현합니다. 각 호스트는 고유한 음색과 말투를 가지고 있으며, 시스템은 고급 립싱크 기술을 사용해 모든 단어를 얼굴 움직임과 정밀하게 일치시켜, 합성 음성에서 흔히 느껴지는 로봇 같은 느낌을 없앱니다.
AI 호스트가 말하는 내용은 제가 직접 정할 수 있나요, 아니면 생성된 스크립트를 그대로 사용해야 하나요?
당신이 전적으로 통제할 수 있습니다. 주제를 입력해 HeyGen이 전체 대화를 자동으로 생성하게 하거나, 직접 작성한 스크립트를 붙여 넣어 모든 대사를 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 에디터에서는 화자별 대사를 개별적으로 수정하고, 구간 순서를 바꾸고, 톤을 조정하며, 렌더링 전에 특정 핵심 메시지나 데이터를 삽입할 수 있습니다.
AI 비디오 팟캐스트 에피소드는 최대 얼마나 길게 만들 수 있나요?
에피소드 길이는 사용 중인 요금제에 따라 달라집니다. 무료 계정은 형식을 테스트해 볼 수 있도록 짧은 팟캐스트 클립만 생성할 수 있습니다. 유료 요금제를 사용하면 전체 길이의 팟캐스트 콘텐츠에 적합한 더 긴 에피소드를 만들 수 있으며, 재생 시간과 관계없이 렌더링 시간은 분 단위로 확장됩니다.
영어가 아닌 다른 언어로도 AI 비디오 팟캐스트를 만들 수 있나요?
물론입니다. HeyGen은 175개 이상의 언어와 방언을 지원합니다. 하나의 언어로 팟캐스트를 제작한 뒤, 각 진행자의 음성 톤과 립싱크 정확도를 그대로 유지한 채 다른 언어로 현지화할 수 있습니다. 이를 통해 재녹음 없이도 동일한 에피소드를 전 세계 여러 시장에 효율적으로 배포할 수 있습니다.
AI 비디오 팟캐스트는 기존 오디오 팟캐스트 녹음과 어떻게 다른가요?
전통적인 팟캐스트는 게스트 섭외, 스튜디오 예약, 오디오·영상 장비 구입, 그리고 수많은 시간을 들이는 후반 편집 작업이 필요합니다. AI 비디오 팟캐스트를 사용하면 이런 단계들이 모두 사라집니다. 주제 선정부터 완성된 에피소드 제작까지 몇 분이면 끝나며, 비용은 극적으로 줄이면서도 전문 스튜디오 수준의 제작 퀄리티를 그대로 유지할 수 있습니다.
HeyGen의 AI 비디오 팟캐스트는 무료로 사용할 수 있나요?
HeyGen은 무료 요금제를 제공하여 신용카드 없이도 AI 비디오 팟캐스트 콘텐츠를 제작하고 핵심 기능을 체험할 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 요금제를 이용하면 더 긴 에피소드 제작, 추가 음성 옵션, 더 높은 해상도의 영상 내보내기, 그리고 전체 AI 호스트 및 비주얼 스타일 라이브러리에 대한 접근이 가능합니다.
AI 비디오 팟캐스트를 제 유튜브 채널이나 소셜 미디어에 사용할 수 있나요?
네. 결과물은 표준 동영상 파일이기 때문에 YouTube에 바로 업로드하거나 웹사이트에 임베드하고, 소셜 플랫폼 전반에 배포할 수 있습니다. 또한 팟캐스트 에피소드에서 YouTube Shorts 또는 TikTok, 인스타그램 릴스, LinkedIn과 같은 플랫폼용 세로형 클립을 생성할 수도 있습니다.
AI 비디오 팟캐스트에는 어떤 주제가 가장 잘 맞나요?
대화 형식이 잘 어울리는 주제라면 무엇이든 적합합니다. 예를 들어 업계 동향, 제품 사용 안내, 뉴스 해설, 사용 방법 가이드, 인터뷰 형식의 Q&A, 교육용 심층 콘텐츠 등이 있습니다. 두 명의 화자가 등장하는 형식은 정보를 자연스러운 대화 형식으로 나누어 전달하기 때문에, 복잡하거나 기술적인 주제도 더 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
우리 회사의 시각적 아이덴티티로 AI 비디오 팟캐스트를 브랜딩할 수 있나요?
네. 배경, 색 구성표, 시각적 레이아웃을 브랜드 가이드라인에 맞게 자유롭게 커스터마이즈할 수 있습니다. 여기에 일관된 호스트 선택과 음성 스타일링을 더하면, 모든 에피소드에서 시각적·톤 측면의 일관성을 유지하는 브랜디드 팟캐스트 시리즈를 제작할 수 있습니다.
HeyGen으로 시작해 보세요
어떤 주제든 두 명의 화자가 등장하는 AI 비디오 팟캐스트를 생성하세요. 녹음 장비도, 일정 조율도, 편집도 필요 없습니다.