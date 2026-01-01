Ubah skrip atau rekaman layar menjadi video demo software yang rapi dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa software editing, tanpa pengambilan ulang. Tambahkan narasi, teks, dan lebih dari 175 bahasa, lalu bagikan ke mana saja.
Fitur-fitur pembuat video demo perangkat lunak
Pembersihan Ucapan untuk demo profesional
Rekam demo Anda sekali saja. Speech Cleanup secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang, sementara AI menjembatani celah visual dengan transisi yang tak terlihat. Demo profesional Anda terlihat sempurna, sehingga Anda menghemat waktu di editor video AI tanpa perlu keterampilan editing.
Rekam layar Anda dengan cepat dan mudah
Tangkap produk Anda saat beraksi dengan perekaman layar, kamera, dan mikrofon yang tersinkron. Platform ini memudahkan Anda merekam alur kerja nyata yang menonjolkan produk dan cara kerjanya, lalu menyisipkan klip tersebut ke dalam adegan video demo produk Anda hanya dalam hitungan menit.
Pengisi suara dan avatar bertenaga AI
Tempelkan skrip Anda dan dapatkan sulih suara alami bertenaga AI dalam hitungan detik. Pilih dari ratusan suara atau kloning suara Anda sendiri, atau tambahkan avatar realistis sebagai pembawa acara. Alur kerja dari skrip ke video memastikan setiap adegan dan ajakan bertindak Anda tetap tersampaikan dengan jelas.
Teks otomatis dan template video
Add engaging visuals, stock media, and captions that generate automatically as your video renders. Start from demo video templates, then export polished video content built for social media platforms. The subtitle generator makes features and benefits easy to follow.
Localize demos in 175+ languages
Jangkau pengguna di seluruh dunia dengan menerjemahkan demo software apa pun ke lebih dari 175 bahasa, dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan suara asli Anda tetap dipertahankan. Luncurkan satu walkthrough, lalu lokalkan video produk Anda untuk setiap pasar. Dubbing AI bawaan menggantikan proses produksi video tradisional yang lambat hanya dengan beberapa jam kerja.
Ide dan use case video demo perangkat lunak
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
Cara kerja pembuat video demo perangkat lunak
Create a software demo video in four steps that take you from raw idea or recording to a polished, share-ready walkthrough.
Pilih template atau tempelkan skrip, atau rekam produk Anda secara langsung dengan perekam layar bawaan.
Tulis atau tempelkan teks walkthrough Anda. Sistem akan menyusun adegan, tempo, dan penekanannya.
Tambahkan narasi, teks, dan branding. Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi dan jeda yang canggung.
Render dalam HD atau 4K, ubah ukurannya untuk platform apa pun, lalu unduh atau bagikan demo jadi Anda ke mana saja.
Pembuat video demo perangkat lunak, atau pembuat video demo produk, mengubah skrip atau rekaman menjadi demo jadi lengkap dengan narasi dan teks. Pembuat demo berbasis AI ini menggunakan mesin teks-ke-video dari platform untuk suara, timing, dan pengeditan, sehingga membuat demo hanya memerlukan beberapa menit.
Ya. Rekam layar Anda untuk menangkap antarmuka aslinya, lalu tambahkan narasi dan zoom untuk menunjukkan cara kerja produk Anda. Gunakan presenter dengan green screen atau video tanpa wajah, sehingga penonton dapat melihat produk sekaligus panduannya.
Setelah Anda merekam, Speech Cleanup dari HeyGen secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang. Alih-alih potongan yang terlihat kasar, AI menggabungkan klip terbaik Anda dengan transisi yang tak terlihat, sehingga demo video Anda tampak menakjubkan dan seolah direkam dengan sempurna setiap saat.
Editor timeline seperti Clipchamp mengandalkan track drag-and-drop dan pemotongan manual. Alat AI ini sangat cocok untuk membuat video demo produk; dengan generator skrip video, Anda bisa membuat video demo dan menyusun demo produk dengan cepat, lalu menambahkan brand kit Anda hanya dengan satu klik.
Video demo adalah alat penjualan yang efektif. Video demo produk yang hebat adalah video demo produk yang efektif: menonjolkan fitur-fitur utama, menjaga ajakan bertindak yang kuat, dan meningkatkan konversi. Mesin sinkronisasi bibir berbasis AI membuat presenter terlihat alami.
Ya. Jangan hanya membuat video demo unggulan—hasilkan aset berharga untuk setiap halaman web, publikasikan konten Anda, dan sematkan demo produk interaktif atau URL ke video di halaman mana pun. Pelajari analitiknya untuk melihat apa yang menghasilkan konversi, hubungkan dengan alat manajemen hubungan pelanggan Anda, dan pastikan video demo Anda benar-benar membantu produk Anda diterima. Mulailah dengan uji coba gratis.
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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah panduan produk Anda menjadi video demo profesional dengan AI.