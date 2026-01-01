Pembuat Video HR untuk Membuat Video Sumber Daya Manusia

Turn any script into a polished video with this HR video maker. No cameras, no crews, no editing software. Build onboarding, training, and policy videos in 175+ languages your whole team can watch anywhere.

HR video maker creating human resources videos from a script.
141.999.561Video dihasilkan
116.756.600Avatar dihasilkan
19.584.524Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Key Features

Fitur-Fitur HR Video Maker

Ubah Skrip HR Menjadi Video dengan AI

Tulis atau tempelkan skrip Anda dan dapatkan video HR lengkap dalam hitungan menit. Alat teks-ke-video ini menangani adegan, narasi, dan timing, sementara editor drag-and-drop yang sederhana membuat pembuatan video tetap cepat. Alur kerja dari skrip ke video ini tidak memerlukan proses syuting dan tidak ada yang perlu dipelajari terlebih dahulu.

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Employee using an AI HR video maker to turn a script into a video.

Speech Cleanup and Smart Recording

Record your message once and get a clean, polished take without re-recording. Speech Cleanup removes filler words, long pauses, false starts, and retakes, then stitches your best footage with invisible transitions. You save time and skip manual video editing for a high-quality result.

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Speech Cleanup polishing a recorded HR video into a flawless take.

Multilingual Training in 175+ Languages

Jangkau setiap karyawan dalam bahasa yang paling mereka pahami. Terjemahkan video HR apa pun ke lebih dari 175 bahasa dengan avatar AI yang realistis, sulih suara natural, dan sinkronisasi bibir yang akurat, sehingga konten terasa lokal. Gunakan penerjemah video untuk berkomunikasi dengan tim global dan melakukan penyebaran di seluruh dunia.

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Multinational team watching multilingual HR training videos in 175+ languages.

Edit dan Sesuaikan Semua Video HR

Kebijakan dan proses terus berubah, dan video Anda bisa ikut menyesuaikan tanpa perlu syuting ulang. Cukup edit naskah untuk memperbarui kebijakan perusahaan, lalu hasilkan ulang dalam hitungan menit. Perpustakaan video onboarding dan pelatihan Anda akan selalu terbaru, tersedia on-demand, dan mudah disesuaikan, sehingga meningkatkan produktivitas tim.

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Editing and customizing an HR video library interface.

Template Video Sesuai Brand dan Ekspor

Pastikan setiap video HR tetap konsisten dengan logo, warna, dan font Anda yang diterapkan secara otomatis. Ubah presentasi menjadi modul yang rapi dengan fitur PPT ke video, dengan kustomisasi penuh untuk setiap tim. Ekspor sebagai MP4 atau paket SCORM yang bisa langsung dimasukkan ke LMS Anda untuk pelacakan.

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On-brand HR video templates ready to export to MP4 or SCORM.

Ide dan use case video HR

Orientasi dan Pengenalan untuk Karyawan Baru

Orientasi dan Pengenalan untuk Karyawan Baru

New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.

Pelatihan HR dan Kepatuhan yang Efektif

Pelatihan HR dan Kepatuhan yang Efektif

Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.

Video Manfaat dan Pendaftaran Terbuka

Video Manfaat dan Pendaftaran Terbuka

Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.

Video Budaya Perusahaan dan Sambutan

Video Budaya Perusahaan dan Sambutan

A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.

Komunikasi Internal dan Pembaruan

Komunikasi Internal dan Pembaruan

Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.

Video Rekrutmen dan Perekrutan

Video Rekrutmen dan Perekrutan

Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.

Cara kerjanya

How an HR video maker works

Buat video HR dalam empat langkah jelas yang membawa Anda dari naskah hingga video akhir yang siap dibagikan kepada tim Anda.

Langkah 1

Pilih template

Pick a layout and visual style for your HR video, then set aspect ratio, colors, and branding.

Step 2

Tambahkan skrip Anda

Tulis atau tempelkan skrip onboarding atau pelatihan Anda, lalu sesuaikan nada dan tempo penyampaian agar lebih jelas.

Langkah 3

Customize and clean up

Tambahkan teks, musik, dan latar belakang. Speech Cleanup secara otomatis menghapus kata-kata pengisi dan jeda.

Langkah 4

Generate and share

Render your finished HR video, then download an MP4 or export a SCORM package for your LMS.

Choosing an HR video template with a layout and visual style.
Adding an HR script to a video and refining tone and pacing.
Customizing captions and cleaning up an HR video automatically.
Generating a finished HR video and exporting an MP4 or SCORM package.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat video HR dan bagaimana cara membantu tim HR?

Pembuat video HR adalah alat yang mengubah skrip menjadi video sumber daya manusia siap pakai untuk onboarding, pelatihan, dan rekrutmen. Cukup tempelkan teks Anda, pilih gaya, lalu AI video generator akan menyusun adegan, suara, dan timing untuk konten HR yang efektif tanpa perlu proses syuting.

Can I edit an onboarding video when company policies change?

Ya. Edit naskahnya, ganti adegan, atau perbarui figur, lalu buat ulang dalam hitungan menit tanpa perlu syuting ulang atau sewa studio. Semuanya dimulai dari teks, jadi Anda bisa menyempurnakan setiap video nanti di editor video AI dan menerapkan pembaruan ke semua bahasa sekaligus.

Bagaimana cara mengubah presentasi menjadi video sumber daya manusia?

Unggah presentasi Anda dan setiap slide akan menjadi satu adegan dengan narasi text-to-speech. Tambahkan teks, animasi, dan logo Anda, lalu buat video untuk mengubah slide statis menjadi video yang jelas. Butuh titik awal? Generator skrip video akan menyusun skrip yang rapi terlebih dahulu.

Bisakah saya menyesuaikan template video untuk tim human resources?

Ya. Mulai dari template video siap pakai, lalu sesuaikan warna, font, logo, dan tata letaknya. Buat video yang menarik dari nol dan tambahkan caption ke video, sehingga Anda menghasilkan video yang rapi, memperkuat brand Anda, dan menjaga setiap video human resources tetap konsisten.

Bisakah saya membuat video sumber daya manusia untuk tim global dalam skala besar?

Ya. Buat satu video HR, lalu sesuaikan menjadi tutorial, webinar, dan pembaruan tanpa batas dari naskah yang sama. Dengan kloning suara AI, narasi tetap konsisten, dan HeyGen dapat melokalkan ke lebih dari 175 bahasa tanpa biaya produksi video tradisional.

Apakah ada cara gratis untuk mencoba pembuat video HR terlebih dahulu?

Ya. HeyGen menawarkan paket gratis tanpa kartu kredit sehingga tim HR dapat mencoba pembuat video AI ini. Tambahkan gerakan untuk menganimasikan teks dan membuat video Anda lebih menarik, lalu upgrade untuk mendapatkan rangkaian fitur lengkap, durasi video yang lebih panjang, dan ekspor SCORM ke platform LMS Anda.

Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Pembuat Video AIPenerjemah VideoAI Teks ke VideoAI Audio ke VideoSinkron Bibir AIFaceswap AIPembuat Suara AIIklan UGC AIURL ke VideoSkrip ke VideoGenerator Reel AIPembuat Avatar AIAI Gambar ke VideoKloning SuaraPenerjemah Video YouTubeAvatar VideoPembuat Video YouTube AIPembuat Video TikTok AIPembuat Teks Caption AITambahkan Teks ke VideoPembuat Subtitle AIPembuat Naskah VideoAvatar Teks ke UcapanTambahkan Foto ke VideoKompresor Video AI

Start creating with HeyGen

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