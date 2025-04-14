Sì. Scrivi direttamente questi dettagli nel tuo copione e appariranno sia nella narrazione che nel testo sullo schermo. Includi la data di nascita, il peso, la lunghezza, il nome e qualsiasi altra informazione che desideri condividere. Il generatore di script video può aiutarti a organizzare i dettagli in un annuncio naturale e scorrevole se non sei sicuro da dove iniziare. Il risultato è un tenero e completo video di annuncio di nascita con tutte le informazioni che la tua famiglia e i tuoi amici vogliono sapere, pronto per essere condiviso nel momento in cui è ora di festeggiare.