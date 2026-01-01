HeyGen esporta annunci UGC in tutti i principali formati: verticale 9:16 per TikTok e Instagram Reels, quadrato 1:1 per le inserzioni nel feed e orizzontale 16:9 per YouTube e display. L’output è disponibile in HD e 4K con sottotitoli incorporati, audio pulito e dimensioni dei file ottimizzate, pronti per il caricamento diretto su Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads e altre piattaforme.