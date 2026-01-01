Trasforma le riprese grezze del tuo evento in un video riepilogativo professionale in pochi minuti. Aggiungi uno script, perfeziona automaticamente ogni take e ottieni un montaggio finale pronto per essere condiviso. Nessuna videocamera o competenza di montaggio richiesta.
Funzionalità di Event Recap Video Maker
AI Editing That Builds the Highlights
Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.
Pulizia dell’audio per registrazioni impeccabili
Suona perfetto senza dover registrare di nuovo. L’IA rimuove automaticamente intercalari, pause, falsi inizi e ripetizioni, quindi colma i vuoti visivi con un naturale lip sync AI, così il tuo recap dell’evento sembra registrato in un’unica ripresa impeccabile. Niente tagli bruschi, niente montaggio manuale.
Turn a Script Into Narrated Scenes
Nessuna ripresa dell’evento? Scrivi qualche riga sull’accaduto e il motore da script a video creerà scene narrate intorno al tuo testo, complete di immagini, grafiche e una voce fuori campo naturale. Aggiungi in pochi secondi un’introduzione personalizzata, un messaggio di ringraziamento o citazioni dei relatori.
Templates and Brand Kits Built In
Inizia da una libreria di template per i recap invece che da una schermata vuota. Carica una volta il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi font, e ogni video resterà sempre in linea con il brand. Il generatore di video AI offre al tuo team il pieno controllo creativo, così ogni serie di eventi ricorrenti avrà sempre un aspetto professionale e coerente.
Localizza i recap in oltre 175 lingue
Raggiungi ogni partecipante nella sua lingua. Traduci il tuo recap con doppiaggio AI naturale in oltre 175 lingue, con voci e movimento labiale sincronizzati per ogni scena. Un singolo video di recap dell’evento diventa una risorsa di marketing globale che aumenta la visibilità in regioni, team e audience diverse.
Event recap video ideas and use cases
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
Come funziona un creatore di video riepilogo per eventi
HeyGen ti porta da clip grezze a un video finale di recap dell’evento in quattro semplici passaggi, con il montaggio gestito in automatico.
Drop in clips, photos, or a short script from your event. Mix recorded footage with new scenes.
Speech Cleanup rimuove intercalari, pause e rifacimenti, quindi unisce insieme i momenti migliori.
Aggiungi il tuo branding, la musica, i sottotitoli e le transizioni. Regola il ritmo e l’ordine delle scene per adattarli alla storia.
Effettua il rendering in HD o 4K, quindi scarica il tuo recap o pubblicalo direttamente sui social, via email o sulla pagina del tuo evento.
Un video di recap di un evento è un breve montaggio che raccoglie i momenti migliori di una conferenza, di un lancio o di un incontro. Per realizzarlo, carichi le riprese o parti da un testo da trasformare in video, quindi lasci che l’IA lo monti, lo narri e lo assembli in un recap finito.
Sì. Inserisci nel recap i momenti più forti degli speaker e i principali takeaway dei panel, e usa il generatore di clip per trasformare le sessioni in highlight facilmente condivisibili. Aggiungi clip di stock per colmare eventuali vuoti e mantieni l’energia dell’evento dal vivo viva ancora a lungo dopo la sua conclusione.
Sì. Salva il tuo recap come progetto riutilizzabile e duplicalo per i prossimi eventi, così ogni nuovo highlight reel mantiene uno stile coerente. Molti team creano una piccola libreria di template di recap per scalare i video di marketing su un’intera serie di eventi.
Sì. L’IA gestisce ritmo, transizioni e tagli puliti, così il recap sembra realizzato in studio, non generato automaticamente. Puoi adattare colori e font al tuo brand e aggiungere presentatori realistici alimentati da Avatar IV per trasmettere tutta l’emozione e l’energia della giornata.
Il montaggio tradizionale significa passare ore sulla timeline e ricevere una fattura dall’agenzia. HeyGen trasforma l’intero processo in pochi minuti, riducendo i costi di produzione video fino al 70%. Un recap ben realizzato di un evento aiuta i team di organizzazione a mostrare ai clienti il valore generato su tutti i loro canali media.
Puoi iniziare gratuitamente senza carta di credito e creare recap per esplorare le funzionalità principali. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese e sbloccano video più lunghi, clonazione vocale, più lingue ed esportazioni a risoluzione più alta per recap di eventi frequenti o di dimensioni maggiori.
Esplora altri strumenti basati sull'IA
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.
Transform your event footage into polished recap videos with AI.