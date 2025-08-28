Cara perusahaan meraih kesuksesan dengan HeyGen
Avatar Video · L&D
Pelajari bagaimana Malecare dan Cancer Academy menggunakan HeyGen untuk menghadirkan edukasi kanker yang empatik dan dapat diskalakan, sehingga membantu pasien merasa lebih terinformasi, didukung, dan percaya diri.
Video Translation · L&D
Jelajahi bagaimana Rosetta Stone meningkatkan pembelajaran bahasa dengan alat AI HeyGen, menciptakan konten video multibahasa yang menarik dan secara efektif menembus berbagai hambatan.
Avatar Video · Localization
Lihat bagaimana studio pemenang Emmy Award, Fameplay, menggunakan HeyGen untuk memproduksi video multibahasa berbasis AI, melokalkan konten di berbagai pasar, dan berkembang dari audiens Ceko ke seluruh dunia.
Avatar Video · Marketing
Temukan bagaimana Bryan Fikes menggunakan HeyGen untuk membantu bisnis kecil membuat lebih banyak video, menghemat lebih dari 700 jam, meningkatkan konversi, dan mengembangkan agensi pemasarannya.
Avatar Video · Broadcast
Pelajari bagaimana Telemundo bermitra dengan HeyGen untuk membuat segmen siaran Piala Dunia bertenaga AI yang menempatkan komentator di lokasi sinematik yang mustahil, sekaligus memenuhi tuntutan kecepatan dan kualitas siaran televisi langsung.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV menggunakan avatar AI HeyGen untuk melindungi jurnalis, menjaga anonimitas, dan membagikan kisah-kisah dari Afghanistan dengan aman kepada audiens di seluruh dunia.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene meningkatkan skala produksi video medis yang patuh regulasi menggunakan platform video AI HeyGen, mempercepat proses penyampaian, menurunkan biaya, dan memungkinkan konten multibahasa secara global.
Video Translation · Marketing
Pelajari bagaimana HubSpot menggunakan HeyGen untuk mempercepat pembuatan video berbasis AI, memungkinkan produksi yang lebih cepat, lokalisasi yang mulus, dan storytelling yang dapat diskalakan untuk tim global.
Avatar Video · Financial Services
Lihat bagaimana Equity Trust Company memanfaatkan teknologi video AI HeyGen untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan menyederhanakan komunikasi. Kunjungi situs web kami.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana perusahaan memangkas waktu produksi, memperluas konten secara global, dan meningkatkan kreativitas. Tim menyelesaikan video dalam hitungan jam, agensi menghadirkan konten dalam berbagai bahasa, dan merek mewujudkan kampanye dengan avatar, sehingga mengurangi biaya sekaligus memungkinkan penyampaian cerita berkualitas tinggi yang dapat diskalakan di berbagai pasar.
Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana video yang dipersonalisasi dan dapat diskalakan mampu meningkatkan interaksi serta ROI. Berbagai merek berhasil menggandakan konversi dan retensi dengan video orientasi, melipatgandakan interaksi hingga tiga kali melalui kampanye yang disesuaikan, serta memperluas jangkauan global dengan konten multibahasa. Hal ini membuktikan bahwa HeyGen membantu pemasar meningkatkan skala personalisasi, memangkas biaya, dan memaksimalkan dampak.
Studi kasus pendidikan berbasis AI dari HeyGen menunjukkan bagaimana institusi dan perusahaan meningkatkan hasil pembelajaran. Avatar mendukung simulasi peran untuk melatih keterampilan, perusahaan memodernisasi pelatihan kepatuhan, tim layanan kesehatan mempercepat pembuatan konten medis, dan pendidik menyampaikan pelajaran multibahasa, sehingga pelatihan menjadi lebih menarik, mudah diperluas, dan efektif di sekolah, perusahaan, serta program pengembangan profesional.
Studi kasus layanan kesehatan berbasis AI dari HeyGen menunjukkan bagaimana penyedia layanan meningkatkan komunikasi, memangkas biaya, dan memperluas akses. Dokter membagikan pengetahuan medis melalui video penjelasan, tim memangkas waktu produksi pelatihan hingga 50%, dan penyedia layanan memperluas konten sertifikasi multibahasa, sehingga menghadirkan edukasi yang akurat dan hemat biaya bagi pasien, tenaga profesional, dan audiens global.
Würth beralih dari komunikasi tertulis ke komunikasi yang mengutamakan video dengan menggunakan HeyGen untuk membuat video multibahasa berbasis avatar. Mereka memangkas biaya penerjemahan hingga 80%, mengurangi waktu produksi hingga separuhnya, dan memungkinkan karyawan menguasai platform ini hanya dalam 45 menit, sehingga pelatihan dan penyampaian pesan global yang menarik menjadi lebih efisien dan hemat biaya.
Studi kasus AI Komatsu menunjukkan bagaimana bisnis dapat menggunakan avatar AI untuk mentransformasi pelatihan dan komunikasi. Dengan membuat video multibahasa yang konsisten dan menarik, Komatsu meningkatkan tingkat penyelesaian hingga hampir 90%, memperkuat retensi pengetahuan, dan memangkas biaya produksi. Keberhasilan mereka menyoroti bagaimana kisah pelanggan AI menunjukkan solusi pembelajaran yang dapat diskalakan dan konsisten dengan merek, yang dapat diperluas dari pelatihan ke pemasaran dan komunikasi global.
Pengalaman Trivago dengan HeyGen menunjukkan bahwa studi kasus pemasaran berbasis AI dapat menyederhanakan proses pelokalan video secara signifikan. Dengan memanfaatkan penerjemah dan avatar AI dari HeyGen, trivago memangkas waktu pascaproduksi hingga separuhnya (menghemat 3–4 bulan), melokalkan iklan TV dengan cepat di 30 pasar, serta mempertahankan identitas merek yang konsisten untuk menghasilkan pemasaran berkualitas tinggi yang efisien dan dapat diskalakan.
Ogilvy bermitra dengan HeyGen untuk membuat video pemasaran berbasis avatar yang menggugah emosi, seperti kampanye yang menyasar Gen Z dengan menampilkan persona seorang penyanyi. Dengan menggunakan avatar HeyGen, mereka memproduksi konten yang sangat dipersonalisasi dan dilokalkan dalam skala besar, sehingga memperkuat kedekatan dengan audiens, mempertahankan nuansa emosional, dan meningkatkan interaksi di berbagai pasar.