Creatore di Video per Annuncio di Nascita

Trasforma la tua notizia più importante in un video di annuncio del bebè che ferma lo scroll e commuove chi lo guarda. Carica una foto, scrivi un messaggio e crea in pochi minuti un video pronto da condividere, senza bisogno di videocamere, software di montaggio o esperienza di produzione.

115,516,741Video generati
89,440,945Avatar generati
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Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Perché i brand scelgono HeyGen per creare video di annuncio della nascita

Dai vita istantaneamente a qualsiasi foto

Trasforma una singola foto della tua ecografia, della cameretta o dei futuri genitori in un video di annuncio animato e narrato. Carica la tua immagine e la piattaforma la anima con movimenti fluidi, musica e un messaggio vocale personalizzato. Con la tecnologia image to video non servono riprese, treppiedi o troupe di produzione. La tua foto diventa un video rifinito in meno di cinque minuti, pronto da inviare alla famiglia e da condividere su tutte le piattaforme.

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A smiling man's portrait transforms into an animated video of him speaking excitedly, with an audio waveform between the two.

Narrazione personalizzata con la tua voce

Registra il tuo annuncio con le tue parole e ascoltalo riprodotto con una voce narrante calda e naturale. Il voice cloning AI cattura il tuo tono e il tuo ritmo da un breve campione audio, così il video suona proprio come te, anche se non appari mai sullo schermo. Scegli tra stili di narrazione naturali oppure clona la tua voce per personalizzare ogni versione dell’annuncio che condividi con i tuoi cari.

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A smiling woman next to a digital panel with voice settings, including "Annie - Lifelike" voice, "Original accent," and sliders for speed and volume (at 80%).

Modelli carini per ogni tipo di annuncio

Scegli da un’ampia libreria di template a tema bebè che coprono gender reveal, annuncio della data presunta del parto e presentazione del neonato. Puoi scegliere tra palette floreali, ad acquerello, rosa e azzurre, oltre a decine di altri stili unici pensati per trasmettere calore e un tocco personale, con layout ottimizzati per post verticali sui social, email di famiglia in formato widescreen e tutto ciò che sta nel mezzo. Il generatore video AI gestisce automaticamente struttura delle scene, transizioni e ritmo, così il video risulta curato senza bisogno di alcun montaggio manuale. A differenza di un biglietto statico o di una grafica realizzata con Canva, ogni template genera un vero e proprio video animato di annuncio del bebè, completo di movimento e audio.

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Three people in overlapping video call screens, with a woman in a cream sweater speaking in the foreground.

Aggiungi sottotitoli per la visione senza audio

La maggior parte delle persone guarda i video senza audio, soprattutto sui social media. I sottotitoli integrati aggiungono testo leggibile al tuo annuncio, così il messaggio arriva chiaro sia con l’audio attivato che disattivato. Il generatore di sottotitoli sincronizza automaticamente i sottotitoli con la tua narrazione, con opzioni di stile che si adattano all’aspetto e all’atmosfera del tuo video.

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A woman presents alongside a slide titled "New York's Billiard Scene" and a panel showing text style variations of "Bring your story to life." The word "unforgettable." is in a blue box.

Condividi all’istante su ogni canale

Esporta il tuo video di annuncio del bebè nel formato giusto per ogni piattaforma con un solo clic. Scarica un taglio verticale per Instagram Reels e TikTok, una versione widescreen per YouTube o per l’email e un formato quadrato per Facebook. Il generatore di reel adatta automaticamente i tuoi contenuti alle dimensioni e ai rapporti d’aspetto corretti, così puoi dedicare il tuo tempo alla condivisione invece che alla riformattazione.

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UI for exporting as SCORM 1.2, overlaid on a smiling man.

Casi d’uso del creatore di video per annunciare la nascita del bebè

Annunciare una gravidanza alla famiglia

Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.

Video per rivelare il sesso del bebè

Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.

Condivisione su Instagram, TikTok e Reels

Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.

Invio di annunci personalizzati

Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.

Creare un video per l’album del bebè

Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.

Annuncio a un luogo di lavoro o a un team

Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.

Come funziona un creatore di video per annunciare la nascita di un bebè

Crea il tuo video di annuncio del bebè in quattro semplici passaggi, passando da una schermata vuota a un video pronto da condividere in pochi minuti.

Passaggio 1

Carica la tua foto o il tuo copione

Aggiungi l’immagine o il messaggio di testo attorno a cui vuoi costruire il video. Carica un’ecografia, una foto della cameretta oppure scrivi un breve testo di annuncio. La piattaforma legge il tuo contenuto e prepara automaticamente la struttura della scena.

Passaggio 2

Scegli uno stile e un modello

Scegli un tema visivo adatto al tuo annuncio. Seleziona colori, layout e musica che rispecchino l’atmosfera che vuoi creare. I modelli gestiscono automaticamente ritmo, transizioni e inquadrature.

Passaggio 3

Personalizza voce e sottotitoli

Aggiungi una narrazione con la tua voce clonata oppure scegli una voce AI naturale. Attiva i sottotitoli automatici così il messaggio è chiaro anche senza audio. Regola la tempistica e lo stile dei sottotitoli per abbinarli all’aspetto del tuo video.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Scarica il tuo video finito in tutti i formati di cui hai bisogno. Condividi le versioni verticali sui social, invia quella orizzontale alla famiglia via email e salva il file originale nel tuo album dei ricordi del bambino.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un creatore di video per annunciare la nascita di un bambino e come funziona?

Un creatore di video per annunciare la nascita di un bambino è uno strumento che trasforma una foto, un testo o un breve messaggio in un video finito e condivisibile, senza bisogno di riprese o montaggio. Carichi i tuoi contenuti, scegli uno stile visivo e una voce narrante, e la piattaforma crea automaticamente il video. La versione di HeyGen utilizza l’IA per gestire la composizione delle scene, la voce fuori campo, i sottotitoli e il formato di esportazione, così il risultato finale è curato e personale in meno di cinque minuti.

