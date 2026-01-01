Highlight Video Maker: crea highlight reel in modo rapido
Trasforma il tuo video lungo in più highlight reel con un solo clic. Carica il filmato, scegli uno stile di sottotitoli e il formato di output e ottieni clip pronte per ogni piattaforma in pochi minuti. Nessuna esperienza di montaggio richiesta, niente più ore passate a scorrere il girato.
Funzionalità di Instant Highlights
Generazione di highlight con un solo clic tramite IA
Carica il tuo video trascinando il file o incollando un URL specifico all'interno del generatore di video AI e Instant Highlights analizza l’intera registrazione per individuare automaticamente i momenti più coinvolgenti. L’AI genera in pochi minuti più highlight reel a partire da un singolo video long-form, sostituendo le ore di revisione e montaggio manuale grazie a un flusso di lavoro basato su url to video.
Stili di didascalia pensati per fermare lo scroll
Ogni highlight reel ha bisogno di sottotitoli che si adattino alla piattaforma e ai contenuti. Instant Highlights include una libreria di preset di sottotitoli già progettati, che vanno da opzioni pulite come Subtle Gray e Subtle Cyan a stili più audaci come Block Dark e Retro Gold, grazie al generatore di sottotitoli. Scegli uno stile e ogni clip del batch verrà esportato con quell’aspetto già applicato.
Controllo della durata e del formato della clip
Imposta la durata della clip su automatica oppure scegli una lunghezza personalizzata adatta alla tua piattaforma. Passa da 9:16 Verticale per Reels e TikTok, 16:9 Orizzontale per YouTube o 1:1 Quadrato per LinkedIn e Facebook usando l’editor video AI. Un solo upload, tutti i formati coperti, senza bisogno di ridimensionare o riesportare.
Doppiaggio multilingue per ogni highlight
Aggiungi una narrazione a qualsiasi highlight clip con clonazione vocale AI in oltre 175 lingue e con sincronizzazione labiale precisa al fotogramma AI Lip Sync. Localizza i tuoi momenti migliori per un pubblico globale senza dover registrare di nuovo o assumere doppiatori, trasformando una singola highlight reel in una libreria di contenuti multilingue.
Istruzioni personalizzate per il controllo editoriale
Inserisci indicazioni specifiche nel campo delle istruzioni per dire all’AI cosa mantenere, cosa saltare e come impostare i tuoi highlight. Il generatore di reel utilizza il tuo input editoriale per dare priorità ai momenti che rispecchiano il tono del tuo brand, le aspettative del pubblico o il brief della campagna.
Casi d'uso
Momenti salienti dell’evento di marketing
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Contenuti in evidenza da webinar e podcast
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Comunicazioni aziendali e assemblee plenarie
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Short e reel per i social media
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Demo di prodotto e testimonianze dei clienti
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Contenuti per formazione e onboarding
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Come funziona
Passa da un video long-form a più clip di highlights pronte per ogni piattaforma in quattro passaggi. La maggior parte degli utenti genera i primi highlight in meno di cinque minuti.
Carica il tuo video
Trascina e rilascia il tuo file video (MP4, MOV o WEBM fino a 10 GB) oppure incolla un URL specifico. Instant Highlights accetta contenuti di qualsiasi durata.
Imposta durata e formato
Scegli una durata automatica delle clip oppure imposta una lunghezza personalizzata. Seleziona 9:16 verticale, 16:9 orizzontale o 1:1 quadrato in base alla piattaforma di destinazione.
Scegli uno stile di didascalia e aggiungi le istruzioni
Sfoglia la libreria degli stili di sottotitoli e seleziona un preset in linea con il tuo brand. Aggiungi eventuali istruzioni personalizzate per guidare l’IA su cosa deve dare priorità o tralasciare.
Genera e pubblica
Instant Highlights analizza il tuo video e genera più clip dei momenti salienti. Puoi visualizzarle in anteprima, scaricarle e condividerle su qualsiasi piattaforma.
Domande frequenti
In cosa Instant Highlights è diverso dal tagliare le clip manualmente?
Il montaggio manuale significa guardare l’intera registrazione, segnare i timestamp, tagliare ogni segmento ed esportare una clip alla volta. Instant Highlights analizza l’intero video e genera in un’unica passata più reel pronti per la pubblicazione tramite il flusso di lavoro clip generator, con sottotitoli e il rapporto d’aspetto che hai scelto già applicati a ogni clip.
