Ogni highlight reel ha bisogno di sottotitoli che si adattino alla piattaforma e ai contenuti. Instant Highlights include una libreria di preset di sottotitoli già progettati, che vanno da opzioni pulite come Subtle Gray e Subtle Cyan a stili più audaci come Block Dark e Retro Gold, grazie al generatore di sottotitoli. Scegli uno stile e ogni clip del batch verrà esportato con quell’aspetto già applicato.