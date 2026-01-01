Crea un video riepilogo dell’evento in pochi minuti

Trasforma le riprese grezze del tuo evento in un video riepilogativo professionale in pochi minuti. Aggiungi uno script, perfeziona automaticamente ogni take e ottieni un montaggio finale pronto per essere condiviso. Nessuna videocamera o competenza di montaggio richiesta.

Event recap video maker turning raw footage into a polished highlight reel.
141.999.561Video generati
116.756.600Avatar generati
19.584.524Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Funzionalità principali

Funzionalità di Event Recap Video Maker

AI Editing That Builds the Highlights

Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.

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AI editing assembling event footage into a highlight reel automatically.

Pulizia dell’audio per registrazioni impeccabili

Suona perfetto senza dover registrare di nuovo. L’IA rimuove automaticamente intercalari, pause, falsi inizi e ripetizioni, quindi colma i vuoti visivi con un naturale lip sync AI, così il tuo recap dell’evento sembra registrato in un’unica ripresa impeccabile. Niente tagli bruschi, niente montaggio manuale.

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Speech Cleanup removing filler words and retakes from event recap takes.

Turn a Script Into Narrated Scenes

Nessuna ripresa dell’evento? Scrivi qualche riga sull’accaduto e il motore da script a video creerà scene narrate intorno al tuo testo, complete di immagini, grafiche e una voce fuori campo naturale. Aggiungi in pochi secondi un’introduzione personalizzata, un messaggio di ringraziamento o citazioni dei relatori.

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Script turned into narrated event recap scenes with visuals and voiceover.

Templates and Brand Kits Built In

Inizia da una libreria di template per i recap invece che da una schermata vuota. Carica una volta il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi font, e ogni video resterà sempre in linea con il brand. Il generatore di video AI offre al tuo team il pieno controllo creativo, così ogni serie di eventi ricorrenti avrà sempre un aspetto professionale e coerente.

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Recap templates and brand kits keeping event videos on brand.

Localizza i recap in oltre 175 lingue

Raggiungi ogni partecipante nella sua lingua. Traduci il tuo recap con doppiaggio AI naturale in oltre 175 lingue, con voci e movimento labiale sincronizzati per ogni scena. Un singolo video di recap dell’evento diventa una risorsa di marketing globale che aumenta la visibilità in regioni, team e audience diverse.

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Localizing an event recap video into 175+ languages with AI dubbing.

Event recap video ideas and use cases

Resoconti di conferenze e summit

Resoconti di conferenze e summit

Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.

Reel di Highlights per Eventi Aziendali

Reel di Highlights per Eventi Aziendali

Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.

Resoconti di fiere e eventi in stand espositivi

Resoconti di fiere e eventi in stand espositivi

Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.

Riepiloghi di webinar ed eventi virtuali

Riepiloghi di webinar ed eventi virtuali

Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.

Clip social per Instagram e TikTok

Clip social per Instagram e TikTok

Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.

Resoconti per il team interno e gli offsite

Resoconti per il team interno e gli offsite

Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.

How it works

Come funziona un creatore di video riepilogo per eventi

HeyGen ti porta da clip grezze a un video finale di recap dell’evento in quattro semplici passaggi, con il montaggio gestito in automatico.

Passaggio 1

Carica il tuo filmato

Drop in clips, photos, or a short script from your event. Mix recorded footage with new scenes.

Passaggio 2

Ripulisci le riprese

Speech Cleanup rimuove intercalari, pause e rifacimenti, quindi unisce insieme i momenti migliori.

Passaggio 3

Customize the Recap

Aggiungi il tuo branding, la musica, i sottotitoli e le transizioni. Regola il ritmo e l’ordine delle scene per adattarli alla storia.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Effettua il rendering in HD o 4K, quindi scarica il tuo recap o pubblicalo direttamente sui social, via email o sulla pagina del tuo evento.

Uploading event footage, photos, and a script to build a recap.
Speech Cleanup stitching the best event moments together.
Customizing an event recap with branding, music, and captions.
Exporting and sharing the finished event recap video in HD or 4K.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un video di recap di un evento e come posso realizzarlo?

Un video di recap di un evento è un breve montaggio che raccoglie i momenti migliori di una conferenza, di un lancio o di un incontro. Per realizzarlo, carichi le riprese o parti da un testo da trasformare in video, quindi lasci che l’IA lo monti, lo narri e lo assembli in un recap finito.

Posso mettere in evidenza gli interventi dei relatori e i panel nel recap?

Sì. Inserisci nel recap i momenti più forti degli speaker e i principali takeaway dei panel, e usa il generatore di clip per trasformare le sessioni in highlight facilmente condivisibili. Aggiungi clip di stock per colmare eventuali vuoti e mantieni l’energia dell’evento dal vivo viva ancora a lungo dopo la sua conclusione.

Posso riutilizzare un progetto di recap per eventi futuri e per una serie?

Sì. Salva il tuo recap come progetto riutilizzabile e duplicalo per i prossimi eventi, così ogni nuovo highlight reel mantiene uno stile coerente. Molti team creano una piccola libreria di template di recap per scalare i video di marketing su un’intera serie di eventi.

Il video riepilogativo del mio evento avrà un aspetto professionale e in linea con il brand?

Sì. L’IA gestisce ritmo, transizioni e tagli puliti, così il recap sembra realizzato in studio, non generato automaticamente. Puoi adattare colori e font al tuo brand e aggiungere presentatori realistici alimentati da Avatar IV per trasmettere tutta l’emozione e l’energia della giornata.

Perché usare HeyGen invece di un editor video per i recap degli eventi?

Il montaggio tradizionale significa passare ore sulla timeline e ricevere una fattura dall’agenzia. HeyGen trasforma l’intero processo in pochi minuti, riducendo i costi di produzione video fino al 70%. Un recap ben realizzato di un evento aiuta i team di organizzazione a mostrare ai clienti il valore generato su tutti i loro canali media.

Il creatore di video riepilogativi degli eventi è gratuito e cosa offrono in più i piani a pagamento?

Puoi iniziare gratuitamente senza carta di credito e creare recap per esplorare le funzionalità principali. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese e sbloccano video più lunghi, clonazione vocale, più lingue ed esportazioni a risoluzione più alta per recap di eventi frequenti o di dimensioni maggiori.

Esplora altri strumenti basati sull'IA

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.

Generatore di video con IATraduttore videoTesto in Video con IADa audio a video con IASincronizzazione labiale con IAFaceswap AIGeneratore di voci AIAnnunci UGC con IAURL del videoDa script a videoGeneratore di Reel con IAGeneratore di Avatar AIDa immagine a video con IAClonazione vocaleTraduttore di video YouTubeAvatar videoCreatore di video YouTube con IAGeneratore di video TikTok con IAGeneratore di didascalie con IAAggiungi testo al videoGeneratore di sottotitoli con IAGeneratore di script videoAvatar di sintesi vocaleAggiungi foto al videoCompressore video AI

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