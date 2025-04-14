Libatkan Pembeli dengan Iklan Video AI

Sesi pemotretan dengan agensi menguras anggaran dan memakan waktu berminggu-minggu. Marketer dapat membuat cuplikan dan adegan bergerak yang menarik perhatian hanya dari sebuah naskah untuk menghemat waktu dan menarik minat pembeli, lalu memasukkannya ke dalam video marketing yang siap digunakan di setiap kanal hanya dalam hitungan menit.