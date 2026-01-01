App per la creazione di video UGC per annunci scalabili
Crea video annunci in stile UGC che catturano l’attenzione direttamente dal testo usando l’ugc video generator di HeyGen. Realizza testimonianze dall’aspetto autentico, recensioni di prodotto e video di social proof senza assumere creator o organizzare riprese. Scrivi il tuo script, scegli un presentatore in stile creator e genera annunci UGC rifiniti che sembrano naturali su ogni piattaforma.
Funzionalità del generatore di video UGC
Presentatori in stile creator che sembrano reali
Scegli tra oltre 1.100 video UGC AI con presentatori progettati per sembrare creator di tutti i giorni, non portavoce aziendali. Ogni presentatore interpreta il tuo script con espressioni naturali, gesti spontanei e un modo di comunicare autentico che rispecchia lo stile grezzo e spontaneo che il pubblico si aspetta dai contenuti UGC. Abbina qualsiasi presentatore al clonaggio vocale AI per mantenere una voce di brand coerente in decine di varianti di annunci senza registrare nemmeno una singola ripresa.
Test rapidi di varianti pubblicitarie su larga scala
Genera decine di varianti di annunci UGC partendo da un’unica sceneggiatura in pochi minuti invece che in settimane. Cambia presentatori, sfondi, hook e call to action per fare A/B test delle creatività su tutte le piattaforme. HeyGen's text to video engine consente ai performance marketer di iterare sui concept vincenti e produrre continuamente nuove creatività prima che subentri la stanchezza del pubblico, il tutto senza dover fare un nuovo brief a nessun creator.
Annunci UGC multilingue senza nuove riprese
Espandi istantaneamente i tuoi annunci UGC con le performance migliori in nuovi mercati. HeyGen AI Video Translator localizza qualsiasi video in oltre 175 lingue con un preciso AI lip sync e mantenendo il tono originale della voce, così i tuoi annunci tradotti suonano nativi per ogni pubblico. Esegui la stessa creatività vincente in spagnolo, giapponese, portoghese e in decine di altre lingue partendo da un unico originale.
Produzione guidata da script con controllo totale
Scrivi o incolla il testo del tuo annuncio e HeyGen farà il resto. Usa il generatore di video AI per controllare ritmo, tono, transizioni di scena e enfasi visiva direttamente dal tuo testo. Integra il product placement AI per mostrare i prodotti in modo naturale nell’inquadratura, aggiungi sfondi con il tuo brand e includi l’output del generatore di sottotitoli per la visione senza audio sui social.
Esportazione pronta per la piattaforma per ogni canale pubblicitario
Crea annunci video UGC esattamente nel formato richiesto da ogni piattaforma. Esporta in verticale per TikTok e Reels, in quadrato per gli annunci nel feed e in orizzontale per i pre-roll di YouTube. HeyGen genera output in HD e 4K con sottotitoli incorporati, audio pulito e dimensioni dei file ottimizzate, così le tue creatività sono pronte per essere caricate direttamente nei gestori di annunci senza bisogno di ulteriore post-produzione o conversione di formato.
Casi d'uso
Video recensione di prodotti per e-commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Annunci di riprova sociale per campagne a pagamento
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
Creatività pubblicitaria per TikTok e Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
Promo di onboarding per app e SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Contenuti di brand in stile influencer
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Creatività pubblicitaria localizzata per i mercati globali
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Come funziona
Crea video pubblicitari in stile UGC in quattro passaggi, dall’idea dell’annuncio a una creatività pronta per la pubblicazione in pochi minuti.
Scegli il formato
Seleziona un template per annunci UGC oppure parti da zero. Configura il formato, lo stile visivo e il tipo di annuncio che vuoi creare. Il sistema imposta automaticamente un’inquadratura informale, una luce naturale e uno stile di presentazione tipico dei creator.
Scrivi il tuo copione
Scrivi o incolla il testo del tuo annuncio. Definisci l’hook, i principali benefici e la call to action. HeyGen analizza il tuo testo per tono, ritmo e struttura delle scene, ottimizzando la resa per un’autenticità in stile UGC.
Scegli il tuo presentatore
Sfoglia oltre 1.100 presentatori in stile creator e scegli quello che meglio rispecchia il tuo pubblico di riferimento. Regola voce, stile di presentazione e sfondo per far sì che l’annuncio risulti naturale e facile da sentire vicino.
Genera ed esporta
Genera il video finale dell’annuncio UGC. HeyGen sincronizza la presentazione del testimonial, gli elementi visivi, i sottotitoli e le transizioni, quindi esporta un file pronto per le piattaforme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube o qualsiasi ad manager.
Domande frequenti
Che cos’è un generatore di video UGC e come crea gli annunci?
