Upscaler video AI per una nitidezza 4K straordinaria
Migliora qualsiasi video fino al 4K con l’AI basata su diffusione integrata direttamente nelle app HeyGen. Scegli tra i motori Standard e Precise, esporta a 1080p o 4K, regola il frame rate fino a 120 fps e carica file MP4, MOV o WEBM. Ogni conversione costa 10 crediti premium.
Funzionalità del potenziatore video AI
Motori di upscaling Standard e Precise
I due motori rispondono a esigenze diverse. Standard offre un ingrandimento rapido e pulito per flussi di lavoro ad alto volume in cui la velocità è fondamentale. Precise utilizza un modello basato sulla diffusione che ricostruisce i dettagli fini, la texture naturale del viso, il testo leggibile e tessuti e fogliame realistici a livello di singolo pixel. Precise produce l’output con la fedeltà più elevata per consegne finali, lavori per i clienti e contenuti visualizzati su schermi di grandi dimensioni. Puoi passare da un motore all’altro in qualsiasi progetto senza dover ricaricare i file. Abbina il tuo output upscalato a qualsiasi generatore di video AI e il rendering finale mantiene la qualità a qualsiasi distanza di visione.
Risoluzione di output 1080p e 4K
Seleziona la risoluzione di destinazione prima dell’elaborazione. Il modello di IA accetta filmati con qualsiasi risoluzione iniziale a partire da 360p e li porta a 1080p o 4K. Il motore Precise regola l’intensità della ricostruzione in base alla qualità in ingresso, applicando una generazione di dettagli più forte alle sorgenti a bassa risoluzione e un perfezionamento più leggero ai filmati già vicini alla risoluzione di destinazione. I file in uscita sono pronti per la pubblicazione, l’incorporamento o l’archiviazione senza passaggi aggiuntivi di codifica. Usalo dopo un rendering text to video per portare i contenuti generati dall’IA a una risoluzione adatta alla messa in onda.
Controllo del frame rate fino a 120 fps
Imposta il frame rate di output su Originale, 30, 60, 90 o 120 fps. L’interpolazione di fotogrammi tramite IA genera fotogrammi intermedi fluidi e naturali, trasformando i video scattosi in sequenze scorrevoli, facendo sì che le scene d’azione vengano riprodotte in modo pulito e che i contenuti in slow motion appaiano cinematografici. Frequenze di fotogrammi più elevate, abbinate alla risoluzione 4K, producono un output dall’aspetto premium su monitor, proiettori e grandi schermi. Applica il potenziamento del frame rate per rendere più fluide le esportazioni di editor video IA o per dare ai clip generati dall’IA una riproduzione più rifinita.
Riduzione del rumore e de-aliasing integrati
Il motore Precise rimuove il rumore, elimina gli alias e aumenta la nitidezza in un’unica passata di upscaling. Grana, rumore di crominanza, banding da compressione, bordi frastagliati e artefatti a gradini vengono corretti fotogramma per fotogramma senza una fase di elaborazione separata. Il modello distingue la vera texture dal rumore, così la pelle rimane naturale, il testo resta nitido e i bordi puliti. Non sono necessari filtri o plugin aggiuntivi. Esegui l’output attraverso un generatore di sottotitoli e le tue sovrimpressioni si appoggeranno su fotogrammi privi di artefatti.
Coerenza temporale tra i fotogrammi
L’upscaling dei singoli fotogrammi genera sfarfallii, tremolii e artefatti di crawling durante la riproduzione. Il modello di IA analizza il movimento e il flusso dei dettagli tra i fotogrammi per mantenere una piena coerenza temporale. Gli oggetti in movimento restano stabili, gli sfondi uniformi rimangono puliti senza banding o flicker, e il colore resta costante dal primo all’ultimo fotogramma. Combinato con l’interpolazione dei fotogrammi, il risultato è una riproduzione fluida e priva di sfarfallii a qualsiasi risoluzione e frame rate per contenuti come video dimostrativi di prodotto finali.
Casi d'uso
Migliora i video GenAI da 720p a 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Recupera vecchi filmati VHS, miniDV e 8mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Rendi fluide le riprese mosse fino a 60 o 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Migliora la nitidezza di webcam e registrazioni dello schermo
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Pulisci i filmati scuri e rumorosi
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Migliora la qualità dei video tradotti o doppiati
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Come funziona
Carica un video, configura motore, risoluzione e frame rate, quindi genera un output in 4K. Niente software, niente GPU, nessuna competenza di montaggio richiesta.
Carica il tuo video
Trascina un file MP4, MOV o WEBM nel caricatore oppure fai clic su Scegli file. Sono accettate tutte le risoluzioni in ingresso.
Seleziona motore e impostazioni
Scegli Standard o Preciso. Imposta l’output a 1080p o 4K. Imposta il frame rate su Originale, 30, 60, 90 o 120 fps.
