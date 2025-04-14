Generator B-Roll AI untuk Video Sinematik

Ubah prompt teks sederhana menjadi b-roll sinematik dalam hitungan menit. Generator b-roll AI ini menghasilkan footage siap potong tanpa kamera, tanpa biaya stok, dan tanpa software editing, untuk iklan, video penjelasan, dan konten media sosial.

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144.055.056Video dihasilkan
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19.880.508Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Ikon mobil putih bergaya di atas latar belakang biru.Fitur Utama

Fitur-Fitur AI B-Roll Generator

Hasilkan Cuplikan B-Roll dari Sebuah Prompt

Ketikkan sebuah adegan dan AI akan menghasilkan footage b-roll siap edit dalam hitungan menit, tanpa perpustakaan stok atau kru film. Model teks-ke-video terbaru di dalam HeyGen, termasuk Sora, Veo, dan Kling, mengubah prompt Anda menjadi cutaway sinematik berkualitas tinggi, shot produk, dan latar belakang bergerak.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Ubah Foto Menjadi B-Roll Berkualitas Tinggi

Unggah gambar diam atau ambil foto, lalu engine image-to-video akan menambahkan gerakan pan, zoom, dan pergerakan kamera untuk menghasilkan b-roll yang mulus. Tentukan arah pengambilan gambar video Anda dengan prompt singkat, sehingga satu aset brand dapat berubah menjadi adegan yang terlihat profesional tanpa perlu proses syuting.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Penyuntingan Otomatis Take di Editor Video AI

Speech Cleanup secara otomatis mengedit ulang pengambilan a-roll Anda, menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang, lalu menangani pengeditan video dengan menyatukan klip-klip terbaik. Transisi tak terlihat menjembatani setiap celah di dalam editor video AI, sehingga rekaman terlihat seolah direkam sempurna sejak awal.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Sesuaikan B-Roll dan Warna dengan Brand Anda

Ganti stok video generik dengan aset brand milikmu sendiri agar tampilan selaras dengan identitas visual dan setiap adegan terasa lebih premium. Sesuaikan tempo, haluskan transisi, dan terapkan color grading berkualitas profesional agar visual yang dinamis tetap menyampaikan pesan dengan jelas. Padukan footage yang dihasilkan dengan AI talking head untuk menjadi anchor cerita.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Platform Serba Ada, dari Naskah hingga Video

Melangkah lebih jauh dari sekadar klip ke video jadi dalam satu platform all-in-one. Tempelkan brief ke alur kerja script to video, dan Video Agent akan menulis skrip, membuat storyboard, menghasilkan b-roll yang sesuai, serta menambahkan voiceover dan subtitle dinamis untuk video yang siap dipublikasikan.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Ikon kotak hadiah hijau.Kasus penggunaan

Contoh penggunaan generator b-roll AI

Sebuah smartphone menampilkan iklan video AI vertikal untuk produk tanpa merek dengan teks “Shop the drop” dan label antarmuka “Video ad”, di atas latar belakang warna lavender.

Libatkan Pembeli dengan Iklan Video AI

Sesi pemotretan dengan agensi menguras anggaran dan memakan waktu berminggu-minggu. Marketer dapat membuat cuplikan dan adegan bergerak yang menarik perhatian hanya dari sebuah naskah untuk menghemat waktu dan menarik minat pembeli, lalu memasukkannya ke dalam video marketing yang siap digunakan di setiap kanal hanya dalam hitungan menit.

Sebuah smartphone menampilkan video pendek vertikal untuk media sosial dengan hook bertuliskan 'Watch this', ikon engagement, dan potongan b-roll, di atas latar belakang warna mint.

Klip Sosial yang Meningkatkan Jangkauan Anda

Merekam klip baru setiap hari itu lambat dan hasilnya tidak konsisten. Ubah ide-ide cepat menjadi b-roll dan hook sinematik yang meningkatkan jangkauan, lalu publikasikan video TikTok, Reels, dan Shorts yang berpotensi viral dengan alur kerja video TikTok yang memang dirancang untuk engagement.

Demo produk dengan kartu presenter dan thumbnail b-roll close-up cutaway yang disatukan oleh penanda seamless-cut serta pill UI bertuliskan 'Product demo', di atas latar belakang biru langit.

