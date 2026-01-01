Tidak. Anda bisa membuat klip podcast dari rekaman yang sudah ada, atau memproduksi versi video tanpa wajah lengkap dengan teks, b-roll, dan visual AI. Dengan lebih dari 1.100 avatar dan Avatar IV, Anda dapat membuat konten tanpa kamera dan tetap konsisten mengunggah bahkan di minggu-minggu ketika Anda tidak merekam apa pun.