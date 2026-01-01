개인화 영상을 위한 배치 비디오 제작 앱
하나의 스프레드시트만으로도 HeyGen의 대량 영상 생성기를 사용해 수백 개의 고유한 맞춤형 영상을 만들 수 있습니다. 이름, 메시지, 커스텀 변수 등이 담긴 CSV를 업로드하면 각 행마다 자동으로 완성도 높은 영상이 생성됩니다. 카메라도, 편집 소프트웨어도, 녹화 세션도 필요 없습니다. 개인화된 아웃리치, 온보딩 콘텐츠, 대규모 커뮤니케이션 등 어떤 용도든 HeyGen이 제작 과정을 모두 처리해 줍니다.
대량 동영상 제작기의 기능
CSV 기반 개인화 엔진
이름, 직함, 회사, 맞춤 메시지 등 캠페인에 필요한 모든 변수를 위한 열이 포함된 스프레드시트를 업로드하세요. 배치 비디오 생성기는 각 행을 읽고 해당 데이터를 비디오 템플릿에 동적으로 삽입하여, 각 항목마다 고유한 결과물을 만들어 냅니다. 스크립트, 온스크린 텍스트, 내레이션이 모두 해당 행의 데이터에 맞춰 변하기 때문에, 각 영상은 개별적으로 정성 들여 제작된 것처럼 느껴집니다. 이 워크플로를 사용하면 하나의 영상을 만드는 것과 같은 노력으로 500개의 개인화된 영상을 제작할 수 있어, text to video 워크플로를 수주에 걸친 수동 녹화를 대체하는 확장 가능한 프로덕션 파이프라인으로 전환할 수 있습니다.
자동화된 음성 및 시각 렌더링
배치에 포함된 모든 영상은 HeyGen의 렌더링 엔진이 자동으로 내레이션, 온스크린 요소, 전환 효과를 동기화하여 렌더링합니다. 175개 이상의 언어로 제공되는 300개 이상의 보이스 중에서 선택하면, 시스템이 각 개인화된 스크립트 버전에 선택한 보이스를 적용합니다. 여기에 AI video generator 기능을 결합하면 각 수신자에게 스튜디오급 품질의 영상을 제작할 수 있습니다. 내레이션을 다시 녹음하거나 타이밍을 수동으로 조정할 필요가 없습니다. 플랫폼이 오디오 속도, 화면 싱크, 내보내기 포맷을 모두 처리하므로, 후반 작업 없이도 모든 영상이 전문가 수준의 기준을 충족합니다.
템플릿 기반 일괄 작업 흐름
HeyGen의 템플릿 시스템으로 한 번만 영상을 디자인하면, 배치 엔진이 전체 데이터셋에 걸쳐 이를 복제하고 개별 맞춤화해 줍니다. 레이아웃, 브랜딩, 배경, 음악, 프레젠터 스타일을 하나의 템플릿에서 설정하면, 배치 영상 생성기가 CSV의 각 행에 그 설정을 자동으로 적용합니다. 이 방식은 스프레드시트 변수로 영상별 커스터마이징을 유지하면서도 수백 개 결과물 전반에 걸쳐 브랜드 일관성을 보장합니다. script to video 제작 방식을 사용하는 팀은 완성된 어떤 템플릿이든 몇 분 만에 배치용 에셋으로 전환할 수 있습니다.
다국어 일괄 생성
동일한 배치 실행 안에서 여러 언어로 개인화된 영상을 제작하세요. CSV에 언어 코드를 지정하면 HeyGen이 각 영상에 맞는 내레이션 언어로 AI 립싱크와 현지화된 전달 방식을 적용해 생성합니다. 여기에 AI 보이스 클로닝을 결합하면, 175개 이상의 언어와 방언에 걸쳐 있더라도 배치 결과물 전반에서 일관된 보이스 아이덴티티를 유지할 수 있습니다. 이를 통해 지역별로 별도 캠페인을 진행할 필요가 없어지고, 기존 로컬라이제이션 방식으로는 수개월이 걸리던 작업을 단일 배치 운영으로 단축할 수 있습니다.
확장 가능한 내보내기 및 배포
배치 처리가 완료되면 모든 동영상을 개별적으로 또는 배포용 일괄 내보내기 파일로 다운로드할 수 있습니다. 각 파일은 CSV 식별자를 기준으로 라벨링되고 정리되어 있어, 동영상을 수신자와 매칭하거나 CRM, 이메일 플랫폼, LMS 등에 업로드하기가 매우 쉽습니다. 배치 비디오 생성기는 어떤 채널에도 적합한 크기의 HD 품질 MP4 파일을 생성합니다. 스프레드시트 업로드부터 전달까지 전체 파이프라인을 자동화하기 위해 HeyGen API와 연동하여, 수동으로 파일을 다룰 필요 없이 배포 스택에 바로 연결되는 AI 비디오 편집기 워크플로를 구축할 수 있습니다.
활용 사례
대규모로 실행하는 맞춤형 영업 아웃리치
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
직원 온보딩 및 교육
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
이벤트 및 웨비나 후속 조치
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
고객 성공 및 갱신 아웃리치
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
현지화된 캠페인 롤아웃
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
사내 커뮤니케이션 및 업데이트
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
작동 방식
스프레드시트에서 시작해 수백 개의 완성된 공유용 영상까지, 네 단계만으로 개인 맞춤형 배치 영상을 제작하세요.
CSV 파일을 준비하세요
개인화에 사용할 데이터를 스프레드시트에 정리하고, 각 변수(이름, 메시지, 직함 또는 기타 사용자 지정 필드)를 위한 열을 만들어 관리하세요.
템플릿 만들기
CSV 열에 매핑된 플레이스홀더 변수를 사용해 하나의 동영상 템플릿을 설계하고, 시각 요소·음성·브랜딩을 설정하세요.
업로드하고 생성하기
CSV 파일을 배치 비디오 생성기에 업로드하세요. HeyGen이 각 행을 처리해 자동으로 고유한 개인 맞춤형 비디오를 렌더링합니다.
다운로드하고 배포하세요
완성된 영상을 검토하고, 개별 또는 일괄로 다운로드한 뒤 이메일, CRM, LMS 등 어떤 채널이든 통해 배포하세요.
자주 묻는 질문
배치 비디오 크리에이터란 무엇이며, HeyGen에서는 어떻게 작동하나요?
배치 비디오 크리에이터는 하나의 템플릿과 데이터 파일만으로 여러 개의 개인화된 영상을 동시에 제작할 수 있게 해주는 기능입니다. HeyGen에서는 변수들이 담긴 CSV 스프레드시트를 업로드한 뒤, 이 변수들을 비디오 템플릿 안의 플레이스홀더에 매핑하면 플랫폼이 각 행마다 고유한 영상을 자동으로 생성합니다. 전체 과정이 자동으로 진행되기 때문에, 개별로 촬영하거나 편집할 필요 없이 수백 개의 완성된 영상을 한 번에 받아볼 수 있습니다.
한 번에 몇 개의 개인화된 영상을 생성할 수 있나요?
HeyGen은 한 번에 수백 개의 영상을 배치로 생성할 수 있습니다. 정확한 한도는 요금제에 따라 달라지지만, 유료 플랜은 대량 제작을 위해 설계되어 있습니다. 50개의 세일즈 아웃리치 영상이 필요하든, 500개의 온보딩 환영 영상이 필요하든, 배치 비디오 생성기는 여러 영상을 동시에 처리하여, 며칠이 아니라 몇 분 단위로 결과를 받아볼 수 있습니다.
개인화를 위해 CSV에 어떤 데이터를 포함할 수 있나요?
CSV에는 수신자 이름, 회사명, 직함, 맞춤 메시지, 제품 정보, 언어 코드 등 캠페인과 관련된 모든 텍스트 기반 변수를 포함할 수 있습니다. 각 열은 동영상 스크립트, 온스크린 텍스트, 내레이션에 삽입할 수 있는 변수로 사용됩니다. 고정된 스키마가 없기 때문에, 사용 사례에 맞춰 원하는 수준까지 퍼스널라이제이션을 설계할 수 있습니다.
일괄 제작된 영상이 개인 맞춤형처럼 느껴질까요, 아니면 대량 생산된 것처럼 보일까요?
각 영상은 고유한 내레이션, 온스크린 텍스트, 그리고 변수 데이터를 포함해 개별적으로 렌더링되므로, 수신자는 자신에게만 보내진 맞춤 콘텐츠를 보게 됩니다. AI 스포크스퍼슨이(가) 그들의 이름을 부르고, 회사명을 언급하며, 상황에 딱 맞는 메시지를 전달합니다. 결과물은 로고만 바꾼 대량 발송 영상이 아니라, 진짜 1:1로 제작된 개인 맞춤 영상처럼 느껴집니다.
대량 영상에서 제 목소리나 커스텀 프레젠터를 사용할 수 있나요?
네. 짧은 오디오 샘플만으로도 본인 목소리를 클론해 배치에 포함된 모든 영상에 적용할 수 있어, 각 개인화된 메시지가 마치 직접 녹음한 것처럼 들리게 할 수 있습니다. 또한 사진을 활용한 AI 포토 아바타 기술로 맞춤형 프레젠터를 생성할 수 있어, 어떤 영상에서도 당신이나 고용한 배우가 직접 카메라에 등장할 필요가 없습니다.
여러 언어로 배치 영상을 만들려면 어떻게 해야 하나요?
CSV에 언어 열을 추가하고 각 행에 대상 언어를 지정하세요. HeyGen은 각 비디오를 해당 내레이션 언어와 정확한 립싱크로 생성합니다. AI dubbing과 결합하면, 175개 이상의 언어를 아우르는 단일 배치를 제작하여 별도의 제작 사이클 없이도 모든 지역에 현지화된 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.
대량 동영상 생성기를 제 CRM이나 이메일 플랫폼과 연동할 수 있나요?
HeyGen은 배치 워크플로를 CRM, 이메일 플랫폼, 마케팅 자동화 시스템과 같은 외부 도구에 연결하는 API를 제공합니다. 이를 통해 배치 생성을 프로그래밍 방식으로 트리거하고, 영상 결과물을 연락처 레코드에 매핑하며, 개인화된 동영상 링크를 아웃리치 시퀀스에 직접 삽입할 수 있습니다. 이렇게 하면 배치 비디오 크리에이터가 데이터 소스에서 수신자 인박스까지 완전히 자동화된 파이프라인으로 전환됩니다.
HeyGen의 배치 비디오 생성기를 무료로 체험해 볼 수 있나요?
HeyGen은 신용카드 없이도 플랫폼을 체험하고 영상을 제작해 볼 수 있는 무료 플랜을 제공합니다. Batch Mode는 월 $24부터 시작하는 유료 플랜에서 이용할 수 있으며, 더 높은 사용 한도, 음성 클로닝, 전체 프리젠터 및 템플릿 라이브러리에 대한 접근이 가능합니다. 확장하기 전에 무료 플랜에서 핵심 워크플로를 먼저 테스트해 볼 수 있습니다.
대량 영상 제작은 개별 영상을 하나씩 촬영하는 것과 어떻게 비교되나요?
개별 맞춤형 영상을 직접 제작하려면 출연자, 수신자마다 다른 스크립트, 촬영 시간, 그리고 결과물마다 편집이 필요합니다. 영상이 100개만 되어도 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 배치 영상 생성기는 이 과정을 몇 분으로 단축합니다. 하나의 템플릿, 하나의 CSV 업로드만 하면 HeyGen이 모든 버전을 자동으로 렌더링합니다. 고객들은 제작 비용을 최대 70%까지 절감하고, 캠페인당 수 주의 시간을 절약했다고 보고합니다.
일괄 생성된 영상은 어떤 파일 형식과 화질로 내보내지나요?
배치에 포함된 모든 영상은 HD 화질의 MP4 파일로 내보내지며, 이메일에 삽입하거나 LMS에 업로드하거나 어떤 플랫폼에서든 게시할 수 있도록 준비됩니다. 파일 이름에는 CSV에서 가져온 식별자가 포함되어 있어, 수동으로 정렬하거나 이름을 바꾸지 않아도 각 영상을 의도된 수신자와 쉽게 매칭할 수 있습니다.
HeyGen으로 만들기 시작하세요
하나의 스프레드시트만으로 수백 개의 개인화된 영상을 만드세요. 카메라나 별도의 녹화 세션은 필요 없습니다.