Demo Produk dengan B-Roll Mulus

Merekam demo yang terlihat profesional biasanya butuh perencanaan, perlengkapan, dan proses editing. Cukup jelaskan fitur yang ingin ditampilkan, lalu hasilkan b-roll dan close-up relevan yang melengkapi video demo produk dengan transisi mulus, sehingga tampak seperti dibuat di studio dan siap dipublikasikan.

Sebuah adegan penjelasan dengan kartu presenter, diagram konsep berupa simpul-simpul yang saling terhubung, serta thumbnail b-roll pendukung dengan label UI “Explainer”, di atas latar belakang warna lavender.

Video Penjelasan dan Cerita Visual

Gagasan abstrak sulit dijelaskan hanya dengan talking head. Tambahkan animasi konsep dan cuplikan pendukung agar video penjelasan AI membuat topik kompleks jadi mudah dipahami, mengubah naskah yang padat menjadi cerita yang jelas dan enak ditonton.

Antarmuka modul pelatihan langkah demi langkah dengan thumbnail b-roll gaya hidup untuk Langkah 1 dan Langkah 2 serta pill UI bertuliskan 'Training', disertai kartu instruktur, di atas latar belakang warna mint.

Skalakan Pembuatan Konten Pelatihan

Mengulang pengambilan gambar pelatihan setiap ada pembaruan itu mahal. Hasilkan adegan gaya hidup yang mengidentifikasi dan menggambarkan setiap langkah untuk video pelatihan, lalu edit skrip dan buat ulang videonya agar proses pembuatan konten tetap berjalan setiap kali materi berubah.

Editor saluran kreator konten panjang dengan daftar episode dan grid pustaka media berisi klip b-roll yang dapat digunakan kembali, kartu kreator, serta maskot Orby hijau, dengan latar belakang biru langit.

Konten Panjang dan Channel Kreator

Berhenti mencari stok baru untuk setiap episode, podcast, atau proyek repurposing. Hasilkan b-roll tanpa batas sesuai permintaan untuk mendukung alur kerja youtube video generator, sehingga tampilan kreator tetap konsisten di ratusan episode.

Ikon dokumen putih buram dengan tombol putar di atas latar belakang biru muda.Cara kerjanya

Cara kerja generator b-roll AI

Buat b-roll sinematik dalam empat langkah, dari prompt tertulis hingga cuplikan yang halus dan siap diedit.

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Langkah 1: Pilih Gaya Anda

Pilih format, rasio aspek, dan tampilan visual, lalu tentukan suasana serta arahan adegannya.

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Langkah 2: Tulis Prompt Anda

Jelaskan adegan yang kamu inginkan atau unggah gambar referensi, lalu sistem akan merencanakan pengambilan gambarnya.

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Langkah 3: Hasilkan Rekaman

AI menghasilkan b-roll sinematik dengan gerakan yang mulus hanya dalam beberapa menit, tanpa perlu perpustakaan stok atau proses syuting.

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Langkah 4: Sempurnakan dan Ekspor

Sesuaikan tempo, transisi, dan warna, lalu ekspor dalam rasio apa pun untuk iklan, media sosial, atau YouTube.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator b-roll AI dan bagaimana cara kerjanya?

Generator b-roll AI mengubah prompt teks atau gambar referensi menjadi cuplikan video yang siap diedit. Alat AI ini membaca skrip Anda, mengidentifikasi adegan yang dibutuhkan, lalu menghasilkan cutaway sinematik, shot produk, dan latar belakang bergerak untuk video tanpa wajah atau proyek apa pun.

Apakah b-roll AI menghasilkan tampilan yang terlihat profesional di layar?

Ya. Footage berasal dari model-model terkemuka yang tersedia di HeyGen seperti Sora, Veo, Kling, dan Seedance, dengan gerakan yang mulus, pencahayaan realistis, dan kedalaman yang nyata. Sempurnakan tempo, transisi, dan color grading langsung di AI video generator sehingga setiap adegan menghasilkan kualitas profesional.

Apakah saya harus repot mencari footage b-roll di situs stok atau Pexels?