Come fa l’IA a decidere quali momenti mettere in evidenza?
L’IA analizza i modelli di parlato, l’energia visiva, i cambi di scena e i segnali di coinvolgimento del pubblico all’interno della tua registrazione. Identifica i segmenti con la maggiore probabilità di catturare l’attenzione sulle piattaforme social e li assembla in clip autonome utilizzando il motore di evidenziazione video. Puoi perfezionare ciò a cui dà priorità digitando istruzioni come "concentrati sulla demo del prodotto" oppure "salta la sessione di Q&A".
Posso controllare la durata e il formato di ogni clip in evidenza?
Imposta la durata delle clip su automatica e l’AI sceglierà la lunghezza ideale per ogni momento, oppure imposta una durata fissa per mantenere tutte le clip coerenti. L’interruttore del formato di output ti permette di passare tra 9:16 Verticale per Reels e TikTok, 16:9 Orizzontale per YouTube e 1:1 Quadrato per LinkedIn e Facebook. Modifica una delle due impostazioni e rigenera senza dover ricaricare il video.
Quali stili di didascalia sono disponibili e posso vederne un’anteprima prima della generazione?
Instant Highlights include una libreria scorrevole di preset per i sottotitoli che spaziano da stili minimal come Grigio Sfumato a design di forte impatto come Blocco Scuro, Racing e Oro Retrò. Ogni preset mostra un testo di esempio in anteprima, così puoi vedere l’aspetto prima della generazione, e lo stile che selezioni con aggiungi sottotitoli al video viene applicato in modo uniforme a ogni clip del batch.
Funziona anche per le registrazioni delle partite sportive e i video highlights?
Carica la registrazione completa della partita e l’IA individuerà automaticamente i momenti più intensi, tra cui gol, grandi azioni, esultanze e cambi di inerzia. Usa il campo delle istruzioni per indicare il nome di un giocatore o il numero di maglia e l’IA darà maggiore peso ai momenti che lo riguardano. Esporta in formato verticale 9:16 per Reels e TikTok, dove gli highlight sportivi ottengono il maggior coinvolgimento.
Posso trasformare un unico highlight reel in più lingue per un pubblico globale?
Ogni clip generata da Instant Highlights può essere localizzata con il traduttore video AI utilizzando il doppiaggio AI in oltre 175 lingue. Il voiceover viene clonato nella lingua di destinazione con sincronizzazione del labiale, così un unico set di highlight diventa una libreria di contenuti multilingue senza dover ri-registrare o assumere traduttori.
In che modo Instant Highlights si confronta con strumenti come OpusClip o VEED?
La maggior parte degli strumenti per gli highlight ritaglia segmenti grezzi con sottotitoli basilari e nessun controllo sull’audio. Instant Highlights di HeyGen aggiunge una libreria completa di stili di sottotitoli, istruzioni in linguaggio naturale per guidare il montaggio, doppiaggio multilingue con sincronizzazione labiale e integrazione con una piattaforma completa per la creazione di video che include un generatore di script video e strumenti per avatar.
I team di marketing ottengono risultati misurabili dal riproporre i contenuti in questo modo?
Attention Grabbing Media ha riportato unacreazione di contenuti 3 volte più velocenelle proprie campagne grazie agli strumenti video di HeyGen. Trasformare ogni webinar, evento e registrazione long-form in una serie di highlight pronti per le varie piattaforme moltiplica ulteriormente questa velocità, eliminando il collo di bottiglia del montaggio clip per clip.
Quali tipi di file posso caricare e c’è un limite di dimensione?
Instant Highlights accetta file MP4, MOV e WEBM fino a 10 GB. Puoi anche incollare un URL video diretto invece di caricare un file. Lo strumento elabora registrazioni di qualsiasi durata, quindi sia un webinar di 30 minuti che una registrazione di conferenza di 3 ore funzionano senza dover tagliare prima il file originale.
L'uso di Instant Highlights è gratuito?
HeyGen offre un piano gratuito che include l’accesso a Instant Highlights. Carica un video, genera gli highlight e testa l’intero flusso di lavoro, inclusi gli stili dei sottotitoli, le opzioni di formato e le istruzioni, prima di passare a un piano a pagamento. I piani Creator partono da 24 $/mese, con limiti di utilizzo più elevati ed esportazioni senza filigrana.
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