Anteprima del miglioramento
Elabora un breve anteprima per confrontare il prima e il dopo. Regola motore, risoluzione o frame rate finché il risultato non soddisfa i tuoi standard.
Migliora la qualità e scarica
Conferma di spendere 10 crediti premium. Le GPU cloud renderizzano l’intero file e potrai scaricare il video migliorato, pronto per la pubblicazione.
Domande frequenti
Che cos’è il motore di upscaling Precise e come funziona?
Il motore Precise è alimentato da Topaz Labs Starlight Precise 2.5, un modello di upscaling basato sulla diffusione, addestrato su milioni di fotogrammi video. Ricostruisce trame fini, dettagli naturali del viso, struttura dei tessuti e testo leggibile a livello di singolo pixel. A differenza dell’interpolazione standard, che si limita ad allungare i pixel, il modello di diffusione genera nuovi dettagli plausibili in base al contesto della scena, così il risultato finale sembra girato nativamente alla risoluzione più alta.
Qual è la differenza tra i motori Standard e Precise?
Standard offre un aumento di risoluzione rapido e pulito, ideale per flussi di lavoro ad alto volume in cui la velocità conta più della fedeltà a livello di singolo pixel. Precise esegue il modello basato su diffusione per ottenere la massima ricostruzione dei dettagli. Precise è consigliato per i deliverable finali, i contenuti destinati ai clienti e tutto ciò che viene visualizzato su schermi di grandi dimensioni. Standard è perfetto per bozze, revisioni interne e processi in batch.
Posso migliorare la risoluzione dei video generati dall’IA con Sora, Kling o Veo?
Sì. Il motore Precise è specificamente ottimizzato per i filmati generati dall’IA, che presentano una leggera morbidezza, aliasing e incoerenze tra i fotogrammi che l’upscaling standard tende ad amplificare. Corregge questi schemi preservando l’intento creativo, portando l’output da script a video e le generazioni basate su prompt a un 4K pulito e dall’aspetto nativo.
Quali formati video e risoluzioni di input sono supportati?
Lo strumento di upscaling accetta file MP4, MOV e WEBM con qualsiasi risoluzione in ingresso a partire da 360p. Puoi impostare l’output a 1080p o 4K. Il modello di IA regola l’intensità della ricostruzione in base alla qualità di partenza, applicando un potenziamento più forte alle sorgenti a bassa risoluzione e un raffinamento più leggero ai filmati più vicini alla risoluzione finale.
Come funziona la regolazione del frame rate?
Puoi selezionare 30, 60, 90 o 120 fps come frame rate di output. L’interpolazione di fotogrammi tramite IA analizza il movimento tra i fotogrammi esistenti e genera fotogrammi intermedi fluidi. Per i contenuti social, 30 o 60 fps funzionano bene. Per contenuti ricchi di azione, cinematografici o destinati a grandi schermi, 90 o 120 fps offrono un movimento visibilmente più fluido.
L’upscaler rimuove automaticamente il rumore e gli artefatti di compressione?
Sì. Il motore Precise esegue la riduzione del rumore, la de-aliasing e la rimozione degli artefatti come parte integrata del processo di upscaling. Distingue la trama reale da grana, rumore di crominanza e bande di compressione, eliminando gli elementi indesiderati e mantenendo intatti bordi e dettagli. Non è necessario alcun passaggio di denoise separato né plugin aggiuntivi.
Quanto costa ciascuna conversione in alta risoluzione?
Ogni conversione costa 10 crediti premium (GenCredits) dal tuo pool di crediti condiviso. Il tuo saldo è visibile sulla timeline nell’editor di HeyGen. I piani a pagamento a partire da 24 $ al mese includono crediti premium che coprono l’upscaling insieme a funzionalità come clonazione vocale AI e face swap.
Posso vedere un’anteprima dell’upscale prima di spendere i crediti?
Sì. L’upscaler elabora un’anteprima breve con il motore, la risoluzione e il frame rate che hai scelto prima che tu confermi. Puoi regolare le impostazioni e confrontare input e output finché il risultato non soddisfa i tuoi standard. I 10 crediti vengono scalati solo quando confermi il rendering completo.
Posso migliorare la risoluzione dei video dopo averli tradotti o doppiati?
Sì. I video elaborati tramite il video translator o la pipeline di AI lip sync perdono qualità a causa della ricodifica. L’elaborazione del file localizzato con l’upscaler ripristina la nitidezza e garantisce che ogni versione linguistica corrisponda all’originale. Ogni variante costa 10 crediti.
Devo installare un software o avere una GPU potente?
No. L’upscaler funziona interamente nel browser tramite HeyGen Apps. Tutto il rendering è gestito da GPU basate sul cloud. Non c’è nulla da installare, non ci sono requisiti di sistema e non è necessaria alcuna GPU locale. Carica il tuo MP4, MOV o WEBM, configura le impostazioni, visualizza l’anteprima e il cloud si occupa di tutto il rendering.
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