Generatore di influencer AI – Crea influencer virtuali in pochi minuti
Smetti di aspettare collaborazioni con influencer o team di produzione. Con l’AI Influencer Generator di HeyGen puoi creare molteplici varianti in stile influencer senza dover assumere nessuno.
Metti alla prova gli hook, sperimenta nuovi angoli creativi e scala le tue campagne più velocemente che mai grazie ad avatar AI realistici che agiscono come influencer digitali.
Crea video di influencer che catturano l’attenzione con avatar AI
Crea contenuti in stile influencer a una frazione del costo, sfruttando la potenza del coinvolgimento guidato dai creator per aumentare le performance con il nostro generatore di video AI.
Scala le tue campagne con influencer grazie all’IA
Crea facilmente contenuti in stile creator e influencer usando avatar AI. Carica i tuoi script e genera video autentici di influencer che ottengono risultati su TikTok, Reels e YouTube con il nostro AI video maker.
Prova di script infiniti per influencer
Esegui test A/B sui messaggi dei tuoi influencer utilizzando voci e personaggi diversi. Ottimizza rapidamente le campagne su molte varianti di avatar generati dall’IA, esplorando l’impatto degli influencer digitali su larga scala.
Genera centinaia di influencer AI
Lancia centinaia di influencer AI per il tuo brand senza contratti, pianificazioni o trattative. Metti alla prova volti, voci e toni per individuare le combinazioni più performanti per il tuo marchio.
Sostituisci le collaborazioni con influencer senza rischi
Crea video affidabili in stile influencer senza dipendere da creator, contratti o tempistiche. Mantieni il pieno controllo su messaggi, brand safety e distribuzione, producendo contenuti coerenti on demand con influencer basati sull’AI.
Crea video di influencer AI in pochi minuti
Scegli da un’ampia collezione di avatar influencer AI oppure crea un avatar personalizzato che ti somigli. Perfetto per brand, agenzie e marketer che vogliono generare video di influencer coinvolgenti senza dover ingaggiare talent.
Perché i team scelgono HeyGen Generatore di influencer AI
Crea contenuti in stile influencer a una frazione del costo, sfruttando la potenza del coinvolgimento guidato dai creator per aumentare le performance. Costruisci fiducia, testa nuove idee e scala le campagne con il nostro generatore di video AI con influencer, senza dover dipendere dai tradizionali team di produzione.
Libreria versatile di avatar AI influencer
Scegli tra oltre 1100 avatar realistici di influencer AI, progettati per diversi pubblici, estetiche e stili di campagna. Trova il volto, la voce e l’atmosfera giusti per il tuo brand e lancia contenuti che sembrano nativi su TikTok, Reels e Shorts.
Opzioni specifiche per settore
Crea video in stile influencer pensati per la tua nicchia, che tu sia nel mondo della moda, del retail, dell’e-commerce, del corporate o della creatività. Personalizza rapidamente tono, look e modalità di presentazione per adattarli al tuo pubblico e ottenere risultati migliori.
Soluzione che fa risparmiare tempo
Dimentica il coordinamento, i reshoot e i ritardi nel montaggio. Con avatar di influencer AI pronti all’uso, puoi passare dallo script a un video che ferma lo scroll in pochi minuti, rendendo semplice fare A/B test su diverse angolazioni, scalare le varianti e pubblicare contenuti con costanza.
Crea video di influencer AI all’istante
Crea video in stile influencer in pochi minuti utilizzando il generatore di avatar AI e i nostri strumenti di intelligenza artificiale. Dalla scelta dell’avatar ai contenuti multilingue, ogni fase è pensata per garantire velocità e scalabilità.
Scegli il tuo avatar
Scegli da una libreria di avatar AI influencer oppure crea un avatar personalizzato che ti somigli.
Personalizza con i prompt
Regola aspetto, voce, sfondo e stile per allinearli agli obiettivi della tua campagna.
Parla qualsiasi lingua
Traduci i tuoi video con influencer in più lingue con voce naturale e sincronizzazione labiale.
Genera e condividi
Genera ed esporta video in stile influencer per TikTok, Reels, YouTube Shorts e annunci.
Domande frequenti (FAQ)
Che cos'è un generatore di influencer AI?
È una piattaforma che crea video realistici in stile influencer utilizzando avatar AI. HeyGen ti permette di scrivere lo script, personalizzare e generare questi video su larga scala.
Come funziona l’AI Influencer Generator di HeyGen con gli strumenti di intelligenza artificiale?
Carichi uno script, scegli da una libreria di avatar o crei il tuo, e HeyGen produce un video. Gli avatar sono completamente animati, con sincronizzazione labiale realistica e gesti naturali, diventando influencer AI coerenti che sembrano veri influencer mentre pronunciano le tue battute.
Posso creare un avatar influencer AI gratuito?
Sì, HeyGen offre un’opzione gratuita per iniziare. Puoi provare diversi avatar, generare video di prova con influencer AI e vedere come funzionano prima di scegliere un piano per scalare le tue campagne.
Gli avatar parlanti AI di HeyGen possono essere utilizzati come influencer?
Sì, possono farlo. Gli avatar sono progettati per agire come influencer in annunci, demo di prodotto, testimonianze e post sui social. Puoi usarli per sostituire o affiancare influencer reali, mantenendo il pieno controllo dei tuoi contenuti e creando influencer AI perfettamente in linea con il tuo brand.
Posso creare video di influencer AI in lingue diverse?
Sì, puoi creare un influencer AI con i nostri strumenti. Con HeyGen puoi tradurre i video in molte lingue. La voce e la sincronizzazione labiale restano naturali, così il tuo avatar sembra un madrelingua. Questo rende le campagne di influencer a livello globale semplici ed economiche, permettendoti di creare un influencer AI che entra davvero in sintonia con il pubblico.
Quanto possono essere personalizzati gli influencer AI?
Sono estremamente flessibili. Puoi modificarne l’aspetto, lo stile, la voce e lo sfondo. Che tu voglia un testimonial aziendale, un creator lifestyle o una giovane persona in stile TikTok, puoi adattare l’influencer per allinearlo al tuo brand.
Chi utilizza gli influencer AI?
Brand, agenzie, marketer e venditori utilizzano influencer AI per creare contenuti in modo rapido e scalabile. Sono utili per chiunque abbia bisogno di video con influencer in modo costante, senza dover dipendere da collaborazioni costose o difficili da gestire, grazie alle nostre soluzioni AI personalizzate.
Come posso aggiungere il movimento al mio avatar influencer?
Il movimento è automatico, il che rende più semplice creare rapidamente influencer AI ultra realistici. L’avatar muove viso, bocca e corpo per adattarsi allo script. Puoi anche scegliere diversi stili e toni per rendere l’influencer più espressivo, utilizzando i nostri strumenti di intelligenza artificiale.
Dove posso trovare stili di influencer AI predefiniti utilizzando prompt di testo?
HeyGen dispone di un’ampia libreria di avatar pronti all’uso che sembrano influencer di moltissime nicchie, permettendoti di generare influencer AI ultra realistici. Puoi scegliere quello che meglio si adatta al tuo brand oppure creare una persona influencer personalizzata.
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