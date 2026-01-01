AI 제품 간접광고 영상 앱
HeyGen을 사용해 제품 사진만으로도 전문적인 AI 제품 배치 영상 콘텐츠를 제작하세요. 제품 이미지 한 장을 업로드하면, 실제 같은 환경, 역동적인 카메라 앵글, 제품이 실제로 사용되는 상황을 담은 컨텍스트 장면까지 포함한 고급스러운 영상 광고를 자동으로 생성할 수 있습니다. 촬영도, 촬영팀도, 스튜디오 대여도 필요 없습니다. 단 한 장의 제품 사진으로 몇 분 안에 모든 플랫폼과 캠페인에 바로 활용할 수 있는 공유용 영상 광고를 완성해 보세요.
AI 제품 배치 영상의 주요 기능
사진으로부터의 현실적인 AI 장면 생성
제품 사진을 업로드하면 HeyGen이 실제와 같은 장면을 생성해, 당신의 상품을 전문적이고 맥락에 잘 맞는 환경 속에 배치해 줍니다. 제품이 주방 조리대 위에 있어야 하든, 사무실 책상 위에 있어야 하든, 야외 파티오에 있어야 하든, AI video generator가 그에 맞는 배경을 구성합니다. 각 장면은 정확한 조명, 그림자, 공간감까지 고려해 설계되어, 제품이 합성된 느낌이 아니라 자연스럽게 어우러져 보이도록 합니다. 렌더링 전에 장면의 맥락, 표면 질감, 주변 디테일을 조정해, 모든 프레임이 브랜드 미학과 캠페인 목표에 완벽히 부합하도록 만들 수 있습니다.
멀티 앵글 및 다이내믹 카메라 제어
여러 카메라 앵글, 부드러운 패닝, 시네마틱 줌으로 제품이 어떻게 보여질지 직접 컨트롤하세요. HeyGen은 각 제품 배치를 전문 스튜디오 촬영과 유사한 모션으로 렌더링해, 영상 광고에 세련되고 고급스러운 완성도를 더해줍니다. 클로즈업 디테일 샷, 360도 회전 샷, 라이프스타일 중심의 와이드 앵글 등 다양한 구도를 선택할 수 있습니다. 이런 수준의 비주얼 컨트롤은 보통 전체 촬영팀이 있어야 가능하지만, 여기서는 단 하나의 image to video 업로드만으로 시작할 수 있습니다. 여러 장면에 걸쳐 다양한 앵글을 조합해, 카메라를 직접 다루지 않고도 완성도 높은 product video 스토리를 만들어 보세요.
AI 보이스오버 및 다국어 내레이션
175개 이상의 언어와 방언으로 제품 배치 영상에 전문 내레이션을 추가하세요. 제품의 기능을 설명하는 스크립트를 작성하거나 붙여넣으면 HeyGen이 영상 타임라인에 맞춰 자연스러운 보이스오버를 생성해 줍니다. AI voice cloning을 사용해 브랜드 고유의 목소리로 내레이션을 하거나, 300개가 넘는 기본 제공 보이스 중에서 선택할 수 있습니다. 글로벌 캠페인의 경우 정확한 AI lip sync와 현지화된 오디오를 제공하는 video translator를 사용해 전체 영상을 번역하세요. 하나의 제품 영상이 오후 한나절 만에 전 세계에서 활용 가능한 자산으로 바뀝니다.
광고 캠페인을 위한 대량 영상 제작
예산을 늘리지 않고도 제품 광고 제작을 확장하세요. 하나의 제품 사진만으로도 장면, 각도, 형식, 내레이션 스타일을 바꿔 수십 가지 버전을 생성할 수 있습니다. 한 번의 세션으로 TikTok용 세로 영상, Instagram용 정사각형 형식, YouTube용 와이드스크린 버전을 모두 제작하세요. HeyGen의 AI 광고 제작기 워크플로우가 빠른 반복 작업을 처리하므로, 여러 플랫폼에서 다양한 크리에이티브를 A/B 테스트할 수 있습니다. 제품 배치를 text to video 스크립팅과 결합해 기존 비용의 일부만으로 완성형 광고 캠페인을 제작하세요.
