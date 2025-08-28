Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana video yang dipersonalisasi dan dapat diskalakan mampu meningkatkan interaksi serta ROI. Berbagai merek berhasil menggandakan konversi dan retensi dengan video orientasi, melipatgandakan interaksi hingga tiga kali melalui kampanye yang disesuaikan, serta memperluas jangkauan global dengan konten multibahasa. Hal ini membuktikan bahwa HeyGen membantu pemasar meningkatkan skala personalisasi, memangkas biaya, dan memaksimalkan dampak.