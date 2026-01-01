Generator Pitch Penjualan AI: Hasilkan Pitch yang Lebih Cerdas

Generator pitch penjualan mengubah skrip apa pun menjadi video pitch yang rapi dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa editing. Tulis pitch Anda, pilih presenter, dan kirim video jadi ke prospek mana pun.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141.999.561Video dihasilkan
116.756.600Avatar dihasilkan
19.584.524Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Fitur Utama

Fitur-fitur generator pitch penjualan AI

Generator pitch penjualan bertenaga AI

Mulai dari input sederhana dan biarkan alat AI menghasilkan pitch penjualan dalam hitungan detik. Tentukan produk dan target audiens Anda, lalu mesin script-to-video akan menulis pesan yang jelas dan menarik yang dapat Anda sempurnakan menjadi video jadi hanya dalam beberapa menit.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Buat video penjualan yang berdampak kuat

Rekam pitch Anda dan biarkan Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang. Alih-alih potongan video yang terkesan patah-patah, editor video AI akan menyatukan momen terbaik Anda menjadi satu pengambilan yang mulus untuk meningkatkan penyampaian Anda, sehingga Anda dapat menghasilkan setiap pitch dengan mudah tanpa harus merekam ulang.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Sesuaikan setiap penawaran penjualan dalam skala besar

Kirimkan ke setiap prospek video yang disesuaikan untuk mereka, bukan satu pesan generik. Dengan AI face swap, Anda dapat membuat pitch yang dipersonalisasi untuk berbagai segmen pelanggan hanya dari satu skrip, sehingga personalisasi dapat diskalakan dan Anda tetap menjaga setiap pitch penjualan tetap relevan bagi masing-masing pembeli.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Template brand untuk tim penjualan

Berikan tim penjualan Anda perpustakaan template yang selaras dengan brand dan presenter yang tampak nyata, tanpa perlu kamera. Pilih juru bicara AI, sesuaikan dengan suara dan warna brand Anda, dan selaraskan setiap pitch dengan gaya Anda sehingga tim marketing dan sales menghasilkan tampilan yang konsisten dan profesional di semua titik kontak dengan pelanggan.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Presentasi multibahasa yang mengena

Menangkan kesepakatan di pasar mana pun dengan mengirimkan pitch dalam bahasa prospek Anda. Penerjemah video mengubah satu video penjualan menjadi lebih dari 175 bahasa dengan suara dan sinkronisasi bibir yang natural, sehingga pesan Anda selaras dengan kebutuhan lokal dan upaya penjualan Anda dapat berkembang tanpa perlu rekaman ulang.

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Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Ide dan use case video pitch penjualan

Tingkatkan rasio balasan untuk cold outreach

Tingkatkan rasio balasan untuk cold outreach

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Demo produk yang meningkatkan produktivitas

Demo produk yang meningkatkan produktivitas

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Video tindak lanjut penjualan yang dipersonalisasi

Video tindak lanjut penjualan yang dipersonalisasi

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Pertajam presentasi penjualan untuk investor

Pertajam presentasi penjualan untuk investor

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Percepat peningkatan tim penjualan Anda

Percepat peningkatan tim penjualan Anda

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Sampaikan pitch di berbagai kanal sosial

Sampaikan pitch di berbagai kanal sosial

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

Cara kerjanya

Cara kerja generator pitch penjualan AI

Create a winning sales pitch video in four simple steps, from your first idea to a polished pitch ready to send.

Step 1

Buat garis besar pitch Anda

Tentukan produk, audiens, dan pesan Anda. Generator akan menggunakan detail ini untuk menyusun pitch Anda.

Langkah 2

Buat skripnya

Dapatkan skrip penjualan yang ditulis AI dalam hitungan detik, lalu sesuaikan kata-kata dan nadanya agar selaras dengan brand Anda.

Langkah 3

Pilih presenter Anda

Pilih presenter dan suara natural untuk menyampaikan pitch Anda di depan kamera, tanpa perlu proses syuting.

Langkah 4

Ekspor dan kirim

Tambahkan logo dan warna brand Anda, lalu ekspor video pitch yang sudah rapi untuk dibagikan ke prospek mana pun dalam hitungan menit.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator pitch penjualan AI dan bagaimana cara kerjanya?

Generator pitch penjualan AI adalah alat AI yang mengubah skrip atau ide menjadi video pitch yang sudah jadi. Tulis pesan Anda, gunakan AI untuk menyusun dan menyempurnakannya, pilih presenter, dan alur kerja teks-ke-video dari HeyGen akan mengekspor video yang sudah dipoles hanya dalam beberapa menit.

Bagaimana cara membuat pitch penjualan yang dipersonalisasi dalam skala besar?

Mulai dari satu naskah, lalu biarkan AI kami mengganti nama, penawaran, dan data pelanggan untuk menghasilkan pitch yang dipersonalisasi bagi ratusan pembeli. Bangun presenter Anda sendiri dengan AI clone, dan gunakan kustomisasi penuh untuk menyesuaikan setiap video dengan preferensi masing-masing pembeli.

Apakah pitch penjualan yang dibuat AI akan terdengar cukup meyakinkan untuk bisa menjual?

Ya. Generator ini menggunakan wawasan berbasis AI untuk menganalisis naskah Anda dan membangun pitch berbasis data yang tetap Anda kendalikan. Pangkas jargon, tingkatkan keterbacaan, selaraskan penyampaian dengan AI Lip Sync, dan lakukan penyesuaian apa pun sebelum Anda mengekspor.

Mengapa memilih generator pitch penjualan AI dibandingkan merekam pitch secara langsung?

Proses syuting biasanya berarti harus mengatur jadwal, peralatan, pengambilan ulang, dan editing. Dengan HeyGen, Anda cukup menulis skrip, lalu dalam hitungan menit mendapatkan pitch yang sudah rapi dan membuat video tanpa menampilkan wajah, tanpa perlu kamera. Kirim pesan penjualan yang berbeda ke setiap daftar, dan biarkan tim Anda memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan dengan cepat.

Bagaimana AI membantu saya menulis pitch penjualan yang lebih efektif dan menghasilkan konversi?

AI menangani pekerjaan berat sehingga Anda bisa menyusun pitch yang menarik dengan lebih cepat. Mulai dari template yang dapat disesuaikan, sesuaikan kata-katanya dengan audiens Anda, dan generator skrip video akan memberikan draft yang siap direkam hanya dalam beberapa menit.

Apakah ada generator pitch penjualan AI gratis yang bisa saya coba dulu?

Ya. Anda dapat membuat video pitch tanpa memerlukan kartu kredit, lalu meningkatkan paket saat sudah siap. Paket berbayar mulai dari sekitar $29 per bulan dan membuka akses ke AI Voice Cloning, durasi video yang lebih panjang, kontrol branding, serta seluruh pustaka presenter dan template.

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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

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