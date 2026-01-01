Jangkau pengguna di seluruh dunia dengan menerjemahkan demo software apa pun ke lebih dari 175 bahasa, dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan suara asli Anda tetap dipertahankan. Luncurkan satu walkthrough, lalu lokalkan video produk Anda untuk setiap pasar. Dubbing AI bawaan menggantikan proses produksi video tradisional yang lambat hanya dengan beberapa jam kerja.