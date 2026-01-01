Turn any script into a polished video with this HR video maker. No cameras, no crews, no editing software. Build onboarding, training, and policy videos in 175+ languages your whole team can watch anywhere.
Fitur-Fitur HR Video Maker
Ubah Skrip HR Menjadi Video dengan AI
Tulis atau tempelkan skrip Anda dan dapatkan video HR lengkap dalam hitungan menit. Alat teks-ke-video ini menangani adegan, narasi, dan timing, sementara editor drag-and-drop yang sederhana membuat pembuatan video tetap cepat. Alur kerja dari skrip ke video ini tidak memerlukan proses syuting dan tidak ada yang perlu dipelajari terlebih dahulu.
Speech Cleanup and Smart Recording
Record your message once and get a clean, polished take without re-recording. Speech Cleanup removes filler words, long pauses, false starts, and retakes, then stitches your best footage with invisible transitions. You save time and skip manual video editing for a high-quality result.
Multilingual Training in 175+ Languages
Jangkau setiap karyawan dalam bahasa yang paling mereka pahami. Terjemahkan video HR apa pun ke lebih dari 175 bahasa dengan avatar AI yang realistis, sulih suara natural, dan sinkronisasi bibir yang akurat, sehingga konten terasa lokal. Gunakan penerjemah video untuk berkomunikasi dengan tim global dan melakukan penyebaran di seluruh dunia.
Edit dan Sesuaikan Semua Video HR
Kebijakan dan proses terus berubah, dan video Anda bisa ikut menyesuaikan tanpa perlu syuting ulang. Cukup edit naskah untuk memperbarui kebijakan perusahaan, lalu hasilkan ulang dalam hitungan menit. Perpustakaan video onboarding dan pelatihan Anda akan selalu terbaru, tersedia on-demand, dan mudah disesuaikan, sehingga meningkatkan produktivitas tim.
Template Video Sesuai Brand dan Ekspor
Pastikan setiap video HR tetap konsisten dengan logo, warna, dan font Anda yang diterapkan secara otomatis. Ubah presentasi menjadi modul yang rapi dengan fitur PPT ke video, dengan kustomisasi penuh untuk setiap tim. Ekspor sebagai MP4 atau paket SCORM yang bisa langsung dimasukkan ke LMS Anda untuk pelacakan.
Ide dan use case video HR
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
How an HR video maker works
Buat video HR dalam empat langkah jelas yang membawa Anda dari naskah hingga video akhir yang siap dibagikan kepada tim Anda.
Pick a layout and visual style for your HR video, then set aspect ratio, colors, and branding.
Tulis atau tempelkan skrip onboarding atau pelatihan Anda, lalu sesuaikan nada dan tempo penyampaian agar lebih jelas.
Tambahkan teks, musik, dan latar belakang. Speech Cleanup secara otomatis menghapus kata-kata pengisi dan jeda.
Render your finished HR video, then download an MP4 or export a SCORM package for your LMS.
Pembuat video HR adalah alat yang mengubah skrip menjadi video sumber daya manusia siap pakai untuk onboarding, pelatihan, dan rekrutmen. Cukup tempelkan teks Anda, pilih gaya, lalu AI video generator akan menyusun adegan, suara, dan timing untuk konten HR yang efektif tanpa perlu proses syuting.
Ya. Edit naskahnya, ganti adegan, atau perbarui figur, lalu buat ulang dalam hitungan menit tanpa perlu syuting ulang atau sewa studio. Semuanya dimulai dari teks, jadi Anda bisa menyempurnakan setiap video nanti di editor video AI dan menerapkan pembaruan ke semua bahasa sekaligus.
Unggah presentasi Anda dan setiap slide akan menjadi satu adegan dengan narasi text-to-speech. Tambahkan teks, animasi, dan logo Anda, lalu buat video untuk mengubah slide statis menjadi video yang jelas. Butuh titik awal? Generator skrip video akan menyusun skrip yang rapi terlebih dahulu.
Ya. Mulai dari template video siap pakai, lalu sesuaikan warna, font, logo, dan tata letaknya. Buat video yang menarik dari nol dan tambahkan caption ke video, sehingga Anda menghasilkan video yang rapi, memperkuat brand Anda, dan menjaga setiap video human resources tetap konsisten.
Ya. Buat satu video HR, lalu sesuaikan menjadi tutorial, webinar, dan pembaruan tanpa batas dari naskah yang sama. Dengan kloning suara AI, narasi tetap konsisten, dan HeyGen dapat melokalkan ke lebih dari 175 bahasa tanpa biaya produksi video tradisional.
Ya. HeyGen menawarkan paket gratis tanpa kartu kredit sehingga tim HR dapat mencoba pembuat video AI ini. Tambahkan gerakan untuk menganimasikan teks dan membuat video Anda lebih menarik, lalu upgrade untuk mendapatkan rangkaian fitur lengkap, durasi video yang lebih panjang, dan ekspor SCORM ke platform LMS Anda.
Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah skrip dan kebijakan Anda menjadi video HR profesional dengan AI.