Un videomaker tradizionale richiede pianificazione, riprese, montaggio e post-produzione, operazioni che in genere richiedono giorni o settimane e costano da centinaia a migliaia di dollari per ogni video. Un creatore di video per anniversari offre un risultato paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo. Il compromesso è che le riprese dal vivo hanno una qualità “reale” che la produzione con IA può avvicinare ma non replicare del tutto. Per la maggior parte dei contesti di anniversario, sia personali che professionali, la velocità, il costo e l’accessibilità della creazione di video basata sull’IA la rendono la scelta più pratica e scalabile.