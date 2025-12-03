Traduttore di video YouTube

✓ Raggiungi Più Spettatori: Trasforma un video di YouTube in più lingue senza dover creare contenuti da zero.

✓ Migliora l'Accessibilità: I sottotitoli e l'audio tradotto aiutano gli spettatori che parlano lingue diverse o hanno difficoltà uditive.

✓ Costruisci Fiducia Globale: Una traduzione chiara migliora la comprensione, la memorizzazione e la credibilità.

✓ Supporta Team Internazionali: Perfetto per l'educazione, la formazione, le risorse umane, il marketing e i contenuti didattici.

✓ Risparmia Tempo e Mantieni Semplice il Tuo Flusso di Lavoro: HeyGen gestisce trascrizione, traduzione, tempistica e doppiaggio così puoi concentrarti sul tuo messaggio.