Tidak. Alih-alih harus mencari sendiri di situs stok seperti Pexels, generator ini secara cerdas mengidentifikasi adegan yang dibutuhkan oleh skrip Anda dan membuat cuplikan b-roll baru sesuai permintaan. Anda juga mendapatkan pustaka media berisi klip yang dihasilkan untuk digunakan kembali di berbagai proyek.

Bisakah saya membuat b-roll dari video dan gambar saya sendiri?

Ya. Cukup masukkan video dan gambar Anda sendiri, lalu sistem akan menambahkan gerakan alami, efek pan, dan pergerakan kamera. Ini adalah cara tercepat untuk mengubah aset yang sudah ada menjadi cuplikan untuk video produk, tanpa perlu syuting ulang atau berlangganan stok video.

Bisakah saya mengunggah video saya sendiri dan menambahkan cuplikan b-roll dengan editor bertenaga AI?

Ya. Unggah video Anda dan editor bertenaga AI akan membantu Anda menambahkan cuplikan b-roll di bagian yang dapat memperkuat pesan Anda. Menambahkan cutaway yang relevan akan membuat video Anda lebih menarik dan membuat konten Anda terlihat lebih profesional, tanpa perlu berjam-jam pengeditan manual.

Bisakah saya menambahkan subtitle dan caption ke b-roll hanya dengan satu klik?

Ya. Pembuat subtitle ini menambahkan subtitle dan teks terjemahan hanya dengan satu klik, lalu menyinkronkannya dengan voice over Anda. Unduh file video yang siap dibagikan dalam rasio aspek apa pun, dengan track subtitle yang sudah tertanam di dalam video atau disimpan terpisah.

Bisakah saya menggunakan b-roll AI secara komersial dalam iklan dan pekerjaan klien?

Ya. Cuplikan yang dihasilkan dengan paket berbayar memiliki hak komersial penuh untuk iklan, peluncuran produk, dan pekerjaan klien. Masukkan klip ke dalam alur pembuat iklan AI atau ke materi apa pun yang akan dikirimkan. Ekspor gratis menyertakan watermark; paket berbayar menghapusnya dan membuka akses penuh untuk penggunaan komersial.

Berapa banyak b-roll yang bisa saya buat, dan apakah ada batas jumlah klip?

Anda dapat membuat klip lingkungan, close-up produk, dan latar belakang bergerak secara batch di App Library sebelum melakukan edit utama. Paket berbayar membuka akses generasi tanpa batas, sehingga Anda bisa membangun perpustakaan lengkap cutaway untuk sebuah kampanye atau kanal tanpa biaya per klip.

Mengapa menggunakan generator b-roll daripada perpustakaan stok video?

Perpustakaan stok hanya menyediakan klip generik yang juga dipakai banyak brand lain, dan biaya lisensinya bisa membengkak. Generator b-roll membuat cuplikan yang sesuai dengan skenario dan brand Anda, sehingga visual terasa orisinal. Padukan dengan generator skrip video untuk merencanakan dan memproduksi semuanya di satu tempat.

Apakah generator b-roll cocok dengan alur kerja pengeditan dan integrasi saya?

Ya. Antarmuka berbasis adegan ini pas dengan alur kerja pengeditan video yang sudah ada, dengan integrasi API untuk pemrosesan batch. B-roll yang dihasilkan akan selaras dengan nuansa proyek Anda, sehingga cuplikan sisipan bisa langsung masuk ke timeline tanpa mengganggu alur kreatif Anda.

Apakah generator b-roll AI gratis, dan apa saja yang ditawarkan paket berbayar?

Anda dapat mulai secara gratis tanpa kartu kredit dan membuat footage untuk menguji alur kerja, dengan watermark pada ekspor gratis. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan akan menghapus watermark, membuka akses ke resolusi lebih tinggi, durasi video lebih panjang, dan hak komersial penuh.

Bisakah saya menambahkan voice over ke b-roll dan mengunduh video yang sudah jadi?

Ya. Rangkai klip yang dihasilkan dengan presenter, narasi generator suara AI, musik, dan teks dalam satu proyek yang sama. Semuanya dirender bersama dalam satu timeline, dan Anda bisa mengunduh video jadi dalam kualitas HD atau membagikannya langsung ke kanal Anda.

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