I due motori rispondono a esigenze diverse. Standard offre un ingrandimento rapido e pulito per flussi di lavoro ad alto volume in cui la velocità è fondamentale. Precise utilizza un modello basato sulla diffusione che ricostruisce i dettagli fini, la texture naturale del viso, il testo leggibile e tessuti e fogliame realistici a livello di singolo pixel. Precise produce l’output con la fedeltà più elevata per consegne finali, lavori per i clienti e contenuti visualizzati su schermi di grandi dimensioni. Puoi passare da un motore all’altro in qualsiasi progetto senza dover ricaricare i file. Abbina il tuo output upscalato a qualsiasi generatore di video AI e il rendering finale mantiene la qualità a qualsiasi distanza di visione.