Un generatore di video UGC utilizza l’IA per creare video pubblicitari che sembrano e si percepiscono come contenuti generati dagli utenti reali. La versione di HeyGen ti permette di scrivere uno script, scegliere tra oltre 1.100 presentatori in stile creator e generare testimonianze, recensioni e annunci di social proof dall’aspetto autentico, senza dover assumere nessuno o girare alcun video.
Gli annunci UGC saranno abbastanza autentici da ottenere buoni risultati sui social media?
Sì. I presentatori di HeyGen sono progettati appositamente per il formato UGC, con gesti informali, espressioni naturali e uno stile di comunicazione autentico che rispecchia il modo in cui i veri creator parlano davanti alla videocamera. Abbinati a sfondi casual e a script conversazionali, i risultati finali riproducono l’estetica organica con cui il pubblico interagisce su TikTok, Instagram e Facebook.
Quante varianti di annunci posso creare a partire da un singolo script?
Non esiste un limite fisso. Puoi cambiare presentatori, sfondi, hook e call to action per generare tutte le varianti di cui hai bisogno per la tua strategia di testing. La maggior parte dei team produce da 10 a 50 varianti per singolo concept in una sola sessione, tutte pronte per l’A/B test sulle piattaforme pubblicitarie in pochi minuti invece che nelle settimane richieste dalla produzione UGC tradizionale.
Posso aggiungere il mio prodotto all’annuncio video UGC?
Sì. HeyGen supporta il product placement basato sull’AI che ti permette di mostrare il tuo prodotto in modo naturale all’interno dell’inquadratura del video. Puoi anche aggiungere overlay con il tuo brand, loghi e sfondi personalizzati per mantenere alta la visibilità del prodotto senza rinunciare all’autenticità dei contenuti guidati dal creator.
In che modo la generazione di video UGC si confronta con l’assunzione di creator reali?
Assumere creator di solito costa da 200 a oltre 2.000 $ per video, comporta contratti, spedizione dei prodotti, cicli di revisione e tempi di consegna da 2 a 4 settimane. HeyGen produce contenuti in stile UGC di qualità paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo, con revisioni illimitate e la possibilità di scalare istantaneamente a decine di varianti. Mantieni il pieno controllo creativo senza dover gestire collaborazioni esterne.
Posso tradurre i miei annunci UGC con le migliori performance in altre lingue?
Assolutamente. HeyGen video translator localizza qualsiasi annuncio UGC in oltre 175 lingue con clonazione vocale naturale e sincronizzazione del labiale. Il tuo annuncio di maggior successo in inglese può essere utilizzato in spagnolo, tedesco, giapponese, portoghese e molte altre lingue senza dover rigirare il video o assumere creator locali per ogni mercato.
Quali piattaforme pubblicitarie e formati supporta il generatore di video UGC?
HeyGen esporta annunci UGC in tutti i principali formati: verticale 9:16 per TikTok e Instagram Reels, quadrato 1:1 per le inserzioni nel feed e orizzontale 16:9 per YouTube e display. L’output è disponibile in HD e 4K con sottotitoli incorporati, audio pulito e dimensioni dei file ottimizzate, pronti per il caricamento diretto su Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads e altre piattaforme.
HeyGen è gratuito per creare annunci video UGC?
HeyGen offre un piano gratuito senza necessità di carta di credito che ti permette di generare annunci video UGC ed esplorare le funzionalità principali. I piani a pagamento a partire da 24 $ al mese sbloccano ulteriori presentatori in stile creator, durate video più lunghe, clonazione vocale AI, e l’accesso all’intera libreria di template UGC e opzioni di personalizzazione.
Posso usare un generatore di video UGC per annunci testimonial senza clienti reali?
Sì. Puoi scrivere script per testimonial basati sulle value proposition del tuo prodotto e abbinarli a presentatori in stile creator, diversi tra loro, per produrre annunci di social proof. Molti team di performance marketing usano questo approccio per testare diverse angolazioni di messaggio prima di investire in testimonial filmati dei clienti, per poi scalare i concept vincenti su tutte le campagne.
Come posso fare in modo che i miei annunci UGC generati con l’AI si distinguano da quelli dei concorrenti?
Concentrati su hook potenti nei primi due secondi, usa script che rispecchiano il modo in cui i clienti reali parlano del tuo prodotto e testa diversi stili di presentatore sul tuo target demografico. HeyGen's AI video editor ti permette di perfezionare il ritmo, aggiungere stili audio di tendenza e regolare gli elementi visivi, così ogni annuncio sembra nativo per la piattaforma su cui viene pubblicato.
Crea oggi annunci video UGC
Genera annunci video in stile UGC autentici con l’AI. Oltre 1.100 avatar di creator, senza bisogno di influencer.