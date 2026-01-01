175개 이상의 언어와 방언으로 동일한 팟캐스트 에피소드를 다시 녹음하거나 스크립트를 다시 작성할 필요 없이 제작하세요. HeyGen의 video translator는 각 진행자의 음색과 말투를 그대로 유지하면서, 대사를 새로운 언어로 자연스럽게 변환하고 정확한 립싱크까지 구현합니다. 하나의 에피소드를 한 번에 수십 개 시장에 맞게 현지화하여 전 세계 시청자에게 도달하세요. 이는 특히 해외에 사고 리더십 콘텐츠를 발행하는 팀이나 여러 지역에서 공감대를 형성해야 하는 training video 자료를 제작하는 경우에 매우 효과적입니다.