브랜드 일관성을 지키는 템플릿과 맞춤 설정
사용자 지정 가능한 템플릿, 색상 팔레트, 브랜드 오버레이를 활용해 모든 제품 배치 영상에서 시각적 일관성을 유지하세요. 로고, 폰트, 인트로·아웃트로 시퀀스를 한 번만 설정해 두면 모든 렌더링에 손쉽게 적용할 수 있습니다. HeyGen의 AI 비디오 편집기를 사용하면 배경을 세밀하게 조정하고, 자막 생성기로 자막을 추가하며, 가격 정보를 오버레이하고, 에디터 안에서 바로 콜투액션 카드까지 삽입할 수 있습니다. 디자이너나 후반 작업 전문가의 도움 없이도 모든 결과물이 브랜드 가이드라인에 정확히 부합합니다.
사용 사례
이커머스 상품 광고
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
소셜 미디어 제품 캠페인
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
제품 출시 발표
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
마켓플레이스 및 소매 상품 목록
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
인플루언서 스타일 UGC 제품 콘텐츠
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
글로벌 제품 광고
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
작동 방식
제품 사진만으로도 완성도 높은 플랫폼용 AI PPL(간접광고) 영상 광고를 만들 수 있도록, 네 단계로 명확하게 안내합니다.
제품 사진을 업로드하세요
제품의 고품질 사진을 선택하세요. HeyGen이 이미지를 분석해 제품 윤곽을 감지하고, 깔끔한 가장자리와 정확한 비율을 유지한 상태로 장면 배치에 적합하도록 준비합니다.
장면과 스타일을 선택하세요
환경 템플릿을 둘러보거나 원하는 설정을 직접 설명하세요. 캠페인과 타깃 플랫폼에 맞게 카메라 앵글, 조명 분위기, 화면 비율을 선택할 수 있습니다.
스크립트와 내레이션 추가
제품의 기능과 장점을 설명하는 보이스오버 스크립트를 작성하거나 붙여넣으세요. 목소리, 언어, 말하기 속도를 선택하면 HeyGen이 내레이션을 시각적 타임라인에 맞춰 자동으로 동기화합니다.
영상 생성 및 내보내기
HeyGen은 시각 효과, 모션, 내레이션, 브랜딩이 완벽하게 동기화된 최종 제품 배치 영상을 렌더링합니다. HD 또는 4K로 다운로드하거나 광고 플랫폼에 바로 공유할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 제품 간접광고 영상이란 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
AI 제품 배치 영상은 스튜디오에서 실제로 촬영하는 대신, 현실감 있는 AI 생성 장면 속에 제품을 디지털로 배치해 만든 영상 광고입니다. 제품 사진을 업로드하면 HeyGen의 AI가 정확한 조명과 깊이를 반영한 환경을 구성하고, 움직임과 내레이션을 더해 최종 영상을 렌더링합니다. 그 결과 실제로 촬영한 것처럼 보이는 전문적인 제품 광고를 물리적인 촬영 과정 없이 제작할 수 있습니다.
영상에서 제품이 실제처럼 보이나요, 아니면 합성한 것이 티가 나나요?
HeyGen의 렌더링 엔진은 생성된 환경에 맞춰 조명 방향, 그림자 위치, 표면 반사, 공간적 스케일까지 정교하게 일치시킵니다. 제품은 위에 겹쳐 올리는 방식이 아니라, 픽셀 단위에서 장면에 자연스럽게 통합됩니다. 결과물은 유료 광고 플랫폼과 제품 리스트 페이지의 품질 기준을 충족하도록 설계되어, 시청자가 기대하는 세련된 스튜디오급 비주얼을 제공합니다.
아직 실물로 받지 않은 상품에 대해서도 제품 배치(간접광고) 영상 제작이 가능한가요?
네. 렌더링 이미지, 제조사 샘플 이미지, 또는 3D 목업 등 어떤 형태든 제품 사진만 있으면 됩니다. 덕분에 실제 재고가 아직 없어 전통적인 촬영이 어려운 사전 출시 캠페인, 크라우드펀딩 프로모션, 제품 발표 등에 AI 제품 배치 영상이 특히 유용하게 활용될 수 있습니다.
제품 사진 한 장으로 몇 가지 영상 버전을 만들 수 있나요?
