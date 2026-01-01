Zarin TV didirikan dengan misi yang sederhana namun ambisius: menciptakan sebuah platform tempat kisah-kisah Afghanistan dapat diceritakan secara autentik, independen, dan tanpa rasa takut.

Organisasi ini berfokus pada berita komunitas, pendidikan, hiburan, dan isu-isu perempuan, sekaligus menyoroti sudut pandang yang sering diabaikan oleh media arus utama. Timnya bekerja sama dengan jurnalis dan kontributor di berbagai negara untuk menghadirkan laporan dan kisah yang mencerminkan realitas kehidupan di Afghanistan.

“Misi kami adalah menyediakan berita komunitas dan hiburan, terutama pendidikan dan membuka jalan untuk, seperti, menyoroti isu-isu perempuan,” kata Mariam Harris, Direktur Pengembangan dan Kemitraan di Zarin TV.

Namun setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, jurnalisme independen menjadi semakin berbahaya. Para jurnalis mempertaruhkan keselamatan diri dan keluarga mereka hanya dengan menjalankan pekerjaan mereka.

Tantangan tersebut mendorong Zarin TV untuk mengadopsi HeyGen. Dengan menggunakan avatar AI, organisasi ini menemukan cara untuk melindungi identitas para jurnalis sekaligus tetap membagikan kisah-kisah yang mungkin tidak akan pernah sampai ke publik.

Mengatasi risiko keamanan bagi jurnalis independen

Bagi Zarin TV, tantangannya tidak pernah sekadar memproduksi konten. Tantangannya adalah memproduksi konten dengan aman. Ketika jurnalis meliput kisah-kisah yang mengkritik pemerintah atau menyoroti isu-isu sensitif, konsekuensinya bisa sangat berat.

“Kalau kami menggunakan jurnalis asli kami dan orang-orang asli yang melakukan pekerjaan ini, keluarga mereka akan mengalami pelecehan di kampung halaman,” jelas Mariam.

Dalam beberapa kasus, keluarga bisa menghadapi intimidasi, pelecehan, atau bahkan penangkapan akibat laporan seorang jurnalis. Akibatnya, banyak kisah yang tidak pernah terungkap. Para jurnalis harus menimbang pentingnya membagikan informasi dengan risiko yang mungkin menimpa diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai.