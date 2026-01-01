이름, 직함, 회사, 맞춤 메시지 등 캠페인에 필요한 모든 변수를 위한 열이 포함된 스프레드시트를 업로드하세요. 배치 비디오 생성기는 각 행을 읽고 해당 데이터를 비디오 템플릿에 동적으로 삽입하여, 각 항목마다 고유한 결과물을 만들어 냅니다. 스크립트, 온스크린 텍스트, 내레이션이 모두 해당 행의 데이터에 맞춰 변하기 때문에, 각 영상은 개별적으로 정성 들여 제작된 것처럼 느껴집니다. 이 워크플로를 사용하면 하나의 영상을 만드는 것과 같은 노력으로 500개의 개인화된 영상을 제작할 수 있어, text to video 워크플로를 수주에 걸친 수동 녹화를 대체하는 확장 가능한 프로덕션 파이프라인으로 전환할 수 있습니다.