고정된 제한은 없습니다. 장면 환경, 카메라 앵글, 내레이션 언어, 화면 비율, 비주얼 스타일을 바꾸어 수십 가지 변형을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 하나의 제품 이미지로부터 여러 플랫폼에서 A/B 테스트에 사용할 전체 광고 크리에이티브 세트를, 단 한 번의 세션 안에서 실질적으로 제작할 수 있습니다.
해외 캠페인을 위해 여러 언어로 보이스오버 내레이션을 추가할 수 있나요?
네. 한 번만 스크립트를 작성하면 HeyGen이 175개 이상의 언어와 방언으로 자연스러운 속도와 발음의 내레이션을 생성합니다. 특정 브랜드 보이스를 클론해 모든 언어 버전에 일관되게 적용할 수도 있습니다. 여기에 현지화된 자막까지 더하면, 하나의 제품 소개 영상이 재녹음이나 재촬영 없이 전 세계를 대상으로 한 완성형 광고 자산으로 확장됩니다.
AI 제품 배치는 제품 영상 촬영을 위해 스튜디오를 대여하는 것과 비교했을 때 어떤 차이가 있나요?
전통적인 제품 영상 촬영은 스튜디오 대여, 사진작가와 촬영팀 섭외, 소품과 세트 디자인 준비, 여러 각도에서의 촬영, 그리고 후반 편집까지 필요합니다. 이런 과정에는 보통 수천 달러의 비용이 들고 며칠에서 몇 주까지 소요됩니다. AI 제품 배치는 단 한 장의 제품 사진만으로 몇 분 안에 이와 비슷한 수준의 시각적 품질을 제공하며, 비용은 극히 일부에 불과하고, 모든 버전 변경이나 업데이트도 재촬영 없이 무료로 할 수 있습니다.
최종 영상은 어떤 파일 형식과 해상도로 제공되나요?
HeyGen은 제품 배치(프로덕트 플레이스먼트) 영상을 HD 및 4K 해상도의 MP4 형식으로 내보낼 수 있습니다. 또한 플랫폼별로 최적화된 화면 비율을 선택할 수 있는데, YouTube와 웹용 16:9, TikTok 및 Instagram Reels용 9:16, 피드 게시물용 1:1 비율을 지원합니다. 자막은 접근성과 플랫폼 규정을 준수하기 위해 SRT 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.
제품 배치 영상에 HeyGen을 무료로 사용할 수 있나요?
HeyGen은 신용카드 없이도 이용할 수 있는 무료 플랜을 제공하며, 이를 통해 제품 배치 워크플로를 체험하고 영상을 생성해 볼 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 더 높은 해상도의 영상 내보내기, 더 긴 영상 길이, 보이스 클로닝 기능, 그리고 다양한 장면 템플릿과 비주얼 스타일이 포함된 전체 라이브러리에 접근할 수 있습니다.
제품 배치 영상은 Meta, Google, TikTok에서 유료 광고로 사용할 수 있나요?
네. HeyGen이 생성하는 영상은 주요 광고 플랫폼 전반에서 상업적 용도로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 결과물은 해상도, 화면 비율, 파일 크기 요구 사항을 포함해 Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads Manager의 기술 사양을 모두 충족합니다. 사용자는 결과물에 대한 소유권을 가지며, 이를 자신의 광고 계정에 직접 게시할 수 있습니다.
여러 개의 제품 배치 영상에서 브랜드 일관성을 어떻게 유지할 수 있나요?
로고, 색상 팔레트, 폰트, 인트로·아웃트로 카드, 선호하는 비주얼 스타일을 포함한 브랜드 템플릿을 설정하세요. HeyGen은 이 설정을 여러분이 생성하는 모든 영상에 적용하여 전체 제품 카탈로그와 캠페인 전반에 걸쳐 일관된 룩을 유지합니다. 템플릿을 업데이트하면 기존 영상을 처음부터 다시 만들 필요 없이, 새로운 렌더링에 자동으로 반영됩니다.
지금 바로 제품 배치 영상을 만들어 보세요
단 한 장의 사진만으로도 전문적인 제품 배치 영상 광고를 제작하세요. 스튜디오도, 카메라도, 편집도 필요 없습니다.