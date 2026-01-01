제품 사진을 업로드하면 HeyGen이 실제와 같은 장면을 생성해, 당신의 상품을 전문적이고 맥락에 잘 맞는 환경 속에 배치해 줍니다. 제품이 주방 조리대 위에 있어야 하든, 사무실 책상 위에 있어야 하든, 야외 파티오에 있어야 하든, AI video generator가 그에 맞는 배경을 구성합니다. 각 장면은 정확한 조명, 그림자, 공간감까지 고려해 설계되어, 제품이 합성된 느낌이 아니라 자연스럽게 어우러져 보이도록 합니다. 렌더링 전에 장면의 맥락, 표면 질감, 주변 디테일을 조정해, 모든 프레임이 브랜드 미학과 캠페인 목표에 완벽히 부합하도록 만들 수 있습니다.