Il video sembrerà abbastanza personale o apparirà troppo generico?

Il risultato è costruito intorno ai tuoi contenuti specifici. Tu fornisci la foto, le parole e la voce. La piattaforma applica questi elementi al template che hai scelto e genera un video che riflette il tuo momento, non una clip generica di repertorio. Puoi clonare la tua voce per la narrazione, scrivere uno script completamente personalizzato e scegliere stili visivi che rispecchino il tono che desideri, che sia emozionale e raccolto oppure vivace e celebrativo.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video per creare un video di annuncio della gravidanza?

Assolutamente nessuna. Il flusso di lavoro è pensato per persone che non hanno mai aperto un programma di montaggio. Carichi la tua foto o scrivi il tuo copione, scegli uno stile e la piattaforma si occupa di tutto il resto. Niente montaggio sulla timeline, niente keyframe, nessuna impostazione di esportazione. La maggior parte delle persone completa il primo video già al primo tentativo.

Posso usare le mie foto personali nel video di annuncio?

Sì. Carica qualsiasi foto dal rullino e la piattaforma la animerà trasformandola in una scena video in movimento. La funzione da immagine a video funziona con immagini ecografiche, foto dell’asilo nido, ritratti dei futuri genitori o qualsiasi immagine tu voglia mettere al centro dell’annuncio. Puoi aggiungere più foto in scene diverse per creare video di annuncio più lunghi.

Come posso aggiungere la mia voce al video di annuncio del bambino?

Usa clonazione vocale AI per registrare un breve campione audio e lascia che la piattaforma replichi la tua voce per la narrazione. In questo modo il video suona come te, con il tuo ritmo e il tuo calore, senza che tu debba registrare l’intero copione. Puoi anche scegliere da una libreria di voci AI naturali se preferisci uno stile di narrazione diverso.

Posso creare versioni diverse dell’annuncio per persone diverse?

Sì. Scrivi un’introduzione o un messaggio di chiusura leggermente diverso per ogni gruppo che vuoi raggiungere, la tua famiglia più stretta, gli amici, i parenti del tuo partner o il tuo ambiente di lavoro, e lo strumento da script a video rigenera una nuova versione in meno di un minuto. Otterrai così una serie di video di annuncio personalizzati che condividono tutti la stessa qualità di produzione di base.

Il creatore di video per annunciare la nascita del bebè è gratuito da usare?

HeyGen offre un piano gratuito, senza necessità di carta di credito, che ti permette di generare video ed esplorare tutte le funzionalità principali. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano il voice cloning, durate video più lunghe e l’accesso all’intera libreria di stili e template, molto utile se vuoi produrre più versioni o esportazioni ad alta risoluzione per la stampa o la visualizzazione. È uno dei modi più convenienti per realizzare online un video di annuncio di nascita dall’aspetto professionale, senza dover assumere un designer o acquistare software.

In quali formati posso scaricare il video finale?

Puoi esportare il tuo video di annuncio della gravidanza in formato verticale per Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts, in formato widescreen per email e Facebook e in formato quadrato per l’uso generico sui social. La piattaforma gestisce automaticamente tutti i ritagli e le regolazioni del rapporto d’aspetto.aggiungere sottotitoli al video come testo incorporato nel video oppure come file SRT separato, a seconda di dove prevedi di condividerlo.

Posso condividere il video come invito a un evento di gender reveal?

Sì. Molte persone usano un video di annuncio della nascita come annuncio e invito insieme. Usa il formato video di invito per includere i dettagli dell’evento, la data e un messaggio personale insieme al tuo annuncio, quindi condividilo direttamente dalla piattaforma su qualsiasi canale. Il risultato sarà molto più memorabile di un semplice messaggio di testo o di un normale invito digitale.

In cosa è diverso rispetto a pubblicare semplicemente una foto con una didascalia?

Un video crea un’esperienza emotiva che una foto non può offrire. Il movimento, la musica, la narrazione e il ritmo trasformano l’annuncio in un vero momento, non in un semplice aggiornamento di stato. Le persone sono molto più propense a guardare, commentare e condividere un video rispetto a un’immagine statica, il che significa che l’annuncio raggiunge più persone in modo organico e lascia un’impressione più forte su chiunque lo veda.

In cosa è diverso rispetto all’uso di Canva o di un tradizionale biglietto di annuncio di nascita?

Un template di Canva genera una grafica statica o una semplice immagine animata, che può andare bene per un biglietto digitale ma non ha lo stesso impatto di un vero video. Un video di annuncio della nascita include voce narrante, transizioni tra le scene, musica e movimento, elementi che una cartolina statica non può replicare. Per condividere dolcissime notizie sulla nascita sui social, un video supera costantemente una grafica in termini di copertura, salvataggi e impatto emotivo, e richiede all’incirca lo stesso tempo per essere realizzato online.

Posso includere dettagli specifici della nascita, come il nome del bambino, il peso e la data di arrivo?

Sì. Scrivi direttamente questi dettagli nel tuo copione e appariranno sia nella narrazione che nel testo sullo schermo. Includi la data di nascita, il peso, la lunghezza, il nome e qualsiasi altra informazione che desideri condividere. Il generatore di script video può aiutarti a organizzare i dettagli in un annuncio naturale e scorrevole se non sei sicuro da dove iniziare. Il risultato è un tenero e completo video di annuncio di nascita con tutte le informazioni che la tua famiglia e i tuoi amici vogliono sapere, pronto per essere condiviso nel momento in cui è ora di festeggiare.

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