Berikan tim penjualan Anda perpustakaan template yang selaras dengan brand dan presenter yang tampak nyata, tanpa perlu kamera. Pilih juru bicara AI, sesuaikan dengan suara dan warna brand Anda, dan selaraskan setiap pitch dengan gaya Anda sehingga tim marketing dan sales menghasilkan tampilan yang konsisten dan profesional di semua titik kontak dengan pelanggan.