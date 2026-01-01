Generator pitch penjualan mengubah skrip apa pun menjadi video pitch yang rapi dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa editing. Tulis pitch Anda, pilih presenter, dan kirim video jadi ke prospek mana pun.
Fitur-fitur generator pitch penjualan AI
Generator pitch penjualan bertenaga AI
Mulai dari input sederhana dan biarkan alat AI menghasilkan pitch penjualan dalam hitungan detik. Tentukan produk dan target audiens Anda, lalu mesin script-to-video akan menulis pesan yang jelas dan menarik yang dapat Anda sempurnakan menjadi video jadi hanya dalam beberapa menit.
Buat video penjualan yang berdampak kuat
Rekam pitch Anda dan biarkan Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang. Alih-alih potongan video yang terkesan patah-patah, editor video AI akan menyatukan momen terbaik Anda menjadi satu pengambilan yang mulus untuk meningkatkan penyampaian Anda, sehingga Anda dapat menghasilkan setiap pitch dengan mudah tanpa harus merekam ulang.
Sesuaikan setiap penawaran penjualan dalam skala besar
Kirimkan ke setiap prospek video yang disesuaikan untuk mereka, bukan satu pesan generik. Dengan AI face swap, Anda dapat membuat pitch yang dipersonalisasi untuk berbagai segmen pelanggan hanya dari satu skrip, sehingga personalisasi dapat diskalakan dan Anda tetap menjaga setiap pitch penjualan tetap relevan bagi masing-masing pembeli.
Template brand untuk tim penjualan
Berikan tim penjualan Anda perpustakaan template yang selaras dengan brand dan presenter yang tampak nyata, tanpa perlu kamera. Pilih juru bicara AI, sesuaikan dengan suara dan warna brand Anda, dan selaraskan setiap pitch dengan gaya Anda sehingga tim marketing dan sales menghasilkan tampilan yang konsisten dan profesional di semua titik kontak dengan pelanggan.
Presentasi multibahasa yang mengena
Menangkan kesepakatan di pasar mana pun dengan mengirimkan pitch dalam bahasa prospek Anda. Penerjemah video mengubah satu video penjualan menjadi lebih dari 175 bahasa dengan suara dan sinkronisasi bibir yang natural, sehingga pesan Anda selaras dengan kebutuhan lokal dan upaya penjualan Anda dapat berkembang tanpa perlu rekaman ulang.
Ide dan use case video pitch penjualan
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Cara kerja generator pitch penjualan AI
Create a winning sales pitch video in four simple steps, from your first idea to a polished pitch ready to send.
Tentukan produk, audiens, dan pesan Anda. Generator akan menggunakan detail ini untuk menyusun pitch Anda.
Dapatkan skrip penjualan yang ditulis AI dalam hitungan detik, lalu sesuaikan kata-kata dan nadanya agar selaras dengan brand Anda.
Pilih presenter dan suara natural untuk menyampaikan pitch Anda di depan kamera, tanpa perlu proses syuting.
Tambahkan logo dan warna brand Anda, lalu ekspor video pitch yang sudah rapi untuk dibagikan ke prospek mana pun dalam hitungan menit.
Generator pitch penjualan AI adalah alat AI yang mengubah skrip atau ide menjadi video pitch yang sudah jadi. Tulis pesan Anda, gunakan AI untuk menyusun dan menyempurnakannya, pilih presenter, dan alur kerja teks-ke-video dari HeyGen akan mengekspor video yang sudah dipoles hanya dalam beberapa menit.
Mulai dari satu naskah, lalu biarkan AI kami mengganti nama, penawaran, dan data pelanggan untuk menghasilkan pitch yang dipersonalisasi bagi ratusan pembeli. Bangun presenter Anda sendiri dengan AI clone, dan gunakan kustomisasi penuh untuk menyesuaikan setiap video dengan preferensi masing-masing pembeli.
Ya. Generator ini menggunakan wawasan berbasis AI untuk menganalisis naskah Anda dan membangun pitch berbasis data yang tetap Anda kendalikan. Pangkas jargon, tingkatkan keterbacaan, selaraskan penyampaian dengan AI Lip Sync, dan lakukan penyesuaian apa pun sebelum Anda mengekspor.
Proses syuting biasanya berarti harus mengatur jadwal, peralatan, pengambilan ulang, dan editing. Dengan HeyGen, Anda cukup menulis skrip, lalu dalam hitungan menit mendapatkan pitch yang sudah rapi dan membuat video tanpa menampilkan wajah, tanpa perlu kamera. Kirim pesan penjualan yang berbeda ke setiap daftar, dan biarkan tim Anda memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan dengan cepat.
AI menangani pekerjaan berat sehingga Anda bisa menyusun pitch yang menarik dengan lebih cepat. Mulai dari template yang dapat disesuaikan, sesuaikan kata-katanya dengan audiens Anda, dan generator skrip video akan memberikan draft yang siap direkam hanya dalam beberapa menit.
Ya. Anda dapat membuat video pitch tanpa memerlukan kartu kredit, lalu meningkatkan paket saat sudah siap. Paket berbayar mulai dari sekitar $29 per bulan dan membuka akses ke AI Voice Cloning, durasi video yang lebih panjang, kontrol branding, serta seluruh pustaka presenter dan template.
Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah presentasi penjualan Anda menjadi video personal yang menutup lebih banyak deal, dengan bantuan AI.