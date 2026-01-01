An AI podcast clip generator turns long episodes into short, shareable clips in minutes. Upload your recording, let AI find the best moments, and get captioned clips ready to post anywhere.
AI-powered clip maker to transform podcasts
Deteksi sorotan bertenaga AI untuk klip pendek
Lewati berjam-jam menyisir timeline. Video Agent HeyGen dan teknologi AI canggih menganalisis podcast Anda, membaca ucapan dan tempo, lalu generator klip mengidentifikasi momen terkuat dari podcast Anda menggunakan AI. Anda langsung mendapatkan klip siap dibagikan dari bagian-bagian podcast Anda, masing-masing berupa sorotan video yang utuh.
Teks dan transkripsi untuk memikat penonton
Sebagian besar klip di media sosial diputar tanpa suara, jadi teks di layar adalah yang membuat penonton tetap menonton. Transkripsi yang akurat mengubah ucapan menjadi caption dengan waktu otomatis di editor AI Studio, dan generator subtitle bawaan memungkinkan Anda mengatur ulang gaya font, warna, dan tata letak untuk memikat penonton di semua platform media sosial.
Fitur pengeditan video untuk klip yang bikin berhenti scroll
Berhenti mengulang rekaman hanya untuk memperbaiki sedikit kesalahan. Dengan satu klik, AI-powered Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang, lalu editor video AI HeyGen menyatukan segmen-segmen tersebut dengan transisi yang tak terlihat. Hasilnya adalah satu pengambilan berkualitas tinggi tanpa cela, tanpa jump cut.
Audiogram, reel, and short-form video clips
A widescreen clip dies in a vertical feed. Each clip is auto-reframed into short-form video with a reel generator for instagram reels, shorts for tiktok, and square posts, plus an audiogram for audio or video shows. One upload looks native across major video platforms.
Ubah audio podcast menjadi lebih dari 175 bahasa
Satu podcast bisa menjangkau jauh melampaui pendengar pertamanya. Ubah klip apa pun ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan kloning suara yang mempertahankan nada bicara Anda, atau jalankan dubbing AI hanya audio untuk proses yang lebih cepat. Publikasikan konten video berkualitas tinggi ke setiap pasar dan tarik pendengar baru tanpa harus merekam ulang.
Podcast clip ideas and use cases
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
How an AI podcast clip generator works
Ubah rekaman podcast penuh menjadi klip yang rapi dan siap diunggah hanya dalam empat langkah sederhana, tanpa perlu pengeditan manual.
Unggah podcast lengkap Anda dalam bentuk video atau audio. Sistem akan mentranskripsinya untuk pemilihan klip.
AI memindai seluruh episode, menganalisis ucapan dan tempo, lalu menampilkan momen-momen terkuat sebagai klip.
Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda, dan awal kalimat yang salah, lalu menambahkan teks terjemahan (caption) secara otomatis untuk Anda.
Ekspor setiap klip dalam format vertikal, persegi, atau layar lebar, siap diunggah ke semua kanal media sosial.
Ya. Speech Cleanup mendeteksi kata-kata pengisi, jeda panjang, awal yang salah, dan pengambilan ulang, lalu menggunakan transisi tak terlihat untuk menjembatani celah dengan mulus. Fitur pengeditan video HeyGen memungkinkan Anda meninjau setiap edit, sehingga klip akhir terdengar halus dan terlihat seperti satu pengambilan yang bersih.
Tidak. Anda bisa membuat klip podcast dari rekaman yang sudah ada, atau memproduksi versi video tanpa wajah lengkap dengan teks, b-roll, dan visual AI. Dengan lebih dari 1.100 avatar dan Avatar IV, Anda dapat membuat konten tanpa kamera dan tetap konsisten mengunggah bahkan di minggu-minggu ketika Anda tidak merekam apa pun.
Ya. Unggah audio podcast Anda dan sistem akan mengubah setiap highlight menjadi klip video atau audiogram lengkap dengan teks dan visual. Anda bisa menambahkan narasi dengan AI Voice Cloning yang menyesuaikan suara Anda dari lebih dari 300 opsi, sehingga acara yang berfokus pada audio tetap menghasilkan file video yang terlihat profesional.
Ya. HeyGen mendukung lebih dari 175 bahasa, sehingga Anda bisa mengambil satu rekaman dan melokalkannya dengan AI lip sync yang akurat serta nada suara yang tetap terjaga. Ini adalah cara cepat untuk memperluas jangkauan podcast Anda dan menarik pendengar baru di seluruh dunia tanpa perlu rekaman ulang.
Kebanyakan aplikasi pemotong video hanya berhenti di fitur trimming. Di luar sekadar highlight, Anda mendapatkan Speech Cleanup, caption berbranding, avatar, dan terjemahan dalam satu platform teks-ke-video yang digunakan oleh OpenAI, Shopify, dan HubSpot. Platform ini membantu Anda merampingkan proses produksi podcast dan memaksimalkan output podcast Anda.
Ya, HeyGen menawarkan paket gratis tanpa perlu kartu kredit, jadi kamu bisa mencobanya secara gratis dan membuat klip podcast gratis untuk menguji formatnya. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka akses ke episode yang lebih panjang, lebih banyak klip, dan akses penuh ke AI video generator.
Ya. Terapkan logo, warna, font, serta intro dan outro Anda dengan brand kit untuk membuat konten menarik yang selaras dengan acara Anda. Anda bahkan bisa mengganti tampilan presenter dengan AI face swap agar visual tetap konsisten di seluruh seri, dari klip pertama hingga terakhir.
Ya. Alat ini berfungsi dengan rekaman panjang apa pun, termasuk webinar, wawancara, dan rekaman layar. Tempelkan tautan atau unggah file, tambahkan intro bermerk menggunakan alur script to video, lalu ubah pembicaraan Anda menjadi klip pendek dengan teks untuk berbagai kanal.
Unggah rekaman Anda dan HeyGen akan menampilkan momen-momen terbaiknya, sehingga Anda bisa membuat klip podcast yang menarik dan menghasilkan klip untuk Instagram dalam hitungan menit. Tambahkan teks dan elemen branding di editor AI Studio, lalu publikasikan klip podcast dengan mudah tanpa perlu pengeditan manual.
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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah episode podcast panjang menjadi klip pendek berteks dan siap media sosial dengan AI.